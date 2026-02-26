Pilar Fogliati, il suo ruolo più sorprendente non è quello di Sanremo Stasera, 26 febbraio 2026, la co-conduttrice del Festival è in TV con Romeo è Giulietta, film nel quale abbandona i panni... della donna. La programmazione TV

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 26 febbraio 2026. Una serata ricchissima con 32 titoli per tutti i gusti: dall’epica di Il gladiatore su Canale 5 a Pilar Fogliati uomo in Romeo è Giulietta all’adrenalina di Jurassic World: La rinascita su Sky Cinema 1, fino ai classici hitchcockiani come L’uomo che sapeva troppo su Sky Cinema Collection.

Il gladiatore guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 23:00 — Vita di Pi (2012, Avventura, 125’). Regia: Ang Lee. Cast: Adil Hussain, Andrea Di Stefano, Ayan Khan, Ayush Tandon, Gérard Depardieu, Irrfan Khan, Rafe Spall, Shravanthi Sainath, Suraj Sharma, Tabu, Vibish Sivakumar.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 3, ore 21:20 — La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (2004, Drammatico, 150’). Regia: Oliver Hirschbiegel. Cast: Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz, Corinna Harfouch, Juliane Kohler, Ulrich Matthes.

Canale 5, ore 21:20 — Il gladiatore (2000, Avventura, 155’). Regia: Ridley Scott. Cast: Connie Nielsen, Djimon Hounsou, Joaquin Phoenix, Oliver Reed, Russell Crowe.

Italia 1, ore 21:25 — The King’s Man – Le origini (2019, Azione, 131’). Di cosa parla: Durante la Prima Guerra Mondiale, un uomo affronta tiranni e criminali decisi ad annientare milioni di persone e finisce per creare la prima agenzia di Intelligence indipendente del Regno Unito. Regia: Matthew Vaughn. Cast: Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode.

TV8, ore 23:00 — Karate Kid – La leggenda continua (2010, Azione, 140’). La storia: Un ragazzo di Detroit si trasferisce a Pechino e, grazie a un maestro di kung fu, impara a difendersi e ad affrontare le proprie paure. Regia: Harald Zwart. Cast: Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu, Zhensu Wu, Zhiheng Wang, Zhenwei Wang, Shijia Lu, Yi Zhao.

Jurassic World: La rinascita e le novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Ore 21:15 Jurassic World: La rinascita (2024, Fantascienza, 134’). Trama: Cinque anni dopo Il dominio, i dinosauri sopravvivono in aree equatoriali isolate. Tre creature chiave custodiscono il segreto per un farmaco salvavita. Regia: Gareth Edwards. Cast: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein. A seguire, ore 23:30 The life of Chuck (2025, Drammatico, 125’). Di cosa parla: la straordinaria vicenda di Charles "Chuck" Krantz raccontata a ritroso, dalla malattia ai ricordi d’infanzia. Regia: Mike Flanagan. Cast: Tom Hiddleston, Mark Hamill, Karen Gillan, Samantha Sloyan, David Dastmalchian.

Sky Cinema Collection — Ore 21:15 L’uomo che sapeva troppo (1956, Thriller, 119’). Regia: Alfred Hitchcock. Cast: Doris Day, James Stewart, Daniel Gelin, Brenda De Banzie. Ore 23:20 Psycho (1960, Thriller, 108’). Regia: Alfred Hitchcock. Cast: Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam, Vera Miles.

Sky Cinema Action — Ore 21:00 Fast e furious 8 (2017, Azione, 160’). Sinossi: Dom viene irretito da una misteriosa donna e il team affronta prove estreme tra lealtà e rischio di tradimento. Regia: F. Gary Gray. Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Ore 23:20 Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, Azione, 133’). La storia: due rivali devono collaborare per fermare una minaccia biotecnologica, con l’aiuto di un’agente del MI6. Regia: David Leitch. Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren.

Sky Cinema Drama — Ore 21:00 Profeti (2022, Drammatico, 109’). Di cosa parla: nel 2015 in Siria, una giornalista italiana viene rapita dall’ISIS e sottoposta a un tentativo di conversione all’estremismo. Regia: Alessio Cremonini. Cast: Jasmine Trinca, Isabella Nefar, Ziad Bakri. Ore 22:55 Il giorno dell’incontro (2023, Drammatico, 105’). La storia: un ex campione di boxe, appena uscito di prigione, insegue la redenzione mentre lotta contro una malattia. Regia: Jack Huston. Cast: Ron Perlman, Joe Pesci, John Magaro, Michael Pitt, Anatol Yusef.

Sky Cinema Comedy — Ore 21:00 Caro diario (1993, Commedia, 95’). Tre capitoli tra vagabondaggi romani, un viaggio alle isole e una malattia che porta a riflessioni esistenziali. Regia: Nanni Moretti. Cast: Nanni Moretti, Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Moni Ovadia, Jennifer Beals, Carlo Mazzacurati e altri. Ore 22:45 Breaking news a Yuba County (2021, Thriller, 96’). Di cosa parla: dopo la scomparsa del marito, una donna finisce al centro dell’attenzione e in un vortice di pericoli mentre cerca la verità. Regia: Tate Taylor. Cast: Allison Janney, Mila Kunis, Awkwafina, Wanda Sykes, Jimmi Simpson.

Sky Cinema Family — Ore 21:00 Max Steel (2016, Fantasy, 92’). Sinossi: un adolescente scopre poteri speciali che si attivano quando si unisce all’amico alieno Steel, diventando un supereroe. Regia: Stewart Hendler. Cast: Ben Winchell, Ana Villafañe, Maria Bello, Andy Garcia, Megan Hayes.

Sky Cinema Romance — Ore 21:00 Romeo è Giulietta (2024, Commedia, 118’). La storia: scartata per il ruolo di Giulietta, un’attrice si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo. Regia: Giovanni Veronesi. Cast: Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi. Ore 22:55 Mother’s Day (2016, Commedia, 118’). Di cosa parla: storie intrecciate di madri e figli tra amore, riconciliazioni e nuove scoperte. Regia: Garry Marshall. Cast: Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson, Jason Sudeikis e altri.

Sky Cinema Suspense — Ore 21:00 Red Dragon (2002, Thriller, 124’). Regia: Brett Ratner. Cast: Anthony Hopkins, Edward Norton, Harvey Keitel, Ralph Fiennes. Ore 23:10 The Lincoln Lawyer (2011, Thriller, 118’). Sinossi: un avvocato che lavora dalla propria auto difende un giovane miliardario accusato di crimini gravissimi, mettendo a rischio la sua vita. Regia: Brad Furman. Cast: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael Peña, Bob Gunton, Frances Fisher, Bryan Cranston.

Delitto sull’autostrada e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Iris — Ore 21:14 Resa dei conti a Little Tokyo (1991, Poliziesco, 80’). Di cosa parla: a Little Tokyo due poliziotti sfidano gli yakuza per il controllo del territorio, innescando una guerra brutale tra bande. Regia: Mark L. Lester. Cast: Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere. Ore 23:01 Danko (1988, Azione, 103’). Regia: Walter Hill. Cast: Arnold Schwarzenegger, Ed O’Ross, James Belushi, Peter Boyle.

Cine34 — Ore 21:00 Delitto sull’autostrada (1982, Commedia, 91’). La storia: Nico Giraldi si infiltra in una banda che rapina camion fingendosi camionista, mentre la sua famiglia viene coinvolta nei pericoli. Regia: Bruno Corbucci. Cast: Tomas Milian, Viola Valentino, Bombolo, Olimpia Di Nardo. Ore 23:08 Il gatto mammone (1975, Commedia, 95’). Di cosa parla: un industriale siciliano, convinto della sterilità della moglie, cerca un’erede con una ragazza madre, ma la verità ribalterà ogni ruolo. Regia: Nando Cicero. Cast: Lando Buzzanca, Rossana Podestà, Gloria Guida, Tiberio Murgia, Grazia De Marzan.

Rai Movie — Ore 21:10 Heat – La sfida (1995, Azione, 170’). Regia: Michael Mann. Cast: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Ashley Judd e altri.

Rai 4 — Ore 23:30 The Order (2001, Azione, 89’). Sinossi: un ladro d’arte vola in Israele per aiutare il padre e si ritrova in una caccia all’uomo contro una setta che minaccia il mondo. Regia: Sheldon Lettich. Cast: Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos, Brian Thompson.

20 — Ore 21:10 King Kong (2005, Avventura, 187’). Regia: Peter Jackson. Cast: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Jamie Bell, Kyle Chandler.

Mediaset Italia2 — Ore 21:01 Arac attack – Mostri a otto zampe (2002, Horror, 99’). Regia: Ellory Elkayem. Cast: David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett Johansson, Scott Terra. Ore 23:06 Conan il distruttore (1984, Fantasy, 103’). La storia: la giovane Jenna, con l’aiuto di Conan, cerca il corno del dio Dagoth per conto della regina Tamaris. I piani malvagi si ritorceranno sui loro artefici in una metamorfosi terribile. Regia: Richard Fleischer. Cast: Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt Chamberlain.

Cielo — Ore 21:20 Ruslan – Guidato per uccidere (2009, Azione, 98’). Di cosa parla: un ex mafioso diventato scrittore torna alla violenza per proteggere la figlia e vendicare la moglie uccisa. Regia: Jeff King. Cast: Steven Seagal, Dmitry Chepovetsky, Igor Jijikine, Robert Wisden, Inna Korobkina e altri.

Rai Premium — Ore 21:20 Hannah Swensen indaga: Una dolce vendetta (2021, Giallo, 84’). Sinossi: tra preparativi di nozze e carriere impegnative, un omicidio in una palestra aperta 24 ore su 24 complica i piani di Hannah e Mike. Regia: Pat Williams. Cast: Alison Sweeney, Cameron Mathison, Barbara Niven. Ore 22:50 Natale a Roma (2019, Sentimentale, 82’). La storia: una guida turistica, licenziata alla vigilia di Natale, diventa guida personale di un dirigente americano che deve scoprire la vera anima di Roma prima di concludere un affare. Regia: Ernie Barbarash. Cast: Lacey Chabert, Sam Page, Holly Hayes, Bryan Bounds, Fernanda Diniz, Petar Cvirn.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche