Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 29 film tra grandi classici, azione adrenalinica, thriller e commedie per tutti i gusti: da Sopravvissuto: The Martian su 20 all’avventura di Jurassic World – Il regno distrutto su Sky Cinema 1, fino al cult di Cronenberg A history of violence su Sky Cinema 2.

Stasera sulle generaliste: le proposte delle reti in chiaro

Sulle principali generaliste (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8, NOVE) non risultano film in programmazione questa sera.

L’avventura di Jurassic World – Il regno distrutto: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15 Jurassic World – Il regno distrutto (2018, azione; 124′) regia: Juan Antonio Bayona; con Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Justice Smith, Rafe Spall. Di cosa parla: l’isola dei dinosauri è minacciata da un’eruzione e una nuova missione di salvataggio scatena conseguenze imprevedibili. A seguire, ore 23:25 Contraband (2012, azione; 119′) regia: Baltasar Kormákur; con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, J.K. Simmons, Caleb Landry Jones, Diego Luna. La storia: un ex contrabbandiere torna in attività per aiutare il cognato e si ritrova in una spirale di rischi tra Louisiana e Panama.

Sky Cinema 2 – ore 21:15 A history of violence (2005, drammatico; 90′) regia: David Cronenberg; con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt. Di cosa parla: un tranquillo padre di famiglia diventa eroe suo malgrado dopo una rapina, ma il passato torna a bussare con volti minacciosi. Alle 22:55 Anora (2024, drammatico; 139′) regia: Sean Baker; con Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov. La storia: una prostituta di Brooklyn sposa d’impulso il figlio di un oligarca, ma l’arrivo dei genitori del ragazzo a New York rischia di annullare il sogno.

Sky Cinema Action – ore 21:00 Rush Hour: Due mine vaganti (1998, azione; 92′) regia: Brett Ratner; con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Ken Leung. di cosa parla: una coppia improbabile di detective, tra Hong Kong e Los Angeles, deve salvare la figlia del console cinese. Alle 22:45 Transformers 3 (2011, azione; 156′) regia: Michael Bay; con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, John Malkovich, Frances McDormand, Ken Jeong, Josh Duhamel, Hugo Weaving, Alan Tudyk, Patrick Dempsey. La battaglia tra Autobots e Decepticon si sposta sulla Luna svelando un segreto del passato.

Sky Cinema Collection – ore 21:15 Fast e furious 7 (2015, azione) regia: James Wan; con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell, Nathalie Emmanuel, Djimon Hounsou. Di cosa parla: la famiglia Toretto affronta un nuovo nemico assetato di vendetta tra inseguimenti estremi e acrobazie impossibili.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00 Beata ignoranza (2017, commedia; 102′) regia: Massimiliano Bruno; con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello. Due professori agli antipodi mettono alla prova le loro certezze sul digitale. Alle 22:45 Miami Beach (2016, commedia; 88′) regia: Carlo Vanzina; con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Laganà, Camilla Tedeschi. La storia: incroci sentimentali e colpi di scena sotto il sole della Florida tra padri, figli e nuovi inizi.

Sky Cinema Drama – ore 21:00 Non odiare (2020, drammatico; 96′) regia: Mauro Mancini; con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco, Luka Zunic. Di cosa parla: un chirurgo di origine ebraica affronta il senso di colpa e il seme dell’odio incontrando la famiglia di un uomo con tatuaggio nazista. Alle 22:40 La treccia (2023, drammatico; 121′) regia: Laetitia Colombani; con Fotinì Peluso, Mia Maelzer, Sajda Pathan, Sarah Abbott, Celeste Savino. Tre donne in India, Italia e Canada intrecciano, senza saperlo, un filo di speranza e resilienza.

Sky Cinema Family – ore 21:00 La musica nel cuore – August Rush (2006, drammatico; 100′) regia: Kirsten Sheridan; con Freddie Highmore, Robin Williams, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell. la storia: un bambino prodigio della musica cerca i suoi genitori suonando per le strade. Alle 23:00 Il mago di Oz (1939, fantasy; 101′) regia: Victor Fleming; con Judy Garland, Jack Haley, Ray Bolger, Bert Lahr, Frank Morgan, Billie Burke. Il viaggio lungo la strada di mattoni gialli per tornare a casa con lo Spaventapasseri, l’Uomo di latta e il Leone pauroso.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00 Il settimo giorno (2021, horror; 87′) regia: Justin P. Lange; con Guy Pearce, Stephen Lang, Keith David, Vadhir Derbez, Brady Jenness. Un prete esperto guida un novizio in un esorcismo che nasconde insidie oscure. Alle 22:35 L’uomo di neve (2017, thriller; 119′) regia: Tomas Alfredson; con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer. Di cosa parla: ad Oslo, un detective insegue un serial killer che firma i delitti con un macabro pupazzo.

Sky Cinema Romance – ore 21:00 Tutti pazzi per l’oro (2008, avventura; 113′) regia: Andy Tennant; con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Ray Winstone, Ewen Bremner, Alexis Dziena. Tra ex coniugi e tesori sommersi, la caccia è aperta. Alle 22:55 Dreamland (2019, drammatico; 98′) regia: Miles Joris-Peyrafitte; con Margot Robbie, Travis Fimmel, Garrett Hedlund, Kerry Condon, Finn Cole. La storia: un ragazzo texano sogna il Messico mentre aiuta una fuorilegge braccata da tutti.

Sopravvissuto: The Martian guida la serata: le proposte delle reti specializzate

20 – ore 21:10 Sopravvissuto: The Martian (2015, fantascienza; 140′) regia: Ridley Scott; con Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Sean Bean, Mackenzie Davis, Jeff Daniels, Michael Peña, Chiwetel Ejiofor. Di cosa parla: su Marte, un astronauta creduto morto lotta per la sopravvivenza e per comunicare con la Terra in attesa dei soccorsi.

Iris – ore 21:17 Codice Mercury (1998, azione; 111′) regia: Harold Becker; con Bruce Willis, Alec Baldwin, Kim Dickens, Chi McBride, Miko Hughes. Un agente deve proteggere un bambino autistico capace di decifrare un codice segreto del governo.

Rai Movie – ore 21:10 Arsenio Lupin (2004, azione; 131′) regia: Jean Paul Salomé; con Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory, Eva Green. la storia: un ladro gentiluomo, innamorato e ribelle, si scontra con il fascino di una contessa misteriosa. Alle 23:25 Piedone l’africano (1978, commedia; 107′) regia: Steno; con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Dagmar Lassander. In Sudafrica, un commissario napoletano indaga sul traffico di diamanti tra scazzottate e humour.

Rai 4 – ore 23:10 Ronin (1998, thriller; 121′) regia: John Frankenheimer; con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Skipp Sudduth. di cosa parla: ex spie a Parigi vengono ingaggiate per rubare una valigetta blindata, tra inseguimenti e doppi giochi dopo la caduta del Muro.

Cine34 – ore 21:00 Sapore di te (2014, commedia; 101′) regia: Carlo Vanzina; con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Giorgio Pasotti, Martina Stella, Katy Saunders, Virginie Marsan. Estate anni ’80 tra bagnini seduttori e amori complicati. Alle 23:17 Sotto il sole di Riccione (2019, commedia; 102′) regia: YouNuts!; con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Claudia Tranchese. Di cosa parla: sogni musicali, primi amori e amicizie al mare, tra coraggio e dichiarazioni rimandate.

Rai Premium – ore 21:20 La ricetta del delitto perfetto (2023, poliziesco; 89′) regia: Chloé Micout; con Cécile Bois, Charlie Dupont, Denis Maréchal, Antoine Férey. la storia: ex chef stellata diventata critica web, Laure collabora come informatrice con la polizia quando una serie di crimini colpisce i ristoratori di Lione, con un coinvolgimento personale che riapre ferite. Alle 23:00 Cuori e delitti: Un romanzo fatale (2020, thriller; 84′) regia: Terry Ingram; con Danica McKellar, Dylan Neal, Dan Payne, Andrew Francis, Ronald Patrick Thompson. durante le festività, una giornalista torna a casa e trova una nuova occasione professionale e sentimentale accanto al nuovo caporedattore.

Mediaset Italia2 – ore 21:15 Scappa: get out (2016, horror; 104′) regia: Jordan Peele; con Allison Williams, Catherine Keener, Lakeith Stanfield. un giovane afroamericano visita la famiglia della fidanzata e scopre inquietanti segreti. Alle 23:09 Crawl – Intrappolati (2019, horror; 87′) regia: Alexandre Aja; con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf. di cosa parla: durante un uragano, una donna tenta di salvare il padre ma resta intrappolata nel seminterrato allagato mentre qualcosa di mortale si muove nell’acqua.

Cielo – ore 21:20 Out of Reach (2004, azione; 88′) regia: Leong Po-Chih; con Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner, Matt Schulze. la storia: un ex agente in pensione affronta una rete di traffico di esseri umani per salvare una ragazza conosciuta online, usando tutta la sua esperienza.

