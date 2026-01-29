I film in onda in TV stasera, giovedì 29 gennaio 2026: il nuovo amore (imprevisto) di Maria Chiara Giannetta In L'amore e altre seghe mentali l'attrice di Don Matteo salva la vita sentimentale di Giampaolo Morelli. Tutte le pellicole in onda in TV giovedì 29 gennaio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 32 film tra grandi classici, novità e cult: dall’action adrenalinico Shark 2 – L’abisso su Italia 1 al cult Die Hard – Duri a morire su Iris, fino alla fantascienza di Ghost in the Shell su Sky Cinema 1.

Brividi in profondità con Shark 2 – L’abisso: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:21 propone Shark 2 – L’abisso (2023, 116 minuti) diretto da Ben Wheatley, con Jason Statham, Melissanthi Mahut, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels. La storia: un gruppo di scienziati e avventurieri esplora le profondità dell’oceano e si ritrova faccia a faccia con un Megalodonte preistorico. La corsa alla sopravvivenza li costringe a sfidare il tempo per tornare in superficie. Genere: Fantascienza.

TV8 alle 23:00 manda in onda Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, 115 minuti) di Antoine Fuqua, con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Dylan McDermott, Rick Yune e altri. Di cosa parla: un agente dei servizi segreti, dopo un grave incidente, affronta un commando che assalta la Casa Bianca per salvare il Presidente e sventare una crisi nazionale. Genere: Azione.

Nove alle 21:30 propone Un piccolo grande Natale (2018, 100 minuti) diretto da Maclain Nelson, con Ashley Newbrough, Kristoffer Polaha, Preston Vanderslice. Genere: Commedia.

Cyber‑action con Ghost in the Shell: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Ghost in the Shell (2017, 120 minuti) di R. Sanders, con S. Johansson, T. Kitano. Genere: Azione. A seguire alle 23:05 La ragazza del treno (2016, 112 minuti) di Tate Taylor, con Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans. Una pendolare osserva ogni giorno una coppia dal treno finché non assiste a qualcosa di sconvolgente che stravolge la sua vita. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Cado dalle nubi (2009, 99 minuti) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini. Di cosa parla: un aspirante cantante lascia il Sud per tentare la fortuna a Milano, tra provini, amori e nuove opportunità. Genere: Comico. Alle 23:00 segue Sole a catinelle (2013, 83 minuti) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 programma Baywatch (2017, 116 minuti) di Seth Gordon, con Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra. Genere: Commedia. Alle 23:05 arriva Mars Attacks! (1996, 103 minuti) di Tim Burton, con Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Natalie Portman, Danny De Vito. La storia: una grottesca invasione aliena mette in scacco gli USA, finché un’improbabile soluzione musicale ribalta le sorti. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Drama alle 21:00 offre Terraferma (2011, 88 minuti) di Emanuele Crialese, con Donatella Finocchiaro, Filippo Pucillo, Beppe Fiorello. In un’isola siciliana sospesa tra tradizione e arrivi di migranti, una famiglia di pescatori affronta una scelta destinata a cambiarne il futuro. Genere: Drammatico. Alle 22:40 segue Veloce come il vento (2016, 119 minuti) di Matteo Rovere, con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis. Di cosa parla: una giovane pilota e il fratello, talento irregolare, uniscono le forze in pista e nella vita. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Dolittle (2020, 106 minuti) di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. Un medico capace di parlare con gli animali parte per un viaggio avventuroso alla ricerca di una cura per la regina. Genere: Commedia. Alle 22:45 arriva Ops! È già natale (2024, 88 minuti) di Peter Chelsom, con Danny DeVito, Andie MacDowell. La storia: una famiglia prova a ritrovare armonia celebrando un "Natale estivo" sulle Dolomiti. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Romance alle 21:00 trasmette L’amore e altre seghe mentali (2024, 87 minuti) di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Maria Chiara Giannetta. Di cosa parla: dopo una delusione, Guido riscopre le emozioni grazie a un incontro che mescola comicità e imbarazzo. Genere: Commedia. Alle 22:35 Moglie e marito (2017, 100 minuti) di Simone Godano, con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino. Una coppia in crisi vive uno scambio di corpi che la costringe a mettersi davvero nei panni dell’altro. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 va in onda French Connection (2014, 135 minuti) di Cédric Jimenez, con Jean Dujardin, Gilles Lellouche. Un magistrato dichiara guerra alla mafia marsigliese e al potente padrino Gaëtan Zampa, scoprendo quanto sia difficile scardinarne il sistema. Genere: Drammatico. Alle 23:20 segue Il settimo giorno (2021, 87 minuti) di Justin P. Lange, con Guy Pearce, Stephen Lang, Keith David. Genere: Horror.

Sky Cinema Action alle 21:00 presenta Gangster Squad (2013, 113 minuti) di Ruben Fleischer, con Sean Penn, Josh Brolin, Ryan Gosling, Emma Stone. Nel 1949 Los Angeles è sotto il giogo del boss Mickey Cohen, ma una squadra segreta di poliziotti tenta di restituire legalità alla città. Genere: Poliziesco. Alle 22:55 Jack Reacher – La prova decisiva (2012, 130 minuti) di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rosamund Pike. Un ex militare indaga su un massacro attribuito a un cecchino, alla ricerca della verità dietro una pista piena di inganni. Genere: Azione.

Classici e novità con Die Hard – Duri a morire: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:17 propone Die Hard – Duri a morire (1995, 130 minuti) di John McTiernan, con Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons. Genere: Azione.

Cine34 alle 21:00 manda in onda Romanzo criminale (2005, 153 minuti) di Michele Placido, con Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria. Roma anni ’70, l’ascesa del trio Libanese‑Freddo‑Dandi verso il controllo del crimine capitolino si scontra con l’indagine del commissario Scialoja. Genere: Drammatico.

Rai Movie alle 21:10 propone Quelli che mi vogliono morto (2021, 100 minuti) di Taylor Sheridan, con Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal. Un ragazzino, testimone di un omicidio, viene nascosto nei boschi del Montana, ma i killer sono sulle sue tracce. Genere: Thriller. Alle 22:50 segue La battaglia di Midway (1976, 132 minuti) di Jack Smight, con Charlton Heston, Henry Fonda, Toshiro Mifune, Robert Mitchum. La storia: la svolta della guerra nel Pacifico nel giugno 1942 raccontata da ambo i fronti. Genere: Guerra.

Rai 4 alle 21:20 in prima serata c’è The roundup: Punishment (2024, 100 minuti) di Heo Myung-Haeng, con Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Park Ji-hwan. Un’indagine su un omicidio nelle Filippine porta alla scoperta di un giro di scommesse online gestito da un ex soldato d’élite. Genere: Azione. Alle 23:10 arriva Uno Rosso (2024, 123 minuti) di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu. Quando "Uno Rosso", nome in codice di Babbo Natale, viene rapito, parte una missione spericolata per salvarlo. Genere: Commedia.

20 alle 21:10 propone Catwoman (2004, 104 minuti) di Pitof, con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt. Una designer scopre un oscuro complotto industriale e, trasformata, decide di farsi giustizia. Genere: Azione. Alle 23:27 segue Edge of Tomorrow – Senza domani (2014, 113 minuti) di Doug Liman, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton. Un soldato rivive lo stesso giorno di battaglia contro alieni Mimic, migliorando di volta in volta per cambiare il destino della guerra. Genere: Fantascienza.

Cielo alle 21:20 trasmette Out of Reach (2004, 88 minuti) di Leong Po-Chih, con Steven Seagal, Ida Nowakowska, Matt Schulze. Un ex agente si mette sulle tracce di una rete di traffico di esseri umani per salvare una giovane ragazza. Genere: Azione.

Rai Premium alle 21:20 va in onda Simon Coleman – L’ultimo ballo (2023, 92 minuti) di Sandra Perrin, con Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan. Un’insegnante di salsa muore improvvisamente durante un’esibizione. Le indagini svelano un avvelenamento legato a rivalità e gelosie nel mondo della danza. Genere: Poliziesco. Alle 23:05 segue Valzer di Natale a Parigi (2023, 84 minuti) di Michael Damian, con Jen Lilley, Matthew Morrison. Una principiante e un professionista uniscono le forze per sorprendere tutti a una gara importante. Genere: Sentimentale.

Mediaset Italia2 alle 21:05 propone Nurse – L’infermiera (2013, 85 minuti) di Douglas Aarniokoski, con Paz de la Huerta, Katrina Bowden, Corbin Bleu. Genere: Thriller. Alle 23:03 arriva Timetrip – Avventura nell’era vichinga (2009, 93 minuti) di M. Hagedorn, con J. Cedergren, S. Stengade. Genere: Fantasy.

