I film in TV stasera: Branagh-Poirot indaga a Venezia, sui Rai Movie tornano i Goonies Dall’heist movie The Town su 20 al giallo Assassinio a Venezia su Rai Movie, passando per l’avventura de I Goonies e i brividi de L’uomo invisibile su Sky Cinema

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I film in onda in TV stasera, giovedì 18 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 film in palinsesto per giovedì 18 giugno 2026: dal thriller di rapina The Town su 20 al raffinato Assassinio a Venezia su Rai Movie, fino al cult per tutta la famiglia I Goonies su Sky Cinema Collection.

Alleanze al femminile con Tutte contro lui – The other woman: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — ore 23:00: Perduti nel tempo (Sentimentale, 2019, 85′). Regia di Brian Brough. Con Brant Daugherty, Brooklyn Brough, Carter Brough, Jill Adler, Rachel Skarsten. Un appuntamento romantico per la seconda serata.

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TV8 — ore 21:40: Tutte contro lui – The other woman (Commedia, 2014, 108′). Regia di Nick Cassavetes. Con Cameron Diaz, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau, Kate Upton, Taylor Kinney, Nicki Minaj, Don Johnson. La storia: dopo aver scoperto il tradimento, un’inaspettata amicizia tra "rivali" si trasforma in un piano di vendetta a tre, tra equivoci e colpi di scena.

Relazioni, azione e grandi classici con Mai dire per sempre: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: Mai dire per sempre (Sentimentale, 2017, 108′). Regia di Lake Bell. Con Lake Bell, Ed Helms, Dolly Wells, Amber Heard, Wyatt Cenac, Paul Reiser, Mary Steenburgen. Di cosa parla: tre coppie restano intrappolate nel "gioco" di una regista che vuole dimostrare che il matrimonio dovrebbe avere una scadenza di sette anni. A seguire, ore 23:05: Kraven – Il cacciatore (Azione, 2024, 127′). Regia di J. C. Chandor. Con Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola. La storia: Sergei Kravinoff vive per dimostrare di essere il cacciatore più abile del pianeta.

Sky Cinema Action — ore 21:00: The Bourne Legacy (Azione, 2012, 135′). Regia di Tony Gilroy. Con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Oscar Isaac, Joan Allen. A seguire, ore 23:20: Soldado (Thriller, 2018, 122′). Regia di Stefano Sollima. Con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Isabela Moner, Matthew Modine.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: I Goonies (Avventura, 1985, 111′). Regia di Richard Donner. Con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey. Di cosa parla: una mappa del tesoro mette in moto la corsa di un gruppo di amici per salvare il loro quartiere. A seguire, ore 23:15: Colazione da Tiffany (Sentimentale, 1961, 115′). Regia di Blake Edwards. Con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Miami Beach (Commedia, 2016, 88′). Regia di Carlo Vanzina. Con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Emanuele Propizio. Di cosa parla: vacanze incrociate a Miami tra amori, imprevisti e nuove amicizie. A seguire, ore 22:35: Caro dittatore (Commedia, 2017, 93′). Regia di Lisa Addario, Joe Syracuse. Con Michael Caine, Odeya Rush, Katie Holmes, Jason Biggs. La storia: un dittatore in fuga trova rifugio nella casa di una teenager con cui aveva una strana corrispondenza.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: Il padrino della mafia (Drammatico, 2019, 135′). Regia di Daniel Grou. Con Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène MacKay. La storia: l’ambizione di un giovane sarto rompe equilibri criminali e scatena una guerra tra clan. A seguire, ore 23:25: Veloce come il vento (Drammatico, 2016, 119′). Regia di Matteo Rovere. Con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis. Di cosa parla: una talentuosa pilota e il fratello ex campione dovranno ritrovarsi per vincere in pista e nella vita.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (Fantasy, 2018, 134′). Regia di David Yates. Con Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston. A seguire, ore 23:15: 10 giorni con Babbo Natale (Commedia, 2020, 100′). Regia di Alessandro Genovesi. Con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: Qualcosa di nuovo (Commedia, 2016, 93′). Regia di Cristina Comencini. Con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti. La storia: due amiche agli antipodi rimettono in discussione certezze e desideri dopo un incontro inatteso. A seguire, ore 22:40: Sei mai stata sulla luna? (Commedia, 2015, 119′). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore. Di cosa parla: dal mondo della moda a un borgo pugliese, dove l’amore cambia le priorità.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: L’uomo invisibile (Horror, 2020, 124′). Regia di Leigh Whannell. Con Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Storm Reid. La storia: Cecilia fugge da una relazione violenta, ma un ex geniale e ossessivo sembra perseguitarla sfruttando l’invisibilità. A seguire, ore 23:10: Mon crime – La colpevole sono io (Giallo, 2022, 102′). Regia di François Ozon. Con Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon. Di cosa parla: un’assoluzione per legittima difesa porta fama e complicazioni quando la verità riaffiora.

