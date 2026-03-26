La seconda possibilità di Keanu Reeves: cosa gli è successo Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, va in onda "Il profumo del mosto selvatico" con il divo di Matrix diretto da Alfonso Arau. Tutti i film in programma

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Giovedì 26 marzo 2026 porta in TV ben 30 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema. Tra i consigli: The Day after Tomorrow – L’alba del giorno dopo su Italia 1, l’inedito e gotico Dracula: L’amore perduto su Sky Cinema 1 e l’avventura senza tempo La mummia – Il ritorno su 20.

Cataclismi e sentimenti con The Day after Tomorrow: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – 21:28. In prima serata arriva The Day after Tomorrow – L’alba del giorno dopo (2004), regia di Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum e Dash Mihok. Genere: drammatico catastrofico. Durata: 124 minuti. Un classico del disaster movie con spettacolari sequenze climatiche estreme e un cast di primo piano.

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TV8 – 21:40. Il profumo del mosto selvatico (1995), regia di Alfonso Arau, con Keanu Reeves, Aitana Sanchez Gijon, Anthony Quinn e Giancarlo Giannini. Genere: drammatico. Durata: 102 minuti. Di cosa parla: una giovane, incinta e impaurita dal giudizio del padre, trova in un venditore di cioccolatini disilluso un alleato inaspettato, disposto a fingersi suo marito davanti alla famiglia. Un racconto di seconde possibilità, affetti e identità.

Il fascino gotico di Dracula: L’amore perduto e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Dracula: L’amore perduto (2025), regia di Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Matilda De Angelis, Ewens Abid. Genere: fantasy. La storia: in Transilvania, nel XV secolo, il principe Vladimir, sconvolto dalla morte dell’amata, sfida Dio e il tempo condannandosi a un’eternità da vampiro, in un viaggio secolare alla ricerca dell’amore perduto. A seguire, 23:30, Cinque secondi (2026), regia di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel, Valeria Bruni Tedeschi. Genere: drammatico. Un burbero solitario che vive in una villa cadente si scontra con una comunità di giovani decisi a rimettere a coltura i vigneti abbandonati. Il conflitto si trasforma in inattesa convivenza e in una cura brusca ma sincera verso la giovane Matilde. Durata: 105 minuti.

Sky Cinema Collection – 21:15. Il professor Cenerentolo (2015), regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Davide Marotta, Sergio Friscia, Massimo Ceccherini, Nicola Acunzo, Flavio Insinna. Genere: commedia. Di cosa parla: per evitare il fallimento, un uomo finisce in carcere; ottenuto un lavoro in biblioteca, conosce una donna che ignora la sua vera identità, ma ogni notte deve rientrare entro l’orario imposto. Durata: 90 minuti. A seguire, 22:55, Il ciclone (1996), regia di Leonardo Pieraccioni, con Lorena Forteza, Natalia Estrada, Alessandro Haber e lo stesso Pieraccioni. Genere: commedia. Un classico generazionale che mescola romanticismo, ritmo toscano e colpi di fulmine estivi. Durata: 95 minuti.

Sky Cinema Action – 21:00. Top Gun (1986), regia di Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards. Genere: azione. Tra addestramenti ad alta quota e sentimenti travolgenti, il film che ha ridefinito l’action anni ’80. A seguire, 22:55, Shark – Il primo squalo (2018), regia di Jon Turteltaub, con Jason Statham e Bingbing Li. Genere: azione. Un megalodonte riemerge dagli abissi seminando terrore in un survival adrenalinico. Durata: 98 minuti.

Sky Cinema Comedy – 21:00. C’era una truffa a Hollywood (2020), regia di George Gallo, con Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Zach Braff, Emile Hirsch. Genere: commedia. Un produttore indebitato organizza una truffa assicurativa pianificando l’"incidente" del suo divo, ma l’attore sembra immortale. A seguire, 22:50, La trama fenicia (2025), regia di Wes Anderson, con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Scarlett Johansson. Genere: avventura. Un magnate sopravvissuto per la sesta volta a un disastro aereo designa erede la figlia suora, scatenando una girandola di intrighi e attentati. Durata: 105 minuti.

Sky Cinema Drama – 21:00. Napoli – New York (2024), regia di Gabriele Salvatores, con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro. Genere: drammatico. Napoli, 1949: due orfane inseguono il sogno americano imbarcandosi verso New York tra speranze e incognite. A seguire, 23:05, Gioventù bruciata (1955), regia di Nicholas Ray, con James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo. Genere: drammatico. Il ritratto indelebile del disagio giovanile in un capolavoro senza tempo. Durata: 111 minuti.

Sky Cinema Family – 21:00. Alla fine ci sei tu (2018), regia di Peter Hutchings, con Maisie Williams, Asa Butterfield, Nina Dobrev, Tyler Hoechlin, Peyton List. Genere: drammatico. Di cosa parla: l’incontro tra una ragazza gravemente malata e un ipocondriaco adolescente si trasforma in un viaggio di crescita e coraggio. A seguire, 22:45, Bambi (2024), regia di Michel Fessler. Genere: avventura. Il giovane cerbiatto, rimasto orfano, impara a far fronte al dolore con l’aiuto del Principe della foresta e degli amici, ritrovando forza e speranza. Durata: 78 minuti.

