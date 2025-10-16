I film in onda in TV stasera, giovedì 16 ottobre 2025: il grande sbaglio di Lino Guanciale (c'entra il padre)
Tutti i film in onda stasera, giovedì 16 ottobre 2025: dalla Casa di Famiglia alla rapina al Met Gala, dall'amore di Tommy Cassi al dramma di Terence Hill (e figlio)
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 30 i film disponibili stasera, con scelte per tutti i gusti: dall’action Peppermint – L’angelo della vendetta su Italia 1 al kolossal apocalittico 2012 su TV8, fino al ritmo adrenalinico di Jack Reacher – Punto di non ritorno su Sky Cinema 1.
Azione e vendetta con Peppermint – L’angelo della vendetta: le proposte delle reti in chiaro
Italia 1 alle 21:23 propone Peppermint – L’angelo della vendetta (2018, 98’, regia Pierre Morel) con Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr., Annie Ilonzeh e Juan Pablo Raba. Dopo che il marito e la figlia di Riley vengono uccisi da una banda criminale e la giustizia fallisce, la protagonista sceglie la via della vendetta, trasformandosi in un implacabile angelo punitore. Azione serrata e un ruolo fisico per Garner ne fanno un titolo perfetto per gli amanti del revenge movie. In seconda serata alle 23:30 arriva Una donna promettente (2020, 113’, regia Emerald Fennell) con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Jennifer Coolidge e Clancy Brown. Di cosa parla: Cassie, segnata da un trauma irrisolto, architetta un piano di riscatto e giustizia personale contro la cultura dell’abuso, in un dramma teso e provocatorio premiato per la sua scrittura.
TV8 alle 21:30 mette in scena il disaster movie 2012 (2009, 158’, regia Roland Emmerich) con John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson e Danny Glover. La storia: un cataclisma planetario scatena onde sismiche e tsunami che minacciano di annientare la civiltà umana. Tra fughe impossibili e spettacolari sequenze di distruzione, un gruppo di persone tenta l’improbabile salvezza propria e dei propri cari.
Adrenalina con Jack Reacher – Punto di non ritorno: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118’, regia Edward Zwick) con Tom Cruise, Cobie Smulders e Danika Yarosh. Un ex investigatore militare corre contro il tempo per scagionare un maggiore dell’esercito da un’accusa di spionaggio e smascherare una cospirazione. Alle 23:20 si prosegue con Ocean’s 8 (2018, 110’, regia Gary Ross) con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway: Debbie Ocean riunisce una squadra di specialiste per un colpo da manuale durante il gala del Met, tra glamour e astuzia.
Sky Cinema 2 alle 21:15 rende omaggio al western con C’era una volta il West (1968, 178’, regia Sergio Leone) con Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson e Jason Robards. La storia: un magnate delle ferrovie brama i terreni dei McBain, mentre un misterioso pistolero soprannominato Armonica cerca resa dei conti con un killer spietato. Epica, duelli e la musica leggendaria di Morricone.
Sky Cinema Action alle 21:00 propone La fratellanza (2017, 121’, regia Ric Roman Waugh) con Nikolaj Coster‑Waldau, Jon Bernthal e Lake Bell. Di cosa parla: dopo un incidente mortale, Jacob finisce in carcere e si lega a una gang per sopravvivere; una volta fuori, il passato lo costringe a nuovi crimini per proteggere la famiglia. Alle 23:05 arriva Venom (2018, 112’, regia Ruben Fleischer) con Tom Hardy, Michelle Williams e Riz Ahmed: un simbionte alieno si lega al giornalista Eddie Brock, dando vita a un antieroe dalle abilità fuori controllo.
Sky Cinema Collection alle 21:15 riapre la saga con Ghostbusters: Legacy (2021, 124’, regia Jason Reitman) con Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver e Annie Potts. Una nuova generazione scopre l’eredità degli acchiappafantasmi e un antico male che minaccia la cittadina. Alle 23:25, Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, 116’, regia Gil Kenan) riporta la famiglia Spengler a New York, al fianco della squadra originale, per fermare una glaciazione sovrannaturale.
Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre La casa di famiglia (2017, 90’, regia Augusto Fornari) con Lino Guanciale e Stefano Fresi: quando il padre si risveglia dal coma, quattro fratelli devono rimettere insieme i pezzi della sua casa dopo la scelta azzardata di venderla. Alle 22:35 segue Un fidanzato per mia moglie (2014, 97’, regia Davide Marengo) con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: un marito ingaggia un seduttore per riconquistare la propria libertà, ma i piani non vanno come previsto.
