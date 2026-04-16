Scarlett Johansson da non credere: quella volta che nessuno la voleva Stasera, giovedì 16 aprile 2026, la bionda attrice è la protagonista di Ghost in the shell, che suscitò un fiume di polemiche proprio a causa sua. I film in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 25 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dall’action adrenalinico Fast e Furious – Hobbs e Shaw a Ghost in the Shellcon la discussa Scarlett Johansson al racconto d’autore The Fabelmans, fino alla tensione di Armor su Italia 1. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

Tensione e azione con Armor su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – Alle 21:26 Armor (2024, 89’, regia Justin Routt). La storia: James Brody, ex poliziotto segnato dall’alcol e dalla perdita della moglie, lavora come guardia di sicurezza insieme al figlio Casey. Durante un trasferimento di denaro, una banda guidata da Rook assalta il furgone blindato. Padre e figlio restano intrappolati su un ponte pericolante e il tempo stringe: James dovrà spingersi oltre ogni limite per salvare il figlio. Genere: Thriller. Con Sylvester Stallone, Jason Patric, Josh Wiggins, Dash Mihok, Laney Stiebing.

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Romance e risate con Una proposta per dire sì su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Una proposta per dire sì (2010, 100’, regia Anand Tucker). Di cosa parla: Anna vola in Irlanda per una proposta di matrimonio secondo un’antica tradizione, ma l’imprevisto le fa incrociare un affascinante irlandese. Genere: Commedia. Con Amy Adams, Matthew Goode, John Lithgow, Adam Scott. A seguire, alle 23:00 Vita privata (2025, 107’, regia Rebecca Zlotowski). Una psicanalista parigina, separata e in crisi, si ritrova a indagare sulla morte misteriosa di una sua paziente, tra ipnosi, segreti e sospetti. Genere: Giallo. Con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Ghost in the Shell (2017, 120’, regia R. Sanders). Un ibrido umano-cyborg dà la caccia a un potente hacker in un futuro dominato dalla cyber-tecnologia. Genere: Azione. Con Scarlett Johansson (che suscitò molte polemiche per essere stata scelta come interprete per un ruolo da asiatica), Takeshi Kitano. Alle 22:50 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, 112’, regia Paul Greengrass). Jason Bourne affronta l’ultimo tassello della sua identità mentre è braccato dai servizi segreti. Genere: Thriller. Con Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133’, regia David Leitch). Due acerrimi rivali, un agente della sicurezza e un fuorilegge, sono costretti a collaborare per sventare una minaccia biotecnologica globale, con l’aiuto di una brillante agente del MI6. Genere: Azione. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Trafficanti (2016, 114’, regia Todd Phillips). Ispirato a una storia vera: due giovani di Miami si improvvisano venditori d’armi e finiscono in un gioco più grande di loro. Genere: Commedia. Con Miles Teller, Bradley Cooper, Jonah Hill, Ana de Armas. Alle 23:00 Belli ciao (2022, 87’, regia Gennaro Nunziante). Due amici del Sud si dividono tra chi va al Nord e chi resta per cambiare le cose. Anni dopo si ritrovano, tra sogni, scontri e riconciliazioni. Genere: Commedia. Con Pio D’Antini, Amedeo Greco.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 The Fabelmans (2022, 151’, regia Steven Spielberg). Un ragazzo scopre il potere del cinema e filma la propria famiglia tra gioie, difficoltà e crescita personale. Genere: Drammatico. Con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 La musica nel cuore – August Rush (2006, 100’, regia Kirsten Sheridan). Un undicenne dal talento straordinario usa la musica per ritrovare i suoi genitori. Genere: Drammatico. Con Freddie Highmore, Robin Williams, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers. Alle 23:00 Il lupo e il leone (2021, 99’, regia Gilles de Maistre). Alma accoglie e cresce due cuccioli, un lupo e un leone, che diventano inseparabili, finché il loro segreto non rischia di andare in frantumi. Genere: Drammatico. Con Molly Kunz, Graham Greene.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Ex – Amici come prima! (2011, 100’, regia Carlo Vanzina). Intrecci romantici e seconda possibilità: ex che ritornano e vite stravolte tra politica, viaggi e nuove passioni. Genere: Commedia. Con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Gabriella Pession, Ricky Memphis. Alle 22:45 Lasciarsi un giorno a Roma (2021, 90’, regia Edoardo Leo). Una coppia in crisi si scrive anonimamente a una rubrica di consigli sentimentali, scoprendo verità scomode e nuove strade del cuore. Genere: Commedia. Con Marta Nieto, Edoardo Leo, Claudia Gerini.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 Gremlins (1984, 105’, regia Joe Dante). Tre semplici regole ignorate scatenano il caos: da un tenero Mogwai nascono dispettosi Gremlins che mettono a ferro e fuoco la cittadina. Genere: Fantasy. Con Zach Galligan, Phoebe Cates. Alle 22:50 Dracula: L’amore perduto (2025, 129’, regia Luc Besson). Transilvania, XV secolo: il principe Vladimir, spezzato dal dolore, abbraccia una maledizione eterna pur di sfidare il tempo e ritrovare l’amore perduto. Genere: Fantasy. Con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Matilda De Angelis.

