Robin Williams, stasera in TV il suo gioiello (quasi) dimenticato: un film davvero imperdibile Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 25 dicembre 2025: dalla magia di Harry Potter su Italia 1 all'azione fantasy di Jumanji su Tv8.

screenshot da "Boulevard"

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Il 25 dicembre 2025 porta in TV ben 32 film, con alternative per ogni gusto: dall’animazione di Soul su Rai 3, alla magia di Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1, fino all’adrenalina di Mission: Impossible – Fallout su Sky Cinema.

La magia di Harry Potter e la pietra filosofale: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:30 Il ritorno di Mary Poppins (2018, 124’). Regia: Rob Marshall. Cast: Ben Whishaw, Emily Blunt, Emily Mortimer, Julie Walters, Lin-Manuel Miranda. Genere: Musicale.

Rai 3: alle 21:20 Soul (2020, 100’). Regia: Pete Docter, Kemp Powers. Animazione intensa e raffinata: un insegnante di musica appassionato di jazz vede la sua vita sconvolta quando la sua anima si separa dal corpo dopo un incidente. Inizia un viaggio capace di far riflettere su ciò che conta davvero nella vita.

Rete 4: alle 21:34 Natale a tutti i costi (2022, 90’). Regia: Giovanni Bognetti. Cast: Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Fioretta Mari, Iaia Forte. Di cosa parla: pur di riunire i figli per le feste, due genitori architettano una finta eredità milionaria. Il piano funziona, ma le complicazioni non tardano ad arrivare. Genere: Commedia.

Italia 1: alle 21:31 Harry Potter e la pietra filosofale (2001, 152’). Regia: Chris Columbus. Cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, Maggie Smith, Richard Harris, Robbie Coltrane, Tom Felton, e altri. Genere: Fantasy.

La7: alle 21:30 Parenti serpenti (1992, 105’). Regia: Mario Monicelli. Cast: Alessandro Haber, Cinzia Leon, Marina Confalone, Paolo Panelli. Genere: Drammatico. Alle 23:25 I Tenenbaum (2001, 109’). Regia: Wes Anderson. Cast: Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson. La storia: l’eccentrico patriarca riunisce la famiglia dopo anni, innescando problemi, rivelazioni e nuove dinamiche. Genere: Commedia.

TV8: alle 21:35 Jumanji (1995, 100’). Regia: Joe Johnston. Cast: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt. Un gioco da tavolo magico trasforma la vita di chi lo inizia, catapultando i giocatori in un’avventura mozzafiato fino alla fine della partita. Alle 23:25 Ladyhawke (1985, 116’). Regia: Richard Donner. Cast: Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer e altri. Genere: Fantasy.

Avventura e fantasia con Dragon trainer: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Dragon trainer (2025, 125’). Regia: Dean Deblois. Hiccup stringe un legame unico con il drago Sdentato, sfidando pregiudizi e tradizioni quando una minaccia antica incombe su vichinghi e draghi. Alle 23:25 Bad Boys: ride or die (2024, 115’). Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane, Alexander Ludwig. A Miami, Mike e Marcus finiscono al centro di una rete di corruzione e devono correre contro il tempo tra inseguimenti e doppi giochi. Genere: Azione.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, 127’). Regia: Steven Spielberg. Cast: Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody. Alle 23:10 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124’). Regia: Steven Spielberg. Cast: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Il primo Natale (2019, 100’). Regia: Salvo Ficarra, Valentino Picone. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia. Un ladro d’arte sacra e un prete si ritrovano nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni dalla nascita di Gesù. Alle 23:05 Fuga dal Natale (2004, 98’). Regia: Joe Roth. Cast: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd. Una coppia decide di saltare le feste, ma dovrà organizzare una celebrazione last minute quando la figlia annuncia il suo arrivo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Come un gatto in tangenziale (2018, 98’). Regia: Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco. Due genitori agli antipodi provano a sabotare la storia d’amore dei figli e scoprono quanto i loro mondi siano meno lontani del previsto. Alle 22:45 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021, 110’). Regia: Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero. La storia continua tra equivoci, imprevisti e sentimenti che tornano a galla. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Ogni maledetta domenica (1999, 146’). Regia: Oliver Stone. Cast: Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Jamie Foxx, Jim Brown. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009, 153’). Regia: David Yates. Cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Alan Rickman. Durante il sesto anno a Hogwarts, un misterioso libro e l’ombra dei Mangiamorte sconvolgono la scuola. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Notting Hill (1999, 124’). Regia: Roger Michell. Cast: Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers. Una star di Hollywood e un libraio londinese vivono una storia d’amore tra riflettori e imprevisti. Alle 23:10 Corro da te (2022, 113’). Regia: Riccardo Milani. Cast: Miriam Leone, Pierfrancesco Favino, Vanessa Scalera, Michele Placido, Giulio Base. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Mission: Impossible – Fallout (2018, 147’). Regia: Christopher McQuarrie. Cast: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames. Dopo una missione fallita, Ethan Hunt deve impedire una catastrofe globale tra tradimenti e inseguimenti mozzafiato. Alle 23:30 Mission: Impossible (1996, 115’). Regia: Brian De Palma. Cast: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave. Caccia alla talpa e colpi di scena per recuperare una lista segretissima di agenti. Genere: Azione.

Suspense futuristica con Minority Report: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:16 Minority Report (2002, 145’). Regia: Steven Spielberg. Cast: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Kathryn Morris. In un futuro prossimo, la polizia previene i crimini grazie ai Pre-Cogs. Quando il comandante Anderton viene accusato di un omicidio futuro, inizia la sua fuga per dimostrare l’innocenza. Genere: Fantascienza.

Cine34: alle 21:00 Indovina chi viene a Natale? (2013, 94’). Regia: Fausto Brizzi. Cast: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Raoul Bova, Gigi Proietti, Cristiana Capotondi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Rosalia Porcaro. Genere: Commedia. Alle 23:17 La fidanzata di papà (2008, 89’). Regia: Enrico Oldoini. Cast: Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Biagio Izzo, Enzo Salvi, Nino Frassica. Una famiglia allargata tra Miami e imprevisti natalizi ritrova armonia e complicità. Genere: Commedia.

Rai Movie: alle 21:10 Gandhi (1982, 180’). Regia: Richard Attenborough. Cast: Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud, Edward Fox. Dall’impegno in Sudafrica alla guida del movimento indipendentista indiano, il ritratto del Mahatma tra non violenza, conquiste storiche e tragico epilogo. Genere: Biografico.

Rai 4: alle 21:20 Krampus – Natale non è sempre Natale (2015, 98’). Regia: Michael Dougherty. Cast: Adam Scott, Toni Collette, Allison Tolman, David Koechner, Emjay Anthony. Durante le feste, un ragazzo deluso risveglia il Krampus, creatura demoniaca del folclore europeo: la famiglia dovrà imparare a restare unita per sopravvivere. Alle 23:00 Trasporto eccezionale – Un racconto di Natale (2010, 90’). Regia: Jalmari Helander. Cast: Onni Tommila, Jorma Tommila, Tommi Korpela. In Lapponia riemerge un inquietante "Babbo Natale" e con lui sparizioni e terrore: una leggenda antica nasconde la chiave per fermarlo. Genere: Horror.

20: alle 21:10 Sherlock Holmes (2009, 128’). Regia: Guy Ritchie. Cast: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong. Dopo la cattura di Lord Blackwood, il detective deve affrontare misteri, magia nera e una seduttrice capace di confondere le carte. Genere: Azione.

Mediaset Italia2: alle 21:05 Black Christmas (2019, 92’). Regia: Sophia Takal. Cast: Imogen Poots, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Cary Elwes, Brittany O’Grady. Un killer si aggira tra le confraternite dell’Hawthorne College, ma le ragazze decidono di reagire. Remake del cult del 1974. Genere: Horror. Alle 22:58 The Final Destination (2009, 82’). Regia: David R. Ellis. Cast: Bobby Campo, Shantel VanSanten, Nick Zano, Mykelti Williamson, Krista Allen e altri. Genere: Horror.

Cielo: alle 21:15 Maximum Conviction (2012, 98’). Regia: Keoni Waxman. Cast: Steven Seagal, Steve Austin, Michael Paré, Bren Foster. In un carcere di massima sicurezza due agenti devono proteggere due detenute mentre mercenari d’élite assaltano la struttura per un obiettivo più grande del previsto. Genere: Azione.

