Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 30 i film disponibili stasera, con scelte per tutti i gusti: dall’action Peppermint – L’angelo della vendetta su Italia 1 al kolossal apocalittico 2012 su TV8, fino al ritmo adrenalinico di Jack Reacher – Punto di non ritorno su Sky Cinema 1.

Azione e vendetta con Peppermint – L’angelo della vendetta: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:23 propone Peppermint – L’angelo della vendetta (2018, 98’, regia Pierre Morel) con Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr., Annie Ilonzeh e Juan Pablo Raba. Dopo che il marito e la figlia di Riley vengono uccisi da una banda criminale e la giustizia fallisce, la protagonista sceglie la via della vendetta, trasformandosi in un implacabile angelo punitore. Azione serrata e un ruolo fisico per Garner ne fanno un titolo perfetto per gli amanti del revenge movie. In seconda serata alle 23:30 arriva Una donna promettente (2020, 113’, regia Emerald Fennell) con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Jennifer Coolidge e Clancy Brown. Di cosa parla: Cassie, segnata da un trauma irrisolto, architetta un piano di riscatto e giustizia personale contro la cultura dell’abuso, in un dramma teso e provocatorio premiato per la sua scrittura.

TV8 alle 21:30 mette in scena il disaster movie 2012 (2009, 158’, regia Roland Emmerich) con John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson e Danny Glover. La storia: un cataclisma planetario scatena onde sismiche e tsunami che minacciano di annientare la civiltà umana. Tra fughe impossibili e spettacolari sequenze di distruzione, un gruppo di persone tenta l’improbabile salvezza propria e dei propri cari.

Adrenalina con Jack Reacher – Punto di non ritorno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118’, regia Edward Zwick) con Tom Cruise, Cobie Smulders e Danika Yarosh. Un ex investigatore militare corre contro il tempo per scagionare un maggiore dell’esercito da un’accusa di spionaggio e smascherare una cospirazione. Alle 23:20 si prosegue con Ocean’s 8 (2018, 110’, regia Gary Ross) con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway: Debbie Ocean riunisce una squadra di specialiste per un colpo da manuale durante il gala del Met, tra glamour e astuzia.

Sky Cinema 2 alle 21:15 rende omaggio al western con C’era una volta il West (1968, 178’, regia Sergio Leone) con Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson e Jason Robards. La storia: un magnate delle ferrovie brama i terreni dei McBain, mentre un misterioso pistolero soprannominato Armonica cerca resa dei conti con un killer spietato. Epica, duelli e la musica leggendaria di Morricone.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone La fratellanza (2017, 121’, regia Ric Roman Waugh) con Nikolaj Coster‑Waldau, Jon Bernthal e Lake Bell. Di cosa parla: dopo un incidente mortale, Jacob finisce in carcere e si lega a una gang per sopravvivere; una volta fuori, il passato lo costringe a nuovi crimini per proteggere la famiglia. Alle 23:05 arriva Venom (2018, 112’, regia Ruben Fleischer) con Tom Hardy, Michelle Williams e Riz Ahmed: un simbionte alieno si lega al giornalista Eddie Brock, dando vita a un antieroe dalle abilità fuori controllo.

Sky Cinema Collection alle 21:15 riapre la saga con Ghostbusters: Legacy (2021, 124’, regia Jason Reitman) con Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver e Annie Potts. Una nuova generazione scopre l’eredità degli acchiappafantasmi e un antico male che minaccia la cittadina. Alle 23:25, Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, 116’, regia Gil Kenan) riporta la famiglia Spengler a New York, al fianco della squadra originale, per fermare una glaciazione sovrannaturale.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre La casa di famiglia (2017, 90’, regia Augusto Fornari) con Lino Guanciale e Stefano Fresi: quando il padre si risveglia dal coma, quattro fratelli devono rimettere insieme i pezzi della sua casa dopo la scelta azzardata di venderla. Alle 22:35 segue Un fidanzato per mia moglie (2014, 97’, regia Davide Marengo) con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: un marito ingaggia un seduttore per riconquistare la propria libertà, ma i piani non vanno come previsto.

