Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i film disponibili il 15 gennaio 2026 con scelte per tutti i gusti: dalla magia di Harry Potter e i doni della morte: Parte I su Italia 1 all’azione adrenalinica di Terminator Genisys su Sky Cinema Uno, fino al cult intramontabile Die Hard – Trappola di cristallo su Iris.

Magia e avventura con Harry Potter e i doni della morte: Parte I: le proposte delle reti in chiaro

Su Italia 1 alle 21:26 arriva Harry Potter e i doni della morte: Parte I (2010, 146’), regia di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Alan Rickman. Nel mondo della magia, Voldemort e i Mangiamorte tentano di annientare l’Esercito di Silente mentre Harry, Ron e Hermione partono alla ricerca degli ultimi Horcrux. Tra fughe, alleanze e tradimenti, il trio si prepara alla resa dei conti. Cast ricchissimo e atmosfera sempre più cupa per uno dei capitoli più intensi della saga.

Su TV8 alle 21:30 il grande spettacolo di Armageddon – Giudizio finale (1998, 150’), diretto da Michael Bay e interpretato da Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Will Patton. Di cosa parla: un asteroide minaccia la Terra e una squadra di trivellatori-spaziali viene inviata in una missione disperata per salvare il pianeta. Azione XXL, ritmo incessante e colonna sonora iconica.

Su Nove alle 23:25 spazio alla commedia romantica Non sono pronta per Natale (2015, 90’), regia di Sam Irvin. Una proposta leggera e brillante, perfetta per chiudere la serata con un sorriso.

Viaggio nel tempo con Terminator Genisys: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è Terminator Genisys (2015, 126’), regia di Alan Taylor, con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke. Per proteggere il futuro, la resistenza invia un soldato nel passato, ma una frattura temporale riscrive la storia: il destino di Sarah Connor cambia e la missione diventa ripristinare la linea temporale. A seguire alle 23:25 Robin Hood – L’origine della leggenda (2018, 117’), avventura moderna con Taron Egerton, Jamie Foxx e Ben Mendelsohn.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 debutta Largo Winch: Il prezzo del denaro (2024, 100’), regia di Olivier Masset-Depasse, con Tomer Sisley e James Franco. La storia: Largo, devastato dal rapimento del figlio, assiste al suicidio in diretta del suo socio e scopre un possibile legame tra i due eventi. Un thriller teso tra potere e affetti. Alle 22:45 Dangerous – Pericoloso (2021, 99’), di David Hackl, con Scott Eastwood, Mel Gibson, Famke Janssen: un ex detenuto in libertà vigilata indaga sulla morte del fratello, tra FBI e mercenari all’ultima pallottola.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 c’è Empire State (2013, 94’), regia di Dito Montiel, con Liam Hemsworth e Dwayne Johnson: nel 1982 due amici puntano a un colpo milionario contro un’azienda di portavalori mentre un determinato detective li tallona. Alle 22:40 arriva Io sono leggenda (2007, 101’), di Francis Lawrence, con Will Smith: New York deserta, una pandemia letale e un sopravvissuto che lotta ogni notte.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 torna il grande thriller politico Sotto il segno del pericolo (1994, 141’), regia di Phillip Noyce, con Harrison Ford e Willem Dafoe: un analista CIA promosso ai vertici finisce in un intrigo legato al narcotraffico internazionale.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 risate on the road con 2 gran figli di… (2017, 113’), regia di Lawrence Sher, con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close: due fratelli scoprono che il padre non è morto e partono alla sua ricerca, tra segreti e verità scomode. Alle 23:00 Compromessi sposi (2018, 90’), regia di Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme: un matrimonio lampo tra influencer e cantautore accende lo scontro tra due papà agli antipodi.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 l’intenso Non odiare (2020, 96’), di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco: un chirurgo di origini ebraiche soccorre un uomo con un tatuaggio nazista e si confronta con un passato che ritorna. Alle 22:40 Era mio figlio (2024, 111’), di Savi Gabizon, con Richard Gere e Diane Kruger: un facoltoso 60enne scopre l’esistenza di un figlio mai conosciuto, morto da poco, e prova a ricostruirne il ricordo.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 il cult italiano Caterina va in città (2003, 90’), regia di Paolo Virzì, con Sergio Castellitto e Margherita Buy: una tredicenne approda a Roma tra mondi opposti, amicizie e formazione. Alle 22:50 il gioiello in stop-motion La sposa cadavere (2005, 75’), di Tim Burton e Mike Johnson: un matrimonio "per errore" tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 ecco Tre amiche (2024, 117’), di Emmanuel Mouret, con Camille Cottin e Sara Forestier: tre donne e relazioni intrecciate tra desiderio, lealtà e scelte che cambiano la vita. Alle 23:05 Last Christmas (2019, 102’), regia di Paul Feig, con Emilia Clarke e Henry Golding: a Londra, tra luci natalizie e seconde possibilità, imparare ad ascoltare il cuore diventa la svolta.

Azione cult con Die Hard – Trappola di cristallo: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:16 l’imperdibile Die Hard – Trappola di cristallo (1988, 132’), regia di John McTiernan, con Bruce Willis e Alan Rickman. Un grattacielo ostaggio di terroristi, un poliziotto fuori servizio e un gioco gatto-col-topo che ha ridefinito l’action moderno.

Su Cine34 alle 21:00 la commedia natalizia La banda dei Babbi Natale (2010, 100’), regia di Paolo Genovese, con Aldo, Giovanni e Giacomo. A seguire alle 23:14 Grandi magazzini (1986, 102’), di Castellano & Pipolo, con Renato Pozzetto, Enrico Montesano e Paolo Villaggio: un carosello di equivoci tra spot improbabili, premi da incassare e addetti alle pulizie scambiati per rampolli.

Su Rai Movie alle 21:10 l’avvincente The covenant (2023, 123’), regia di Guy Ritchie, con Jake Gyllenhaal e Dar Salim: in Afghanistan, un interprete mette a rischio la propria vita per salvare un sergente ferito attraversando territori ostili. Alle 23:10 spazio ai sapori e ai sentimenti con Chef – La ricetta perfetta (2014, 125’), di Jon Favreau, con Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., John Leguizamo e Dustin Hoffman.

Su Rai 4 alle 21:20 il crime action coreano The roundup (2022, 106’), regia di Lee Sang-Yong, con Ma Dong-seok: il detective Ma Seok-do dà la caccia a un evaso, svelando una rete di traffici internazionali. Alle 23:05 The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121’), di Antoine Fuqua, con Denzel Washington: la morte di un’amica scatena una missione di vendetta dentro una cospirazione oscura.

Su 20 alle 21:10 il war movie Lone Survivor (2013, 121’), di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Emile Hirsch e Ben Foster: la vera storia di una squadra di Navy SEAL in missione in Afghanistan.

Su Cielo alle 21:20 Sniper: Forze speciali (2016, 84’), regia di Fred Olen Ray, con Steven Seagal e Rob Van Dam: durante un’operazione di soccorso un sergente resta indietro per salvare un commilitone ferito, mentre i compagni tentano un recupero ad alto rischio. Alle 23:20 L’uomo dal cuore di ferro (2017, 119’), di Cédric Jimenez, con Jason Clarke e Rosamund Pike: l’ascesa di Reinhard Heydrich e l’operazione per eliminarlo nella Praga occupata.

Su Rai Premium alle 23:05 il sentimentale d’epoca Un Natale spettacolare (2022, 90’), regia di John Putch, con Ginna Claire Mason e Derek Klena: anni ’50, il sogno del Radio City Music Hall e una scelta di vita che vale un amore.

Su Mediaset Italia2 alle 21:05 l’horror 30 giorni di buio (2007, 113’), regia di David Slade, con Josh Hartnett e Melissa George: in un remoto angolo d’Alaska, un mese di tenebre attira creature vampiriche assetate di sangue. Gli abitanti lottano per sopravvivere con ogni mezzo. Alle 23:03 Samson – La vera storia di Sansone (2018, 105’), regia di B. Macdonald, con Billy Zane e Jackson Rathbone: rilettura avventurosa della celebre figura biblica.