Azione con Hostage su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:15 Hostage (2005, 113’, regia Florent-Emilio Siri). Un ex negoziatore della polizia, segnato dal passato, si ritrova in una situazione ad alto rischio quando dei criminali prendono in ostaggio una famiglia. Genere: Azione. Con Bruce Willis, Ben Foster, Jonathan Tucker, Michelle Horn.

Cine34 – Alle 21:00 Anni 90 (1992, 114’, regia Enrico Oldoini). Sketch comici e satira dei costumi dell’epoca per una commedia corale con i volti simbolo della comicità italiana. Genere: Comico. Con Christian De Sica, Massimo Boldi, Ezio Greggio, Andrea Roncato, Nino Frassica.

Rai Movie – Alle 21:10 Caccia all’agente Freegard (2022, 110’, regia Declan Lawn, Adam Patterson). In Inghilterra negli anni ’90, un truffatore si finge agente segreto per sedurre, manipolare e derubare. Quando una brillante avvocata scopre la verità, parte la caccia all’uomo. Genere: Drammatico. Con Gemma Arterton, James Norton. Alle 23:05 Sempre amici (2017, 118’, regia Neil Burger). Un ricco paraplegico e un ex detenuto costruiscono un’amicizia sorprendente che restituisce senso e gioia alle loro vite. Genere: Commedia. Con Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman.

Rai 4 – Alle 23:25 Il sentiero dei fantasmi – Ghost trail (2024, 105’, regia Jonathan Millet). Un rifugiato siriano in Francia si mette sulle tracce del torturatore del regime che ritiene responsabile dello sterminio della sua famiglia. Genere: Thriller. Con Adam Bessa, Tawfeek Barhom, Julia Franz Richter.

20 – Alle 21:10 Il re Scorpione (2002, 100’, regia Chuck Russell). Un guerriero del deserto si ribella a un tiranno e, tra intrighi e magia, si allea con una strega in una fuga rocambolesca. Genere: Avventura. Con Dwayne Johnson, Kelly Hu. Alle 23:15 Il gladiatore (2000, 155’, regia Ridley Scott). Il generale Massimo, tradito dall’imperatore, diventa gladiatore per vendicare la sua famiglia e sfidare il potere. Genere: Avventura. Con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen.

Cielo – Alle 21:20 I Mercenari – The Expendables (2010, 103’, regia Sylvester Stallone). Un commando di veterani viene ingaggiato per rovesciare un dittatore centroamericano, tra esplosioni, tradimenti e azione senza sosta. Genere: Azione. Con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Bruce Willis.

Mediaset Italia2 – Alle 21:01 Smiley (2012, 90’, regia Michael J. Gallagher). Un meme dell’orrore prende vita: una leggenda metropolitana si trasforma in un serial killer mascherato che colpisce online e offline. Genere: Horror. Con Caitlin Gerard, Andrew James Allen, Shane Dawson, Toby Turner, Keith David. Alle 23:06 Contagious (2015, 95’, regia Henry Hobson). Un padre affronta l’inesorabile trasformazione della figlia in zombie, tra amore, colpa e sopravvivenza. Genere: Drammatico. Con Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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