I film in onda in TV stasera, giovedì 22 gennaio 2026: il grande amore (e la malattia) di Meryl Streep Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, il premio Oscar incanta con La mia Africa insieme a Robert Redford e un Kenya irresistibile. Tutta la programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Più di 30 titoli tra cui scegliere, per tutti i gusti: amori e panorami mozzafiato con La mia Africa, azione con Safe House – Nessuno è al sicuro su Italia 1 (21:25), fantascienza con M3gan 2.0 su Sky Cinema 1 (21:15) e investigazione classica con Delitto sotto il sole su Rai Movie (21:10).

Adrenalina con Safe House – Nessuno è al sicuro: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – 21:25: Safe House – Nessuno è al sicuro (2012, Azione, 110’). Regia di Daniel Espinosa. Con Brendan Gleeson, Denzel Washington, Joel Kinnaman, Liam Cunningham, Robert Patrick, Ryan Reynolds, Sam Shepard, Stephen Bishop, Tanit Phoenix, Vera Farmiga.

TV8 – 23:00: Cani sciolti (2013, Azione, 109’). Regia di Baltasar Kormákur. Con Mark Wahlberg, Denzel Washington, Paula Patton, Bill Paxton, James Marsden, Fred Ward, Edward James Olmos, Robert John Burke, Patrick Fischler, Tenaj L. Jackson, Evie Thompson, Lucky Johnson. Due agenti sotto copertura, Bobby e Stig, sono costretti a collaborare dopo una missione fallita che fa sparire una grossa somma di denaro. Infiltrati nella malavita, tra superiori ostili e nemici ovunque, rischiano carcere o peggio.

Nove – 21:30: Un Principe per Natale (2015, Commedia, 87’). Regia di Fred Olen Ray. Con Viva Bianca, Kirk Barker, Maxwell Caulfield, Kelly LeBrock, Aaron O’Connell, Brittany Beery, Mark Lindsay Chapman, Wendy Egloff. Di cosa parla: un principe europeo in fuga da un matrimonio combinato si nasconde negli USA sotto falsa identità e si innamora di Emma, una cameriera, rischiando di svelare chi è davvero. 23:25: Natalie a Pemberley Manor (2018, Sentimentale, 90’). Regia di Colin Theys. Con Ben Estus, Cole Gleason, Jessica Lowndes, Maddie McCormick, Michael Rady, Steve Larkin.

La sfida hi‑tech di M3gan 2.0: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: M3gan 2.0 (2025, Fantascienza, 120’). Regia di Gerard Johnstone. Con Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps. Sono passati due anni dalla ribellione di M3gan. La sua tecnologia viene sottratta per creare Amelia, un’arma d’infiltrazione che sviluppa autoconsapevolezza e disprezzo per l’uomo. Con il destino dell’umanità in bilico, Gemma capisce che l’unica speranza è riportare in vita M3gan, potenziandola. 23:20: Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, Thriller, 170’). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg. Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare Entità, un sistema di IA deciso a portare il mondo al collasso.

Sky Cinema Action – 21:00: Soldado (2018, Thriller, 122’). Regia di Stefano Sollima. Con Benicio Del Toro, Catherine Keener, Isabela Moner, Josh Brolin, Matthew Modine. 23:05: Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, Avventura, 127’). Regia di Steven Spielberg. Con Alison Doody, Denholm Elliott, Harrison Ford, Sean Connery.

Sky Cinema Collection – 21:15: Ti presento i miei (2000, Commedia, 107’). Regia di Jay Roach. Con Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff. La storia: Greg vuole chiedere la mano della sua fidanzata, ma tra figuracce e il padre di lei inflessibile, nulla va come previsto. 23:05: Mi presenti i tuoi? (2004, Commedia, 115’). Regia di Jay Roach. Con Barbra Streisand, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Teri Polo.

Sky Cinema Comedy – 21:00: Il pataffio (2022, Commedia, 117’). Regia di Francesco Lagi. Con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato. Nel Medioevo, tra marconti affamati, soldati arrugginiti e contadini allo stremo, la fame accomuna tutti in una surreale girandola di miserie e umanità. 23:00: Una notte da leoni 3 (2013, Commedia, 100’). Regia di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie Chung, John Goodman, Melissa McCarthy, Justin Bartha, Heather Graham, Ed Helms, Ken Jeong, Gillian Vigman. Dopo due anni di calma, il gruppo riparte per un viaggio on the road pieno di imprevisti esilaranti.

Sky Cinema Drama – 21:00: Per il mio bene (2024, Drammatico, 100’). Regia di Mimmo Verdesca. Con Stefania Sandrelli, Marie-Christine Barrault, Barbora Bobulova, Sara Ciocca, Leo Gullotta. A Giovanna, alla guida dell’azienda di famiglia e madre single, viene diagnosticata una grave malattia. Per la prima volta chiede aiuto, cercando nella madre biologica che l’aveva abbandonata anni prima. 22:45: A proposito di Schmidt (2002, Commedia, 124’). Regia di Alexander Payne. Con Dermot Mulroney, Hope Davis, Jack Nicholson, June Squibb, Kathy Bates.

Sky Cinema Family – 21:00: Tartarughe Ninja (2014, Azione, 104’). Regia di Jonathan Liebesman. Con Abby Elliott, Alan Ritchson, Megan Fox, Minae Noji, Mos Def, Noel Fisher, Whoopi Goldberg, Will Arnett, William Fichtner. 22:45: Troppo Napoletano (2016, Commedia, 92’). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Gennaro Guazzo, Giovanni Esposito, Luigi Esposito, Rosario Morra, Salvatore Misticone, Serena Rossi.

Sky Cinema Romance – 21:00: Duplicity (2009, Commedia, 125’). Regia di Tony Gilroy. Con Julia Roberts, Clive Owen, Carrie Preston, Paul Giamatti, Tom Wilkinson, Thomas McCarthy, Tom Stratford, Ulrich Thomsen, Wayne Duvall, Cassidy Gard. Di cosa parla: due ex agenti CIA lavorano per società rivali, tra seduzione e doppi giochi per rubare la formula di un prodotto rivoluzionario. 23:10: La mia Africa (1985, Drammatico, 161’). Regia di Sydney Pollack. Con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer. Una donna sposa un barone senza amore e si trasferisce in Kenya, dove stringe un legame con un cacciatore d’elefanti. Dopo la malattia contratta dal marito, torna in Europa per curarsi ma sceglie di rientrare in Africa.

Sky Cinema Suspense – 21:00: The wasp (2024, Thriller, 96’). Regia di Guillem Morales. Con Naomie Harris, Natalie Dormer, Dominic Allburn, Jack Morris, Leah Mondesir-Simmonds. Heather, ossessionata dalle vespe e da un passato ingombrante, ricontatta un’amica di scuola proponendole un patto sorprendente che scatenerà conseguenze imprevedibili. 22:40: La legge della notte (2016, Drammatico, 128’). Regia di Ben Affleck. Con Ben Affleck, Chris Sullivan, Elle Fanning, Zoe Saldana.

Colpi di scena con 58 minuti per morire – Die Harder: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 21:20: The roundup: No way out (2023, Azione, 105’). Regia di Ma Dong-Seok. Con Ma Dong-Seok, Lee Joon-Hyuk, Munetaka Aoki. Il detective Ma Seok-do indaga su un omicidio legato alla Yakuza e a una nuova droga chiamata "iper". 23:05: All the Devil’s Men – Squadra speciale (2018, Azione, 100’). Regia di Matthew Hope. Con Milo Gibson, Sylvia Hoeks, William Fichtner, Gbenga Akinnagbe, Joseph Millson. Un ex Navy SEAL, ora cacciatore di taglie per la CIA, vola a Londra per dare la caccia a un ex agente, affrontando i propri demoni lungo la missione.

Rai Movie – 21:10: Delitto sotto il sole (1982, Giallo, 117’). Regia di Guy Hamilton. Con Peter Ustinov, James Mason, Jane Birkin, Maggie Smith. In un resort mediterraneo anni Trenta, un’attrice affascinante viene trovata morta sulla spiaggia. Hercule Poirot scopre che ogni ospite aveva un movente. 23:20: Cena con delitto – Knives out (2019, Giallo, 130’). Regia di Rian Johnson. Con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette. Dopo la morte di un celebre autore di gialli, il detective Benoit Blanc scava tra segreti e bugie di una famiglia disfunzionale per svelare la verità.

20 – 21:09: Jurassic Park III (2001, Avventura, 90’). Regia di Joe Johnston. Con Alessandro Nivola, Laura Dern, Sam Neill, Tea Leoni, William H. Macy. 23:00: The Woman King (2022, Storico, 126’). Regia di Gina Prince-Bythewood. Con Hero Fiennes Tiffin, Viola Davis, Lashana Lynch, Adrienne Warren, John Boyega. Nawi, giovane recluta, si unisce all’unità di guerriere guidata da Nanisca per difendere comunità e libertà contro nemici implacabili.

Iris – 21:15: 58 minuti per morire – Die Harder (1990, Azione, 124’). Regia di Renny Harlin. Con Bonnie Bedelia, Bruce Willis, Franco Nero, William Sadler.

Cielo – 21:15: Contract to Kill (2016, Azione, 90’). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Russell Wong, Jemma Dallender, Mircea Drambareanu, Sergiu Costache, Ghassan Bouz, Camillo Aviles, Toma Danila, Andrei Stanciu, Salex Iatma. Un agente CIA/DEA e la sua squadra indagano a Istanbul su un complotto che lega narcos e militanti islamici con l’obiettivo di far entrare armi negli USA. Corsa contro il tempo per sventare l’attacco.

Mediaset Italia2 – 21:05: My soul to take (2010, Horror, 107’). Regia di Wes Craven. Con Max Thieriot, Frank Grillo, Denzel Whitaker, Zena Grey. Leggenda di un serial killer che ritorna per uccidere i sette nati nel giorno della sua cattura. Sedici anni dopo, le sparizioni riprendono e solo Adam Heller sembra conoscere la verità. 23:03: Halvdan il giovane vichingo (2018, Avventura, 97’). Regia di G. Akerblom. Con E. Siambalis, V. Hedtjarn.

Rai Premium – 21:20: Simon Coleman – Il salto dell’angelo (2024, Poliziesco, 98’). Regia di Nicolas Copin. Con Jean-Michel Tinivelli, Alika Del Sol, Benjamin Furno. Durante un lancio in caduta libera, il paracadute di Agathe non si apre: l’indagine rivela un sabotaggio e i sospetti cadono sul marito. Intanto Simon prova a riorganizzare la sua nuova vita familiare. 23:05: Un Natale molto scozzese (2023, Sentimentale, 84’). Regia di Dustin Rikert. Con Lacey Chabert, Scott Wolf, James Robinson, Kellie Blaise. I fratelli Lindsay e Brad si ritrovano in Scozia per le feste insieme alla madre Jo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

