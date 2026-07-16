I film in onda in TV stasera (16 luglio): dallo sci-fi di Star Trek alla commedia con Bisio e Siani Dalle emozioni sportive di Chi segna vince su Rai 2 al cult Star Trek su 20, passando per il mistero di Blink twice su Sky Cinema Uno e i classici su Cine34 e Rai Movie

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I film in TV stasera: giovedì 16 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 titoli tra cui scegliere: dal brillante Chi segna vince su Rai 2 alle avventure sci‑fi di Star Trek su 20, fino al nuovo thriller Blink twice su Sky Cinema 1. e alla commedia Benvenuti al Sud su Sky Cinema Comedy. C’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Il sorriso sportivo di "Chi segna vince": le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (23:10) – Chi segna vince (2023, commedia, 103’). Regia: Taika Waititi. Cast: Elisabeth Moss, Michael Fassbender, Will Arnett, Rhys Darby, Uli Latukefu. La vera storia della squadra delle Samoa Americane, passata alla storia per il 31-0 subito nel 2001. In vista delle nuove qualificazioni, arriva l’allenatore fuori dagli schemi Thomas Rongen per tentare l’impresa e cambiare il destino del gruppo.

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Mistero e azione con "Blink twice": le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) – Blink twice (2024, thriller, 102’). Regia: Zoë Kravitz. Cast: Channing Tatum, Kyle MacLachlan, Adria Arjona, Alia Shawkat, Geena Davis. Una cameriera di L.A. accetta l’invito su un’isola privata di un magnate tech: tra feste e lusso, iniziano sparizioni e buchi di memoria. Per sopravvivere, Frida deve scoprire la verità dietro il paradiso perfetto.

Segue (23:00) – Greenland 2: Migration (2026, thriller, 99’). Regia: Ric Roman Waugh. Cast: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Tommie Earl Jenkins. Cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke, i Garrity riemergono da un bunker in un mondo sconvolto da nuove catastrofi.

Sky Cinema Action (21:00) – The Chronicles of Riddick (2004, fantascienza, 115’). Regia: David Twohy. Cast: Vin Diesel, Colm Feore, Thandie Newton, Judi Dench, Karl Urban. Un fuggitivo si ritrova al centro di uno scontro su un pianeta ostile.

(23:05) – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, thriller, 112’). Regia: Paul Greengrass. Cast: Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn, Joan Allen, Edgar Ramirez. Nuovo capitolo adrenalinico nella fuga di Jason Bourne.

Sky Cinema Comedy (21:00) – Benvenuti al Sud (2010, commedia, 102’). Regia: Luca Miniero. Cast: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro. Un trasferimento "forzato" al Sud ribalta pregiudizi e fa ridere di gusto.

(22:50) – Come ti muovi, sbagli (2025, commedia, 97’). Regia: Gianni Di Gregorio. Cast: Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte. Un pensionato vede la propria quiete sconvolta quando la figlia, tradita, torna a casa con i bambini.

Sky Cinema Drama (21:00) – Collateral beauty (2016, drammatico, 97’). Regia: David Frankel. Cast: Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Dopo una perdita devastante, tre "personificazioni" – Amore, Tempo e Morte – offrono a Howard un percorso inatteso per ritrovare senso.

(22:40) – Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (2024, western, 181’). Regia: Kevin Costner, Robert Legato. Cast: Kevin Costner, Jena Malone, Sienna Miller, Sam Worthington, Isabelle Fuhrman. Dalle pieghe della Guerra Civile americana, un mosaico di destini alla ricerca del significato di "Stati Uniti".

Sky Cinema Family (21:00) – Shrek Terzo (2007, animazione, 92’). Regia: Chris Miller, Raman Hui.

(22:40) – Una notte al museo (2006, commedia, 108’). Regia: Shawn Levy. Cast: Ben Stiller, Robin Williams, Carla Gugino, Dick Van Dyke.

Sky Cinema Romance (21:00) – Tutti amano Jeanne (2022, commedia, 95’). Regia: Céline Devaux. Cast: Blanche Gardin, Laurent Lafitte. A Lisbona, Jeanne fa i conti con sé stessa e con un vecchio compagno di scuola eccentrico.

(22:45) – Beata te (2022, commedia, 90’). Regia: Paola Randi. Cast: Serena Rossi, Fabio Balsamo. Un’inaspettata "annunciazione" mette in crisi una regista e le sue certezze.

Sky Cinema Suspense (21:00) – Acid (2023, fantascienza, 99’). Regia: Just Philippot. Cast: Guillaume Canet, Laetitia Dosch. Nubi di pioggia acida costringono una famiglia separata a ricomporsi per sopravvivere.

(22:45) – La figlia del generale (1999, thriller, 108’). Regia: Simon West. Cast: John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton.

Sky Cinema Collection (21:15) – Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (2012, azione, 165’). Regia: Christopher Nolan. Cast: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Marion Cotillard, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman. L’epico capitolo conclusivo della trilogia di Nolan su Batman.

Avventure stellari con "Star Trek": le proposte delle reti specializzate

20 (21:10) – Star Trek (2009, fantascienza, 122’). Regia: J.J. Abrams. Cast: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, Eric Bana, Leonard Nimoy, Winona Ryder, Bruce Greenwood. La storia: il giovane James T. Kirk e Spock si ritrovano a guidare l’Enterprise contro una minaccia romulana che altera il corso del destino della Federazione.

Iris (21:18) – Ballistic (2002, azione, 91’). Regia: Wych Kaosayananda. Cast: Antonio Banderas, Lucy Liu. Duello ad alta tensione tra un ex agente e una letale assassina.

(23:17) – Tequila Connection (1988, poliziesco, 116’). Regia: Robert Towne. Cast: Mel Gibson, Kurt Russell, Michelle Pfeiffer, Raul Julia. Intrigo criminale tra traffici e passioni pericolose a Los Angeles.

Cine34 (21:00) – Lucky Luke (1991, western, 98’). Regia: Terence Hill, Ted Nicolaou, Richard Schlesinger. Cast: Terence Hill, Nancy Morgan. A Daisy Town, lo sceriffo più veloce del West ripulisce la città e affronta i fratelli Dalton.

(23:00) – Un esercito di 5 uomini (1969, western, 105’). Regia: Italo Zingarelli. Cast: Peter Graves, Bud Spencer, James Daly, Nino Castelnuovo. Una missione impossibile sul treno dell’oro messicano.

Rai Movie (21:10) – Beckett (2021, drammatico, 108’). Regia: Ferdinando Cito Filomarino. Cast: John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps. Durante una vacanza in Grecia, un turista finisce braccato dopo un incidente e si ritrova in una spirale di complotti politici cercando di raggiungere l’ambasciata USA.

(22:55) – Wasabi (2001, azione, 100’). Regia: Gérard Krawczyk. Cast: Jean Reno, Ryoko Hirosue, Carole Bouquet, Michel Muller. Un poliziotto dal cuore tenero vola in Giappone: scoprirà una figlia segreta e un groviglio di guai.

Rai 4 (23:30) – Army of one (2020, azione, 90’). Regia: Stephen Durham. Cast: Ellen Hollman, Matt Passmore. Presa d’ostaggio da trafficanti durante un’escursione, una donna sopravvive e inizia una spietata caccia per vendicarsi.

Rai Premium (21:20) – Detective a passo di danza (2023, giallo, 84’). Regia: Stefan Scaini. Cast: Lacey Chabert, Will Kemp. Un CEO ucciso alla vigilia di una gara di ballo a Malta: il detective Bailey indaga sotto copertura tra musiche e sospetti.

Mediaset Italia2 (21:00) – The Final Destination (2009, horror, 82’). Regia: David R. Ellis. Cast: Bobby Campo, Shantel VanSanten, Mykelti Williamson, Nick Zano, Krista Allen.

(23:05) – Tutto in una notte (1985, azione, 115’). Regia: John Landis. Cast: Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, Dan Aykroyd, Irene Papas.

Cielo (21:15) – The Tunnel – Trappola nel buio (2019, drammatico, 105’). Regia: Pål Øie. Cast: Thorbjørn Harr, Lisa Carlehed, Ylva Fuglerud. Un incidente in galleria innesca una corsa contro il tempo tra fiamme e fumo.

(23:10) – Blood father (2016, azione, 88’). Regia: Jean‑François Richet. Cast: Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, William H. Macy. Un ex detenuto protegge la figlia dai cartelli della droga.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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