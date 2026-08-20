I film in onda in TV stasera, giovedì 20 agosto: Ghost, 007 con Spectre o Benvenuti al Sud? Oltre 30 titoli per tutti i gusti: da Ghost - Fantasma su Canale 5 e Spectre su TV8 alle risate di Benvenuti al Sud su Sky Cinema 1, fino ai classici e ai cult su Rai Movie, Iris e 20

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Oltre 30 titoli tra classici, azione, commedie e thriller: tra le opzioni spiccano Ghost – Fantasma su Canale 5, Spectre su TV8 e la commedia Benvenuti al Sud su Sky Cinema 1. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per ogni gusto ed età.

Le emozioni senza tempo di Ghost – Fantasma: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 (21:20) – Ghost – Fantasma (1990, Sentimentale). Regia di Jerry Zucker. Con Demi Moore, Patrick Swayze, Tony Goldwyn, Whoopi Goldberg. Durata 116 minuti. Un grande classico romantico che unisce sentimento e suspense.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La7 (21:15) – Il giurato (1996, Thriller). Regia di Brian Gibson. Con Alec Baldwin, Demi Moore, Lindsay Crouse, Tony Lo Bianco. Una donna viene scelta come giurata in un processo per mafia e subisce le minacce spietate di un killer deciso a condizionare il verdetto. Suspense psicologica e duello di nervi.

TV8 (23:30) – Spectre (2015, Azione). Regia di Sam Mendes. Con Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Whishaw, Naomie Harris, Andrew Scott, Dave Bautista. Un messaggio dal passato guida Bond alla scoperta dell’organizzazione SPECTRE, al centro di un complotto globale che minaccia la sicurezza mondiale.

Ridere con Benvenuti al Sud e l’azione di Transformers: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) – Benvenuti al Sud (2010, Commedia). Regia di Luca Miniero. Con Alessandro Siani, Claudio Bisio, Valentina Lodovini, Angela Finocchiaro, Nando Paone, Giacomo Rizzo. Un trasferimento forzato al Sud ribalta pregiudizi e abitudini, tra gag irresistibili e incontri inattesi.

Sky Cinema 1 (23:05) – Il Dio dell’Amore (2026, Commedia). Regia di Francesco Lagi. Con Corrado Fortuna, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Vinicio Marchioni. Il poeta Ovidio attraversa una Roma contemporanea popolata da relazioni intrecciate: una catena di amori, tradimenti e rivelazioni che lega giornalisti, docenti, medici e artisti in un raffinato gioco di rimandi.

Sky Cinema Action (21:00) – Transformers – La vendetta del caduto (2009, Azione). Regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson, Peter Cullen, Frank Welker. I Decepticon tornano sulla Terra per catturare Sam, mentre Autobot e nemici si scontrano in una guerra spettacolare senza esclusione di colpi.

Sky Cinema Action (23:30) – Jurassic Park (1992, Avventura). Regia di Steven Spielberg. Con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Mazzello, Ariana Richards. Un parco a tema con dinosauri clonati precipita nel caos quando i sistemi di sicurezza falliscono.

Sky Cinema Comedy (21:00) – Fidanzata in affitto (2023, Commedia). Regia di Gene Stupnitsky. Con Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick. Maddie accetta un bizzarro "ingaggio" per far uscire dalla timidezza un diciottenne prima del college, ma l’impresa sarà più complicata del previsto.

Sky Cinema Comedy (22:50) – Ocean’s Twelve (2004, Azione). Regia di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Vincent Cassel. La banda di Danny Ocean si sposta in Europa per nuovi colpi ad alto tasso di stile e colpi di scena.

Sky Cinema Drama (21:00) – Padri e figlie (2015, Drammatico). Regia di Gabriele Muccino. Con Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Octavia Spencer, Jane Fonda. Un romanziere, rimasto vedovo, cresce da solo la figlia dopo un incidente. Anni dopo, lei affronta i traumi dell’infanzia e la difficoltà di amare.

Sky Cinema Drama (23:00) – I racconti della domenica (2022, Drammatico). Regia di Giovanni Virgilio. Con Alessio Vassallo, Stella Egitto, Paolo Briguglia, Nino Frassica. La vita onesta di Francesco, tra anni ’30 e stagione di Aldo Moro, raccontata in lettere al padre emigrato: un viaggio nella storia italiana e siciliana.

Sky Cinema Family (21:00) – Rango (2011, Animazione). Regia di Gore Verbinski. Un camaleonte imbranato diventa, suo malgrado, sceriffo di una cittadina nel West, scoprendo il senso dell’eroismo.

Sky Cinema Family (22:50) – Dolittle (2020, Commedia). Regia di Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen. Il dottor Dolittle parte per un’avventura alla ricerca di una cura per la regina, insieme ai suoi inseparabili animali parlanti.

Sky Cinema Romance (21:00) – Jerry Maguire (1996, Commedia). Regia di Cameron Crowe. Con Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr., Kelly Preston. Un agente sportivo, licenziato per la sua sincerità, ricomincia da zero con l’aiuto di una giovane madre e di un solo cliente.

