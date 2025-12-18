I film in onda in TV stasera, giovedì 18 dicembre 2025: Simona Ventura in crisi per colpa del nipotino Le pellicole disponibili nella serata di giovedì 18 dicembre 2025: risate leggere con La fidanzata di papà (con Elisabetta Canalis e Natalia Bush). Tutta la programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 34 film, con scelte per tutti i gusti: dall’avventura epica di Scontro tra Titani su Italia 1 al nuovo thriller Black bag – Doppio gioco su Sky Cinema 1, fino al romanticismo de Il profumo del mosto selvatico su TV8.

Mito e spettacolo con Scontro tra Titani: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 (22:58) propone Scontro tra Titani (2010), regia di Louis Leterrier, durata 106 minuti. Cast: Alexa Davalos, Danny Huston, Gemma Arterton, Liam Neeson, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Sam Worthington. Genere: Drammatico.

La7 (21:15) va in onda Il processo di Norimberga (2000), regia di Yves Simoneau, durata 132 minuti. Cast: Alec Baldwin, Jill Hennessy, Christopher Plummer, Roger Dunn, Max Von Sydow. Di cosa parla: dopo la Seconda guerra mondiale, 21 gerarchi nazisti vengono processati per crimini contro l’umanità. L’avvocato americano Robert Jackson guida l’accusa degli Alleati in un processo esemplare destinato a entrare nella Storia. Genere: Drammatico.

TV8 (21:30) programma Il profumo del mosto selvatico (1995), regia di Alfonso Arau, durata 102 minuti. Cast: Keanu Reeves, Aitana Sanchez Gijon, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini. La storia: una giovane figlia di immigrati ispanici, incinta, teme la reazione del padre; un venditore di cioccolatini deluso dalla vita decide di fingersi suo marito per aiutarla davanti alla famiglia. Genere: Drammatico.

Nove (21:30) offre Non sono pronta per Natale (2015), regia di Sam Irvin, durata 90 minuti. Genere: Commedia.

Intrigo e tensione con Black bag – Doppio gioco: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) lancia Black bag – Doppio gioco (2025), regia di Steven Soderbergh, durata 93 minuti. Cast: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke, Marisa Abela, Regé-Jean Page. Di cosa parla: all’agente George Woodhouse viene affidata un’indagine su una fuga di dati classificati; tra i sospettati c’è anche sua moglie Kathryn, che lavora nei servizi segreti. Tra dovere e sentimenti, la scelta sarà lacerante. A seguire (22:55) Il codice Da Vinci (2006), regia di Ron Howard, durata 149 minuti. Cast: Alfred Molina, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Tom Hanks. Genere: Thriller.

Sky Cinema 2 (21:15) propone Terraferma (2011), regia di Emanuele Crialese, durata 88 minuti. Cast: Donatella Finocchiaro, Filippo Pucillo, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Tiziana Lodato, Martina Codecasa, Francesco Casisa, Timnit T., Filippo Luna. La storia: in un’isola siciliana lontana dal turismo di massa, l’arrivo di clandestini costringe una famiglia di pescatori a una scelta che cambierà le loro vite. In seconda serata (22:55) Eden (2025), regia di Ron Howard, durata 129 minuti. Cast: Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl. Un gruppo lascia tutto per ricominciare alle Galapagos, tra desiderio di rinascita e tensioni estreme. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action apre alle (21:00) con Operation Fortune (2022), regia di Guy Ritchie, durata 100 minuti. Cast: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. Un agente segreto recluta una star di Hollywood per sventare la vendita di una tecnologia d’armi rivoluzionaria. Alle (23:00) Oblivion (2013), regia di Joseph Kosinski, durata 124 minuti. Cast: Tom Cruise, Andrea Riseborough, Melissa Leo, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Lindsay Clift. In un futuro post-apocalittico, un riparatore di droni vede crollare le proprie certezze dopo l’arrivo di una misteriosa donna. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Collection (21:15) propone La Befana vien di notte II – Le origini (2021), regia di Paola Randi, durata 116 minuti. Cast: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano (Herbert Ballerina), Corrado Guzzanti. Tra streghe buone, baroni malvagi e magie, una ragazza scopre il proprio destino speciale. In seconda serata (23:15) Una famiglia per Natale (2021), regia di David I. Strasser, durata 84 minuti. Una giovane event planner organizza la festa di Natale di un hotel di famiglia e incontra un affascinante padre single: tra sentimenti e colpi di scena, nulla è come sembra. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Comedy (21:00) manda in onda Una terapia di gruppo (2024), regia di Paolo Costella, durata 93 minuti. Cast: Margherita Buy, Claudio Bisio, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann. Un gruppo di pazienti con DOC si ritrova nello stesso studio e, in attesa del terapeuta, mette in piedi una spassosa terapia autogestita. A seguire (22:45) Gli idoli delle donne (2022), regia di Claudio Gregori, Eros Puglielli, Pasquale Petrolo, durata 90 minuti. Cast: Claudio Gregori, Francesco Arca, Ilaria Spada, Maryna, Pasquale Petrolo. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama (21:00) presenta Il meglio deve ancora venire (2019), regia di Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, durata 117 minuti. Due amici, a causa di un malinteso, decidono di vivere intensamente ciò che il futuro offrirà loro. Alle (23:00) Dogman (2018), regia di Matteo Garrone, durata 100 minuti. Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. In una periferia degradata, un toelettatore di cani prova a proteggere la figlia e se stesso da un ex pugile violento. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family (21:00) propone Il robot selvaggio (2024), regia di Chris Sanders, durata 102 minuti. Dopo un naufragio, il robot Roz si adatta a un’isola deserta e cresce un’oca orfana. Alle (22:50) Biancaneve e il cacciatore (2012), regia di Rupert Sanders, durata 127 minuti. Cast: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Ian McShane, Sam Claflin, Eddie Izzard, Ray Winstone, Stephen Graham, Toby Jones, Bob Hoskins, Nick Frost. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance (21:00) in onda Scrivimi una canzone (2007), regia di Marc Lawrence (II), durata 96 minuti. Cast: Drew Barrymore, Haley Bennett, Hugh Grant, Matthew Morrison, Scott Porter. Genere: Commedia. In seconda serata (22:50) Resta con me (2018), regia di Baltasar Kormákur, durata 105 minuti. Cast: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer. Una tempesta devasta lo yacht di una coppia: Tami dovrà lottare per la sopravvivenza e per salvare l’uomo che ama. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense (21:00) programma Good Kill (2014), regia di A. Niccol , durata 104 minuti. Cast: E. Hawke, B. Greenwood. Un ex pilota militare, ora ai droni, comincia a porsi domande etiche su una guerra che sembra non finire mai. Alle (22:50) Le notti di Salem (2024), regia di Gary Dauberman, durata 114 minuti. Cast: Spencer Treat Clark, Lewis Pullman, Alfre Woodard, William Sadler, Pilou Asbæk. Uno scrittore ritorna nella città natale e scopre che è in mano ai vampiri: l’unica speranza è unirsi alla resistenza. Genere: Horror.

Azione e adrenalina con Live! – Corsa contro il tempo: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:15) trasmette A rischio della vita (1995), regia di Peter Hyams, durata 110 minuti. Cast: Jean-Claude Van Damme, Powers Boothe, Raymond J. Barry. Genere: Azione.

Cine34 apre alle (21:00) con La fidanzata di papà (2008), regia di Enrico Oldoini, durata 89 minuti. Cast: Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Natalia Bush, Martina Pinto, Nino Frassica, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Bruno Arena, Davide Silvestri. Due giovani gestiscono un ristorante a Miami; la nascita di un bambino (con un "difetto" sospetto) riunisce famiglie inizialmente incompatibili che, lavorando insieme, scopriranno inaspettate affinità. A seguire (22:52) L’amore è eterno finchè dura (2004), regia di Carlo Verdone, durata 108 minuti. Cast: Antonio Catania, Carlo Verdone, Gabriella Pession, Laura Morante, Rodolfo Corsato, Stefania Rocca. Genere: Commedia.

Rai Movie (21:10) propone Transamerica (2005), regia di Duncan Tucker, durata 103 minuti. Cast: Burt Young, Elizabeth Pena, Felicity Huffman, Fionnula Flanagan, Graham Greene, Kevin Zegers. Genere: Drammatico. In seconda serata (22:55) K-19 (2002), regia di Kathryn Bigelow, durata 140 minuti. Cast: Harrison Ford, Joss Ackland, Liam Neeson, Peter Sarsgaard. Genere: Guerra.

Rai 4 (21:20) manda in onda Donnybrook – Il combattente (2018), regia di Tim Sutton, durata 101 minuti. Cast: Jamie Bell, Margaret Qualley, Frank Grillo, James Badge Dale, Chris Browning. Due uomini, in fuga da miseria e violenza, puntano a un torneo clandestino brutale in cui solo uno sopravvive e vince un ricco premio. Alle (23:00) Paradise Highway (2022), regia di Anna Gutto, durata 115 minuti. Cast: Morgan Freeman, Cameron Monaghan, Frank Grillo, Juliette Binoche, Christiane Seidel. Una camionista accetta un pericoloso incarico per proteggere il fratello in carcere, ma scopre che il "carico" è una bambina vittima di tratta: inizia una fuga con l’FBI alle calcagna. Genere: Thriller.

20 (21:10) presenta Live! – Corsa contro il tempo (2019), regia di Steven C. Miller, durata 99 minuti. Cast: Aaron Eckhart, Ben McKenzie, Courtney Eaton, Dina Meyer, Giancarlo Esposito. Genere: Azione. Alle (23:21) First Kill (2017), regia di Steven C. Miller, durata 97 minuti. Cast: Bruce Willis, Hayden Christensen, Gethin Anthony, Magi Avila, Charlotte Kirk, William DeMeo, Tamara Belous, Heather Johansen. La storia: un broker porta la famiglia in campagna per riavvicinarsi al figlio, ma una rapina finita male trasforma la vacanza in un incubo quando il ragazzo viene preso in ostaggio. Genere: Azione.

Cielo (21:20) propone A Good Man (2014), regia di Keoni Waxman, durata 100 minuti. Cast: Claudiu Bleont, Elias Ferkin, Iulia Verdes, Massimo Dobrovic, Ron Balicki, Sofia Nicolaescu, Steven Seagal, Tzi Ma, Victor Webster. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 (21:15) serata horror con Nightmare (2010), regia di Samuel Bayer, durata 95 minuti. Cast: Clancy Brown, Jackie Earle Haley, Katie Cassidy, Kellan Lutz, Kyle Gallner, Rooney Mara, Thomas Dekker. Genere: Horror. A seguire (23:08) Final Destination 3 (2006), regia di James Wong, durata 115 minuti. Cast: Alexz Johnson, Amanda Crew, Kris Lemche, Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman. Genere: Horror.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

