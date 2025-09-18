I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 18 settembre 2025: dall’azione di Security su Italia 1 al cult Jurassic Park su 20, fino ai dinosauri di Jurassic World su Sky Cinema 1

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 34 i film in palinsesto: dal cult Jurassic Park sul canale 20 alle 21:06, all’azione di Security su Italia 1 alle 23:21, fino all’adrenalina di Jurassic World su Sky Cinema 1 alle 21:15.

Adrenalina con Security e altre prime serate: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 ore 21:20: Per tutta la vita (2021, commedia, 101 minuti), regia di Paolo Costella, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu. Di cosa parla: quattro coppie scoprono che il loro matrimonio potrebbe non essere valido e, tra decisioni da prendere e sentimenti in bilico, ognuno è chiamato a fare i conti con la propria idea di amore e di impegno.

Italia 1 ore 23:21: Security (2017, azione, 87 minuti), regia di Alain Desrochers, con Antonio Banderas, Liam McIntyre, Ben Kingsley, Gabriella Wright, Katherine de la Rocha. La storia: un ex veterano dei servizi speciali, assunto come guardia in un centro commerciale di un quartiere difficile, deve proteggere una giovane testimone braccata da uno psicopatico in un implacabile gioco del gatto e del topo.

TV8 ore 21:30: Karate Kid – La leggenda continua (2010, azione, 140 minuti), regia di Harald Zwart, con Jackie Chan e Jaden Smith. Di cosa parla: un ragazzo di Detroit si trasferisce a Pechino e, grazie a un insospettabile maestro di kung fu, impara a difendersi e a superare le proprie paure.

Dinosauri e grandi emozioni con Jurassic World: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 ore 21:15: Jurassic World (2015, fantascienza, 124 minuti), regia di Colin Trevorrow, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard: il parco riapre con nuove attrazioni, ma un ibrido fuori controllo scatena il caos. A seguire ore 23:25: Senza sangue (2024, guerra, 91 minuti), regia di Angelina Jolie, con Salma Hayek e Juan Minujín: un massacro familiare all’inizio del Novecento lascia ferite che riaffiorano anni dopo in un confronto sospeso tra vendetta e memoria.

Sky Cinema 2 ore 21:15: Profeti (2022, drammatico, 109 minuti), regia di Alessio Cremonini, con Jasmine Trinca e Isabella Nefar: Siria, 2015, una giornalista italiana rapita dall’ISIS affronta un duro percorso di prigionia e indottrinamento. Ore 23:10: Il colore della libertà (2020, biografico, 105 minuti), regia di Barry Alexander Brown, con Lucas Till e Lucy Hale: la lotta per i diritti civili nel Sud degli Stati Uniti raccontata attraverso un’amicizia inaspettata.

Sky Cinema Action ore 21:00: Gangster Squad (2013, poliziesco, 113 minuti), regia di Ruben Fleischer, con Ryan Gosling, Josh Brolin, Sean Penn, Emma Stone: Los Angeles 1949, una squadra segreta tenta di abbattere l’impero criminale di Mickey Cohen. Ore 23:00: Transformers – La vendetta del caduto (2009, azione, 147 minuti), regia di Michael Bay, con Shia LaBeouf e Megan Fox: i Decepticon tornano sulla Terra e Sam Witwicky finisce al centro di un nuovo scontro epocale.

Sky Cinema Collection ore 21:15: Million dollar baby (2004, drammatico, 137 minuti), regia di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman: il legame tra un burbero allenatore e una pugile determinata cambia per sempre le loro vite. Ore 23:30: Di nuovo in gioco (2012, drammatico, 111 minuti), regia di Robert Lorenz, con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake: un talent scout di baseball in declino affronta il passato al fianco della figlia.

Sky Cinema Comedy ore 21:00: Con chi viaggi? (2022, commedia, 90 minuti), regia di YouNuts!, con Fabio Rovazzi, Pasquale Petrolo, Michela De Rossi, Alessandra Mastronardi: un passaggio in auto condivisa si trasforma in un’avventura che scombina i piani di tutti. Ore 22:20: Modalità aereo (2019, commedia, 100 minuti), regia di Fausto Brizzi, con Paolo Ruffini, Pasquale Petrolo, Violante Placido: un telefono dimenticato in aeroporto stravolge la giornata di due uomini molto diversi.

Sky Cinema Drama ore 21:00: Lansky (2021, biografico, 119 minuti), regia di Eytan Rockaway, con Harvey Keitel e Sam Worthington: il racconto di una vita criminale che nasconde ancora manipolazioni e segreti. Ore 23:05: La vita accanto (2024, drammatico, 112 minuti), regia di Marco Tullio Giordana, con Sonia Bergamasco e Valentina Bellè: Vicenza 1980, la macchia sul viso di Rebecca diventa lo specchio del rifiuto e della ricerca di sé.

Sky Cinema Family ore 21:00: I Croods 2 – Una nuova era (2020, animazione, 95 minuti), regia di Joel Crawford: la famiglia preistorica incontra i sofisticati Bettermans tra nuove sfide e scoperte. Ore 22:40: Jumanji – The next level (2019, avventura, 114 minuti), regia di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan: il gioco si aggiorna e gli amici devono superare prove inedite per tornare a casa.

Sky Cinema Romance ore 21:00: Notting Hill (1999, commedia romantica, 124 minuti), regia di Roger Michell, con Julia Roberts e Hugh Grant: l’incontro tra una star di Hollywood e un libraio londinese accende una storia d’amore irresistibile. Ore 23:10: Mektoub, my love: Canto Uno (2018, drammatico, 180 minuti), regia di Abdellatif Kechiche: estate nel Sud della Francia tra amicizie, desideri e scelte che il destino detta.

Sky Cinema Suspense ore 21:00: Speak no evil: Non parlare con gli sconosciuti (2024, thriller, 110 minuti), regia di James Watkins, con James McAvoy e Mackenzie Davis: un invito per un weekend da sogno diventa un incubo. Ore 22:55: On the line (2022, thriller, 109 minuti), regia di Romuald Boulanger, con Mel Gibson: un conduttore radiofonico affronta un ricatto in diretta per salvare la sua famiglia.

Avventura senza tempo con Jurassic Park: le proposte delle reti specializzate

20 ore 21:06: Jurassic Park (1992, avventura, 125 minuti), regia di Steven Spielberg, con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough: dinosauri riportati in vita in un parco a tema sfuggono al controllo in un’avventura che ha fatto storia.

Iris ore 21:14: Senza tregua (1993, azione, 100 minuti), regia di John Woo, con Jean-Claude Van Damme e Lance Henriksen: la caccia all’uomo diventa uno spettacolo di pura azione. Ore 23:15: Ballistic (2002, azione, 91 minuti), regia di Wych Kaosayananda, con Antonio Banderas e Lucy Liu: agenti rivali si ritrovano tra intrighi e sparatorie ad alta tensione.

Rai 4 ore 23:00: The Order (2001, azione, 89 minuti), regia di Sheldon Lettich, con Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos: un ladro d’arte finisce nella rete di una setta in Medio Oriente in una corsa contro il tempo.

Rai Movie ore 21:10: Lonely hearts (2006, thriller, 108 minuti), regia di Todd Robinson, con John Travolta, James Gandolfini, Jared Leto, Salma Hayek: una coppia di assassini adescatori e due detective determinati a fermarli. Ore 22:55: Piedone a Hong Kong (1975, commedia poliziesca, 115 minuti), regia di Steno, con Bud Spencer: da Bangkok a Macao passando per Hong Kong, un commissario cerca la verità per riabilitare il proprio nome.

Cine34 ore 21:00: Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983, commedia, 105 minuti), regia di Bruno Cortini, con Isabella Ferrari ed Eleonora Giorgi: ritorno in riviera tra amori, amicizie e nostalgia. Ore 23:17: Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (1993, commedia, 100 minuti), regia di Bruno Gaburro, con Jerry Calà, Eva Grimaldi, Valeria Marini: risate e intrighi balneari in pieno clima vacanziero.

Rai Premium ore 21:20: I misteri della marea (2023, poliziesco, 92 minuti), regia di Lorenzo Gabriele, con Garance Thenault, Christopher Bayemi, Julie Gayet: pacchi di cocaina sulle spiagge e un cadavere spingono una capitana di gendarmeria a un’indagine tra narcotraffico e verità scomode. Ore 23:00: Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio (2019, giallo, 90 minuti), regia di David McKay, con Danica McKellar e Victor Webster: una "cupido" televisiva indaga quando un amico viene accusato di omicidio.

Mediaset Italia2 ore 21:15: Blair Witch (2016, horror, 89 minuti), regia di Adam Wingard: studenti nella foresta di Black Hills alla ricerca di una scomparsa legata alla leggenda della strega di Blair, tra segnali inquietanti e paure crescenti. Ore 23:09: Something in the water (2024, horror, 86 minuti), regia di Hayley Easton Street, con Lauren Lyle: una gita in barca ai Caraibi si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro una minaccia letale nascosta tra le onde.

Cielo ore 21:20: Jane Got a Gun (2015, western, 98 minuti), regia di Gavin O’Connor, con Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor: Jane decide di difendere famiglia e casa dal criminale che li perseguita chiedendo aiuto all’ex fidanzato.

