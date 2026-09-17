I film in onda in TV stasera, giovedì 17 settembre: Favino emoziona nell'ultimo capolavoro di Salvatores Da Napoli - New York su Rai 1 a The Batman su Sky Cinema Collection, passando per l’animazione di Sing e l’azione cult di Senza tregua su Iris: una serata ricchissima per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra i titoli da segnalare spiccano l’inedito Napoli – New York su Rai 1, il cupo e spettacolare The Batman su Sky Cinema Collection e l’intrattenimento per tutta la famiglia con Sing su Sky Cinema Family. Non mancano azione, commedie e grandi classici, per soddisfare ogni preferenza.

Il viaggio di Napoli – New York: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, ore 21:30 — Napoli – New York (2024, Drammatico, regia di Gabriele Salvatores, durata 124’). Napoli, 1949. Carmine e Celestina, due orfani, sognano l’America dove vive la sorella di lei. Una notte si imbarcano clandestinamente su una nave per New York, confondendosi tra migliaia di emigranti in cerca di un futuro migliore. Con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro.

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Rai 2, ore 23:00 — Gods of Egypt (2016, Avventura, regia di Alex Proyas). Un’epica contesa divina nell’Antico Egitto: il giovane mortale Bek si unisce al dio Horus per sfidare il tirannico Set. Nel cast Abbey Lee, Brenton Thwaites, Chadwick Boseman, Elodie Yung, Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Geoffrey Rush, Rufus Sewell.

Italia 1, ore 21:27 — The foreigner (2017, Azione, regia di Martin Campbell, durata 114’). Un ristoratore di Londra dal passato misterioso (Jackie Chan) cerca i responsabili di un attentato che ha colpito la sua famiglia, incrociando un ambiguo politico irlandese (Pierce Brosnan). Nel cast Charlie Murphy, Dermot Crowley, Katie Leung, Simon Kunz.

L’amore (e gli equivoci) di Romeo è Giulietta: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — Romeo è Giulietta (2024, Commedia, regia di Giovanni Veronesi, durata 118’). Un’attrice, scartata per il ruolo di Giulietta, si traveste da uomo e conquista la parte di Romeo, innescando scambi d’identità e situazioni brillanti. Con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Il risolutore – A man apart (2003, Azione, regia di F. Gary Gray, durata 110’). Un agente della DEA (Vin Diesel) dichiara guerra al cartello che gli ha strappato la moglie, oltrepassando ogni limite pur di vendicarsi. Con Larenz Tate, Timothy Olyphant.

Sky Cinema Action, ore 22:55 — 300 (2006, Azione, regia di Zack Snyder, durata 117’). Il mito della battaglia delle Termopili in un kolossal visivo che ha fatto scuola. Con Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Dominic West.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — D.N.A. – Decisamente Non Adatti (2020, Commedia, regia di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, durata 84’). Due ex compagni di scuola si scambiano i codici genetici per "migliorarsi", ma i pasticci scientifici li renderanno… decisamente non adatti. Con Lillo & Greg, Anna Foglietta.

Sky Cinema Comedy, ore 22:30 — Una notte da leoni 3 (2013, Commedia, regia di Todd Phillips, durata 100’). Il "branco" torna on the road per aiutare un amico nei guai, tra incidenti esilaranti e resa dei conti. Con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, John Goodman, Ken Jeong.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — C’mon c’mon (2021, Drammatico, regia di Mike Mills, durata 108’). Un giornalista radiofonico (Joaquin Phoenix) viaggia con il nipote di 8 anni: tra dialoghi intimi e scoperte, nasce un legame che cambia entrambi.

Sky Cinema Drama, ore 22:55 — La migliore offerta (2013, Drammatico, regia di Giuseppe Tornatore, durata 124’). Un battitore d’aste geniale e misantropo (Geoffrey Rush) viene irretito dal mistero di un’ereditiera. Con Donald Sutherland, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Sing (2016, Animazione, regia di Garth Jennings, durata 110’). Un talent per animali mette in scena sogni, musica e riscatto per tutta la famiglia.

Sky Cinema Family, ore 22:50 — Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971, Fantasy, regia di Mel Stuart, durata 91’). Il tour nella fabbrica più stramba del mondo svela virtù e difetti dei piccoli visitatori. Con Gene Wilder.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Il sapore del successo (2015, Commedia, regia di John Wells, durata 100’). Uno chef caduto in disgrazia (Bradley Cooper) tenta il rilancio tra rivalità, seconde occasioni e stelle Michelin. Con Sienna Miller, Alicia Vikander, Emma Thompson, Omar Sy.

Sky Cinema Romance, ore 22:45 — 2 cuori e 2 capanne (2026, Commedia, regia di Massimiliano Bruno, durata 108’). Una commedia corale sugli incastri sentimental-familiari. Con Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Benedetta Tiberi.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — 88 minuti (2007, Thriller, regia di Jon Avnet, durata 108’). Un criminologo (Al Pacino) riceve una chiamata: ha 88 minuti di vita per scoprire chi lo vuole morto.

