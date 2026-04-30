I film in onda in TV stasera, giovedì 30 aprile 2026: l'esperienza terrificante di Tom Hanks Stasera, giovedì 30 aprile 2026, in Captain Phillips l'attore è un capitano di un cargo sequestrato dai pirati somali. Tutte le pellicole in programmazione TV

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 23 film tra azione, thriller, commedie e storie per tutta la famiglia: tra i titoli spiccano Il Cavaliere Oscuro sul 20, Ghostbusters: Legacy su TV8 e Captain Phillips – Attacco in mare aperto su Sky Cinema 1.

Ghostbusters: Legacy accende la serata: le proposte delle reti in chiaro

TV8 (21:40) – Ghostbusters: Legacy (2021, 124’). Regia di Jason Reitman. Con Annie Potts, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver. Di cosa parla: una nuova generazione riscopre l’eredità degli Acchiappafantasmi tra misteri, risate e avventura, riaccendendo il mito in una cittadina di provincia. Genere: Commedia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La tensione di Captain Phillips – Attacco in mare aperto e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) – Captain Phillips – Attacco in mare aperto (2013, 134’). Regia di Paul Greengrass. Con Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi, Faysal Ahmed e altri. La storia: durante una traversata nell’Oceano Indiano, una nave cargo viene assaltata dai pirati somali. Il capitano si offre come ostaggio per salvare l’equipaggio, dando vita a un drammatico confronto fino all’intervento dei Navy Seals. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action (21:00) – Wonder Woman (2017, 141’). Regia di Patty Jenkins. Con Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston. Di cosa parla: l’eroina amazzone lascia l’isola di Themyscira per fermare una minaccia che incombe sull’umanità durante la Grande Guerra. Genere: Azione. (23:25) – John Wick 4 (2023, 169’). Regia di Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. John Wick trova l’occasione per regolare i conti con la Gran Tavola, intraprendendo il suo viaggio più estremo tra duelli e alleanze pericolose. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy (21:00) – L’ora legale (2017, 92’). Regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta. Satira pungente su politica e costume in un paese del Sud alle prese con una "legalità" che cambia tutto. Genere: Commedia. (22:35) – Il pataffio (2022, 117’). Regia di Francesco Lagi. Con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano. Nel Medioevo la fame accomuna nobili e contadini in un racconto grottesco e corale. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama (21:00) – Tapirulàn (2022, 100’). Regia di Claudia Gerini. Con Claudia Gerini, Claudia Vismara, Stefano Pesce. Mentre corre sul tapis roulant e fa counseling online, una donna è costretta a riaprire ferite del passato quando la sorella ricompare dopo 25 anni. Genere: Commedia. (22:50) – Napoli velata (2017, 113’). Regia di Ferzan Özpetek. Con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto. Dopo una notte di passione, una donna si ritrova invischiata in un delitto che la conduce dentro i segreti più oscuri della città. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family (21:00) – La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116’). Regia di Paola Randi. Con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Corrado Guzzanti. Nella cornice del XVIII secolo, una ragazza di strada e una strega buona contrastano i piani di un barone malvagio tra magie e inseguimenti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance (21:00) – Prima o poi mi sposo (2000, 102’). Regia di Adam Shankman. Con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson. Romcom classica con una wedding planner alle prese con l’amore inatteso. Genere: Commedia. (22:50) – Il filo nascosto (2017, 130’). Regia di Paul Thomas Anderson. Con Daniel Day‑Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Un celebre stilista degli anni ’50 trova una nuova musa in Alma, in un rapporto intenso e magnetico che sconvolge abitudini e controllo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense (21:00) – Wolf Man (2025, 103’). Regia di Leigh Whannell. Con Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth. Una famiglia assediata da una creatura invisibile si rifugia in una fattoria. L’incubo peggiora quando Blake inizia a trasformarsi. Genere: Horror. (22:50) – Shut in (2016, 91’). Regia di Farren Blackburn. Con Naomi Watts, Jacob Tremblay, Charlie Heaton. Un’isolata psicologa infantile deve proteggere un ragazzo scomparso in un thriller claustrofobico. Genere: Thriller.

Azione e brividi con Il Cavaliere Oscuro e altri titoli cult: le proposte delle reti specializzate

20 (21:10) – Il Cavaliere Oscuro (2008, 152’). Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts, Aaron Eckhart. A Gotham l’alleanza tra Batman, Gordon e il procuratore Dent vacilla quando il Joker scatena il caos, spingendo eroi e città al limite. Genere: Azione.

Iris (21:14) – Payback – La rivincita di Porter (1998, 110’). Regia di Brian Helgeland. Con Mel Gibson, Maria Bello, Lucy Liu. Un antieroe cerca vendetta e denaro in un noir duro e spietato. Genere: Azione. (23:23) – Hostage (2005, 113’). Regia di Florent‑Emilio Siri. Con Bruce Willis, Ben Foster. Un ex negoziatore della polizia affronta un sequestro in una villa, travolto da colpe e minacce incrociate. Genere: Azione.

Rai Movie (21:10) – Il potere dei soldi (2013, 106’). Regia di Robert Luketic. Con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Amber Heard. Un giovane tecnico diventa pedina nello spionaggio industriale tra lusso, potere e ricatti. Genere: Thriller. (22:55) – Before I Go to Sleep (2014, 92’). Regia di Rowan Joffe. Con Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong. Ogni mattina Christine si sveglia senza memoria e ricostruisce il suo passato scoprendo verità inquietanti. Genere: Thriller.

Rai 4 (23:30) – Take cover (2024, 90’). Regia di Nick Mckinless. Con Scott Adkins, Jack Parr, Alice Eve. Un sicario disilluso abbandona la professione e diventa il bersaglio dei suoi ex mandanti, combattendo per sopravvivere senza un luogo sicuro. Genere: Azione.

Cielo (21:20) – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno (2018, 96’). Regia di S.C. Miller. Con Sylvester Stallone, Dave Bautista. Ritorna l’esperto di fughe Ray Breslin, alle prese con una prigione hi‑tech da cui è quasi impossibile scappare. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 (21:01) – Sick (2022, 83’). Regia di John Hyams. Con Gideon Adlon, Bethlehem Million, Marc Menchaca, Dylan Sprayberry, Jane Adams. Aprile 2020: Parker e Miri si isolano in una casa sul lago per sfuggire al contagio, ma la notte porta con sé un’ombra con un piano preciso. La quarantena diventa incubo. Genere: Horror. (23:06) – Lo squalo 2 (1978, 117’). Regia di Jeannot Szwarc. Con Roy Scheider, Lorraine Gary. Un nuovo squalo minaccia Amity e tocca a Martin Brody affrontarlo, nonostante lo scetticismo generale. Genere: Thriller.

Rai Premium (23:15) – Sognando Parigi (2021, 82’). Regia di Clare Niederpruem. Con Mallory Jansen, Joshua Sasse, Lachlan Nieboer. Una wedding planner aiuta l’amica a organizzare un matrimonio a Parigi, ritrovandosi tra un ex ingombrante e un vecchio amico di penna. Genere: Sentimentale.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche