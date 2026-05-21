I film in onda in TV stasera: 007 con Spectre o il cult Romanzo Criminale? Dall’intenso Un futuro aprile su Rai 1 all’azione di Spectre su TV8, passando per il cult Romanzo criminale su Cine34 e una ricchissima offerta Sky Cinema tra thriller, commedie e classici

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 film per tutti i gusti: dal biografico civile Un futuro aprile su Rai 1 all’azione di Spectre su TV8, fino al cult del crimine Romanzo criminale su Cine34, senza dimenticare le tante alternative su Sky Cinema.

Un futuro aprile illumina la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – ore 21:30: Un futuro aprile (2026, Biografico; regia di Graziano Diana; durata 100’). Cast: Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo, Aurora Menenti, Federica De Cola, Denise Sardisco, Alessio Praticò, Emanuele Aita, Gaetano Aronica, Bruno Di Chiara, Vince Vivenzio, Fabrizio Coniglio, Martina Palmintesta, Rosario Petix. La storia: il 2 aprile 1985, lungo la strada tra Pizzolungo e Trapani, un’autobomba devasta due auto, ferendo il giudice Carlo Palermo e uccidendo Barbara Asta e i due figli. Cresciuta nel dolore, Margherita Asta sceglie anni dopo di costituirsi parte civile in un nuovo processo. Quando si arriva alla condanna dei responsabili, decide di incontrare Palermo: un confronto che diventa occasione di riconciliazione e rinascita.

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TV8 – ore 21:40: Spectre (2015, Azione; regia di Sam Mendes; durata 148’). Cast: Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Monica Bellucci, Jesper Christensen, Ben Whishaw, Naomie Harris, Andrew Scott, Dave Bautista, Stephanie Sigman. Un messaggio dal passato spinge James Bond a scoperchiare la rete dell’organizzazione SPECTRE, in un intrigo globale che minaccia la sicurezza mondiale.

Cattiva coscienza guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Cattiva coscienza (2023, Drammatico; regia di Davide Minnella; durata 110’). Cast: Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito. Un avvocato impeccabile ha una "coscienza esterna", Otto, che vigila sulle sue azioni. Un attimo di distrazione scatena decisioni folli e ribelli, costringendo Otto a rimediare prima che le autorità celestiali se ne accorgano. A seguire, ore 23:10: Schegge di paura (1996, Thriller; regia di Gregory Hoblit; durata 100’). Cast: Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand. Un caso di omicidio di un arcivescovo porta in aula un giovane chierichetto dal passato oscuro e un avvocato disposto a tutto.

Sky Cinema Action – ore 21:00: The running man (2025, Fantascienza; regia di Edgar Wright; durata 123’). Cast: Glen Powell, Katy O’Brian, Josh Brolin. Il reality più estremo inonda il mondo: i "Runner" devono sopravvivere 30 giorni braccati da "Cacciatori" professionisti. Ben Richards entra nel gioco per salvare la figlia malata e finisce per diventare un fenomeno mediatico che sfida le regole. A seguire, ore 23:15: La mummia (1999, Avventura; regia di Stephen Sommers; durata 125’). Cast: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. Una spedizione riporta in vita un antico sacerdote egizio, scatenando una maledizione.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Un figlio di nome Erasmus (2019, Commedia; regia di Alberto Ferrari; durata 107’). Cast: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt. Quattro amici tornano a Lisbona per un funerale e scoprono che uno di loro potrebbe avere un figlio ventenne. Parte una caccia tenera e spassosa per ritrovarlo. Ore 22:50: Il sesso degli angeli (2021, Commedia; regia di Leonardo Pieraccioni; durata 91’). Cast: Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Eva Moore. Un prete eredita un bordello in Svizzera e cerca di trasformarlo per salvare l’oratorio, tra dilemmi morali e risate.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: Una vita in fuga (2021, Drammatico; regia di Sean Penn; durata 107’). Cast: Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey. Jennifer cresce con un padre carismatico ma inaffidabile, un truffatore che la trascinerà in un viaggio doloroso verso la verità. Ore 22:55: Soldato Jane (1997, Drammatico; regia di Ridley Scott; durata 124’). Cast: Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft, Jason Beghe. Una recluta donna sfida un durissimo addestramento dei Navy SEAL per abbattere pregiudizi e barriere.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Moon il panda (2025, Avventura; regia di Gilles de Maistre; durata 100’). Cast: Liu Ye, Noé Yé, Nina Ye, Sylvia Chang, Alexandra Lamy. Il dodicenne Tian, trasferito tra le montagne cinesi, stringe un’amicizia segreta con un cucciolo di panda protetto. Ore 22:45: Dora e la città perduta (2019, Avventura; regia di James Bobin; durata 102’). Cast: Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg. Dora lascia la giungla per il liceo, ma una missione la riporta nella foresta alla ricerca dei genitori e di un’antica città Inca.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: In amore niente regole (2008, Commedia; regia di George Clooney; durata 114’). Cast: George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski, Jonathan Pryce. Anni ’20: football, romanticismo e una giornalista brillante che complica ogni cosa. Ore 23:00: The land of dreams (2022, Musicale; regia di Nicola Abbatangelo; durata 110’). Cast: Caterina Shulha, George Blagden, Edoardo Pesce, Paolo Calabresi, Carla Signoris. Nella New York del dopoguerra, Eva sogna di cantare e incontra Armie, pianista visionario: tra sogno e realtà, cercano la felicità.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Un giorno di ordinaria follia (1993, Drammatico; regia di Joel Schumacher; durata 113’). Cast: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Rachel Ticotin. Una giornata infernale in una città ostile spinge un uomo qualunque oltre il limite. Ore 22:55: Drop – Accetta o rifiuta (2025, Thriller; regia di Christopher Landon; durata 95’). Cast: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond. Violet riceve ordini minacciosi durante un appuntamento: se disobbedisce, la sua famiglia sarà uccisa. L’ultima direttiva è la più terribile.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Il mio nome è Nessuno (1973, Western; regia di Tonino Valerii; durata 118’). Cast: Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin, Piero Lulli, Mario Brega. Un giovane pistolero vuole trascinare il suo idolo Jack Beauregard in un’impresa contro 150 banditi. Ore 23:15: Giù la testa (1971, Western; regia di Sergio Leone; durata 156’). Cast: Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti, Rik Battaglia, Franco Graziosi. Un bandito messicano e un ex terrorista dell’IRA finiscono nel vortice della rivoluzione.

Romanzo criminale e tanta azione: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:15: Disturbing the peace – Sotto assedio (2018, Azione; regia di York Alec Shackleton; durata 91’). Cast: Guy Pearce, Devon Sawa, Michael Bellisario, Dwayne Cameron, Jacob Grodnik. Un ex Texas Ranger, deciso a non impugnare più un’arma, è costretto a tornare in azione quando una gang di motociclisti assalta la cittadina. Ore 23:13: Payback – La rivincita di Porter (1998, Azione; regia di Brian Helgeland; durata 110’). Cast: Mel Gibson, Maria Bello, Gregg Henry, Deborah Kara Unger, Lucy Liu, David Paymer, Bill Duke. Un criminale tradito lotta per recuperare la sua parte di bottino.

Cine34 – ore 21:00: Romanzo criminale (2005, Drammatico; regia di Michele Placido; durata 153’). Cast: Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria. Roma anni ’70: il Libanese, il Freddo e il Dandi costruiscono un impero criminale tra droga, politica e mafia. Il commissario Scialoja li insegue, diviso dall’amore per Patrizia.

Rai Movie – ore 21:10: Wasabi (2001, Azione; regia di Gérard Krawczyk; durata 100’). Cast: Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller, Carole Bouquet. Un poliziotto dai modi spicci va in Giappone e scopre di avere una figlia, tra guai e protezione paterna. Ore 22:45: Pixels (2015, Fantascienza; regia di Chris Columbus; durata 106’). Cast: Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage, Michelle Monaghan, Ashley Benson, Josh Gad, Jane Krakowski, Brian Cox, James Preston Rogers, Matthew Lintz. Alieni attaccano usando i classici arcade: solo un team di gamer può salvare la Terra.

Rai 4 – ore 23:25: The painter (2024, Azione; regia di Kimani Ray Smith; durata 100’). Cast: Charlie Weber, Jon Voight, Maria Avgeropoulos. Un ex agente segreto diventato pittore è costretto a riaprire il passato quando una figura misteriosa riemerge mettendo a rischio la sua vita e la sua arte.

20 – ore 21:16: Attacco al potere (1998, Azione; regia di Edward Zwick; durata 116’). Cast: Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, Graeme Revell. New York sotto assedio dopo attentati coordinati: tra misure estreme e diritti civili, si apre un duro confronto.

Cielo – ore 21:20: Dalla Cina con furore (1972, Azione; regia di Lo Wei; durata 110’). Cast: Bruce Lee, Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker, Fu Ching Chen. Shanghai 1908: Bruce Lee vendica il maestro ucciso dalla scuola rivale, in un’icona assoluta delle arti marziali. Ore 23:25: Black Water (2018, Azione; regia di P. Patriki; durata 105’). Cast: Jean-Claude Van Damme. Spionaggio e fuga in un sottomarino segreto.

Mediaset Italia2 – ore 21:01: La notte del giudizio (2013, Thriller; regia di James DeMonaco; durata 85’). Cast: Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane, Edwin Hodge, Rhys Wakefield, Tony Oller, Alicia Vela-Bailey, Tom Yi, John Weselcouch. In un futuro distopico, per 12 ore ogni crimine è consentito. Una famiglia deve sopravvivere all’assedio in casa, tra paura e dilemmi morali. Ore 22:47: Blu profondo (1999, Azione; regia di Renny Harlin; durata 104’). Cast: Thomas Jane, Saffron Burrows, LL Cool J, Jacqueline McKenzie. Squaloni iper-intelligenti sfuggono a un laboratorio sottomarino.

Rai Premium – ore 23:25: La magia dei sogni perduti (2024, Sentimentale; regia di Maclay Nelson; durata 84’). Cast: Lyndsy Fonseca, Ian Harding, Mariam Bernstein. La zia Gert regala a Lolly quattro lecca-lecca magici: vivrà vite alternative, scoprendo cosa sarebbe accaduto inseguendo sogni mai realizzati.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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