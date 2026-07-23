I film in TV stasera (23 luglio): l'inno all'amicizia con Marinelli e Borghi o 'La La Land'? Una serata ricchissima con 25 film: dalla fantascienza di Into Darkness - Star Trek su 20 ai grandi classici come Gremlins, passando per l’azione di Kraven - Il cacciatore su Sky Cinema Action e il dramma Le otto montagne su Sky Cinema Drama

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 25 i film disponibili tra canali Sky e reti specializzate in chiaro: spiccano la fantascienza di Into Darkness – Star Trek sul 20, l’azione ad alto voltaggio di Kraven – Il cacciatore su Sky Cinema Action e il racconto di amicizia e natura de Le otto montagne su Sky Cinema Drama.

Nessun titolo in evidenza: le proposte delle reti in chiaro

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La commedia E poi si vede: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Ore 21:15, E poi si vede (2025, regia di Giovanni Calvaruso; durata 97’). Tre candidati inseguono lo stesso posto all’ufficio legale del Comune: Federico conta sulla spinta del padre consigliere, Fabrizio è un avvocato "sulla carta" sempre a caccia di concorsi, Luca non ha mai incontrato veri ostacoli. Tra ambizioni, raccomandazioni e sorprese, il destino prenderà una piega inattesa. Con Fabrizio Sansone, Federico Sansone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Domenico Centamore, Paola Minaccioni. Genere: Commedia.

Sky Cinema 1 – Ore 23:00, La lezione (2025, regia di Stefano Mordini; durata 107’). Di cosa parla: un’avvocatessa triestina, dopo aver fatto assolvere un carismatico professore accusato di abusi, riceve l’incarico di citarne in giudizio l’ateneo che lo ha declassato. Intanto, segnali inquietanti la riportano a un ex compagno violento, forse tornato a perseguitarla. Realtà e suggestione si mescolano in un thriller psicologico teso. Con Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini. Genere: Thriller.

Sky Cinema Family – Ore 21:00, Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016, regia di Cedric Nicolas-Troyan; durata 114’). La storia: la regina Freya cresce un esercito di cacciatori dopo lo strazio che l’ha segnata. Alla notizia della morte della sorella Ravenna, parte la missione per recuperare lo Specchio magico: un potere oscuro che può riportare in vita la malvagia sovrana. Solo due cacciatori banditi possono opporsi al destino delle due sorelle. Con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Family – Ore 23:00, Scooby! (2020, regia di Tony Cervone; durata 93’). Scooby-Doo e la Mystery Inc. affrontano una minaccia planetaria legata al passato del celebre alano parlante, tra amicizie messe alla prova e nuove alleanze. Genere: Animazione.

Sky Cinema Action – Ore 21:00, Kraven – Il cacciatore (2024, regia di J. C. Chandor; durata 127’). Sergei Kravinoff, immigrato di origine russa, vive per dimostrare di essere il cacciatore più formidabile del pianeta. Azione cruda e inseguimenti feroci in un character study ad alta tensione. Con Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose. Genere: Azione.

Sky Cinema Action – Ore 23:10, Black site – La tana del lupo (2022, regia di Sophia Banks; durata 93’). In un carcere segreto, un detenuto tra i più pericolosi orchestra una fuga e un piano letale. Gli agenti speciali dovranno fermarlo prima che sia troppo tardi. Con Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection – Ore 21:15, Transformers 3 (2011, regia di Michael Bay; durata 156’). Sam Witwicky e gli Autobot fronteggiano una minaccia sepolta sulla faccia nascosta della Luna: una corsa contro il tempo tra distruzioni spettacolari e colpi di scena. Con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, John Turturro, John Malkovich, Frances McDormand. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – Ore 21:00, Come ti spaccio la famiglia (2013, regia di Rawson Marshall Thurber; durata 111’). Un piccolo spacciatore, derubato di soldi e merce, deve andare in Messico per una grossa consegna: per confondersi, mette in piedi una finta famiglia coinvolgendo i vicini di casa. Con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – Ore 22:55, Il pesce innamorato (1999, regia di Leonardo Pieraccioni; durata 111’). Un giovane scrittore goffo e sognatore vede la sua vita sentimentale e professionale ribaltarsi tra equivoci, ambizioni e colpi di fulmine. Con Leonardo Pieraccioni, Gabriella Pession, Paolo Hendel. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – Ore 21:00, Le otto montagne (2022, regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; durata 147’). Due amici crescono tra itinerari alpini e scelte di vita divergenti, mettendo alla prova legami, radici e desideri. Un viaggio intimo tra padri, figli e la ricerca di sé. Con Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi, Elena Lietti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – Ore 23:30, Cosa sarà (2020, regia di Francesco Bruni; durata 101’). Un regista in crisi affronta un malore improvviso e la necessità di un donatore, rivedendo rapporti e scoprendo un segreto di famiglia che lo spinge in un viaggio alla ricerca di risposte. Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance – Ore 21:00, La La Land (2016, regia di Damien Chazelle; durata 126’). A Los Angeles, un’attrice in cerca di successo e un pianista jazz si innamorano tentando di conciliare ambizioni e sentimento. Musica, sogni e rimpianti in un moderno musical. Con Emma Stone, Ryan Gosling. Genere: Musicale.