Sky Cinema Romance (23:20) – Sweethearts (2024, Commedia). Regia di Jordan Weiss. Con Kiernan Shipka, Chloe Troast, Jake Bongiovi. Due matricole decidono di chiudere le relazioni del liceo, mettendo alla prova un’amicizia co-dipendente.

Sky Cinema Suspense (21:00) – Countdown (2019, Horror). Regia di Justin Dec. Con Elizabeth Lail, Jordan Calloway, P.J. Byrne, Talitha Bateman. Un’app che predice la morte innesca una corsa contro il tempo per cambiare un destino già scritto.

Sky Cinema Suspense (22:35) – Chi é senza peccato – The dry (2020, Thriller). Regia di Robert Connolly. Con Eric Bana, Genevieve O’Reilly, James Frecheville. Un investigatore torna nella cittadina natale in Australia per indagare su un apparente omicidio-suicidio, riaprendo ferite del passato.

Resa dei conti a Little Tokyo guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:18) – Resa dei conti a Little Tokyo (1991, Poliziesco). Regia di Mark L. Lester. Con Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere. A Los Angeles, nel quartiere di Little Tokyo, due poliziotti – uno cresciuto in Giappone e l’altro di origini nipponiche – affrontano gli yakuza in una guerra senza esclusione di colpi.

Iris (23:05) – La tempesta perfetta (2000, Drammatico). Regia di Wolfgang Petersen. Con George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Karen Allen. Un equipaggio di pescatori affronta un uragano devastante a bordo dell’Andrea Gail: amicizia, coraggio e destino in mare aperto.

Cine34 (21:00) – Matrimonio al sud (2015, Commedia). Regia di Paolo Costella. Con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Enzo Salvi, Nino Frassica. Nord e Sud si incontrano tra famiglie colorite, equivoci e risate in vista delle nozze.

Cine34 (23:05) – Piccolo grande amore (1993, Commedia). Regia di Carlo Vanzina. Con Raoul Bova, Barbara Snellenburg, David Warner, Susannah York. Favola romantica tra una principessa e un windsurfer nella cornice della Costa Smeralda.

Rai Movie (20:45) – Stanlio e Ollio – I monelli (1930, Comico). Regia di James Parrott. Con Stan Laurel, Oliver Hardy. I due devono fare da babysitter ai pestiferi Stanllino e Ollino: corto esilarante dal gusto intramontabile.

Rai Movie (21:10) – Blow-Up (1966, Drammatico). Regia di Michelangelo Antonioni. Con David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Jane Birkin. Un fotografo londinese crede di aver colto un delitto in un parco: tra realtà e illusione, un’indagine visionaria nell’iconica Swinging London.

Rai Movie (23:05) – Femme fatale (2002, Thriller). Regia di Brian De Palma. Con Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas, Peter Coyote. Colpo al Festival di Cannes, identità sdoppiate e destino: un gioco sensuale di specchi e inganni firmato De Palma.

Rai 4 (23:30) – Wire room – Sorvegliato speciale (2022, Thriller). Regia di Matt Eskandari. Con Kevin Dillon, Bruce Willis, Oliver Trevena. Durante il turno in sala operativa, un agente deve proteggere a distanza un obiettivo minacciato da assassini, coordinando un salvataggio a cinquanta miglia di distanza.

20 (21:10) – Simulant – Il futuro è per sempre (2023, Azione). Regia di April Mullen. Con Robbie Amell, Jordana Brewster, Sam Worthington, Simu Liu, Alicia Sanz. Evan, morto in un incidente, "rinasce" in un corpo androide con i suoi ricordi. Mentre cerca la propria identità, entra in contatto con chi vuole liberare i simulanti dal controllo umano, inseguito dall’agente Kessler.

20 (23:19) – Blade (1999, Azione). Regia di Stephen Norrington. Con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N’Bushe Wright. L’ibrido metà uomo metà vampiro combatte un’irresistibile setta guidata dal carismatico Deacon Frost.

Mediaset Italia2 (21:00) – Shark (2012, Azione). Regia di Kimble Rendall. Con Sharni Vinson, Julian McMahon, Phoebe Tonkin. Un gruppo di persone resta intrappolato in un supermercato allagato con squali famelici in agguato.

Mediaset Italia2 (23:05) – American Pie: ancora insieme (2012, Commedia). Regia di Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg. Con Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan, Mena Suvari, Jennifer Coolidge, Eugene Levy. Rimpatriata del liceo tra amori, paternità e le imprevedibili gaffe di Stifler e compagnia.

Cielo (21:20) – In ordine di sparizione (2014, Azione). Regia di Hans Petter Moland. Con Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Kristofer Hivju. Un uomo comune dichiara guerra alla malavita dopo la morte del figlio, scatenando un effetto domino tra bande rivali.

Cielo (23:30) – Godzilla (1998, Fantascienza). Regia di Roland Emmerich. Con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria. La leggendaria creatura mette a ferro e fuoco New York in un kolossal catastrofico ad alto impatto.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche