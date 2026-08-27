I film in TV stasera, giovedì 27 agosto: Brignano diventa grande, Stallone s'allea con Schwarzenegger Dalla commedia italiana Da grandi su Canale 5 all’adrenalina di Hellboy: The Golden Army su 20, passando per il survival-thriller Fall su Sky Cinema Uno e il classico Ritorno al futuro su Sky Cinema Family

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto c’è una trentina di titoli tra grandi classici, adrenalina e commedie per tutti i gusti: dalla novità italiana Da grandi su Canale 5, al survival-thriller Fall su Sky Cinema Uno, fino all’action-fantasy Hellboy: The Golden Army su 20.

Da grandi guida la serata Mediaset: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 — 21:20. Da grandi (2023, regia di Fausto Brizzi, 104’). Commedia corale con Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Valeria Bilello. Deluso perché i genitori dimenticano il suo compleanno, il piccolo Marco esprime con gli amici il desiderio di diventare adulto. Il mattino seguente il sogno si avvera: catapultati nel mondo dei grandi, i quattro dovranno cavarsela tra responsabilità, lavoro e affetti, scoprendo che crescere è più complicato del previsto.

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TV8 — 22:30. Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013, regia di Mikael Håfström, 111’). Azione con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Vincent D’Onofrio, Amy Ryan, 50 Cent, Sam Neill, Vinnie Jones. Un esperto di sicurezza carceraria finisce rinchiuso nella prigione più segreta e tecnologica del mondo: per evadere dovrà unire le forze con un carismatico detenuto e mettere alla prova ogni sua strategia.

L’azione di Fall e tante prime e seconde serate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15. Fall (2022, regia di Scott Mann, 107’). Thriller con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan, Mason Gooding. Dopo una tragedia, due amiche scalano una torre di oltre 700 metri per un rito personale, ma restano bloccate in cima: senza acqua né aiuti, combattono contro vertigini, caldo e paura per sopravvivere. — 23:05. Il mago del Cremlino – Le origini di Putin (2026, regia di Olivier Assayas, 159’). Dramma con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright, Jude Law. Nella Russia di fine anni Novanta, l’ascesa al potere di Vladimir Putin si intreccia al percorso di Vadim Baranov, stratega dell’ombra che abbandona l’arte per la politica, orchestrando media e consenso.

Sky Cinema Collection — 21:15. I delitti del BarLume – Sasso carta forbici (2024, regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson, 100’). Commedia con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi e il colorito gruppo del BarLume tra giallo e ironia nella cornice toscana. — 22:55. I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, regia di Roan Johnson, 90’). Giallo con il cast storico: enigmi sentimentali e indagini si mescolano tra colpi di scena e battute taglienti.

Sky Cinema Action — 21:00. Transformers 3 (2011, regia di Michael Bay, 156’). Azione con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, John Turturro, John Malkovich, Frances McDormand e voce di Hugo Weaving. La guerra tra Autobot e Decepticon si sposta fino al lato oscuro della Luna in un tripudio di effetti e set-piece spettacolari.

Sky Cinema Comedy — 21:00. Un figlio di nome Erasmus (2020, regia di Alberto Ferrari, 107’). Commedia on the road con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt: quattro amici a Lisbona scoprono un possibile figlio "segreto" e partono alla ricerca del ragazzo. — 22:50. Ocean’s Thirteen (2007, regia di Steven Soderbergh, 122’). Con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Ellen Barkin: una squadra di fuoriclasse organizza un colpo durante l’inaugurazione di un casinò per vendicare un amico truffato.

Sky Cinema Drama — 21:00. Cinque secondi (2025, regia di Paolo Virzì, 105’). Dramma con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel, Valeria Bruni Tedeschi. Un uomo schivo che vive isolato in una villa decadente si scontra con una comunità di giovani che vuole recuperare i vigneti: il confronto diventa lentamente cura reciproca. — 22:55. Million dollar baby (2004, regia di Clint Eastwood, 137’). Con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman. La storia intensa di un allenatore e di una pugile determinata, legati da un rapporto profondo messo alla prova da un destino crudele.

Sky Cinema Family — 21:00. Ritorno al futuro (1985, regia di Robert Zemeckis, 118’). Fantascienza con Michael J. Fox, Christopher Lloyd: Marty McFly viaggia nel tempo e rischia di riscrivere il proprio destino. — 23:00. Ritorno al futuro – Parte II (1989, regia di Robert Zemeckis, 108’): nuove paradossali avventure tra passato e futuro con Doc e la DeLorean.

