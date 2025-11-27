Bruce Willis, l'omaggio all'attore nel suo momento più difficile I migliori film disponibili nella serata di giovedì 27 novembre 2025: su Italia 1 due pellicole immortali del divo malato. Tutta la programmazione di oggi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 32 i film in palinsesto: dall’adrenalina di Die Hard – Un buon giorno per morire su Italia 1 alla fantascienza di Oblivion su 20, passando per il colpo al Met Gala di Ocean’s 8 su Sky Cinema 1. Scegliete tra azione, thriller, horror, commedie e grandi drammi d’autore.

Azione con Die Hard – Un buon giorno per morire: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — Alle 21:25 Die Hard – Un buon giorno per morire (2013, 99 minuti). Regia di John Moore. Cast: Aksel Hennie, Amaury Nolasco, Bruce Willis, Cole Hauser, Jai Courtney, Mary Elizabeth Winstead, Megalyn Echikunwoke, Patrick Stewart, Rasha Bukvic, Sebastian Koch, Sergei Kolesnikov, Yulia Snigir. Genere: Azione. A seguire, alle 23:24, L’ultimo boyscout – Missione: sopravvivere (1991, 105 minuti). Regia di Tony Scott. Cast: Bruce Willis, Chelsea Fields, Damon Wayans, Danielle Harris. Genere: Azione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Colpi, inseguimenti e grandi autori: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Ocean’s 8 (2018, 110 minuti). Regia di Gary Ross. Cast: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson. La storia: Debbie organizza un audace piano per rubare una preziosa collana di diamanti durante un gala a New York e mette insieme una squadra tutta al femminile. Genere: Thriller. A seguire, alle 23:10, John Wick 4 (2023, 169 minuti). Regia di Chad Stahelski. Cast: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. Di cosa parla: John Wick trova l’occasione per regolare i conti con la Gran Tavola, mentre il Marchese de Gramont tenta di ristabilire l’ordine a modo suo. Genere: Thriller.

Sky Cinema 2 — Alle 21:15 Una vita in fuga (2021, 107 minuti). Regia di Sean Penn. Cast: Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey. La storia segue Jennifer, che scopre il vero volto del padre John Vogel, carismatico ma ladro, e si ritrova coinvolta nei suoi piani sempre più pericolosi. Genere: Drammatico. Alle 23:10 The Interpreter (2005, 128 minuti). Regia di Sydney Pollack. Cast: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen, Yvan Attal. Un’interprete dell’ONU ascolta per caso un complotto su un possibile omicidio di un capo di stato, finendo al centro di giochi di potere e sospetti. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Upgrade (2018, 95 minuti). Regia di Leigh Whannell. Cast: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Christopher Kirby, Clayton Jacobson. In un futuro dominato dalla tecnologia, un impianto neurale restituisce mobilità a un uomo deciso a vendicare la morte della moglie, in un binomio uomo-macchina spinto al limite. Genere: Horror. Alle 22:45 Fast e Furious 6 (2013, 145 minuti). Regia di Justin Lin. Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Gina Carano, Gal Gadot, Tyrese Gibson, Sung Kang, Ludacris, Elsa Pataky. Dalla sconfitta a Rio alla nuova minaccia a Londra, Dom e Brian rimettono in piedi la squadra per affrontare un’organizzazione di piloti criminali. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 The Fabelmans (2022, 151 minuti). Regia di Steven Spielberg. Cast: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Oakes Fegley. Un ragazzo scopre il potere del cinema filmando la sua famiglia e trasformando desideri, paure e segreti in immagini che lo faranno crescere. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Sono tornato (2018, 100 minuti). Regia di L. Miniero. Cast: M. Popolizio, F. Matano. Un Mussolini smarrito nella Roma contemporanea diventa protagonista di un documentario tra satira e provocazione, convinto di poter riconquistare l’Italia. Genere: Commedia. Alle 22:45 Cinquanta sbavature di nero (2016, 92 minuti). Regia di Michael Tiddes. Cast: Affion Crockett, David Arvesen, Fred Willard, Jane Seymour, Jenny Zigrino, Kali Hawk, Kate Miner, Marlon Wayans, Mike Epps. Parodia scatenata del fenomeno "Cinquanta sfumature". Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Dogman (2018, 100 minuti). Regia di Matteo Garrone. Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. In un quartiere degradato, un toelettatore di cani cerca di proteggere la figlia e la propria dignità dall’oppressione di un ex pugile violento. Genere: Drammatico. Alle 22:50 Elizabeth (1998, 124 minuti). Regia di Shekhar Kapur. Cast: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes. L’ascesa al trono di Elizabeth I e le scelte di potere tra sentimenti e ragion di Stato. Genere: Biografico.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Il lupo e il leone (2021, 99 minuti). Regia di Gilles de Maistre. Cast: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Evan Buliung, Derek Johns. Un’amicizia straordinaria tra due cuccioli cresciuti insieme, tra meraviglia e responsabilità. Genere: Drammatico. Alle 22:45 Bla bla baby (2021, 94 minuti). Regia di Fausto Brizzi. Cast: Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese. Un uomo scopre di comprendere i "discorsi" dei neonati dell’asilo in cui lavora e orchestra una bizzarra rivalsa. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Mia moglie è un fantasma (2020, 99 minuti). Regia di Edward Hall. Cast: Leslie Mann, Dan Stevens, Isla Fisher, Judi Dench, Emilia Fox. Un triangolo amoroso tra uno scrittore, la nuova compagna e lo spirito della prima moglie evocato per errore. Genere: Commedia. Alle 22:45 Vacanze romane (1953, 119 minuti). Regia di William Wyler. Cast: Audrey Hepburn, Eddie Albert, Gregory Peck, Tullio Carminati. Un incontro romano tra una principessa in fuga e un giornalista. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Gasoline Alley (2022, 97 minuti). Regia di Edward Drake. Cast: Devon Sawa, Bruce Willis, Luke Wilson, Kat Foster, Sufe Bradshaw. Dopo la morte di tre starlette, un sospettato indaga per conto proprio sfidando la legge. Genere: Thriller. Alle 22:45 Occhiali neri (2022, 87 minuti). Regia di Dario Argento. Cast: Andrea Gherpelli, Asia Argento, Ilenia Pastorelli, Maria Rosaria Russo, Mario Pirrello. Un giallo-horror contemporaneo firmato dal maestro Argento. Genere: Horror.