Sky Cinema Drama alle 21:00 racconta Dream Horse (2020, 102’, regia Euros Lyn) con Toni Collette e Damian Lewis: in un villaggio gallese, una barista e i vicini crescono un puro sangue destinato alle grandi corse, sfidando i pronostici. Alle 23:00, Gli indesiderabili (2023, 101’, regia Ladj Ly) con Anta Diaw e Alexis Manenti: Haby scopre un piano segreto di riqualificazione che demolirà il suo palazzo e guida la comunità in una battaglia civile per salvarlo.
Sky Cinema Family alle 21:00 propone Un oggi alla volta (2024, 101’, regia Nicola Conversa) con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi: l’incontro tra Marco, introverso e allergico alla tecnologia, e Aria, colpita da una malattia degenerativa, dà vita a un legame sincero e fragile. Alle 22:50, Il principe dimenticato (2020, 101’, regia Michel Hazanavicius) con Omar Sy e Bérénice Bejo: un papà, re delle favole della buonanotte, deve accettare che la figlia stia crescendo e vivere l’avventura più difficile.
Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta The Big Wedding (2013, 90’, regia Justin Zackham) con Robert De Niro, Diane Keaton e Susan Sarandon. La storia: ex coniugi fingono di essere ancora sposati per il matrimonio del figlio adottivo, scatenando una girandola di imprevisti. Alle 22:35, Madame Clicquot: La grande signora dello champagne (2023, 90’, regia Thomas Napper) con Haley Bennett e Tom Sturridge: Barbe Nicole Ponsardin prende le redini della maison e costruisce l’impero Veuve Clicquot tra ostacoli politici e finanziari.
Sky Cinema Suspense alle 21:00 offre The Prestige (2006, 128’, regia Christopher Nolan) con Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson e Michael Caine: due illusionisti rivali spingono l’arte del trucco verso l’ossessione, tra colpi di scena e inganni. Alle 23:15, Suburra (2015, 100’, regia Stefano Sollima) con Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Elio Germano e Claudio Amendola: Roma noir tra potere, criminalità e politica, verso una notte di tempesta.
Azione cult con Arma letale 2: le proposte delle reti specializzate
Iris alle 21:16 schiera il classico buddy‑cop Arma letale 2 (1989, 114’, regia Richard Donner) con Mel Gibson, Danny Glover e Joe Pesci. Di cosa parla: i detective Riggs e Murtaugh proteggono un contabile legato a un cartello, incrociando un’ambasciata sudafricana e una storia d’amore che complica il caso.
Cine34 alle 21:00 propone Renegade – Un osso troppo duro (1987, 92’, regia E. B. Clucher/Enzo Barboni) con Terence Hill, Ross Hill e Robert Vaughn: avventura on the road tra scazzottate e ironia. Alle 23:07, l’animazione western Lucky Luke – Daisy Town (1971, 75’, regia René Goscinny) per un tuffo nell’umorismo del leggendario cowboy che "spara più veloce della sua ombra".
Rai Movie alle 21:10 porta in scena la fantascienza d’autore con Automata (2014, 100’, regia Gabe Ibáñez) con Antonio Banderas, Dylan McDermott e Melanie Griffith: in un futuro desertificato, le regole dei robot vengono messe in discussione, tra etica e sopravvivenza. Alle 23:00, la commedia western Botte di Natale (1994, 100’, regia Terence Hill) con Bud Spencer e Terence Hill: un cacciatore di taglie escogita un piano natalizio per incassare una taglia e sostenere la famiglia.
Rai 4 alle 23:25 offre il thriller investigativo Chi è senza peccato – The Dry (2020, 115’, regia Robert Connolly) con Eric Bana e Genevieve O’Reilly. La storia: un agente federale torna nella cittadina d’origine per un funerale e riapre ferite e segreti di un vecchio caso irrisolto.
20 alle 21:09 va in missione con 13 Hours (2016, 144’, regia Michael Bay) con John Krasinski, James Badge Dale e Max Martini: sei operatori della sicurezza difendono la CIA durante l’assalto al complesso americano di Bengasi del 2012, tra realismo e azione.
Cielo alle 21:20 adotta il tono da revenge con Ruslan – Guidato per uccidere (2009, 98’, regia Jeff King) con Steven Seagal: un ex mafioso diventato scrittore torna al passato violento per proteggere la figlia e vendicare la moglie.
Mediaset Italia2 alle 21:15 presenta White Noise: The Light (2007, 99’, regia Patrick Lussier) con Nathan Fillion e Katee Sackhoff: Abe sopravvive a un suicidio e scopre di vedere chi sta per morire, ma ogni vita salvata ha un prezzo. Alle 23:03, The Conjuring – Il caso Enfield (2016, 134’, regia James Wan) con Vera Farmiga e Patrick Wilson: i Warren affrontano un’entità demoniaca che terrorizza una famiglia londinese.