Sky Cinema Romance — 21:00. Regretting you – Tutto quello che non ti ho detto (2025, regia di Josh Boone, 116’). Dramma con Allison Williams, McKenna Grace, Scott Eastwood e altri: un incidente svela un tradimento e costringe madre e figlia a ricomporre i pezzi del loro legame. — 23:00. This time next year – Cosa fai a Capodanno? (2024, regia di Nick Moore, 116’). Sentimentale con Sophie Cookson, John Hannah, Golda Rosheuvel, Keala Settle. Nati lo stesso giorno, Minnie e Quinn si ritrovano trent’anni dopo: la vita li ha separati, il caso li riavvicina.

Sky Cinema Suspense — 21:00. Una di famiglia – The housemaid (2025, regia di Paul Feig, 131’). Thriller con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone: una nuova domestica entra in una casa elegante dove nulla è come sembra. — 23:15. Training day (2001, regia di Antoine Fuqua, 123’). Poliziesco con Denzel Washington, Ethan Hawke: 24 ore al limite tra corruzione e giustizia nelle strade di Los Angeles.

Avventura, cult e brividi con Hellboy: The Golden Army: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:16. Passenger 57 – Terrore ad alta quota (1992, regia di Kevin Hooks, 84’). Azione con Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore: un esperto di sicurezza tenta di sventare un dirottamento a migliaia di metri d’altezza. — 23:08. All is Lost – Tutto è perduto (2013, regia di J.C. Chandor, 105’). Drammatico con Robert Redford solo in mare aperto: un’odissea di sopravvivenza essenziale e potentissima.

Cine34 — 21:00. Gallo cedrone (1998, regia di Carlo Verdone, 100’). Commedia con Carlo Verdone, Ines Nobili, Regina Orioli: un irresistibile cialtrone fa i conti con equivoci e figuracce. — 23:03. Il vizietto (1978, regia di Edouard Molinaro, 103’). Con Ugo Tognazzi, Michel Serrault: quando il figlio annuncia il matrimonio, due compagni che gestiscono un locale devono fingersi "famiglia tradizionale", tra gag e riflessioni sull’identità.

Rai Movie — 20:40. Stanlio e Ollio – La scala musicale (1932, regia di James Parrott, 35’). Comico con Stan Laurel e Oliver Hardy: il trasporto di un pianoforte su per una scalinata diventa impresa esilarante. — 23:05. Un piccolo favore (2018, regia di Paul Feig, 117’). Giallo con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding: una mamma vlogger indaga sulla scomparsa dell’amica, tra segreti, tradimenti e inattesi colpi di scena.

Rai 4 — 23:25. The Ambush (2021, regia di Pierre Morel, 101’). Guerra con Marwan Abdullah Saleh, Khalifa Al Jassem e ensemble EAU: durante una missione nello Yemen, tre soldati cadono in un’imboscata in un canyon; il comandante prepara un audace intervento di salvataggio sotto fuoco nemico.

20 — 21:11. Hellboy: The Golden Army (2008, regia di Guillermo Del Toro, 110’). Fantasy con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, John Hurt: il demone rosso torna in azione contro un esercito d’oro risvegliato per dominare il mondo. — 23:25. Blade: Trinity (2004, regia di David S. Goyer, 113’). Azione con Wesley Snipes, Jessica Biel, Ryan Reynolds: il cacciatore di vampiri affronta una minaccia ancestrale con l’aiuto dei Nightstalkers.

Cielo — 21:20. Infinite storm (2022, regia di Malgorzata Szumowska, Michal Englert, 100’). Drammatico con Naomi Watts, Billy Howle, Denis O’Hare: una scalatrice sorprende una tempesta sul Monte Washington e tenta una disperata discesa insieme a uno sconosciuto. — 23:20. Bruce Lee – La grande sfida (2016, regia di George Nolfi, 95’). Azione con Philip Ng, Billy Magnussen, Xia Yu: a San Francisco un giovane maestro affronta Wong Jack Man in uno scontro leggendario.

Mediaset Italia2 — 21:00. Arac attack – Mostri a otto zampe (2002, regia di Ellory Elkayem, 99’). Horror con David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett Johansson: a causa di rifiuti tossici, ragni mutanti invadono una cittadina mineraria scatenando il panico. — 23:05. Scuola di polizia 3: Tutto da rifare (1986, regia di Jerry Paris, 84’). Comico con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey: due accademie rivali si contendono la sopravvivenza; Mahoney e i suoi tornano in cattedra tra scherzi e caos.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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