I film in TV stasera, mercoledì 3 settembre: chi sfida Django Unchained, capolavoro di Quentin Tarantino? Una serata ricchissima con 28 film: da Django Unchained su TV8 a L’avvocato del diavolo su Sky Cinema 1, passando per i cult Heat - La sfida e Poseidon sui canali specializzati

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oggi in TV vi aspettano 28 film tra grandi classici, azione adrenalinica, thriller e commedie: spiccano Django Unchained su TV8, il diabolico L’avvocato del diavolo su Sky Cinema 1 e il cult di Michael Mann Heat – La sfida su Rai Movie.

La potenza di Django Unchained: le proposte delle reti in chiaro

TV8 ore 21:40 – Django Unchained (2012, regia Quentin Tarantino; con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson; western, 163’). La storia: Django, schiavo liberato dal cacciatore di taglie Schultz, attraversa il Sud pre–guerra civile per salvare la moglie Broomhilda, prigioniera del crudele proprietario Calvin Candie. Un western moderno intriso di humour nero, dialoghi taglienti e una colonna sonora iconica.

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Il thriller L’avvocato del diavolo e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 ore 21:15 – L’avvocato del diavolo (1997, regia Taylor Hackford; con Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron; thriller, 143’). Di cosa parla: il giovane avvocato Kevin Lomax entra in un prestigioso studio newyorkese guidato dall’enigmatico John Milton. Successi lampo e inquietanti compromessi svelano un gioco di potere dal sapore infernale.

Sky Cinema Action ore 21:00 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014, regia Michael Bay; con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Nicola Peltz; azione, 166’). Dopo la guerra tra Autobots e Decepticons, l’umanità diffida dei Transformers. Un inventore e sua figlia si ritrovano al centro di una nuova minaccia colossale.

Sky Cinema Collection ore 21:15 – Ghostbusters (2016, regia Paul Feig; con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Chris Hemsworth; commedia, 116’). Le nuove acchiappafantasmi affrontano un’invasione ectoplasmatica a New York con ironia e gadget spettacolari.

Ore 23:15 – Ghostbusters: Legacy (2021, regia Jason Reitman; con Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace; commedia, 124’). Una famiglia scopre l’eredità degli Acchiappafantasmi tra segreti di famiglia e antiche presenze.

Sky Cinema Comedy ore 21:00 – Tre uomini e una gamba (1997, regia Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier; con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi; commedia, 100’). Road movie cult tra equivoci, amicizia e sketch memorabili.

Ore 22:45 – Una notte da leoni (2009, regia Todd Phillips; con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis; commedia, 100’). Addio al celibato fuori controllo a Las Vegas: risveglio senza memoria e una serie di guai esilaranti.

Sky Cinema Drama ore 21:00 – Delta (2022, regia Michele Vannucci; con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio; drammatico, 105’). Nel Delta del Po esplode il conflitto tra bracconieri locali e pescatori nomadi. La rivalità tra Osso ed Elia precipita in una spirale di violenza senza eroi.

Ore 22:50 – Il signore delle formiche (2022, regia Gianni Amelio; con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco; biografico, 134’). Il caso giudiziario di Aldo Braibanti nel 1968 riaccende il dibattito su libertà, pregiudizi e diritti civili in Italia.

Sky Cinema Family ore 21:00 – La musica nel cuore – August Rush (2006, regia Kirsten Sheridan; con Freddie Highmore, Robin Williams; drammatico, 100’). Un prodigio della musica segue il richiamo del destino per ritrovare i suoi genitori.

Ore 23:00 – The amazing Mr. Blunden (2021, regia Mark Gatiss; con Simon Callow, Tamsin Greig; commedia, 90’). Due ragazzi tra fantasmi, viaggi nel tempo e un mistero da svelare nell’Inghilterra del 1821.

Sky Cinema Romance ore 21:00 – La luce sugli oceani (2016, regia Derek Cianfrance; con Michael Fassbender, Alicia Vikander; drammatico, 133’). Un guardiano del faro e sua moglie affrontano una scelta morale impossibile quando trovano una neonata alla deriva.

Ore 23:15 – The land of dreams (2022, regia Nicola Abbatangelo; con Caterina Shulha, George Blagden; musicale, 110’). Nella New York del dopoguerra, tra sogni, canzoni e seconde possibilità, due anime affini cercano la propria strada.

Sky Cinema Suspense ore 21:00 – Synchronic (2019, regia Justin Benson, Aaron Moorhead; con Anthony Mackie, Jamie Dornan; horror, 96’). Due paramedici indagano su una droga capace di distorcere tempo e realtà. Quando una ragazza scompare, il mistero diventa personale.

Ore 22:45 – Gli uccelli (1963, regia Alfred Hitchcock; con Tippi Hedren, Rod Taylor; thriller, 115’). Il capolavoro del Maestro: un’improvvisa e inspiegabile rivolta aviaria sconvolge una cittadina costiera.

L’adrenalina di Poseidon e gli altri titoli da non perdere: le proposte delle reti specializzate

Iris ore 21:15 – Poseidon (2006, regia Wolfgang Petersen; con Josh Lucas, Kurt Russell, Richard Dreyfuss; drammatico, 99’). Un’onda anomala capovolge un lussuoso transatlantico la notte di Capodanno: un gruppo di sopravvissuti tenta la risalita verso la superficie in una corsa contro il tempo.

Ore 23:21 – Resa dei conti a Little Tokyo (1991, regia Mark L. Lester; con Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere; poliziesco, 80’). Due detective di Los Angeles affrontano la yakuza in una feroce guerra di bande nel quartiere di Little Tokyo.

Cine34 ore 21:00 – Il commissario Lo Gatto (1986, regia Dino Risi; con Lino Banfi, Maurizio Ferrini; commedia, 94’). Trasferito a Favignana dopo un clamoroso scivolone, il commissario indaga sulla scomparsa di una turista tra equivoci e satira di costume.

Ore 23:00 – Matrimonio al sud (2015, regia Paolo Costella; con Massimo Boldi, Biagio Izzo; commedia). Nord e Sud a confronto tra future suocere agguerrite, stereotipi e risate.

Rai Movie ore 21:10 – Le paludi della morte – Texas Killing Field (2011, regia Ami Canaan Mann; con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloë Moretz, Jessica Chastain; noir, 109’). In una zona maledetta del Texas, due detective braccano un serial killer che colpisce tra pozzi petroliferi e strade desolate, mettendo a rischio le persone che amano.

Ore 23:15 – Heat – La sfida (1995, regia Michael Mann; con Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer; azione, 170’). Rapinatore professionista e detective si affrontano in un duello psicologico e operativo senza precedenti nella Los Angeles notturna. Iconica la sequenza della rapina e il faccia a faccia al diner.

Rai 4 ore 23:30 – The Island (2005, regia Michael Bay; con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou; thriller, 127’). In un futuro asettico, due "ospiti" scoprono un inquietante segreto sulla loro identità e fuggono in cerca della verità.

20 ore 21:07 – Blackhat (2015, regia Michael Mann; con Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Tang; thriller, 133’). Un hacker condannato collabora con l’FBI per sventare un attacco cibernetico globale che parte da Chicago e arriva fino ad Hong Kong.

Ore 23:30 – The Next Three Days (2010, regia Paul Haggis; con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson; drammatico, 122’). Convinto dell’innocenza della moglie incarcerata per omicidio, John Brennan pianifica un’evasione impossibile pur di ricomporre la famiglia.

Mediaset Italia2 ore 21:00 – Fall (2022, regia Scott Mann; con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan; thriller, 107’). Due amiche scalano una torre di 700 metri per onorare un amico scomparso, ma rimangono intrappolate in cima senza via di fuga: sopravvivenza allo stremo tra caldo, fame e paure interiori.

Ore 23:08 – Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia (1987, regia Jim Drake; con Steve Guttenberg, Bubba Smith, Sharon Stone; comico, 89’). Il comandante Lassard arruola comuni cittadini nella lotta al crimine con risultati esilaranti e imprevisti.

Cielo ore 21:20 – Force of Execution (2013, regia Keoni Waxman; con Steven Seagal, Ving Rhames, Danny Trejo; azione, 99’). Guerre tra boss e regolamenti di conti in un action dal ritmo serrato.

Ore 23:20 – Wasabi (2001, regia Gérard Krawczyk; con Jean Reno, Ryoko Hirosue; azione, 100’). Un poliziotto dal pugno facile vola a Tokyo, scopre di avere una figlia e la protegge da pericolosi criminali.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Il mostro Sky Cinema Comedy 21:00

Il mostro Sky Cinema Comedy 13:35

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