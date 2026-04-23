Matilda De Angelis, quel fratello irrequieto che le ha cambiato la vita Stasera, giovedì 23 aprile 2026, l'attrice bolognese è una pilota aiutata da Stefano Accorsi in Veloce come il vento, il film della sua svolta. Le pellicole in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono 27 i film in palinsesto giovedì 23 aprile 2026, con opzioni per tutti i gusti: dal rombante Veloce come il vento con Matilda De Angelis al cult Batman Begins sul canale 20 alla commedia action Innocenti bugie su TV8, fino alle novità d’autore Bolero e Lee Miller su Sky Cinema 1.

Azione e star con Innocenti bugie su TV8: le proposte delle reti in chiaro

TV8, ore 21:40: Innocenti bugie (2010, 110′). Regia di James Mangold. Con Tom Cruise, Cameron Diaz, Maggie Grace, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Marc Blucas, Viola Davis, Olivier Martinez, Stream, Nicole Signore. Di cosa parla: una giovane ragazza del Midwest si trova coinvolta in un complotto internazionale insieme a una superspia in missione. Si imbarca così in un’avventura intorno al mondo per proteggere un’invenzione che potrebbe risolvere i problemi energetici del pianeta. Genere: Azione.

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Musica e biografie con Bolero su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, alle 21:15: Bolero (2024, 120′). Regia di Anne Fontaine. Con Raphael Personnaz, Doria Tillier, Jeanne Balibar. La storia: la coreografa Ida Rubinstein commissiona a Maurice Ravel un brano per un nuovo balletto. Famoso ma in crisi, il compositore trova un’idea musicale semplice e ossessiva che darà vita al celebre Boléro. Il percorso creativo si intreccia con tre figure femminili decisive, tra blocchi e perfezionismo, fino al culmine di una partitura diventata mito. Genere: Musicale. Segue alle 23:20: Lee Miller (2023, 117′). Regia di Ellen Kuras. Con Kate Winslet, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard, Andy Samberg. Un racconto intenso sulla vita della fotografa Lee Miller, tra il prezzo emotivo del lavoro e il coraggio di testimoniare la brutalità della guerra. Genere: Biografico.

Sky Cinema Collection, alle 21:15: Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001, 116′). Regia di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia. Genere: Azione. Alle 23:15: Ocean’s Twelve (2004, 120′). Regia di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. Genere: Azione.

Sky Cinema Action, alle 21:00: The equalizer – Il vendicatore (2014, 128′). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas, Haley Bennett, David Harbour. Un ex agente segreto in cerca di redenzione si scontra con la mafia russa dopo aver aiutato una giovane donna. Genere: Azione. Alle 23:15: The Bourne Legacy (2012, 135′). Regia di Tony Gilroy. Con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Oscar Isaac, Joan Allen, Scott Glenn. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy, alle 21:00: Nati stanchi (2001, 92′). Regia di Dominick Tambasco. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese. Due amici disoccupati vivono di concorsi e scansano ogni lavoro, finché una sorpresa li coglie di contropiede. Genere: Commedia. Alle 22:30: Da grande (1987, 99′). Regia di Franco Amurri. Con Renato Pozzetto, Giulia Boschi, Ottavia Piccolo, Alessandro Haber. La storia: un desiderio trasforma un bimbo di 8 anni in un quarantenne, tra equivoci e riflessioni su famiglia e infanzia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama, alle 21:00: A proposito di Schmidt (2002, 124′). Regia di Alexander Payne. Con Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis, Dermot Mulroney, June Squibb. Genere: Commedia. Alle 23:10: Veloce come il vento (2016, 119′). Regia di Matteo Rovere. Con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Paolo Graziosi. Di cosa parla: Giulia, giovane pilota, affronta gare e vita privata tra difficoltà e il ritorno del fratello Loris, ex talento irrequieto. Insieme cercano il riscatto e ritrovano il valore della famiglia. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family, alle 21:00: Dora e la città perduta (2019, 102′). Regia di James Bobin. Con Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg. Un’adolescente cresciuta nella giungla si ritrova al liceo, poi parte con gli amici per salvare i genitori e svelare il mistero di un’antica città Inca. Genere: Avventura. Alle 22:45: 10 giorni con Babbo Natale (2020, 100′). Regia di Alessandro Genovesi. Con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono, Angelica Elli. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance, alle 21:00: Shakespeare in Love (1998, 122′). Regia di John Madden. Con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth, Geoffrey Rush. Estate 1593: un giovane Shakespeare in cerca di ispirazione incontra Viola, determinata a recitare nonostante i divieti. Dalla loro passione nascerà il capolavoro Romeo e Giulietta. Genere: Commedia. Alle 23:05: Romeo è Giulietta (2024, 118′). Regia di Giovanni Veronesi. Con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi. Un’attrice, scartata per Giulietta, si traveste da uomo e ottiene il ruolo di Romeo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense, alle 21:00: Acid (2023, 99′). Regia di Just Philippot. Con Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach. Nubi di pioggia acida devastano la Francia. Una famiglia separata è costretta a ricomporsi per sfuggire alla catastrofe. Genere: Fantascienza. Alle 22:45: La ragazza del treno (2016, 112′). Regia di Tate Taylor. Con Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans. Una pendolare osserva ogni giorno una coppia dall’apparenza perfetta, finché un evento sconvolgente cambia tutto. Genere: Thriller.

