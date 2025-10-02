I film in onda in TV stasera, giovedì 2 ottobre 2025: Ambra Angiolini e Serena Rossi rischiano (e finiscono nei guai) I migliori film disponibili nella serata di giovedì 2 ottobre 2025: quattro donne si danno alle rapine, Sabrina Ferilli tra le prostitute e l'eterno Forrest Gump

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono più di 30 titoli tra cui scegliere: dai supereroi di L’uomo d’acciaio su Italia 1 all’intenso The Mauritanian su Rai 3, fino ai grandi classici come Justice league su Sky Cinema 1.

Supereroi e legal thriller con L’uomo d’acciaio: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:20 propone The Mauritanian (anno: 2021, durata: 130 minuti, regia: Kevin Macdonald, cast: Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi, genere: Drammatico). Di cosa parla: un uomo detenuto per anni senza motivo a Guantanamo chiede l’aiuto di un’avvocatessa per essere difeso e raccontare le torture subite dagli ufficiali statunitensi.

Italia 1 alle 21:23 manda in onda L’uomo d’acciaio (anno: 2013, durata: 135 minuti, regia: Zack Snyder, cast: Amy Adams, Antje Traue, Ayelet Zurer, Christopher Meloni, Cooper Timberline, Diane Lane, Dylan Sprayberry, Harry Lennix, Henry Cavill, Kevin Costner, Laurence Fishburne, Michael Kelly, Michael Shannon, Rebecca Buller, Richard Schiff, Russell Crowe, genere: Fantasy).

Supereroi e grandi classici con Justice league: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Justice league (anno: 2017, durata: 120 minuti, regia: Zack Snyder, cast: Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, genere: Fantasy). A seguire alle 23:20 Il sesso degli angeli (anno: 2021, durata: 91 minuti, regia: Leonardo Pieraccioni, cast: Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Eva Moore, genere: Commedia). La storia: don Simone, prete di provincia, eredita un bordello in Svizzera e prova a trasformarne la gestione, tra dilemmi morali e conflitti con la propria fede.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone L’ora più buia (anno: 2017, durata: 114 minuti, regia: Joe Wright, cast: Ben Mendelsohn, Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, genere: Drammatico). Alle 23:25 Forrest Gump (anno: 1994, durata: 140 minuti, regia: Robert Zemeckis, cast: Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson, genere: Commedia). La storia: un uomo dal cuore d’oro e dall’intelligenza semplice attraversa eventi cruciali della storia americana con gentilezza e ottimismo, incontrando personaggi iconici e vivendo avventure straordinarie.

Sky Cinema Action alle 21:00 programma The Kill Team (anno: 2019, durata: 100 minuti, regia: D. Krauss, cast: Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow, Anna Francolini, Oliver Ritchie, genere: Drammatico). Di cosa parla: un giovane soldato in Afghanistan affronta un dilemma morale quando il suo plotone è coinvolto in una cospirazione contro i civili. Alle 22:35 Transformers 4 – L’era dell’estinzione (anno: 2014, durata: 166 minuti, regia: Michael Bay, cast: Bingbing Li, Jack Reynor, Kelsey Grammer, Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Peter Cullen, Sophia Myles, Stanley Tucci, T.J. Miller, genere: Azione).

Sky Cinema Collection alle 21:15 offre Una notte da leoni 2 (anno: 2011, durata: 102 minuti, regia: Todd Phillips, cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Mason Lee, Jamie Chung, Juliette Lewis, Todd Phillips, Ken Jeong, Tanner Maguire, genere: Commedia). Trama: gli amici volano in Thailandia per un matrimonio, ma una serie di eventi imprevedibili scatena una nuova avventura fuori controllo. Alle 23:00 Una notte da leoni 3 (anno: 2013, durata: 100 minuti, regia: Todd Phillips, cast: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie Chung, John Goodman, Melissa McCarthy, Justin Bartha, Heather Graham, Ed Helms, Ken Jeong, Gillian Vigman, genere: Commedia). La storia: un vecchio amico finisce nei guai e il gruppo intraprende un viaggio on the road pieno di imprevisti.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 va in onda Brave ragazze (anno: 2019, durata: 104 minuti, regia: Michela Andreozzi, cast: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, genere: Commedia). La storia: quattro donne nella Gaeta degli anni Ottanta, travestite da uomini, iniziano una serie di rapine che attirano l’attenzione del commissario Morandi. Alle 22:55 Cambia la tua vita con un click (anno: 2006, durata: 107 minuti, regia: Frank Coraci, cast: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, David Hasselhoff, Henry Winkler, Sean Astin, genere: Commedia). Di cosa parla: un architetto trova un telecomando magico che controlla il tempo e ne abusa con conseguenze inattese.

Sky Cinema Family alle 21:00 arriva Nonno, questa volta è guerra (anno: 2020, durata: 93 minuti, regia: Tim Hill, cast: Christopher Walken, Jane Seymour, Oakes Fegley, Robert De Niro, Uma Thurman, genere: Commedia). Alle 22:45 La fabbrica di cioccolato (anno: 2005, durata: 115 minuti, regia: Tim Burton, cast: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, Christopher Lee, Missi Pyle, James Fox, AnnaSophia Robb, Adam Godley, Julia Winter, Deep Roy, genere: Fantasy). Trama: cinque bambini vincono la visita alla più grande fabbrica di cioccolato, guidati dall’eccentrico proprietario tra sorprese e avventure.

Sky Cinema Romance alle 21:00 trasmette Eiffel (anno: 2021, durata: 110 minuti, regia: Martin Bourboulon, cast: Emma Mackey, Romain Duris, Pierre Deladonchamps, Armande Boulanger, Philippe Hérisson, genere: Drammatico). La storia: tra pressioni politiche e un amore ritrovato, Gustave Eiffel trova la spinta per concepire la Torre che cambierà Parigi. Alle 22:50 Lost in translation – L’amore tradotto (anno: 2003, durata: 105 minuti, regia: Sofia Coppola, cast: Anna Faris, Bill Murray, Giovanni Ribisi, Scarlett Johansson, genere: Commedia).

Sky Cinema Suspense alle 21:00 è la volta di Eileen (anno: 2023, durata: 97 minuti, regia: William Oldroyd, cast: Thomasin McKenzie, Anne Hathaway, Shea Whigham, Sam Nivola, Siobhan Fallon Hogan, genere: Giallo). Di cosa parla: nella Boston anni ’60, la vita monotona di Eileen cambia con l’arrivo della carismatica psicologa Rebecca, ma la loro amicizia si incupisce quando emerge un segreto oscuro. Alle 22:45 V per Vendetta (anno: 2005, durata: 132 minuti, regia: James McTeigue, cast: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt, Tim Pigott-Smith, genere: Azione). Trama: in una Londra oppressa da un regime totalitario, il misterioso V si allea con Evey per sfidare il potere.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio (anno: 2019, durata: 125 minuti, regia: Anthony Maras, cast: Armie Hammer, Jason Isaacs, Dev Patel, Nazanin Boniadi, Anupam Kher, genere: Drammatico). La storia: nel 2008 un commando jihadista assalta l’hotel Taj Mahal, gettando nel panico ospiti e personale in cerca di salvezza. Alle 23:10 Manchester by the sea (anno: 2016, durata: 135 minuti, regia: Kenneth Lonergan, cast: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, genere: Drammatico). Di cosa parla: Lee torna nella città natale dopo la morte del fratello e deve occuparsi del nipote, affrontando il proprio passato.

Adrenalina e cult con Cliffhanger – L’ultima sfida: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:17 manda in onda Cliffhanger – L’ultima sfida (anno: 1993, durata: 112 minuti, regia: Renny Harlin, cast: Caroline Goodall, Janine Turner, John Lithgow, Michael Rooker, Sylvester Stallone, genere: Azione).

Cine34 alle 21:00 propone Uno di famiglia (anno: 2018, durata: 92 minuti, regia: Alessio Maria Federici, cast: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Moise Curia, Neri Marcoré, Massimo De Lorenzo, genere: Commedia). La storia: Luca, ex attore e insegnante di dizione, salva per caso uno studente e viene coinvolto nella potente famiglia Serrano. Alle 23:11 Sapore di te (anno: 2014, durata: 101 minuti, regia: Carlo Vanzina, cast: Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Giorgio Pasotti, Martina Stella, Katy Saunders, Virginie Marsan, genere: Commedia). Trama: intrecci amorosi e nostalgie balneari tra il 1984 e il 1985, tra bagnini seduttori e ragazzi romantici.

