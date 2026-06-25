I film in TV: serata di classici tra 'Robin Hood', 'Ritorno al futuro III' e 'Matrix' Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 25 giugno 2026: dal cult Matrix su 20 al nuovo Una notte a New York su Sky Cinema 1, fino al war–thriller The Covenant su Rai Movie.

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I film in TV oggi, giovedì 25 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i film in palinsesto tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con opzioni per ogni gusto: dal cult di fantascienza Matrix su 20 al dramma notturno Una notte a New York su Sky Cinema 1, fino al war–thriller The covenant su Rai Movie.

La tensione di Girl in the attic su Rai 2: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – ore 21:20: Girl in the attic (2025, 85’). Regia di David Weaver; cast: Jean Louisa Kelly, Sophia Carriere, Keenan Tracey. La storia: una giovane donna viene rapita lungo il tragitto di rientro a casa e incatenata nella soffitta del suo carceriere. Dopo un anno di prigionia, elabora un piano di fuga contando sull’aiuto inatteso della madre del rapitore, costretta su una sedia a rotelle. A seguire, ore 23:00: In fuga dall’incubo (2023, 84’). Regia di John Murlowski; cast: Kayla Fields, Jessica Howard, Betsy Stewart, Sam Schweikert. Di cosa parla: Jessica scappa da una relazione abusiva con il figlio e prova a ricominciare da sua sorella. Ma una presenza inquietante continua a perseguitarla anche dopo la misteriosa morte del marito; le ombre del passato la spingono in una spirale tra paranoia e realtà (Thriller).

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La7 – ore 23:00: Scoprendo Forrester (2000, 136’). Regia di Gus Van Sant; cast: Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna Paquin. Genere: Commedia.

TV8 – ore 21:40: Mia moglie per finta (2011, 116’). Regia di Dennis Dugan; cast: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Nick Swardson. Commedia degli equivoci dalle risate assicurate.

L’intensità di Una notte a New York su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Una notte a New York (2024, 100’). Regia di Christy Hall; cast: Dakota Johnson, Sean Penn, Marcos A. Gonzalez, Zola Lloyd. Una corsa in taxi dal JFK a Manhattan si trasforma in un incontro memorabile tra confessioni, consapevolezze e dialoghi dal sapore esistenziale. A seguire, ore 23:00: Come può uno scoglio (2023, 90’). Regia di Gennaro Nunziante; cast: Pio D’Antini, Amedeo Greco, Francesca Valtorta. L’arrivo di un ex detenuto come autista stravolge la vita agiata di Pio; tra amicizia, segreti e riconciliazioni, una commedia dal cuore grande.

Sky Cinema Action – ore 21:00: Robin Hood (2010, 140’). Regia di Ridley Scott; cast: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, William Hurt. Avventura epica tra battaglie e leggende. Ore 23:25: Safe House – Nessuno è al sicuro (2012, 110’). Regia di Daniel Espinosa; cast: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson. Adrenalina pura in un action di inseguimenti e doppi giochi.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Star Trek Beyond (2016, 122’). Durante una missione di esplorazione, l’Enterprise viene distrutta e l’equipaggio, disperso su un pianeta ostile, deve unire le forze per sventare il piano del nemico. Ore 23:20: Star Trek – Il futuro ha inizio (2009, 122’). Regia di J.J. Abrams; cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Eric Bana, Karl Urban, Simon Pegg. Le origini della leggendaria squadra della Flotta Stellare.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Tolo Tolo (2020, 90’). Regia di Checco Zalone; cast: Checco Zalone, Barbara Bouchet, Nicola Di Bari. Un viaggio rocambolesco dal continente africano al Mediterraneo tra satira e risate. Ore 22:40: Finale a sorpresa – Official competition (2021, 114’). Regia di Mariano Cohn, Gastón Duprat; cast: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez. Una regista sottilmente provocatoria mette due star dall’ego enorme l’una contro l’altra in un gioco al massacro esilarante e pungente.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: L’ombra del giorno (2022, 125’). Regia di Giuseppe Piccioni; cast: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli. Anni Trenta, tra leggi razziali e guerra imminente, un amore è messo a dura prova. Ore 23:10: Una figlia (2025, 103’). Regia di Ivano De Matteo; cast: Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi. Un dramma famigliare tra gelosie, sensi di colpa e un doloroso percorso nel carcere minorile.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118’). Regia di Robert Zemeckis; cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen. Il capitolo western della saga cult. Ore 23:00: Dragon trainer (2025, 125’). Hiccup stringe un’insolita amicizia con il drago Sdentato e sfida antichi pregiudizi per un futuro di convivenza tra vichinghi e draghi (Fantasy).

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Pane e burlesque (2014, 86’). Regia di Manuela Tempesta; cast: Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore. Nel paese di Monopoli, tra disoccupazione e dignità, storie di resistenza quotidiana e riscatto. Ore 22:35: Downton Abbey II – Una nuova era (2022, 125’). Regia di Simon Curtis; cast: Michelle Dockery, Dominic West, Maggie Smith. Tra una villa ereditata in Francia e un set cinematografico a Downton, la famiglia Crawley affronta nuove sfide.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Presence (2025, 85’). Regia di Steven Soderbergh; cast: Lucy Liu, Julia Fox. Dopo un evento tragico, la famiglia Payne si trasferisce in una casa isolata; Chloe avverte fenomeni inquietanti che presto nessuno può più ignorare. Ore 22:30: Cult killer (2024, 105’). Regia di Jon Keeyes; cast: Alice Eve, Antonio Banderas. L’allieva di un investigatore ucciso stringe un’alleanza rischiosa con l’assassino per far luce su segreti oscuri della città.

La rivoluzione di Matrix su 20: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:18: Dante’s Peak – La furia della montagna (1997, 112’). Regia di Roger Donaldson; cast: Pierce Brosnan, Linda Hamilton. Un disastro naturale minaccia una cittadina, tra scienza e coraggio.

Cine34 – ore 21:00: Infelici e contenti (1992, 100’). Regia di Neri Parenti; cast: Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma. Due uomini, uno in carrozzella e uno non vedente, finiscono in una serie di disavventure fino al casinò di Sanremo per regolare vecchi conti. Ore 23:03: Box Office 3D – Il film dei film (2011, 90’). Regia di Ezio Greggio; cast: Ezio Greggio, Gigi Proietti, Enzo Salvi, Anna Falchi. Parodia irriverente dei grandi successi del cinema.

Rai Movie – ore 21:10: The covenant (2023, 123’). Regia di Guy Ritchie; cast: Jake Gyllenhaal, Dar Salim. Il sergente John Kinley, ferito in Afghanistan, viene salvato dall’interprete Ahmed che attraversa territori ostili per portarlo in salvo; un debito di vita che chiede di essere onorato (Thriller). Ore 23:20: Intreccio di destini (2020, 100’). Regia di Lance Hool; cast: Radha Mitchell, Jacob Elordi. Le vicende di due coppie lontane nel tempo e nello spazio si rivelano legate da fili misteriosi fino a un incontro miracoloso (Drammatico).

Rai 4 – ore 23:30: The rhythm section (2020, 109’). Regia di Reed Morano; cast: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown. Dopo aver scoperto la verità sulla morte della famiglia in un incidente aereo, Stephanie intraprende un percorso di vendetta e redenzione, addestrata da un ex agente segreto (Azione).

20 – ore 21:10: Matrix (1999, 136’). Regia di Andy e Larry Wachowski; cast: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving. Cult di fantascienza che ha ridefinito l’action cyberpunk.

Mediaset Italia2 – ore 21:01: Final Destination (2000, 97’). Regia di James Wong; cast: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith. Horror cult a base di destino e coincidenze mortali. Ore 23:06: Un milione di modi per morire nel West (2014, 116’). Regia di Seth MacFarlane; cast: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried. Commedia western politicamente scorretta e ricca di gag.

Cielo – ore 21:20: Una figlia di troppo (2017, 90’). Regia di Craig Goldsmith; cast: Lindsay Hartley, Freya Tingley. Una madre assume una babysitter ignara della sua vera identità; la tranquillità domestica si trasforma in un incubo (Thriller). Ore 23:20: Venom: La furia di Carnage (2021, 90’). Regia di Andy Serkis; cast: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris. Genere: Fantascienza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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