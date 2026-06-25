Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

I film in TV: serata di classici tra 'Robin Hood', 'Ritorno al futuro III' e 'Matrix'

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 25 giugno 2026: dal cult Matrix su 20 al nuovo Una notte a New York su Sky Cinema 1, fino al war–thriller The Covenant su Rai Movie.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il manifesto di 'Robin Hood' con Russell Crowe
ANSA

I film in TV oggi, giovedì 25 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i film in palinsesto tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con opzioni per ogni gusto: dal cult di fantascienza Matrix su 20 al dramma notturno Una notte a New York su Sky Cinema 1, fino al war–thriller The covenant su Rai Movie.

La tensione di Girl in the attic su Rai 2: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – ore 21:20: Girl in the attic (2025, 85’). Regia di David Weaver; cast: Jean Louisa Kelly, Sophia Carriere, Keenan Tracey. La storia: una giovane donna viene rapita lungo il tragitto di rientro a casa e incatenata nella soffitta del suo carceriere. Dopo un anno di prigionia, elabora un piano di fuga contando sull’aiuto inatteso della madre del rapitore, costretta su una sedia a rotelle. A seguire, ore 23:00: In fuga dall’incubo (2023, 84’). Regia di John Murlowski; cast: Kayla Fields, Jessica Howard, Betsy Stewart, Sam Schweikert. Di cosa parla: Jessica scappa da una relazione abusiva con il figlio e prova a ricominciare da sua sorella. Ma una presenza inquietante continua a perseguitarla anche dopo la misteriosa morte del marito; le ombre del passato la spingono in una spirale tra paranoia e realtà (Thriller).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La7 – ore 23:00: Scoprendo Forrester (2000, 136’). Regia di Gus Van Sant; cast: Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna Paquin. Genere: Commedia.

TV8 – ore 21:40: Mia moglie per finta (2011, 116’). Regia di Dennis Dugan; cast: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Nick Swardson. Commedia degli equivoci dalle risate assicurate.

L’intensità di Una notte a New York su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Una notte a New York (2024, 100’). Regia di Christy Hall; cast: Dakota Johnson, Sean Penn, Marcos A. Gonzalez, Zola Lloyd. Una corsa in taxi dal JFK a Manhattan si trasforma in un incontro memorabile tra confessioni, consapevolezze e dialoghi dal sapore esistenziale. A seguire, ore 23:00: Come può uno scoglio (2023, 90’). Regia di Gennaro Nunziante; cast: Pio D’Antini, Amedeo Greco, Francesca Valtorta. L’arrivo di un ex detenuto come autista stravolge la vita agiata di Pio; tra amicizia, segreti e riconciliazioni, una commedia dal cuore grande.

Sky Cinema Action – ore 21:00: Robin Hood (2010, 140’). Regia di Ridley Scott; cast: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, William Hurt. Avventura epica tra battaglie e leggende. Ore 23:25: Safe House – Nessuno è al sicuro (2012, 110’). Regia di Daniel Espinosa; cast: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson. Adrenalina pura in un action di inseguimenti e doppi giochi.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Star Trek Beyond (2016, 122’). Durante una missione di esplorazione, l’Enterprise viene distrutta e l’equipaggio, disperso su un pianeta ostile, deve unire le forze per sventare il piano del nemico. Ore 23:20: Star Trek – Il futuro ha inizio (2009, 122’). Regia di J.J. Abrams; cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Eric Bana, Karl Urban, Simon Pegg. Le origini della leggendaria squadra della Flotta Stellare.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Tolo Tolo (2020, 90’). Regia di Checco Zalone; cast: Checco Zalone, Barbara Bouchet, Nicola Di Bari. Un viaggio rocambolesco dal continente africano al Mediterraneo tra satira e risate. Ore 22:40: Finale a sorpresa – Official competition (2021, 114’). Regia di Mariano Cohn, Gastón Duprat; cast: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez. Una regista sottilmente provocatoria mette due star dall’ego enorme l’una contro l’altra in un gioco al massacro esilarante e pungente.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: L’ombra del giorno (2022, 125’). Regia di Giuseppe Piccioni; cast: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli. Anni Trenta, tra leggi razziali e guerra imminente, un amore è messo a dura prova. Ore 23:10: Una figlia (2025, 103’). Regia di Ivano De Matteo; cast: Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi. Un dramma famigliare tra gelosie, sensi di colpa e un doloroso percorso nel carcere minorile.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118’). Regia di Robert Zemeckis; cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen. Il capitolo western della saga cult. Ore 23:00: Dragon trainer (2025, 125’). Hiccup stringe un’insolita amicizia con il drago Sdentato e sfida antichi pregiudizi per un futuro di convivenza tra vichinghi e draghi (Fantasy).

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Pane e burlesque (2014, 86’). Regia di Manuela Tempesta; cast: Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore. Nel paese di Monopoli, tra disoccupazione e dignità, storie di resistenza quotidiana e riscatto. Ore 22:35: Downton Abbey II – Una nuova era (2022, 125’). Regia di Simon Curtis; cast: Michelle Dockery, Dominic West, Maggie Smith. Tra una villa ereditata in Francia e un set cinematografico a Downton, la famiglia Crawley affronta nuove sfide.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Presence (2025, 85’). Regia di Steven Soderbergh; cast: Lucy Liu, Julia Fox. Dopo un evento tragico, la famiglia Payne si trasferisce in una casa isolata; Chloe avverte fenomeni inquietanti che presto nessuno può più ignorare. Ore 22:30: Cult killer (2024, 105’). Regia di Jon Keeyes; cast: Alice Eve, Antonio Banderas. L’allieva di un investigatore ucciso stringe un’alleanza rischiosa con l’assassino per far luce su segreti oscuri della città.

La rivoluzione di Matrix su 20: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:18: Dante’s Peak – La furia della montagna (1997, 112’). Regia di Roger Donaldson; cast: Pierce Brosnan, Linda Hamilton. Un disastro naturale minaccia una cittadina, tra scienza e coraggio.

Cine34 – ore 21:00: Infelici e contenti (1992, 100’). Regia di Neri Parenti; cast: Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma. Due uomini, uno in carrozzella e uno non vedente, finiscono in una serie di disavventure fino al casinò di Sanremo per regolare vecchi conti. Ore 23:03: Box Office 3D – Il film dei film (2011, 90’). Regia di Ezio Greggio; cast: Ezio Greggio, Gigi Proietti, Enzo Salvi, Anna Falchi. Parodia irriverente dei grandi successi del cinema.

Rai Movie – ore 21:10: The covenant (2023, 123’). Regia di Guy Ritchie; cast: Jake Gyllenhaal, Dar Salim. Il sergente John Kinley, ferito in Afghanistan, viene salvato dall’interprete Ahmed che attraversa territori ostili per portarlo in salvo; un debito di vita che chiede di essere onorato (Thriller). Ore 23:20: Intreccio di destini (2020, 100’). Regia di Lance Hool; cast: Radha Mitchell, Jacob Elordi. Le vicende di due coppie lontane nel tempo e nello spazio si rivelano legate da fili misteriosi fino a un incontro miracoloso (Drammatico).

Rai 4 – ore 23:30: The rhythm section (2020, 109’). Regia di Reed Morano; cast: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown. Dopo aver scoperto la verità sulla morte della famiglia in un incidente aereo, Stephanie intraprende un percorso di vendetta e redenzione, addestrata da un ex agente segreto (Azione).

20 – ore 21:10: Matrix (1999, 136’). Regia di Andy e Larry Wachowski; cast: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving. Cult di fantascienza che ha ridefinito l’action cyberpunk.

Mediaset Italia2 – ore 21:01: Final Destination (2000, 97’). Regia di James Wong; cast: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith. Horror cult a base di destino e coincidenze mortali. Ore 23:06: Un milione di modi per morire nel West (2014, 116’). Regia di Seth MacFarlane; cast: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried. Commedia western politicamente scorretta e ricca di gag.

Cielo – ore 21:20: Una figlia di troppo (2017, 90’). Regia di Craig Goldsmith; cast: Lindsay Hartley, Freya Tingley. Una madre assume una babysitter ignara della sua vera identità; la tranquillità domestica si trasforma in un incubo (Thriller). Ore 23:20: Venom: La furia di Carnage (2021, 90’). Regia di Andy Serkis; cast: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris. Genere: Fantascienza.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Anne Hathaway e Meryl Streep ne 'Il diavolo veste Prada'

I film in TV stasera: tra commedie, azione e thriller spunta 'Il diavolo veste Prada'

31 titoli tra azione, commedie e fantascienza: da Big Game – Caccia al presidente su...
Andiamo a quel paese

I film in onda in TV stasera, sabato 20 giugno: dal cult con Rocco Papaleo e Vinicio Marchioni, al film di Ficarra e Picone

Dall’avventura ecologica di Sulle ali dell’avventura su Italia 1 al cult Scoprendo F...
Leonardo Pieraccioni

I film in onda in TV stasera: la commedia con Pieraccioni, il thriller con The contract e The equalizer

Dalla commedia Pare parecchio Parigi su Rai 1 all’azione di Matrix Resurrections su ...
Orlando Bloom ne 'Le crociate'

I film in TV stasera: dalle risate di 'Mi presenti i tuoi' all'epica medievale de 'Le crociate'

Dalla commedia Mi presenti i tuoi? su Italia 1 all’epico Le Crociate sul Nove, passa...
Mickey Rourke e Kim Basinger nel classico '9 settimane e 1/2'

I film in TV stasera: l'erotismo di '9 settimane e 1/2' e la commedia di 'Femmine contro maschi'

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 10 giugno 2026: da My...
Downton Abbey, il gran finale stasera in TV: quando e dove vederlo

Downton Abbey, il gran finale stasera in TV: quando e dove vederlo

Scoprite i migliori film della serata di domenica 24 maggio 2026: dal sentimentale P...
Una scenda di 'E.T. - L'extraterrestre'

I film in TV stasera: tra thriller e commedia, spuntano i classici 'E.T - L'extraterrestre' e 'Ghost'

Serata ricchissima: dal survival Fall su Italia 1 al giallo Assassinio a Venezia su ...
Antonio Albanese e Paola Cortellesi in 'Come un gatto in tangenziale'

I film in onda in TV stasera: la comicità di Albanese e Cortellesi e la fantascienza di Matrix Resurrections

Dalla commedia Come un gatto in tangenziale su Canale 5 alla fantascienza di Matrix ...
Whitney Houston

Whitney Houston, stasera in TV il suo film indimenticabile: un cult che l'ha resa leggenda oltre la musica

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 7 giugno 2026: dalla c...

Ferrara Summer Festival

Ferrara Summer Festival 2026

Tutto quello che bisogna sapere sull'evento più atteso dell'estate

LEGGI

Personaggi

Valentina Cenni

Valentina Cenni
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro
Fabio De Vivo

Fabio De Vivo
Ciccio Graziani

Ciccio Graziani

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963