Sky Cinema Suspense, ore 22:55 — The Alto Knights: I due volti del crimine (2025, Biografico, regia di Barry Levinson, durata 120’). New York anni ’50: Vito Genovese e Frank Costello si sfidano per il controllo della mala italoamericana. Con Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — The Batman (2022, Fantasy, regia di Matt Reeves, durata 175’). A Gotham un killer prende di mira l’élite cittadina: il Cavaliere Oscuro (Robert Pattinson) scende nelle ombre tra complotti e nuove alleanze. Con Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis.

L’azione di Senza tregua: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2, ore 21:11 — Crawl – Intrappolati (2019, Horror, regia di Alexandre Aja, durata 87’). Durante un uragano, una giovane cerca di salvare il padre e resta intrappolata nel seminterrato allagato della casa, con una minaccia letale che si aggira nell’acqua. Con Kaya Scodelario, Barry Pepper.

Mediaset Italia2, ore 23:04 — Scuola di polizia 6: La città è assediata (1989, Comico, regia di Peter Bonerz, durata 81’). Il comandante Lassard e i suoi agenti affrontano una banda di criminali in un turbine di gag, inseguimenti e sparatorie. Con George Gaynes, G.W. Bailey, Michael Winslow, Bubba Smith, Kenneth Mars.

20, ore 21:10 — Il regno del pianeta delle scimmie (2024, Fantascienza, regia di Wes Ball, durata 145’). Molti anni dopo il regno di Cesare, una giovane scimmia mette in discussione il passato e compie scelte che segneranno il destino di scimmie e umani. Con Freya Allan, Kevin Durand, William H. Macy.

20, ore 22:43 — Il regno del pianeta delle scimmie (2024, Fantascienza, regia di Wes Ball, durata 145’). Seconda messa in onda serale del capitolo che rilancia la saga, tra spettacolari scenari post-apocalittici e conflitti di potere.

Cielo, ore 21:20 — Code of Honor (2015, Azione, regia di Michael Winnick, durata 106’). Un ex colonnello torna in città e dichiara guerra a crimine e corruzione, mentre il suo ex pupillo, ora poliziotto, prova a fermarlo. Con Steven Seagal, Craig Sheffer, Helena Mattsson.

Cielo, ore 23:20 — Mr. Crocodile Dundee II (1988, Avventura, regia di John Cornell, durata 112’). Nuove disavventure per l’iconico Mick Dundee tra New York e l’Outback. Con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon.

Rai 4, ore 22:50 — Sezione 8 (2022, Azione, regia di Christian Sesma, durata 98’). Dopo la strage della sua famiglia, un marine accetta una missione per una misteriosa unità d’élite in cambio di una riduzione di pena. Con Ryan Kwanten, Scott Adkins, Dolph Lundgren.

Rai Premium, ore 21:20 — Un’estate in Istria (2023, Sentimentale, regia di Tomasz Emil Rudzik, durata 88’). In una cornice adriatica luminosa, amori e scelte di vita si intrecciano in un racconto estivo. Con Leonard Lansink, Sophie Pfennigstorf.

Iris, ore 21:16 — Senza tregua (1993, Azione, regia di John Woo, durata 100’). Un veterano (Jean-Claude Van Damme) affronta cacciatori di uomini in un action ad alto tasso di adrenalina. Con Lance Henriksen, Yancy Butler.

Iris, ore 23:23 — Il patto dei lupi (2001, Avventura, regia di Christophe Gans, durata 142’). Tra cappa e spada, folklore e mistero, la leggenda della Bestia di Gévaudan prende vita. Con Monica Bellucci, Vincent Cassel, Samuel Le Bihan, Mark Dacascos.

Cine34, ore 21:00 — Bomber (1982, Commedia, regia di Michele Lupo, durata 112’). Bud Spencer allena un giovane pugile contro una banda di bulli del ring. Con Jerry Calà, Mike Miller, Valeria Cavalli.

Cine34, ore 23:05 — Lo chiamavano Bulldozer (1978, Commedia, regia di Michele Lupo, durata 115’). Un ex campione di football americano finisce per guidare una squadra improvvisata verso l’impresa. Con Bud Spencer, Joe Bugner.

Rai Movie, ore 21:10 — Inferno (2016, Thriller, regia di Ron Howard, durata 121’). Robert Langdon (Tom Hanks) si risveglia senza memoria e, con l’aiuto di una dottoressa (Felicity Jones), insegue gli indizi di una minaccia bio-terroristica ispirata a Dante.

Rai Movie, ore 23:10 — La verità negata (2016, Biografico, regia di Mick Jackson, durata 110’). La battaglia legale nel Regno Unito tra un’autrice e un negazionista dell’Olocausto porta in aula la prova della verità storica. Con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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