Rapine e brividi con The Town: le proposte delle reti specializzate

20 — ore 21:08: The Town (Thriller, 2010, 123′). Regia di Ben Affleck. Con Ben Affleck, Jeremy Renner, Rebecca Hall, Jon Hamm, Blake Lively, Chris Cooper. Di cosa parla: un rapinatore di Charlestown si innamora della donna presa in ostaggio durante una rapina, ma il passato e l’FBI bussano alla porta.

Rai Movie — ore 21:10: Assassinio a Venezia (Giallo, 2023, 107′). Regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Kelly Reilly. La storia: Hercule Poirot, ritiratosi a Venezia, accetta di partecipare a una seduta spiritica. Un omicidio lo riporta nel cuore del mistero. A seguire, ore 23:00: Delitto sotto il sole (Giallo, 1982, 117′). Regia di Guy Hamilton. Con Peter Ustinov, James Mason, Jane Birkin, Maggie Smith. Di cosa parla: in un lussuoso hotel sul Mediterraneo anni Trenta, Poirot indaga sull’omicidio di una star, tra sospetti generalizzati.

Rai 4 — ore 23:30: High heat – Fuoco mortale (Azione, 2022, 84′). Regia di Zach Golden. Con Olga Kurylenko, Don Johnson, Dallas Page, Kaitlin Doubleday. La storia: una chef con un passato fuori legge difende il proprio ristorante dalla mafia, trasformando la cucina in campo di battaglia.

Iris — ore 21:17: D-Tox (Thriller, 2002, 96′). Regia di Jim Gillespie. Con Sylvester Stallone, Tom Berenger, Charles S. Dutton, Kris Kristofferson. Di cosa parla: in un centro di disintossicazione tra le nevi del Wyoming, un agente dell’FBI deve affrontare nuovi omicidi e un killer senza volto. A seguire, ore 23:20: 48 ore (Poliziesco, 1982, 97′). Regia di Walter Hill. Con Nick Nolte, Eddie Murphy, James Remar, Annette O’Toole.

Cine34 — ore 21:00: Di che segno sei? (Commedia, 1975, 130′). Regia di Sergio Corbucci. Con Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Alberto Sordi, Mariangela Melato. Di cosa parla: quattro episodi comici tra gare di ballo, amori impossibili e identità in trasformazione.

Cielo — ore 21:20: Una figlia di troppo (Thriller, 2017, 90′). Regia di Craig Goldsmith. Con Lindsay Hartley, Freya Tingley, Brody Hutzler. La storia: una babysitter dal passato misterioso sconvolge gli equilibri di famiglia. A seguire, ore 23:20: Born to Raise Hell (Azione, 2010, 98′). Regia di Lauro Chartrand. Con Steven Seagal, Darren Shahlavi, D. Neil Mark, Alexandra Coman.

Mediaset Italia2 — ore 21:01: La notte del giudizio per sempre (Horror, 2021, 103′). Regia di Everardo Gout. Con Ana de la Reguera, Josh Lucas, Will Patton, Cassidy Freeman, Leven Rambin. Di cosa parla: in Texas, una coppia in fuga finisce nel mirino di un gruppo che decide di prolungare lo "Sfogo" oltre ogni regola. A seguire, ore 23:06: Kangaroo Jack – Prendi i soldi e salta (Commedia, 2003, 89′). Regia di David McNally. Con Jerry O’Connell, Anthony Anderson, Christopher Walken, Estella Warren, Michael Shannon. La storia: un canguro "in fuga" con un giubbotto pieno di contanti scatena un rocambolesco inseguimento australiano.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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