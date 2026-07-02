I film in TV stasera, sfida tra miti con Indiana Jones, Matrix e Batman Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 2 luglio 2026: dall’avventura di Indiana Jones su Italia 1 al dark hero di The Batman su Sky Cinema 1, passando per i cult comici su Cine34 e l’Oscar di Green Book su Rai Movie

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I film in onda in TV stasera, giovedì 2 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 31 film, con scelte per tutti i gusti: dall’avventura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo al cult sci‑fi Matrix Reloaded, fino all’attesissimo The Batman su Sky Cinema 1. Ce n’è davvero per tutti, tra thriller, commedie, azione e animazione.

Avventura con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — Alle 21:20 La ragazza che ho sempre desiderato (Thriller, 2025, 86’). Regia di Michelle Ouellet. Con Brielle Robillard, Sam Trammell, Steve Byers. Di cosa parla: all’insaputa dei genitori, Alina partecipa a un casting fotografico dove incontra William Bradford, senza sapere che dietro l’obiettivo si nasconde un efferato serial killer. A seguire alle 23:05 Lo stalker della stanza accanto (Thriller, 2020, 90’), regia di Anne De Léan. Con Jen Landon, Joshua Close, Tara Redmond van Rees, Steve Lund, Carolina Bartczak. La storia: dopo la rottura con il fidanzato Ben, Mel vive inquietanti episodi in casa che mettono a rischio la sua sicurezza. Il dubbio si insinua: chi è davvero Ben?

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Rete 4 — Alle 21:34 Il bisbetico domato (Commedia, 1980, 95’). Regia di Castellano & Pipolo. Con Adriano Celentano, Ornella Muti, Milly Carlucci, Pippo Santonastaso, Edith Peters. Un classico della commedia italiana con il carisma di Celentano e l’ironia romantica di Muti.

Italia 1 — Alle 21:28 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (Avventura, 2008, 124’). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent. Un capitolo spettacolare della saga cult firmata Spielberg.

La7 — Alle 23:00 Entrapment (Thriller, 1999, 118’). Regia di Jon Amiel. Con Sean Connery, Catherine Zeta‑Jones, Ving Rhames, Will Patton. Tra adrenalina e doppi giochi, un raffinato heist movie d’altri tempi.

The Batman: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 The Batman (Fantasy, 2022, 175’). Regia di Matt Reeves. Con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano. Un vigilante solitario affronta una scia di omicidi che svela i segreti marci di Gotham. Un noir cupo e investigativo che ridefinisce il mito dell’Uomo Pipistrello.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Antigang – Nell’ombra del crimine (Azione, 2015, 90’). Regia di Benjamin Rocher. Con Jean Reno, Caterina Murino, Thierry Neuvic e altri. In una Parigi trasformata in campo di battaglia, l’irregolare Serge Buren guida giovani agenti contro una banda di rapinatori. Alle 22:40 Godzilla e Kong – Il nuovo impero (Fantascienza, 2024, 115’). Regia di Adam Wingard. Con Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry. Di cosa parla: i due titani uniscono le forze contro una minaccia primordiale, in una sfida che tocca le origini dell’umanità e i misteri di Skull Island.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Non c’è due senza quattro (Commedia, 1984, 96’). Regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni). Con Bud Spencer e Terence Hill. A seguire alle 23:05 Nati con la camicia (Azione, 1983, 100’). Regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni). Con Bud Spencer, Terence Hill. Tra gag e missioni improbabili, la coppia più amata del cinema italiano in doppia dose.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 2 single a nozze (Commedia, 2005, 119’). Regia di David Dobkin. Con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Christopher Walken. Due amici esperti nel "crashing" dei matrimoni tra equivoci e risate. Alle 23:05 Tre uomini e una gamba (Commedia, 1997, 100’). Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo con Massimo Venier. Con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi. Un road movie generazionale amatissimo.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Conclave (Thriller, 2024, 118’). Regia di Edward Berger. Con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati. Immerso tra i potenti della Chiesa per l’elezione del nuovo Papa, il cardinale Lawrence scopre segreti in grado di minarne le fondamenta. Alle 23:05 Revolutionary Road (Drammatico, 2008, 119’). Regia di Sam Mendes. Con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathy Bates. Un ritratto impietoso del sogno americano infranto.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Sing (Animazione, 2016, 110’). Regia di Garth Jennings. Un talent show musicale travolgente per tutta la famiglia. Alle 22:50 Sing 2 – Sempre più forte (Animazione, 2021, 114’). Regia di Garth Jennings, Christophe Lourdelet. Buster e la sua squadra puntano in alto al Crystal Tower Theatre tra nuove canzoni e coraggio.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Settembre (Drammatico, 2022, 110’). Regia di Giulia Steigerwalt. Con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony e altri. Un delicato mosaico di legami e prime volte. Alle 22:55 The colour room (Drammatico, 2021, 108’). Regia di Claire McCarthy. Con Phoebe Dynevor, Matthew Goode. Il ritratto di un talento che sfida convenzioni e pregiudizi.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 The secret – Le verità nascoste (Drammatico, 2020, 100’). Regia di Yuval Adler. Con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina. Un thriller psicologico di inganni e rivelazioni. Alle 22:45 Monolith (Drammatico, 2016, 83’). Regia di I. Silvestrini. Con K. Bowden, B.W. Jones. Una madre lotta contro il tempo per salvare il figlio intrappolato in un’auto "intelligente".

La fantascienza di Matrix Reloaded: le proposte delle reti specializzate

Iris — Alle 21:18 Alaska (Avventura, 1995, 110’). Regia di Fraser C. Heston. Con Charlton Heston, Thora Birch, Vincent Kartheiser, Dirk Benedict. Un’avventura tra paesaggi estremi e spirito di sopravvivenza.

Cine34 — Alle 21:25 Matrimonio a Parigi (Commedia, 2011, 110’). Regia di Claudio Risi. Con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo e altri. A seguire alle 23:19 Matrimonio alle Bahamas (Commedia, 2007, 92’). Regia di Claudio Risi. Con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Tosca D’Aquino, Enzo Salvi. Due famiglie agli antipodi sociali tra gag e attriti pre‑nozze.

Rai Movie — Alle 21:10 Il matrimonio del mio migliore amico (Commedia, 1997, 105’). Regia di Paul J. Hogan. Con Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Rupert Everett. Una screwball romantica diventata cult. Alle 23:10 Green book (Biografico, 2018, 130’). Regia di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Un’amicizia contro il razzismo nel profondo Sud del 1962.

Rai 4 — Alle 23:30 Wake of death – Scia di morte (Azione, 2004, 90’). Regia di Philippe Martinez. Con Jean‑Claude Van Damme, Simon Yam, Philip Tan, Valerie Tian. Dopo l’omicidio della moglie per mano della Triade, l’ex criminale Ben vive solo per la vendetta. Arriverà il momento di regolare i conti.

20 — Alle 21:07 Matrix Reloaded (Fantascienza, 2003, 138’). Regia di Andy Wachowski, Larry Wachowski. Con Keanu Reeves, Carrie‑Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Monica Bellucci. Un ritorno nella realtà simulata che ha fatto la storia della sci‑fi action.

Mediaset Italia2 — Alle 21:01 Final Destination 2 (Horror, 2003, 90’). Regia di David R. Ellis. Con A.J. Cook, Ali Larter, Michael Landes. Il disegno della Morte torna a colpire tra premonizioni e incidenti a catena. Alle 23:06 Cattivi vicini (Commedia, 2014, 96’). Regia di Nicholas Stoller. Con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Dave Franco. Una coppia con bimbo piccolo dichiara guerra alla confraternita che fa festoni accanto a casa.

Cielo — Alle 21:20 Una figlia di troppo (Thriller, 2017, 90’). Regia di Craig Goldsmith. Con Lindsay Hartley, Freya Tingley, Brody Hutzler. Una madre assume una babysitter ignara della sua vera identità. Alle 23:20 Riddick (Fantascienza, 2013, 119’). Regia di David Twohy. Con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Dave Bautista. Abbandonato su un pianeta ostile, Riddick deve sopravvivere tra creature letali e mercenari.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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