I film in TV stasera: il biopic su Alberto Sordi, l'adrelina di Suicide Squad, il mito di Blade Runner Una serata ricchissima con il biopic Permette? Alberto Sordi su Rai 1, il cinecomic The Suicide Squad su 20 e tanti titoli imperdibili su Sky Cinema, da The Equalizer 3 a Blade Runner

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film in programmazione giovedì 28 maggio 2026, con opzioni per tutti i gusti: dal biografico Permette? Alberto Sordi su Rai 1, all’adrenalinico The Suicide Squad – Missione suicida su 20, fino ai blockbuster di Sky Cinema come The Equalizer 3 – Senza tregua e classici immortali come Blade Runner.

Permette? Alberto Sordi: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: 21:30 — Permette? Alberto Sordi (2020, 120’). Regia: Luca Manfredi. Cast: Alberto Paradossi, Edoardo Pesce, Pia Lanciotti. Genere: Biografico.

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Non così vicino: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: 21:15 — Non così vicino (2022, 126’). Regia: Marc Forster. Cast: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman. Di cosa parla: un vedovo scorbutico, deciso a mollare tutto, vede la propria vita cambiare grazie all’irruzione dei nuovi vicini e alla nascita di amicizie inattese. A seguire, 23:25 — Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia (2026, 107’). Regia: Simona Izzo, Ricky Tognazzi. Cast: Ester Pantano, Primo Reggiani, Alessandra Carrillo, Giovanni Arezzo, Claudio Crisafulli, Claudia Cusimano, Anna Ferruzzo, Alfio Sorbello. La storia: il legame tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, coraggio e impegno civile fino alla tragica strage di Capaci.

Sky Cinema Action: 21:00 — Midway (2019, 138’). Regia: Roland Emmerich. Cast: Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli USA preparano la controffensiva decisiva all’atollo di Midway dopo Pearl Harbor. A seguire, 23:20 — Nella tana dei lupi 2 – Pantera (2025, 144’). Regia: Christian Gudegast. Cast: Gerard Butler, O’Shea Jackson Jr., Evin Ahmad, Salvatore Esposito, Meadow Williams. Di cosa parla: tra Nizza e l’Europa, un diamante rosso e una rapina ad alto rischio incrociano i destini di Donnie e Big Nick, con la mafia italiana a dettare le regole.

Sky Cinema Collection: 21:15 — The Equalizer 3 – Senza tregua (2023, 103’). Regia: Antoine Fuqua. Cast: Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Eugenio Mastrandrea, Sonia Ammar. Dopo il passato da sicario, Robert McCall trova una fragile pace nel Sud Italia ma deve proteggere i nuovi amici dalla criminalità locale. A seguire, 23:10 — Il giorno sbagliato (2020, 90’). Regia: Derrick Borte. Cast: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie. Un banale litigio stradale scatena un incubo di vendetta e persecuzione.

Sky Cinema Comedy: 21:00 — Omicidio a Los Angeles (2021, 110’). Regia: Tim Kirkby. Cast: Charlie Hunnam, Lucy Fry, Mel Gibson. Di cosa parla: un investigatore privato tra gangster, ironia noir e colpi di scena losangelini. A seguire, 22:55 — Ocean’s Twelve (2004, 120’). Regia: Steven Soderbergh. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. La banda di Danny Ocean torna per un colpo europeo a più mani.

Sky Cinema Drama: 21:00 — Ariaferma (2021, 117’). Regia: Leonardo Di Costanzo. Cast: Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco. In un carcere ormai in disuso, agenti e detenuti rimasti creano un’inedita comunità tra fragilità e solidarietà. A seguire, 23:05 — Blade Runner (1982, 124’). Regia: Ridley Scott. Cast: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos. Caccia ai replicanti in una Los Angeles futuristica per uno dei capolavori sci‑fi.

Sky Cinema Family: 21:00 — The portable door (2023, 90’). Regia: Jeffrey Walker. Cast: Christoph Waltz, Miranda Otto, Sam Neill, Jessica De Gouw, Rachel House. Di cosa parla: un tirocinio in una misteriosa azienda londinese nasconde un complotto "corporate" contro il mondo magico. A seguire, 23:00 — La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116’). Regia: Paola Randi. Cast: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti. Nel Settecento, la giovane Paola affronta il malvagio Barone De Michelis con l’aiuto di una strega buona, tra magie e inseguimenti.

