I film in TV stasera, giovedì 24 settembre 2026: la commedia di Follemente o il giallo di Knives Out? Una serata ricchissima con 29 film tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dalla commedia italiana FolleMente su Rai 1 al mystery Cena con delitto su Sky Cinema 1, fino all’azione di Come ti ammazzo il bodyguard 2 su 20 e ai classici su Rai Movie e Iris

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: commedie brillanti e italiane d’autore, azione ad alto tasso di adrenalina, animazione per tutta la famiglia, thriller e titoli cult. Tra le scelte di punta spiccano FolleMente su Rai 1, Cena con delitto – Knives Out su Sky Cinema 1 e Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario su 20.

FolleMente su Rai 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30. FolleMente (2024, 98’). Regia di Paolo Genovese. Con Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Claudio Santamaria, Marco Giallini, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Rocco Papaleo, Maurizio Lastrico, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini. Di cosa parla: un primo appuntamento, quello tra Pietro e Lara, diventa un viaggio divertito e sorprendente nella loro mente, dove le personalità razionali, romantiche, istintive e "folli" prendono corpo e voce per contendersi le decisioni. Genere: Commedia.

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TV8 – 21:40. The equalizer – Il vendicatore (2014, 128’). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas, Haley Bennett, David Harbour. La storia: un ex agente segreto, in cerca di redenzione, si mette contro la mafia russa dopo aver aiutato una giovane in difficoltà. Un action cupo e teso, con un protagonista implacabile. Genere: Azione.

L’enigma di Cena con delitto e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Cena con delitto – Knives out (2019, 130’). Regia di Rian Johnson. Con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette. Dopo la morte del celebre romanziere Harlan Thrombey, il detective Benoit Blanc indaga in una villa piena di parenti eccentrici e segreti inconfessabili. Un giallo moderno brillante e pieno di colpi di scena. Genere: Giallo.

Sky Cinema 1 – 23:30. Hamnet – Nel nome del figlio (2025, 126’). Regia di Chloé Zhao. Con Jessie Buckley, Paul Mescal. La scomparsa del piccolo Hamnet segna William Shakespeare e Agnes: il dolore diventa matrice creativa per Amleto. Un dramma intimo e lirico. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action – 21:00. Tenet (2020, 150’). Regia di Christopher Nolan. Con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki. Un agente senza nome entra in un mondo di spionaggio in cui l’inversione dell’entropia permette di "riavvolgere" il tempo. Spy-thriller cerebrale e spettacolare. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Collection – 21:15. Fast e furious 7 (2015, 100’). Regia di James Wan. Con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Kurt Russell e il resto della "family". Adrenalina e family drama in uno dei capitoli più amati della saga. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Una notte da dottore (2021, 85’). Regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Frank Matano. Un medico notturno e un rider si alleano per una serie di visite a domicilio "a quattro mani". Tra equivoci e umanità, una commedia dal ritmo brillante. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – 22:35. Amiche da morire (2013, 103’). Regia di Giorgia Farina. Con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore. Tre donne su un’isola del Sud si ritrovano complici loro malgrado, attirando i sospetti del commissario Malachia. Ironia nera e sororità. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – 21:00. L’ombra di Caravaggio (2022, 120’). Regia di Michele Placido. Con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti. Nel 1610 un agente del Vaticano indaga sul pittore maledetto per valutarne la grazia papale, tra genio e scandalo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – 23:00. Il posto dell’anima (2002, 106’). Regia di Riccardo Milani. Con Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. Una fabbrica verso la chiusura, l’occupazione, le vite che cambiano tra sogni, conflitti generazionali e resilienza. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family – 21:00. Dragon Trainer 2 (2014, 105’). Regia di Dean Deblois. Hiccup e Sdentato scoprono una grotta segreta con centinaia di draghi e un misterioso domatore. L’armonia tra popoli è messa alla prova. Genere: Animazione.

Sky Cinema Family – 22:45. Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019, 104’). Regia di Dean Deblois. Hiccup verso la guida di Berk e Sdentato verso il ruolo di leader dei Furia Buia: un ultimo, emozionante capitolo. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance – 21:00. Il grande Gatsby (2013, 141’). Regia di Baz Luhrmann. Con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Joel Edgerton, Isla Fisher. L’età del jazz tra sfarzo e disillusione nel capolavoro di Fitzgerald, tra party vertiginosi e amori impossibili. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance – 23:25. Il bacio che aspettavo (2006, 98’). Regia di Jon Kasdan. Con Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan. Incontri casuali e sentimenti inaspettati in un coming-of-age romantico. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – 21:00. The old way (2023, 95’). Regia di Brett Donowho. Con Nicolas Cage, Ryan Kiera Armstrong. Montana, 1898: resa dei conti di un pistolero con il passato e con chi ha distrutto la sua famiglia. Genere: Western.

Sky Cinema Suspense – 22:40. I peccatori (2025, 137’). Regia di Ryan Coogler. Con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O’Connell. Due gemelli cercano un nuovo inizio ma si imbattono in un male più grande di loro. Un tuffo nell’oscurità tra colpa e redenzione. Genere: Horror.

Iris guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – 21:00. No way up – Senza via di uscita (2023, 90’). Regia di Claudio Fäh. Con Colm Meaney, Will Attenborough, Jeremias Amoore, Sophie McIntosh, Phyllis Logan. Un volo precipita nel Pacifico: pochi superstiti restano intrappolati nella coda dell’aereo incastrata su una scogliera sottomarina. Tra scelte estreme, squali e ossigeno in esaurimento, la sopravvivenza è una corsa contro il tempo. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 – 23:03. Scuola di polizia 7: Missione a Mosca (1994, 83’). Regia di Alan Metter. Con George Gaynes, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Christopher Lee, Ron Perlman. La folle banda vola in Russia per sventare un traffico di software pirata. Comicità slapstick e nostalgia anni ’90. Genere: Comico.

Cielo – 21:20. Killing Salazar (2016, 95’). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Luke Goss, Georges St‑Pierre. Una task force DEA deve proteggere un criminale pentito in un hotel di lusso, ma l’agguato è dietro l’angolo. Genere: Azione.

Cielo – 23:20. Armageddon – Giudizio finale (1998, 150’). Regia di Michael Bay. Con Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton. Una squadra di trivellatori nello spazio per salvare la Terra da un asteroide killer. Blockbuster apocalittico. Genere: Fantascienza.

20 – 21:10. Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario (2021, 90’). Regia di Patrick Hughes. Con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Morgan Freeman, Frank Grillo. Michael Bryce vorrebbe una vita non violenta, ma finisce in una missione rocambolesca per fermare un cyber attacco. Buddy action sfrenata. Genere: Commedia.

Rai 4 – 21:20. Non dirlo a nessuno (2020, 83’). Regia di Alex Mcaulay. Con Fionn Whitehead, Jack Dylan Grazer, Rainn Wilson. Due fratelli rubano denaro per aiutare la madre malata; un incidente li costringe a una scelta che cambierà le loro vite. Genere: Thriller.

Rai 4 – 22:45. Blood for dust (2023, 104’). Regia di Rod Blackhurst. Con Kit Harington, Josh Lucas, Scoot McNairy, Stephen Dorff, Ethan Suplee. Un rappresentante in rovina accetta un trasporto di droga: inizia una spirale di violenza e tradimenti. Genere: Thriller.

Rai Premium – 21:20. Un’estate in Italia (2025, 90’). Regia di Stefanie Sycholt. Con Hanna Plass, Corinna Kirohhoff, Jonathan Hutter. Road-movie sentimentale verso il Salento tra elaborazione del lutto e nuove possibilità. Genere: Sentimentale.

Iris – 21:16. Sorvegliato speciale (1989, 102’). Regia di John Flynn. Con Sylvester Stallone, Donald Sutherland, Tom Sizemore, John Amos. Un direttore carcerario prova a spingere un detenuto alla fuga per eliminarlo "legalmente". Action carcerario teso. Genere: Azione.

Cine34 – 21:00. L’ora legale (2017, 92’). Regia di Salvo Ficarra, Valentino Picone. Con Ficarra e Picone, Leo Gullotta, Vincenzo Amato. In un paese del Sud, una lista civica sfida il sindaco corrotto e tutti cercano di "aggiustarsi". Satira civile e risate. Genere: Commedia.

Cine34 – 22:57. Olè (2006, 104’). Regia di Carlo Vanzina. Con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah. Due professori accompagnano una classe in Spagna e competono per conquistare una collega americana. Genere: Commedia.

Rai Movie – 21:10. Il nemico alle porte (2001, 130’). Regia di Jean‑Jacques Annaud. Con Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, Bob Hoskins. Assedio di Stalingrado: il cecchino Vasilij Zaitsev contro il maggiore König in un duello di nervi e precisione. Guerra e propaganda. Genere: Guerra.

Rai Movie – 23:20. Last Knights (2015, 115’). Regia di Kazuaki Kiriya. Con Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie. Cavalieri decaduti cercano giustizia contro un potere corrotto. Avventura dalle tinte epiche. Genere: Avventura.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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