Azione, cult e novità con L’assassino di pietra e Oblivion: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 — Alle 21:15 Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2 (2015, 136 minuti). Regia di Francis Lawrence. Cast: Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Jeffrey Wright, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Julianne Moore, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci, Woody Harrelson. La storia si concentra sull’assalto finale a Capitol City, con Katniss determinata a chiudere i conti con Snow. Genere: Azione. Alle 23:09 La Llorona: le lacrime del male (2019, 98 minuti). Regia di Michael Chaves. Cast: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas. Durante gli anni Settanta a Los Angeles, un’assistente sociale e i suoi figli affrontano la leggendaria entità che rapisce bambini, aiutati da un prete-esorcista disilluso. Genere: Horror.

20 — Alle 21:11 Oblivion (2013, 124 minuti). Regia di Joseph Kosinski. Cast: Tom Cruise, Andrea Riseborough, Melissa Leo, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Lindsay Clift. In una Terra post-apocalittica, un riparatore di droni vede crollare le proprie certezze dopo l’arrivo di una misteriosa donna precipitata dal cielo. Genere: Fantascienza.

Cielo — Alle 21:20 Ruslan – Guidato per uccidere (2009, 98 minuti). Regia di Jeff King. Cast: Steven Seagal, Dmitry Chepovetsky, Igor Jijikine, Robert Wisden, Inna Korobkina, Zak Santiago, Alexander Rafalski, Yevgeni Lazarev, Laura Mennell, Aleks Paunovic. Un ex mafioso divenuto scrittore torna alla violenza per proteggere la figlia e vendicare la moglie. Genere: Azione.

Rai 4 — Alle 21:20 Blood Star (2024, 97 minuti). Regia di Lawrence Jacomelli. Cast: Britni Camacho, John Schwab, Wyomi Reed, Travis Lincoln Cox, Sydney Brumfield. Una fuga disperata nel deserto per sfuggire a uno sceriffo psicopatico. Genere: Horror. Alle 23:00 The Hollow Point – Punto di non ritorno (2016, 97 minuti). Regia di Gonzalo López-Gallego. Cast: Lynn Collins, Patrick Wilson, Ian McShane, John Leguizamo, James Belushi. In una città di confine, sceriffo e predecessore in pensione indagano su un traffico di droga che sta corrompendo la comunità. Genere: Giallo.

Iris — Alle 21:20 L’assassino di pietra (1973, 95 minuti). Regia di Michael Winner. Cast: Charles Bronson, Martin Balsam, David Sheiner, Norman Fell. Un boss mafioso decide di vendicarsi della strage che distrusse la sua famiglia quarant’anni prima, puntando alla "cupola". Genere: Azione. Alle 23:22 Arma letale 4 (1998, 127 minuti). Regia di Richard Donner. Cast: Chris Rock, Danny Glover, Jet Li, Joe Pesci, Mel Gibson, Rene Russo. Genere: Azione.

Cine34 — Alle 23:13 Pizza connection (1985, 180 minuti). Regia di Damiano Damiani. Cast: Michele Placido, Mark Chase, Simona Cavallari, Ida Di Benedetto. Un killer della mafia che gestisce una pizzeria a New York torna in Sicilia per un incarico che riapre ferite e dilemmi morali, anche per il fratello onesto. Genere: Drammatico.

Rai Movie — Alle 21:10 Wasabi (2001, 100 minuti). Regia di Gerard Krawczyk. Cast: Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller, Carole Bouquet. Un ispettore burbero vola in Giappone alla ricerca dell’amore perduto e scopre di avere una figlia da proteggere. Genere: Azione. Alle 22:45 88 minuti (2007, 108 minuti). Regia di Jon Avnet. Cast: Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Benjamin McKenzie. Un criminologo riceve una telefonata: gli restano 88 minuti di vita per smascherare un emulatore di serial killer. Genere: Thriller.

Rai Premium — Alle 21:20 Legami mortali (2019, 90 minuti). Regia di Caroline Labrèche. Cast: Andrea Roth, Eric Osborne, Tygh Runyan. Una famiglia in lutto affitta una stanza a uno studente che nasconde un lato oscuro, mettendo a rischio la loro fragile stabilità. Genere: Thriller. Alle 22:55 Il miglior Natale della mia vita (2019, 90 minuti). Regia di Nimisha Mukerji. Cast: Christopher Russell, Jayne Eastwood, Vanessa Lachey. Genere: Sentimentale.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche