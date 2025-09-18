Trova nel Magazine
I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 18 settembre 2025: dall’azione di Security su Italia 1 al cult Jurassic Park su 20, fino ai dinosauri di Jurassic World su Sky Cinema 1

I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 34 i film in palinsesto: dal cult Jurassic Park sul canale 20 alle 21:06, all’azione di Security su Italia 1 alle 23:21, fino all’adrenalina di Jurassic World su Sky Cinema 1 alle 21:15.

Adrenalina con Security e altre prime serate: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 ore 21:20: Per tutta la vita (2021, commedia, 101 minuti), regia di Paolo Costella, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu. Di cosa parla: quattro coppie scoprono che il loro matrimonio potrebbe non essere valido e, tra decisioni da prendere e sentimenti in bilico, ognuno è chiamato a fare i conti con la propria idea di amore e di impegno.

Italia 1 ore 23:21: Security (2017, azione, 87 minuti), regia di Alain Desrochers, con Antonio Banderas, Liam McIntyre, Ben Kingsley, Gabriella Wright, Katherine de la Rocha. La storia: un ex veterano dei servizi speciali, assunto come guardia in un centro commerciale di un quartiere difficile, deve proteggere una giovane testimone braccata da uno psicopatico in un implacabile gioco del gatto e del topo.

TV8 ore 21:30: Karate Kid – La leggenda continua (2010, azione, 140 minuti), regia di Harald Zwart, con Jackie Chan e Jaden Smith. Di cosa parla: un ragazzo di Detroit si trasferisce a Pechino e, grazie a un insospettabile maestro di kung fu, impara a difendersi e a superare le proprie paure.

Dinosauri e grandi emozioni con Jurassic World: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 ore 21:15: Jurassic World (2015, fantascienza, 124 minuti), regia di Colin Trevorrow, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard: il parco riapre con nuove attrazioni, ma un ibrido fuori controllo scatena il caos. A seguire ore 23:25: Senza sangue (2024, guerra, 91 minuti), regia di Angelina Jolie, con Salma Hayek e Juan Minujín: un massacro familiare all’inizio del Novecento lascia ferite che riaffiorano anni dopo in un confronto sospeso tra vendetta e memoria.

Sky Cinema 2 ore 21:15: Profeti (2022, drammatico, 109 minuti), regia di Alessio Cremonini, con Jasmine Trinca e Isabella Nefar: Siria, 2015, una giornalista italiana rapita dall’ISIS affronta un duro percorso di prigionia e indottrinamento. Ore 23:10: Il colore della libertà (2020, biografico, 105 minuti), regia di Barry Alexander Brown, con Lucas Till e Lucy Hale: la lotta per i diritti civili nel Sud degli Stati Uniti raccontata attraverso un’amicizia inaspettata.

Sky Cinema Action ore 21:00: Gangster Squad (2013, poliziesco, 113 minuti), regia di Ruben Fleischer, con Ryan Gosling, Josh Brolin, Sean Penn, Emma Stone: Los Angeles 1949, una squadra segreta tenta di abbattere l’impero criminale di Mickey Cohen. Ore 23:00: Transformers – La vendetta del caduto (2009, azione, 147 minuti), regia di Michael Bay, con Shia LaBeouf e Megan Fox: i Decepticon tornano sulla Terra e Sam Witwicky finisce al centro di un nuovo scontro epocale.

Sky Cinema Collection ore 21:15: Million dollar baby (2004, drammatico, 137 minuti), regia di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman: il legame tra un burbero allenatore e una pugile determinata cambia per sempre le loro vite. Ore 23:30: Di nuovo in gioco (2012, drammatico, 111 minuti), regia di Robert Lorenz, con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake: un talent scout di baseball in declino affronta il passato al fianco della figlia.

Sky Cinema Comedy ore 21:00: Con chi viaggi? (2022, commedia, 90 minuti), regia di YouNuts!, con Fabio Rovazzi, Pasquale Petrolo, Michela De Rossi, Alessandra Mastronardi: un passaggio in auto condivisa si trasforma in un’avventura che scombina i piani di tutti. Ore 22:20: Modalità aereo (2019, commedia, 100 minuti), regia di Fausto Brizzi, con Paolo Ruffini, Pasquale Petrolo, Violante Placido: un telefono dimenticato in aeroporto stravolge la giornata di due uomini molto diversi.

Sky Cinema Drama ore 21:00: Lansky (2021, biografico, 119 minuti), regia di Eytan Rockaway, con Harvey Keitel e Sam Worthington: il racconto di una vita criminale che nasconde ancora manipolazioni e segreti. Ore 23:05: La vita accanto (2024, drammatico, 112 minuti), regia di Marco Tullio Giordana, con Sonia Bergamasco e Valentina Bellè: Vicenza 1980, la macchia sul viso di Rebecca diventa lo specchio del rifiuto e della ricerca di sé.

Sky Cinema Family ore 21:00: I Croods 2 – Una nuova era (2020, animazione, 95 minuti), regia di Joel Crawford: la famiglia preistorica incontra i sofisticati Bettermans tra nuove sfide e scoperte. Ore 22:40: Jumanji – The next level (2019, avventura, 114 minuti), regia di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan: il gioco si aggiorna e gli amici devono superare prove inedite per tornare a casa.

Sky Cinema Romance ore 21:00: Notting Hill (1999, commedia romantica, 124 minuti), regia di Roger Michell, con Julia Roberts e Hugh Grant: l’incontro tra una star di Hollywood e un libraio londinese accende una storia d’amore irresistibile. Ore 23:10: Mektoub, my love: Canto Uno (2018, drammatico, 180 minuti), regia di Abdellatif Kechiche: estate nel Sud della Francia tra amicizie, desideri e scelte che il destino detta.

Sky Cinema Suspense ore 21:00: Speak no evil: Non parlare con gli sconosciuti (2024, thriller, 110 minuti), regia di James Watkins, con James McAvoy e Mackenzie Davis: un invito per un weekend da sogno diventa un incubo. Ore 22:55: On the line (2022, thriller, 109 minuti), regia di Romuald Boulanger, con Mel Gibson: un conduttore radiofonico affronta un ricatto in diretta per salvare la sua famiglia.

Avventura senza tempo con Jurassic Park: le proposte delle reti specializzate

20 ore 21:06: Jurassic Park (1992, avventura, 125 minuti), regia di Steven Spielberg, con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough: dinosauri riportati in vita in un parco a tema sfuggono al controllo in un’avventura che ha fatto storia.

Iris ore 21:14: Senza tregua (1993, azione, 100 minuti), regia di John Woo, con Jean-Claude Van Damme e Lance Henriksen: la caccia all’uomo diventa uno spettacolo di pura azione. Ore 23:15: Ballistic (2002, azione, 91 minuti), regia di Wych Kaosayananda, con Antonio Banderas e Lucy Liu: agenti rivali si ritrovano tra intrighi e sparatorie ad alta tensione.

Rai 4 ore 23:00: The Order (2001, azione, 89 minuti), regia di Sheldon Lettich, con Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos: un ladro d’arte finisce nella rete di una setta in Medio Oriente in una corsa contro il tempo.

Rai Movie ore 21:10: Lonely hearts (2006, thriller, 108 minuti), regia di Todd Robinson, con John Travolta, James Gandolfini, Jared Leto, Salma Hayek: una coppia di assassini adescatori e due detective determinati a fermarli. Ore 22:55: Piedone a Hong Kong (1975, commedia poliziesca, 115 minuti), regia di Steno, con Bud Spencer: da Bangkok a Macao passando per Hong Kong, un commissario cerca la verità per riabilitare il proprio nome.

Cine34 ore 21:00: Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983, commedia, 105 minuti), regia di Bruno Cortini, con Isabella Ferrari ed Eleonora Giorgi: ritorno in riviera tra amori, amicizie e nostalgia. Ore 23:17: Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (1993, commedia, 100 minuti), regia di Bruno Gaburro, con Jerry Calà, Eva Grimaldi, Valeria Marini: risate e intrighi balneari in pieno clima vacanziero.

Rai Premium ore 21:20: I misteri della marea (2023, poliziesco, 92 minuti), regia di Lorenzo Gabriele, con Garance Thenault, Christopher Bayemi, Julie Gayet: pacchi di cocaina sulle spiagge e un cadavere spingono una capitana di gendarmeria a un’indagine tra narcotraffico e verità scomode. Ore 23:00: Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio (2019, giallo, 90 minuti), regia di David McKay, con Danica McKellar e Victor Webster: una "cupido" televisiva indaga quando un amico viene accusato di omicidio.

Mediaset Italia2 ore 21:15: Blair Witch (2016, horror, 89 minuti), regia di Adam Wingard: studenti nella foresta di Black Hills alla ricerca di una scomparsa legata alla leggenda della strega di Blair, tra segnali inquietanti e paure crescenti. Ore 23:09: Something in the water (2024, horror, 86 minuti), regia di Hayley Easton Street, con Lauren Lyle: una gita in barca ai Caraibi si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro una minaccia letale nascosta tra le onde.

Cielo ore 21:20: Jane Got a Gun (2015, western, 98 minuti), regia di Gavin O’Connor, con Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor: Jane decide di difendere famiglia e casa dal criminale che li perseguita chiedendo aiuto all’ex fidanzato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