Supereroi e thriller con Batman Begins su 20: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, alle 23:30: Poker face (2022, 90′). Regia di Russell Crowe. Con Russell Crowe, Liam Hemsworth, RZA. Un miliardario riunisce gli amici d’infanzia per una partita di poker che vuole svelare vecchi tradimenti. L’irruzione di criminali trasforma la serata in una lotta per la sopravvivenza. Genere: Thriller.

Rai Movie, alle 21:10: L’immortale (2010, 117′). Regia di Richard Berry. Con Jean Reno, Kad Merad, Marina Foïs, Jean-Pierre Darroussin. Dopo 22 colpi di pistola e un miracolo, un ex criminale sopravvive e va a caccia dei mandanti per vendicarsi. Genere: Poliziesco. Alle 23:05: Medicus (2013, 135′). Regia di Philipp Stölzl. Con Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Emma Rigby, Elyas M’Barek. Genere: Avventura.

Iris, alle 21:14: Assassins (1995, 133′). Regia di Richard Donner. Con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore. Due killer ingaggiati da un misterioso mandante incrociano il destino di un’esperta di sistemi di vigilanza, tra rivalità e solitudine. Genere: Thriller.

20, alle 21:10: Batman Begins (2005, 140′). Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Gary Oldman, Ken Watanabe, Katie Holmes. Dopo il trauma infantile, Bruce Wayne sceglie di combattere il crimine a Gotham come vigilante mascherato, usando ogni risorsa contro il Male. Genere: Fantasy.

Cielo, alle 21:20: Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013, 111′). Regia di Mikael Håfström. Con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Sam Neill, Vincent D’Onofrio, Vinnie Jones, 50 Cent, Amy Ryan, Faran Tahir. Genere: Azione. Alle 23:15: The November Man (2014, 108′). Regia di Roger Donaldson. Con Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Will Patton, Caterina Scorsone. Un ex operativo CIA torna in campo per una missione personale e si scontra con un allievo di un tempo, tra intrighi ai vertici e lo spettro del presidente russo. Genere: Thriller.

Rai Premium, alle 23:15: Assaporando Parigi (2024, 84′). Regia di Clare Niederpruem. Con Bethany Joy Lenz, Stanley Weber, Ben Wiggins, Manon Azem. Stanca del lavoro e delle aspettative altrui, Ella vola a Parigi inseguendo il ricordo di un formaggio capace di restituirle gioia. L’incontro con Serge, casaro dal carattere spigoloso, e con la coinquilina Clotilde la spinge a restare. Tra degustazioni, scelte di vita e due corteggiatori, intraprende un viaggio interiore verso sé stessa. Genere: Sentimentale.

Mediaset Italia2, alle 21:01: Ancora auguri per la tua morte (2019, 100′). Regia di C. Landon. Con J. Rothe, R. Modine. Genere: Horror. Alle 23:06: Shark (2012, 93′). Regia di Kimble Rendall. Con Joel Amos Byrnes, Julian McMahon, Phoebe Tonkin, Sharni Vinson. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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