Sky Cinema Romance – Ore 23:15, Appuntamento con l’amore (2010, regia di Garry Marshall; durata 125’). Corale romantico ambientato nel giorno di San Valentino tra amori che nascono, finiscono e si trasformano. Con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jessica Alba, Jessica Biel, Taylor Lautner. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – Ore 21:00, French Connection (2014, regia di Cédric Jimenez; durata 135’). Un magistrato si trasferisce a Marsiglia per colpire il boss Gaëtan Zampa e la rete del traffico di eroina. Per vincere la guerra alla mafia francese, dovrà cambiare metodo. Con Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Benoît Magimel. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense – Ore 23:20, Gremlins (1984, regia di Joe Dante; durata 105’). Un Mogwai come regalo e tre regole da non infrangere: niente luce forte, niente acqua, niente cibo dopo mezzanotte. La disattenzione scatena una città nel caos, tra piccoli mostri e un eroe riluttante. Con Zach Galligan, Phoebe Cates. Genere: Fantasy.

La fantascienza di Into Darkness – Star Trek: le proposte delle reti specializzate

20 – Ore 21:10, Into Darkness – Star Trek (2013, regia di J.J. Abrams; durata 129’). L’Enterprise affronta una minaccia interna alla Flotta Stellare: l’enigmatico John Harrison scatena un conflitto che costringe Kirk e Spock a superare i propri limiti tra etica, lealtà e sacrificio. Con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Benedict Cumberbatch. Genere: Fantascienza.

Rai Movie – Ore 21:10, L’immortale (2010, regia di Richard Berry; durata 117’). Dopo anni di vita regolare, un ex criminale sopravvive a un agguato con 22 colpi di pistola. Deciso a scoprire i mandanti, intraprende una caccia spietata nel sottobosco del crimine marsigliese. Con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin. Genere: Poliziesco.

Rai Movie – Ore 23:05, Fire Squad – Incubo di fuoco (2017, regia di Joseph Kosinski; durata 133’). Il ritratto degli Hotshots di Granite Mountain, pompieri d’élite che combattono incendi devastanti mettendo a rischio la vita per proteggere la comunità. Con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale. Genere: Drammatico.

Rai 4 – Ore 23:30, Lady Bloodfight (2015, regia di Chris Nahon; durata 90’). Una giovane americana, esperta di arti marziali, entra in un torneo clandestino femminile in Asia. Per vincere dovrà affrontare avversarie spietate in un circuito senza regole. Con Amy Johnston, Jenny Wu, Muriel Hofmann. Genere: Azione.

Iris – Ore 21:14, Facile preda (1995, regia di Andrew Sipes; durata 91’). Una giovane avvocatessa si ritrova nel mirino di criminali senza scrupoli: accanto a lei, un testimone chiave diventa bersaglio di una caccia spietata. Con William Baldwin, Cindy Crawford, Steven Berkoff, Salma Hayek. Genere: Thriller.

Iris – Ore 22:57, The courier (2012, regia di Hany Abu-Assad; durata 95’). Un corriere deve recapitare una valigetta a un assassino noto solo per uno pseudonimo, ma finisce in un labirinto di inganni e tradimenti dove nulla è come sembra. Con Jeffrey Dean Morgan, Mickey Rourke, Til Schweiger. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 – Ore 20:59, Final Destination 5 (2011, regia di Steven Quale; durata 80’). Dopo essere scampati a un disastro, alcuni ragazzi scoprono che la Morte reclama il proprio tributo con una catena di incidenti inesorabili. Con Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Tony Todd, Miles Fisher. Genere: Horror.

Mediaset Italia2 – Ore 23:05, L’aereo più pazzo del mondo (1980, regia di David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams; durata 90’). Parodia demenziale cult: un ex pilota fobico deve atterrare un aereo colpito da un’intossicazione alimentare. Gag fulminanti e tempi comici perfetti. Con Leslie Nielsen, Robert Hays, Julie Hagerty, Lloyd Bridges, Peter Graves. Genere: Comico.

Cielo – Ore 21:20, Cold meat (2024, regia di Sébastien Drouin; durata 89’). Durante una bufera tra le Montagne Rocciose, un uomo finisce in un burrone dopo aver salvato una cameriera dall’ex violento. A risorse quasi esaurite, dovrà sopravvivere al gelo e a una creatura misteriosa che si aggira nella tormenta. Con Allen Leech, Nina Bergman. Genere: Thriller.

Cielo – Ore 23:20, Danny The Dog (2005, regia di Louis Leterrier; durata 103’). Cresciuto come un’arma da un boss senza scrupoli, Danny trova umanità e libertà grazie a un accordo con un pianista cieco. Tra arti marziali e riscatto personale. Con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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