Sky Cinema Romance – 21:00. Terapia di letto (2020), regia di Nico Raineau, con Brittany Snow e Sam Richardson. Genere: commedia romantica. Un’on the road tra dipendenze, diagnosi inattese e seconde occasioni per aprirsi all’amore. A seguire, 22:50, Quello che non so di te (2021), regia di Brian Baugh, con Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara. Genere: sentimentale. Un viaggio che intreccia musica, fede e scelte di cuore. Durata: 115 minuti.

Sky Cinema Suspense – 21:00. The shift (2021), regia di Alessandro Tonda, con Clotilde Hesme, Adam Amara, Adamo Dionisi. Genere: thriller. Durante un soccorso in ambulanza, due paramedici scoprono che il ragazzo ferito è uno degli attentatori e indossa una cintura esplosiva. Un dilemma morale in tempo reale. A seguire, 22:30, Gioco pericoloso (2025), regia di Lucio Pellegrini, con Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta, Elena Lietti, Tea Falco. Genere: thriller. L’arrivo di un giovane artista affascinante incrina l’equilibrio tra una ballerina e uno scrittore in crisi, trasformando la passione in rischio.

Avventura e brividi con La mummia – Il ritorno e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 23:30. Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013), regia di Mikael Håfström, con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Sam Neill, Amy Ryan e 50 Cent. Genere: azione. Un esperto di sicurezza finisce nella prigione più impenetrabile mai costruita e deve escogitare l’evasione perfetta insieme a un compagno d’eccezione. Durata: 111 minuti.

20 – 21:10. La mummia – Il ritorno (2001), regia di Stephen Sommers, con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah e Arnold Vosloo. Genere: avventura. Il risveglio di forze ancestrali trascina i protagonisti in una corsa contro il tempo tra tombe egizie, resurrezioni e antiche maledizioni. Durata: 124 minuti.

Rai Movie – 21:10. The miracle club (2023), regia di Thaddeus O’Sullivan, con Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Agnes O’Casey. Genere: commedia. Nel 1967, in un villaggio vicino Dublino, tre donne coronano il sogno del pellegrinaggio a Lourdes. Il ritorno di Chrissie dagli USA riapre ferite e segreti. A seguire, 22:40, Amici di letto (2011), regia di Will Gluck, con Justin Timberlake e Mila Kunis, Emma Stone, Woody Harrelson. Genere: commedia romantica. Amicizia e attrazione si intrecciano in una frizzante screwball moderna. Durata: 105 minuti.

Iris – 21:14. Testimone involontario (1997), regia di David Hogan, con Jon Voight, Keenen Ivory Wayans, Paul Sorvino. Genere: thriller. Un testimone scomodo finisce in una spirale di pericoli tra criminali e cospirazioni. A seguire, 23:21, Miami Vice (2006), regia di Michael Mann, con Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li. Genere: poliziesco. Infiltrazioni ad alto rischio, estetica notturna e tensione firmate Mann. Durata: 134 minuti.

Cine34 – 21:00. Il vigile (1960), regia di Luigi Zampa, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Marisa Merlini. Genere: commedia. Un solerte neofita dei vigili urbani applica il codice alla lettera e combina guai a raffica, tra reprimende e satira sociale. Durata: 100 minuti. A seguire, 23:17, Sono un fenomeno paranormale (1985), regia di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Eleonora Brigliadori, Pippo Baudo. Genere: commedia. Il lato più surreale e graffiante dell’italian comedy anni ’80. Durata: 113 minuti.

Mediaset Italia2 – 21:01. Ma (2019), regia di Tate Taylor, con Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis, Luke Evans. Genere: horror. Una donna solitaria offre a un gruppo di ragazzi un rifugio per feste in cantina, imponendo regole sempre più inquietanti. Ben presto l’ospitalità diventa ossessione. Durata: 99 minuti. A seguire, 23:06, Everest (2015), regia di Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Keira Knightley, Emily Watson, Sam Worthington, Robin Wright. Genere: drammatico. La cronaca di una spedizione estrema messa alla prova da una tempesta letale sull’otto mila più famoso del mondo.

Cielo – 21:20. Joker – Wild card (2015), regia di Simon West, con Jason Statham, Sofia Vergara, Stanley Tucci, Milo Ventimiglia, Anne Heche. Genere: azione. Un ex giocatore d’azzardo tenta di proteggere un’amica da un gangster, rischiando tutto. A seguire, 23:15, Cani sciolti (2013), regia di Baltasar Kormákur, con Denzel Washington e Mark Wahlberg. Genere: azione. Due agenti sotto copertura, incastrati da un’operazione finita male, devono fidarsi l’uno dell’altro per sopravvivere tra doppi giochi e cartelli.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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