Sky Cinema Drama alle 21:00 racconta Dream Horse (2020, 102’, regia Euros Lyn) con Toni Collette e Damian Lewis: in un villaggio gallese, una barista e i vicini crescono un puro sangue destinato alle grandi corse, sfidando i pronostici. Alle 23:00, Gli indesiderabili (2023, 101’, regia Ladj Ly) con Anta Diaw e Alexis Manenti: Haby scopre un piano segreto di riqualificazione che demolirà il suo palazzo e guida la comunità in una battaglia civile per salvarlo.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Un oggi alla volta (2024, 101’, regia Nicola Conversa) con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi: l’incontro tra Marco, introverso e allergico alla tecnologia, e Aria, colpita da una malattia degenerativa, dà vita a un legame sincero e fragile. Alle 22:50, Il principe dimenticato (2020, 101’, regia Michel Hazanavicius) con Omar Sy e Bérénice Bejo: un papà, re delle favole della buonanotte, deve accettare che la figlia stia crescendo e vivere l’avventura più difficile.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta The Big Wedding (2013, 90’, regia Justin Zackham) con Robert De Niro, Diane Keaton e Susan Sarandon. La storia: ex coniugi fingono di essere ancora sposati per il matrimonio del figlio adottivo, scatenando una girandola di imprevisti. Alle 22:35, Madame Clicquot: La grande signora dello champagne (2023, 90’, regia Thomas Napper) con Haley Bennett e Tom Sturridge: Barbe Nicole Ponsardin prende le redini della maison e costruisce l’impero Veuve Clicquot tra ostacoli politici e finanziari.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre The Prestige (2006, 128’, regia Christopher Nolan) con Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson e Michael Caine: due illusionisti rivali spingono l’arte del trucco verso l’ossessione, tra colpi di scena e inganni. Alle 23:15, Suburra (2015, 100’, regia Stefano Sollima) con Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Elio Germano e Claudio Amendola: Roma noir tra potere, criminalità e politica, verso una notte di tempesta.

Azione cult con Arma letale 2: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:16 schiera il classico buddy‑cop Arma letale 2 (1989, 114’, regia Richard Donner) con Mel Gibson, Danny Glover e Joe Pesci. Di cosa parla: i detective Riggs e Murtaugh proteggono un contabile legato a un cartello, incrociando un’ambasciata sudafricana e una storia d’amore che complica il caso.

Cine34 alle 21:00 propone Renegade – Un osso troppo duro (1987, 92’, regia E. B. Clucher/Enzo Barboni) con Terence Hill, Ross Hill e Robert Vaughn: avventura on the road tra scazzottate e ironia. Alle 23:07, l’animazione western Lucky Luke – Daisy Town (1971, 75’, regia René Goscinny) per un tuffo nell’umorismo del leggendario cowboy che "spara più veloce della sua ombra".

Rai Movie alle 21:10 porta in scena la fantascienza d’autore con Automata (2014, 100’, regia Gabe Ibáñez) con Antonio Banderas, Dylan McDermott e Melanie Griffith: in un futuro desertificato, le regole dei robot vengono messe in discussione, tra etica e sopravvivenza. Alle 23:00, la commedia western Botte di Natale (1994, 100’, regia Terence Hill) con Bud Spencer e Terence Hill: un cacciatore di taglie escogita un piano natalizio per incassare una taglia e sostenere la famiglia.

Rai 4 alle 23:25 offre il thriller investigativo Chi è senza peccato – The Dry (2020, 115’, regia Robert Connolly) con Eric Bana e Genevieve O’Reilly. La storia: un agente federale torna nella cittadina d’origine per un funerale e riapre ferite e segreti di un vecchio caso irrisolto.

20 alle 21:09 va in missione con 13 Hours (2016, 144’, regia Michael Bay) con John Krasinski, James Badge Dale e Max Martini: sei operatori della sicurezza difendono la CIA durante l’assalto al complesso americano di Bengasi del 2012, tra realismo e azione.

Cielo alle 21:20 adotta il tono da revenge con Ruslan – Guidato per uccidere (2009, 98’, regia Jeff King) con Steven Seagal: un ex mafioso diventato scrittore torna al passato violento per proteggere la figlia e vendicare la moglie.

Mediaset Italia2 alle 21:15 presenta White Noise: The Light (2007, 99’, regia Patrick Lussier) con Nathan Fillion e Katee Sackhoff: Abe sopravvive a un suicidio e scopre di vedere chi sta per morire, ma ogni vita salvata ha un prezzo. Alle 23:03, The Conjuring – Il caso Enfield (2016, 134’, regia James Wan) con Vera Farmiga e Patrick Wilson: i Warren affrontano un’entità demoniaca che terrorizza una famiglia londinese.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

