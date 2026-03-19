Checco Zalone, la bocciatura che gli ha cambiato la vita Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, va in onda "Che bella giornata": bocciato all'esame da carabiniere, Checco finisce in un'avventura esilarante. La programmazione

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 28 titoli per tutti i gusti: dalla comicità di Che bella giornata su Italia 1 al grande spettacolo di La mummia su 20, fino alle risate e all’azione di Chiedimi se sono felice e Bullet Train su Sky Cinema.

Risate con Che bella giornata e azione con The Equalizer 2: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:28 va in onda Che bella giornata (2011, 97’) di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano. La storia: Checco sogna di diventare carabiniere ma, respinto all’esame, trova lavoro come addetto alla sicurezza in un importante edificio religioso. Qui conosce una giovane araba con un piano segreto che lo trascinerà tra equivoci e situazioni comiche in una vicenda dai risvolti pericolosi. In seconda serata, alle 23:25, spazio alla commedia corale Immaturi (2010, 108’) di Paolo Genovese con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ambra Angiolini, Ricky Memphis e altri. Di cosa parla: un inaspettato disguido burocratico annulla l’esame sostenuto vent’anni prima e un gruppo di ex compagni, ormai adulti, è costretto a rifarlo, ritrovando amicizie, emozioni e confronti necessari.

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TV8: alle 23:00 arriva l’azione di The Equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121’) di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal. Un ex agente CIA combatte le ingiustizie a Boston. Dopo l’omicidio di un’amica, intraprende una missione di vendetta che svela una cospirazione oscura.

Comicità e adrenalina con Chiedimi se sono felice e Bullet Train: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 la commedia cult Chiedimi se sono felice (2000, 100’) di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi, Antonio Catania. Tre amici inseguono sogni e sentimenti tra gag e malinconia, in uno dei successi più amati del trio. A seguire, alle 23:00, l’action frenetico Bullet Train (2022, 126’) di David Leitch con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Michael Shannon. Un gruppo di assassini su un treno ad alta velocità scopre che le loro missioni sono legate in modo inaspettato.

Sky Cinema Action: alle 21:00 il cinecomic Suicide Squad (2016, 130’) di David Ayer con Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, Scott Eastwood. Il governo arruola supercriminali per una missione suicida che potrebbe salvare il mondo. Alle 23:05, tornado e coraggio in Twister (1996, 100’) di Jan De Bont con Helen Hunt e Bill Paxton. Una studiosa dei tornado, segnata da un lutto, tenta un esperimento decisivo con la macchina Dorothy nel cuore di una tempesta gigantesca.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 l’action sci-fi Lucy (2014, 89’) di Luc Besson con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi. Dopo aver ingerito una droga sperimentale, una giovane sviluppa capacità mentali straordinarie e decide di ribaltare i ruoli con chi l’ha trasformata. Alle 22:50, fantascienza e cyberpunk con Ghost in the Shell (2017, 120’) di Rupert Sanders con Scarlett Johansson, Takeshi Kitano. Una cyborg agente speciale indaga su un hacker che la conduce a interrogarsi sulla propria identità.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 risate paranormali con Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984, 107’) di Ivan Reitman con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Tre acchiappafantasmi affrontano un’ondata di fenomeni sovrannaturali a New York. Alle 22:50 torna la squadra con Ghostbusters II (1989, 106’) di Ivan Reitman, tra melma malefica e nuovi pericoli sotto la Grande Mela.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 il dramma italiano Una figlia (2025, 103’) di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony. Un equilibrio familiare spezzato, gelosia e colpa conducono una ragazza in carcere minorile, mentre il padre non trova pace. Alle 22:50, mafia e onore in Il padrino della mafia (2019, 135’) di Daniel Grou con Sergio Castellitto, Marc-André Grondin. L’alleanza tra un sarto e il clan Paternò degenera in una guerra senza esclusione di colpi.

Sky Cinema Family: alle 21:00 avventura fantastica con Hook – Capitan Uncino (1991, 135’) di Steven Spielberg con Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts. Peter Pan, ormai adulto, deve tornare nell’Isola-che-non-c’è per salvare i suoi figli. Alle 23:25 la commedia del cuore Come fratelli (2025, 90’) di Antonio Padovan con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino. Dopo una tragedia, due padri vedovi si sostengono e danno vita a una nuova, insolita famiglia.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 scambio di corpi e second chance in Moglie e marito (2017, 100’) di Simone Godano con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino. Una coppia in crisi, per un esperimento finito male, è costretta a vivere nei panni dell’altro. Alle 22:50 legami messi alla prova in The Family McMullen (2025, 110’) di Edward Burns con Edward Burns, Halston Sage, Pico Alexander, Juliana Canfield, Connie Britton. Seguito de I fratelli McMullen (1995), tra sfide personali e il valore dell’unità familiare.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 spionaggio e doppi giochi in Armi chimiche (2019, 113’) di Eran Riklis con Ben Kingsley, Monica Bellucci. Un’ex spia cerca la redenzione in una missione dove fidarsi è impossibile. Alle 23:00 l’horror Le notti di Salem (2024, 114’) di Gary Dauberman con Lewis Pullman, Alfre Woodard. Uno scrittore torna nella città natale e la trova sotto il controllo dei vampiri; l’unica speranza è unirsi a una banda di resistenti.

Azione e cult con Beverly Hills Cop III e La mummia: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:16 la commedia d’azione Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills (1994, 94’) di John Landis con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Hector Elizondo. Axel Foley torna in azione tra gag, sparatorie e intrighi a tema parco divertimenti.

Cine34: alle 21:00 il cult all’italiana Di che segno sei? (1975, 130’) di Sergio Corbucci con Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Alberto Sordi, Mariangela Melato. Quattro storie comiche si intrecciano tra equivoci, trasformazioni e personaggi indimenticabili.

Rai Movie: alle 21:10 il noir Le paludi della morte (2011, 109’) di Ami Canaan Mann con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloë Moretz, Jessica Chastain. Due detective indagano sugli omicidi di giovani prostitute nelle bayou texane, mentre le vite private finiscono nel mirino del killer. Alle 22:55, cucina stellata e seconde possibilità in Il sapore del successo (2015, 100’) di John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Emma Thompson, Omar Sy, Alicia Vikander. Uno chef cerca il riscatto costruendo una nuova brigata.

Rai 4: alle 23:25 l’action adrenalinico Hitman – L’assassino (2007, 93’) di Xavier Gens con Timothy Olyphant, Olga Kurylenko. L’agente 47, incastrato, si ribella ai suoi datori di lavoro dopo un incarico fallito ai danni del presidente russo.

20: alle 21:10 il grande spettacolo d’avventura La mummia (1999, 125’) di Stephen Sommers con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. Un gruppo di esploratori risveglia una creatura millenaria tra sabbie, maledizioni e azione senza respiro.

Mediaset Italia2: alle 21:01 l’horror sovrannaturale Doctor Sleep (2019, 151’) di Mike Flanagan con Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran. Il piccolo Danny di Shining è adulto e deve proteggere una bambina dotata di luccicanza da un culto che si nutre di essenze. Alle 23:06 tensione e alligatori in Crawl – Intrappolati (2019, 87’) di Alexandre Aja con Kaya Scodelario, Barry Pepper. Durante un uragano, una donna cerca di salvare il padre restando intrappolata in un seminterrato allagato.

Cielo: alle 21:20 il thriller d’azione Chaos (2005, 98’) di Tony Giglio con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes. Una rapina in banca, un detective sospeso e un inseguimento che svela molto più del previsto.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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