Sky Cinema Romance: 21:00 — Sei mai stata sulla luna? (2015, 119’). Regia: Paolo Genovese. Cast: Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica e altri. Una manager della moda riscopre l’amore in un borgo pugliese. A seguire, 23:00 — Innamorarsi (1984, 103’). Regia: Ulu Grosbard. Cast: Robert De Niro, Meryl Streep, Harvey Keitel, Dianne Wiest. Due professionisti newyorkesi, entrambi sposati, si incontrano per caso e si innamorano tra dubbi e compromessi.

Sky Cinema Suspense: 21:00 — Scomparsa (2012, 95’). Regia: Heitor Dhalia. Cast: Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Daniel Sunjata. Dopo il rapimento della sorella, Jill insegue il serial killer che anni prima aveva già tentato di ucciderla. A seguire, 22:40 — The Hurt Locker (2009, 131’). Regia: Kathryn Bigelow. Cast: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Ralph Fiennes, Guy Pearce, David Morse e altri. Un’unità d’élite dell’esercito USA neutralizza ordigni in Iraq, in una tensione costante ispirata a storie vere.

Cobra: le proposte delle reti specializzate

Iris: 21:17 — Cobra (1986, 83’). Regia: George Pan Cosmatos. Cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson. Un poliziotto dai metodi spicci affronta una setta criminale letale. A seguire, 23:12 — Romeo deve morire (2000, 115’). Regia: Andrzej Bartkowiak. Cast: Jet Li, Aaliyah, Delroy Lindo, Russell Wong, Isaiah Washington. Due famiglie rivali lottano per il controllo del porto di Oakland tra vendette e arti marziali.

20: 21:13 — The Suicide Squad – Missione suicida (2021, 132’). Regia: James Gunn. Cast: Idris Elba, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney. La storia: supercriminali arruolati dal governo per una missione impossibile tra esplosioni, ironia e azione senza sosta.

Rai Movie: 21:10 — Need for Speed (2014, 125’). Regia: Scott Waugh. Cast: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek, Scott Mescudi. Un pilota deciso a vendicarsi corre contro il tempo e sulle piste più estreme. A seguire, 23:15 — Benvenuto Presidente! (2013, 100’). Regia: Riccardo Milani. Cast: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Remo Girone, Piera Degli Esposti. Una commedia italiana su un "Presidente per caso" tra gaffe e buon senso.

Cielo: 21:20 — Dalla Cina con furore (1972, 110’). Regia: Lo Wei. Cast: Bruce Lee, Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker, Fu Ching Chen. A Shanghai nel 1908, la vendetta di un allievo dopo l’uccisione del maestro dà vita a un’epica resa dei conti nel segno del kung fu. A seguire, 23:20 — Bruce Lee – La grande sfida (2016, 95’). Regia: George Nolfi. Cast: Philip Ng, Xia Yu, Billy Magnussen, Ron Yuan, Terry Chen. Un giovane di Chinatown sfida il maestro Wong Jack in una battaglia senza regole.

Rai Premium: 21:20 — Candice Renoir – Una vacanza indimenticabile (2022, 91’). Regia: Pascal Lahmani. Cast: Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Jean-Philippe Ricci, Véronique Volta, Joséphine Drai. Quella che doveva essere una vacanza in Corsica si trasforma in un incubo per Candice e Antoine. A seguire, 23:05 — Vuoi sposarmi? (2021, 88’). Regia: Nico Sommer. Cast: Meike Droste, Elena Uhlig, Vita Tepel, Oliver Stokowski, Stephan Luca. Una madre cerca il "cavaliere ideale" tra gli ex della figlia per accompagnarla all’altare.

Mediaset Italia2: 21:01 — Anarchia – La notte del giudizio (2014, 103’). Regia: James DeMonaco. Cast: Frank Grillo, Zach Gilford, Kiele Sanchez, Carmen Ejogo, Jack Conley, Michael K. Williams e altri. Durante la "notte dello Sfogo", un sergente in cerca di vendetta incrocia la fuga disperata di una madre, di sua figlia e di una coppia. A seguire, 23:06 — Blu profondo 2 (2018, 90’). Regia: D. Scott. Cast: Danielle Savre, Rob Mayes. In una base subacquea, esperimenti sugli squali toro degenerano in una lotta per la sopravvivenza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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