Rai Movie alle 21:10 è il turno di Shaft (anno: 2000, durata: 99 minuti, regia: John Singleton, cast: Busta Rhymes, Christian Bale, Jeffrey Wright, Samuel L. Jackson, Vanessa L. Williams, genere: Azione). Alle 22:50 Piedone d’Egitto (anno: 1980, durata: 107 minuti, regia: Steno, cast: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Angelo Infanti, Cinzia Monreale, genere: Commedia). Di cosa parla: il commissario Piedone e il maresciallo Caputo inseguono in Egitto i rapitori di uno scienziato del petrolio tra scazzottate e momenti esilaranti.

Rai 4 alle 23:15 programma The bouncer – L’infiltrato (Lukas) (anno: 2018, durata: 82 minuti, regia: Julien Leclercq, cast: Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti, Kaaris, Sam Louwyck, genere: Thriller). La storia: un ex bodyguard, costretto a collaborare con la polizia per proteggere la figlia, si infiltra in un’organizzazione criminale guidata da un boss fiammingo.

20 alle 21:04 propone Death Race (anno: 2008, durata: 105 minuti, regia: Paul Anderson, cast: Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane, Jacob Vargas, Robert LaSardo, Max Ryan, Natalie Martinez, Janaya Stephens, genere: Azione). Trama: un ex campione di speedway, accusato di un omicidio che non ha commesso, accetta una brutale corsa automobilistica in prigione per riconquistare la libertà. Alle 23:21 Fire down below – L’inferno sepolto (anno: 1997, durata: 105 minuti, regia: Felix Enriquez Alcalà, cast: Brad Hunt, Marg Helgenberger, Stephen Lang, Steven Seagal, genere: Drammatico).

Mediaset Italia2 alle 21:15 manda in onda No way up – Senza via di uscita (anno: 2023, durata: 90 minuti, regia: Claudio Fäh, cast: Colm Meaney, Will Attenborough, Jeremias Amoore, Sophie McIntosh, Phyllis Logan, genere: Drammatico). Di cosa parla: dopo l’impatto con uno stormo di uccelli, un aereo precipita nel Pacifico e alcuni sopravvissuti restano intrappolati nella coda del velivolo incastrata su una scogliera sottomarina, tra scelte estreme, squali e ossigeno in calo. Alle 23:11 Wolfman (anno: 2010, durata: 125 minuti, regia: Joe Johnston, cast: Aimee McGoldrick, Anthony Hopkins, Benicio Del Toro, Catherine Balavage, Emily Blunt, Hugo Weaving, Michael Cronin, Richard James, Robert Roman Ratajczak, Stuart St. Paul, genere: Horror).

Cielo alle 21:20 trasmette End of a gun (anno: 2016, durata: 96 minuti, regia: Keoni Waxman, cast: Steven Seagal, Danny Trejo, Alexandre Nguyen, Ovidiu Nicolescu, Claudiu Bleont, Troy Miller, Andrei Ciopec, George Remes, Lavinia Geambasu, Radu Andrei Micu, Florin Piersic Jr., Jade Ewen, genere: Azione). La storia: un ex federale salva una donna uccidendo il violento fidanzato e finisce in un piano per rubare due milioni di euro nascosti in un’auto sequestrata, braccato da un signore della droga.

Rai Premium alle 21:20 propone Un marito sospetto (anno: 2019, durata: 90 minuti, regia: Christophe Lamotte, cast: Kad Merad, Laurence Arné, Geraldine Pailhas, Francoise Lebrun, Aladin Reibel, Martine Chevallier, Gaspard Pasquet, genere: Thriller). Di cosa parla: Alice scopre che il compagno potrebbe essere un assassino in fuga e deve proteggere sé stessa e il figlio. Alle 23:00 Vuoi sposarmi? (anno: 2021, durata: 88 minuti, regia: Nico Sommer, cast: Meike Droste, Elena Uhlig, Vita Tepel, Oliver Stokowski, Stephan Luca, Tamer Tirasoglu, genere: Sentimentale). Trama: senza una figura che accompagni la figlia all’altare, Anna setaccia gli ex per trovare il candidato ideale.

