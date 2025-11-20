Pietro Sermonti, l'episodio che gli ha cambiato la vita (altro che Un Medico in famiglia) In Uno di famiglia il nipote di Susanna Agnelli finisce sotto la protezione di una famiglia malavitosa. Tutti i film in onda stasera, giovedì 20 novembre 2025

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono più di 30 film tra azione, thriller, commedia e grandi avventure: dall’adrenalina di Codice Unlocked – Londra sotto attacco su Italia 1 alla commedia Uno di famiglia su Sky Cinema 1, fino alla lotta per la sopravvivenza di Beast su 20. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

Azione e adrenalina con Codice Unlocked – Londra sotto attacco: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 (21:25) propone Codice Unlocked – Londra sotto attacco (2017, regia di Michael Apted, 98′). Con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich e Toni Collette. La storia: un’agente della CIA ottiene informazioni su un attacco imminente a Londra, ma scopre di essere stata raggirata e di aver inconsapevolmente favorito i terroristi. Si lancia così in una corsa contro il tempo per fermare i responsabili. In seconda serata, alle 23:25, spazio ad Codice Mercury (1998, regia di Harold Becker, 111′), action con Alec Baldwin e Bruce Willis, insieme a Chi McBride, Kim Dickens e Miko Hughes.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

TV8 (21:30) punta su L’uomo sul treno (2018, regia di Jaume Collet-Serra, 105′). Con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill ed Elizabeth McGovern. Di cosa parla: un pendolare qualsiasi viene trascinato in un gioco mortale a bordo di un treno e deve identificare un misterioso ladro prima che sia troppo tardi, rischiando la vita propria e dei passeggeri.

Risate e sentimenti con Uno di famiglia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) presenta Uno di famiglia (2018, regia di Alessio Maria Federici, 92′). Con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum e Neri Marcoré. Un insegnante di dizione, dopo aver salvato un ragazzo da un investimento in macchina, si ritrova sotto la "protezione" di una potente famiglia, con conseguenze comiche e imprevedibili. Alle 23:00 segue La casa sul lago del tempo (2006, regia di Alejandro Agresti, 105′). La storia: una dottoressa e un architetto iniziano una corrispondenza intensa senza sapere di vivere in epoche diverse. Dovranno sfidare la distanza e il tempo per incontrarsi davvero.

Sky Cinema 2 (21:15) propone L’innocenza (2023, regia di Hirokazu Koreeda, 125′). Un undicenne, cresciuto con la madre vedova, manifesta comportamenti enigmatici. Le apparenze conducono a sospettare un insegnante, ma la verità è ben più sfaccettata. Alle 23:25 arriva Il bambino nascosto (2021, regia di Roberto Andò, 110′) con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa e Roberto Herlitzka.

Sky Cinema Action (21:00) schiera Oblivion (2013, regia di Joseph Kosinski, 124′). Con Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Morgan Freeman e Nikolaj Coster-Waldau. In un mondo post-apocalittico, un tecnico dei droni scopre segreti che cambieranno per sempre il destino dell’umanità. Alle 23:10, motori e adrenalina con Fast e Furious – Solo parti originali (2009, regia di Justin Lin, 99′) con Vin Diesel e Paul Walker: la caccia a un trafficante di droga riunisce Dom e l’agente Brian tra infiltrazioni e corse ad alta velocità.

Sky Cinema Collection (21:15) punta su King Arthur: il potere della spada (2017, regia di Guy Ritchie, 126′). Con Charlie Hunnam e Jude Law. Dopo aver estratto la spada dalla roccia, il giovane Artù sfida lo zio usurpatore per reclamare il trono. Alle 23:25 tocca a Il cacciatore di giganti (2013, regia di Bryan Singer, 114′) con Nicholas Hoult, Ewan McGregor e Stanley Tucci.

Sky Cinema Comedy (21:00) propone Amore oggi (2014, regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, 80′). Quattro storie comiche raccontano le sfide delle coppie italiane in tempo di crisi, tra identità, lavoro e pressioni mediatiche. Alle 22:40, black comedy con The Estate (2022, regia di Dean Craig, 91′) con Toni Collette e Anna Faris: due sorelle si contendono l’eredità di una zia ricchissima, tra parenti in agguato e colpi bassi.

Sky Cinema Drama (21:00) programma Conspiracy – Soluzione finale (2001, regia di Frank Pierson, 105′) con Kenneth Branagh, Colin Firth e Stanley Tucci. Alle 22:40, amicizia e seconde possibilità con Il meglio deve ancora venire (2019, regia di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, 117′) con Fabrice Luchini e Patrick Bruel: per un clamoroso malinteso, due amici decidono di vivere ogni attimo come fosse l’ultimo.

Sky Cinema Family (21:00) fa giocare grandi e piccoli con Space Jam (1996, regia di Joe Pytka, 88′) con Michael Jordan e Bill Murray. Alle 22:35 si torna nel mondo dei cartoon con Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988, regia di Robert Zemeckis, 105′) con Bob Hoskins e Christopher Lloyd.

Sky Cinema Romance (21:00) scalda il cuore con New in Town – Una single in carriera (2009, regia di Jonas Elmer, 97′) con Renée Zellweger e Harry Connick Jr. Alle 22:40, famiglie allo specchio in A casa tutti bene (2018, regia di Gabriele Muccino, 105′): una mareggiata obbliga i parenti a rimanere insieme più del previsto. Emergono segreti, gelosie e vecchie ferite.

Sky Cinema Suspense (21:00) accende la tensione con Security (2021, regia di Peter Chelsom, 100′). Con Marco D’Amore, Maya Sansa e Fabrizio Bentivoglio. Una denuncia per tentato stupro scuote un’elegante comunità di provincia, mentre un esperto di sistemi di sorveglianza cerca la verità oltre le apparenze. Alle 23:00, l’orrore ritorna con It: Capitolo 2 (2019, regia di Andy Muschietti, 165′) con James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Skarsgård: dopo 27 anni, il Club dei Perdenti affronta di nuovo Pennywise.

Sopravvivenza nella savana con Beast: le proposte delle reti specializzate

20 (20:44) offre il survival-thriller Beast (2022, regia di Baltasar Kormákur, 93′) con Idris Elba e Sharlto Copley. Un padre si ritrova a proteggere le due figlie da un leone feroce nella savana, tra coraggio e istinto di sopravvivenza. Alle 22:39, epica d’avventura con Robin Hood (2010, regia di Ridley Scott, 140′) con Russell Crowe e Cate Blanchett.

Rai Movie (21:10) accoglie La furia di un uomo – Wrath of Man (2021, regia di Guy Ritchie, 118′) con Jason Statham. Un uomo freddo e impenetrabile entra in una compagnia di furgoni portavalori a Los Angeles con un obiettivo segreto di vendetta. Alle 23:10 segue The Hunted – La preda (2003, regia di William Friedkin, 94′) con Tommy Lee Jones e Benicio Del Toro: un ex istruttore caccia un suo allievo diventato un pericoloso fuggitivo nei boschi dell’Oregon.

Rai 4 (23:25) propone Il Maestro Giardiniere (2022, regia di Paul Schrader, 107′). Con Joel Edgerton e Sigourney Weaver. Di cosa parla: Narvel, meticoloso giardiniere di Gracewood, accetta di occuparsi della giovane Maya, fragile e in difficoltà per la droga. Il passato dell’uomo riaffiora tra controllo, colpa e desiderio di redenzione.

Iris (21:22) ripesca il noir d’azione Ancora vivo (1996, regia di Walter Hill, 130′) con Bruce Willis, Christopher Walken e Bruce Dern. Alle 23:30, buddy-cop ad alto tasso di spettacolo con Arma letale 3 (1992, regia di Richard Donner, 118′) con Mel Gibson e Danny Glover. Un’indagine su un traffico d’armi riaccende inseguimenti, sparatorie e un inaspettato colpo di scena personale.

Cine34 (23:18) schiera il poliziesco Poliziotti (1994, regia di Giulio Base, 95′) con Claudio Amendola, Kim Rossi Stuart e Michele Placido.

Mediaset Italia2 (21:15) vi porta nel distopico Panem con Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1 (2014, regia di Francis Lawrence) con Jennifer Lawrence, Julianne Moore e Liam Hemsworth.

Cielo (21:20) azione senza sosta con A dangerous man – Solo contro tutti (2010, regia di Keoni Waxman, 94′) con Steven Seagal.

Rai Premium (21:20) propone il thriller Il killer della porta accanto (2020, regia di Tony Dean Smith, 90′) con Chelsea Hobbs e Marcus Rosner: un vicino affascinante nasconde un lato oscuro in una partita di inganni e sospetti. Alle 22:50, atmosfera da fiaba romantica con Il principe che ho sempre sognato (2020, regia di Todor Chapkanov, 90′) con Roxanne McKee e David Witts: un’assistente di una fotografa, in missione nel regno di Pantrea, s’innamora del principe fingendosi un’altra.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche