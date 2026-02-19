Ambra Angiolini in crisi sentimentale: il suo appello disperato Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, passa in TV La verità, vi spiego, sull’amore con l'attrice alle prese con le difficoltà di una madre single. la programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 28 film: azione ad alta tensione con Mission: Impossible – Rogue Nation su Italia 1, grande spettacolo con Jurassic World – Il dominio su Sky Cinema 1, difficoltà sentimentali per Ambra e il cult supereroistico Hulk sul 20. Ce n’è davvero per ogni gusto.

Mission: Impossible – Rogue Nation guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — ore 21:26 — Mission: Impossible – Rogue Nation (2015, 131’, regia di Christopher McQuarrie). Cast: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harris. La storia: l’agente Ethan Hunt e la sua squadra devono sventare i piani del Sindacato, un’organizzazione segreta che mira a destabilizzare il mondo con attacchi mirati. Tra doppi giochi e inseguimenti mozzafiato, un’ex agente britannica, Ilsa Faust, è l’alleata più ambigua e indispensabile.

TV8 — ore 23:00 — Infinite storm (2022, 100’, regia di Malgorzata Szumowska, Michal Englert). Cast: Naomi Watts, Billy Howle, Denis O’Hare, Eliot Sumner, Parker Sawyers. Di cosa parla: durante l’ascesa sul Monte Washington, una scalatrice esperta decide di tornare indietro per l’arrivo di una tempesta di neve. Sulla via del rientro incontra un uomo in difficoltà e intraprende una corsa contro il tempo e gli elementi per salvarsi prima della notte.

Jurassic World – Il dominio guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15 — Jurassic World – Il dominio (2022, 146’, regia di Colin Trevorrow). Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum. Dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri vivono nel mondo degli uomini e l’equilibrio è appeso a un filo. Un nuovo pericolo minaccia la sopravvivenza di entrambe le specie.

Sky Cinema Action — ore 21:00 — Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118’, regia di Edward Zwick). Cast: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge. Un ex investigatore militare combatte per scagionare un maggiore accusato ingiustamente di spionaggio, scoperchiando una cospirazione. — ore 23:00 — I tre moschettieri (2011, 110’, regia di Paul W.S. Anderson). Cast: Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Ray Stevenson, Juno Temple, Luke Evans, James Corden, Gabriella Wilde. Avventura spettacolare: un giovane impulsivo si unisce ai moschettieri per sventare un complotto che mira al trono di Francia.

Sky Cinema Collection — ore 21:15 — Andiamo a quel paese (2014, 90’, regia di Salvo Ficarra, Valentino Picone). Commedia corale con Salvo Ficarra e Valentino Picone, Nino Frassica, Maria Vittoria Martorelli, Mariano Rigillo, Tiziana Lodato, Fatima Trotta, Francesco Paolantoni. — ore 22:55 — Il 7 e l’8 (2007, regia di Giambattista Avellino, Salvo Ficarra, Valentino Picone). Due uomini scoprono di essere stati scambiati alla nascita e, trent’anni dopo, provano a rimettere insieme i pezzi delle loro vite tra equivoci e colpi di scena.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00 — Il club dei divorziati (2020, 108’, regia di Michaël Youn). Cast: Audrey Fleurot, Frédérique Bel, Michaël Youn, Youssef Hajdi, Benjamin Biolay. Dopo un tradimento, Ben ritrova la voglia di vivere grazie a un improbabile club della "libertà riconquistata". — ore 22:55 — Trafficanti (2016, 114’, regia di Todd Phillips). Cast: Miles Teller, Bradley Cooper, Jonah Hill, Ana de Armas. Ispirato a una storia vera: due giovani intraprendono un lucroso ma pericoloso business nel traffico d’armi.

Sky Cinema Drama — ore 21:00 — La vita straordinaria di David Copperfield (2019, 116’, regia di Armando Iannucci). Cast: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Ben Whishaw. Un ritratto vivace e ironico dell’eroe dickensiano alla ricerca del proprio posto nel mondo. — ore 23:05 — Per niente al mondo (2022, 105’, regia di Ciro D’Emilio). Cast: Guido Caprino, Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon. Un uomo di successo si trova davanti a una scelta drammatica che ribalta priorità e affetti.

Sky Cinema Family — ore 21:00 — Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019, 104’, regia di Dean Deblois). Hiccup e Sdentato affrontano un nemico che mette alla prova il loro legame e il futuro di Berk. — ore 22:50 — Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016, 114’, regia di Cedric Nicolas-Troyan). Cast: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost, Sam Claflin, Rob Brydon, Alexandra Roach, Sheridan Smith. Due cacciatori banditi si oppongono al male delle sorelle Ravenna e Freya.

Sky Cinema Romance — ore 21:00 — La verità, vi spiego, sull’amore (2017, 92’, regia di Max Croci). Cast: Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce, Arisa, Giuliana De Sio. Una madre single ricostruisce sé stessa tra verità scomode e nuovi inizi. — ore 22:40 — Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012, 110’, regia di Kirk Jones). Cast stellare per storie incrociate su maternità, paternità e cambiamenti di vita.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00 — Hannibal (2001, 128’, regia di Ridley Scott). Cast: Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta, Giancarlo Giannini, Francesca Neri, Enrico Lo Verso. Il ritorno del dottor Lecter in un thriller teso e disturbante. — ore 23:15 — Occhiali neri (2022, 87’, regia di Dario Argento). Cast: Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli, Maria Rosaria Russo, Mario Pirrello. Un horror teso ambientato tra ombre e inseguimenti nella notte romana.

Potenza verde con Hulk e molto altro: le proposte delle reti specializzate

20 — ore 21:10 — Hulk (2003, 138’, regia di Ang Lee). Cast: Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte. Dopo l’esposizione ai raggi gamma, Bruce Banner si trasforma in una creatura inarrestabile ogni volta che perde il controllo. Braccato dall’esercito, lotta con la sua doppia natura in un fantasy spettacolare.

Iris — ore 21:15 — Danni collaterali (2002, 115’, regia di Andrew Davis). Cast: Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas, John Leguizamo. Un capo dei pompieri, devastato da un attentato che gli ha portato via la famiglia, decide di farsi giustizia quando le autorità non agiscono.

Rai Movie — ore 21:10 — The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121’, regia di Antoine Fuqua). Cast: Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal. Un ex agente CIA combatte l’ingiustizia a Boston e giura vendetta per l’omicidio di un’amica, scoperchiando una pericolosa cospirazione. — ore 23:10 — Ispettore Brannigan – La morte segue la tua ombra (1975, 110’, regia di Douglas Hickox). Cast: John Wayne, Richard Attenborough, Judy Geeson, Mel Ferrer, John Vernon. Un tenente di Chicago vola a Londra per incastrare un gangster e il suo mandante tra rapimenti e agguati.

Rai 4 — ore 23:30 — 6 Bullets (2012, 93’, regia di Ernie Barbarash). Cast: Jean-Claude Van Damme, Joe Flanigan, Bianca Bree, Kristopher Van Varenberg, Anna-Louise Plowman, Louis Dempsey, Terese Cilluffo. Un ex mercenario, ritiratosi a vita privata, aiuta un campione di MMA a ritrovare la figlia rapita in un action serrato.

Cine34 — ore 21:00 — Ti presento Sofia (2018, 98’, regia di Guido Chiesa). Cast: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Caterina Guzzanti, Daniele De Martino, Bob Messini. Un papà devoto alla figlia nasconde la sua paternità alla nuova fiamma che "odia i bambini", scatenando una catena di equivoci. — ore 23:11 — Tuttapposto (2019, 90’, regia di Gianni Costantino). Cast: Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia. Uno studente sfida il baronato universitario con un’app che ribalta i rapporti di potere tra cattedre e studenti.

Rai Premium — ore 23:20 — Natale a Biltmore (2023, 84’, regia di John Putch). Cast: Bethany Joy Lenz, Kristoffer Polaha, Robert Picardo, Annabelle Borke. Durante un sopralluogo per un remake natalizio, Lucy si ritrova misteriosamente nel 1946 tra romanticismo e magia del passato.

Cielo — ore 21:20 — Il vendicatore (2003, 88’, regia di Michael Oblowitz). Cast: Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, Kata Dobó, Kevin Dunn. Un professore di archeologia, incastrato in un traffico di droga, evade dal carcere per dimostrare la propria innocenza e regolare i conti.

Mediaset Italia2 — ore 21:05 — The Hitcher (2007, 90’, regia di Dave Meyers). Cast: Sophia Bush, Sean Bean, Zachary Knighton, Neal McDonough, Kyle Davis, Yara Martinez, Travis Schuldt, Danny Bolero, Jeffrey Hutchinson, Skip O’Brien. Thriller on the road: un incontro con uno sconosciuto in autostrada si trasforma in un incubo di violenza e paranoia. — ore 23:03 — La figlia della sciamana II – Il dono del serpente (2019, 100’, regia di A. Hasselbach). Cast: J. Oftebro, R. Sattrup. Avventura fantasy tra magia ancestrale e destino, alla ricerca di un potente dono legato al serpente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

