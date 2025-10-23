I film in onda in TV stasera, giovedì 23 ottobre 2025: Raoul Bova e la drammatica malattia del padre I migliori film in onda giovedì 23 ottobre 2025: l'attore romano alla prese con l'ictus del papà ma anche una sensuale Jennifer Lawrence e Julia Roberts agli esordi

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oggi sono disponibili 29 film in TV: dalla tensione di Red Sparrow su Italia 1 all’adrenalina di Operation Fortune su Sky Cinema 1, fino al grande fantasy Il Signore degli Anelli – Le due Torri su Sky Cinema Collection. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Spionaggio e tensione con Red Sparrow: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – Red Sparrow alle 21:23 (2018, 139 min). Regia di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker. Di cosa parla: una giovane donna viene reclutata contro la sua volontà come agente segreto russo, addestrata a usare il corpo come arma. Il primo bersaglio è un ufficiale della Cia, ma tra inganni, manipolazioni e attrazione la situazione si complica fino a mettere a rischio carriere e sicurezza nazionale. Genere: Azione.

Azione e intrighi con Operation Fortune: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Operation Fortune alle 21:15 (2022, 100 min). Regia di Guy Ritchie; con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. Un agente segreto britannico recluta una star di Hollywood per una rischiosa missione sotto copertura, con l’obiettivo di fermare la vendita di una nuova tecnologia d’armi. Genere: Thriller.

Sky Cinema 2 – The good house alle 21:15 (2021, 104 min). Regia di Maya Forbes, Wallace Wolodarsky; con Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Beverly D’Angelo, Kathryn Erbe. Una brillante agente immobiliare del New England vede incrinarsi la sua vita "perfetta" quando riemerge una vecchia fiamma. Genere: Commedia. A seguire, La primavera della mia vita alle 23:05 (2023, 94 min). Regia di Zavvo Nicolosi; con Colapesce, Dimartino, Brunori Sas, Stefania Rocca, Roberto Vecchioni. Dopo un lungo silenzio, un musicista richiama l’ex collega per un progetto misterioso che li trascina in una corsa contro il tempo.

Sky Cinema Action – Nico alle 21:00 (1987, 100 min). Regia di Andrew Davis; con Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva, Daniel Faraldo. Azione poliziesca senza tregua. A seguire, Venom: La furia di Carnage alle 22:45 (2021, 90 min). Regia di Andy Serkis; con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy – Mi rifaccio vivo alle 21:00 (2013, 105 min). Regia di Sergio Rubini; con Neri Marcoré, Emilio Solfrizzi, Pasquale Petrolo, Vanessa Incontrada, Margherita Buy. La storia: un uomo allo stremo, invidioso del successo del vecchio compagno di scuola, ottiene una seconda possibilità che gli sconvolge la vita tra vendette mancate, guru e psicologhe. Genere: Commedia. A seguire, Viva l’Italia alle 23:00 (2012, 111 min). Regia di Massimiliano Bruno; con Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo. Un senatore, colpito da demenza frontoparietale, diventa brutalmente sincero e travolge la famiglia nel tentativo di promuovere un nuovo articolo della Costituzione sul diritto alla verità.

Sky Cinema Drama – Lettere da Iwo Jima alle 21:00 (2006, 141 min). Regia di Clint Eastwood; con Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Ryo Kase, Shido Nakamura, Tsuyoshi Ihara. Genere: Guerra. A seguire, Georgetown alle 23:25 (2019, 99 min). Regia di Christoph Waltz; con Christoph Waltz, Annette Bening, Vanessa Redgrave, Corey Hawkins. Nel cuore di Washington, la morte di una socialite porta alla luce un groviglio di menzogne che punta il dito sul marito.

Sky Cinema Family – IF – Gli amici immaginari alle 21:00 (2024, 108 min). Regia di John Krasinski; con Ryan Reynolds, Emily Blunt, Matt Damon, Awkwafina, Steve Carell. Bea scopre di vedere gli amici immaginari abbandonati e decide di ricongiungerli ai loro "umani" cresciuti. Genere: Commedia. A seguire, Come far litigare mamma e papà alle 22:50 (2024, 93 min). Regia di Gianluca Ansanelli; con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli, Elisabetta Canalis. Un bambino, stanco dell’armonia perfetta in famiglia, trama per far separare i genitori.

Sky Cinema Romance – Ex alle 21:00 (2009, 120 min). Regia di Fausto Brizzi; con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci. Genere: Commedia. A seguire, Shakespeare in Love alle 23:05 (1998, 122 min). Regia di John Madden; con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth, Geoffrey Rush. Estate 1593: l’incontro tra un giovane Shakespeare in crisi creativa e la determinata Viola ispirerà la nascita di "Romeo e Giulietta".

Sky Cinema Suspense – It (2017) alle 21:00 (2017, 135 min). Regia di Andy Muschietti; con Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jac. Un gruppo di ragazzi affronta l’entità che si nutre delle paure dei bambini nella cittadina di Derry. Genere: Horror. A seguire, Annientamento alle 23:20 (2018, 115 min). Regia di Alex Garland; con Natalie Portman, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny, Jennifer Jason Leigh. Quando il marito scompare in missione, una biologa entra nell’Area X, zona proibita che sfida le leggi della natura. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Collection – Il Signore degli Anelli – Le due Torri alle 21:15 (2002, 179 min). Regia di Peter Jackson; con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Astin, Christopher Lee. Genere: Fantasy.

Azione cult con Arma letale 3: le proposte delle reti specializzate

Iris – Arma letale 3 alle 21:21 (1992, 118 min). Regia di Richard Donner; con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo. Un poliziotto prossimo alla pensione e il suo partner si ritrovano in un’indagine su un traffico di armi che sfocia in inseguimenti e sparatorie. Tra azione e ironia, nasce anche una storia d’amore e cambia il destino dei protagonisti. Genere: Azione.

Cine34 – La scuola cattolica alle 23:10 (2021, 106 min). Regia di Stefano Mordini; con Benedetta Porcaroli, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Pranno. Genere: Drammatico.

Rai Movie – A letto con il nemico alle 21:10 (1991, 96 min). Regia di Joseph Ruben; con Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson, Kyle Secor. La storia: una donna fugge dal marito violento cambiando identità, ma lui la rintraccia e si insinua nella sua nuova vita. Genere: Thriller. A seguire, I tre moschettieri alle 22:50 (2011, 110 min). Regia di Paul W.S. Anderson; con Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen. Un giovane impulsivo si unisce ai moschettieri per sventare un complotto che minaccia il trono di Francia.

Rai 4 – CIA – Un uomo nel mirino alle 23:20 (2024, 105 min). Regia di Roel Reiné; con Aaron Eckhart, Tim Roth, Abigail Breslin. Evan Shaw, sicario "ombra" della CIA, scopre grazie alla figlia analista dell’MI6 che il suo superiore è morto da anni e la divisione non esiste più. Un passato da riscrivere, tra missioni e rivelazioni. Genere: Thriller.

20 – Vendetta: una storia d’amore alle 21:09 (2016, 99 min). Regia di Johnny Martin; con Nicolas Cage, Don Johnson, Anna Hutchison, Deborah Kara Unger. Genere: Thriller. A seguire, Romeo deve morire alle 23:20 (2000, 115 min). Regia di Andrzej Bartkowiak; con Jet Li, Aaliyah, Delroy Lindo, Russell Wong, Isaiah Washington. Due famiglie rivali lottano per il controllo del porto di Oakland; un ex poliziotto cerca la verità dopo l’omicidio del fratello. Genere: Azione.

Cielo – Beyond the law – L’infiltrato alle 21:20 (2019, 89 min). Regia di James Cullen Bressack; con Johnny Messner, Steven Seagal, DMX, Bill Cobbs, Zack Ward. Un ex poliziotto si infiltra tra i criminali per vendicare il figlio, mentre un detective prova a scoperchiare corruzione e traffici. Genere: Azione.

Rai Premium – Cristalli di memoria alle 21:20 (2019, 85 min). Regia di John Lyde; con Helena Mattsson, Corey Sevier, Melanie Stone. Dopo un grave incidente, una donna affetta da amnesia sospetta che chi le sta vicino le nasconda la verità sul passato. Genere: Thriller. A seguire, Il vigneto dell’amore alle 22:55 (2021, 84 min). Regia di David Weaver; con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace, Matthew James Dowden. Jenna, aspirante Master Sommelier, torna alla tenuta di famiglia e si appassiona ai metodi naturali del nuovo enologo. Genere: Sentimentale.

Mediaset Italia2 – Upgrade alle 21:15 (2018, 95 min). Regia di Leigh Whannell; con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson. In un futuro iper-tecnologico, un uomo rimasto paralizzato dopo un’aggressione accetta un microchip sperimentale che lo guida in una spietata missione di vendetta. Genere: Horror. A seguire, The conjuring – Per ordine del diavolo alle 23:09 (2021, 112 min). Regia di Michael Chaves; con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Shannon Kook, Sterling Jerins, Steve Coulter. Genere: Horror.

