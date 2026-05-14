I film in onda in TV stasera: 007 in Skyfall sfida i supereroi di Justice League Dall’azione di Skyfall su TV8 all’epica Zack Snyder’s Justice League su 20, passando per Romantiche e Primavera su Sky Cinema 1 e i classici action su Iris e Cielo

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 film per tutti i gusti: dall’adrenalina di Skyfall su TV8 all’epico Zack Snyder’s Justice League su 20, fino alle storie corali di Romantiche su Sky Cinema 1.

Azione con Skyfall: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 23:15 propone Aline – La voce dell’amore (2020, 128′, regia di Valérie Lemercier). Genere: Drammatico. Con Antoine Vézina, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Sylvain Marcel, Valérie Lemercier.

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TV8 alle 21:00 manda in onda Skyfall (2012, 143′, regia di Sam Mendes). Genere: Azione. Con Albert Finney, Ben Whishaw, Bérénice Marlohe, Daniel Craig, Helen McCrory, Javier Bardem, Judi Dench, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Rory Kinnear.

Romantiche e Primavera guidano la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Romantiche (2023, 108′, regia di Pilar Fogliati). Di cosa parla: quattro ragazze tra Roma e dintorni – un’aspirante sceneggiatrice, un’aristocratica alle prese con il lavoro, una futura sposa di provincia e una bulletta di Roma nord – intrecciano sogni e sentimenti. Con Pilar Fogliati, Edoardo Purgatori, Jacopo Rampini, Martina Ferragamo, Lorenzo Parrotto. A seguire, alle 23:10, Primavera (2025, 111′, regia di Damiano Michieletto): Venezia, inizio Settecento. Cecilia, straordinaria violinista dell’Ospedale della Pietà, vede la sua vita cambiare con l’arrivo di Antonio Vivaldi. Con Tecla Insolia, Michele Riondino, Stefano Accorsi, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action alle 21:00 programma Io sono nessuno 2 (2025, 89′, regia di Timo Tjahjanto). La storia: quattro anni dopo lo scontro con la malavita russa, Hutch tenta di saldare un debito colpendo criminali internazionali, ma una vacanza di famiglia degenera in una nuova, violenta sfida. Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, John Ortiz, RZA, Colin Hanks, Christopher Lloyd, Sharon Stone. Alle 22:35 arriva La leggenda degli uomini straordinari (2003, 110′, regia di Stephen Norrington), Avventura con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Shane West, Stuart Townsend, Tony Curran.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Qualunquemente (2010, 96′, regia di Giulio Manfredonia), Commedia con Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Sergio Rubini. Alle 22:55 segue Cetto c’è senzadubbiamente (2019, 93′, regia di Giulio Manfredonia) con Antonio Albanese, Caterina Shulha, Davide Giordano.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Se Dio vuole (2015, 81′, regia di Edoardo Falcone), Commedia con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Laura Morante. Alle 22:35, 2 single a nozze – Wedding Crashers (2005, 119′, regia di David Dobkin). Di cosa parla: due amici e colleghi si autoinvitano ai matrimoni per conoscere e conquistare le invitate, tra cerimonie e tradizioni sempre diverse. Con Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Conclave (2024, 118′, regia di Edward Berger). Nel cuore di uno degli eventi più riservati al mondo – l’elezione del nuovo papa – il cardinale Lawrence scopre segreti capaci di scuotere le fondamenta della Chiesa. Con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati. Alle 23:05, Brado (2022, 116′, regia di Kim Rossi Stuart): un padre e un figlio in conflitto si ritrovano a gestire un ranch e ad addestrare un cavallo, cercando di ricucire un rapporto ferito. Con Barbora Bobulova, Alida Baldari Calabria, Viola Sofia Betti.

Sky Cinema Family alle 21:00 offre Wallace e Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005, 85′, regia di Nick Park e Steve Box), Animazione. Alle 22:30 segue Il principe dimenticato (2020, 101′, regia di Michel Hazanavicius): un padre inventa favole che prendono vita, ma quando la figlia cresce l’era dei racconti finisce e inizia l’avventura più grande. Con Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Il sapore del successo (2015, 100′, regia di John Wells), Commedia gourmand con Bradley Cooper, Sienna Miller, Emma Thompson, Daniel Brühl, Alicia Vikander, Omar Sy, Uma Thurman. Alle 22:45, Babygirl (2024, 114′, regia di Halina Reijn): una top manager intraprende una relazione segreta e passionale con il giovane assistente, mettendo a rischio carriera ed equilibrio personale. Con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Jean Reno, Sophie Wilde. Genere: Giallo.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Black bag – Doppio gioco (2025, 93′, regia di Steven Soderbergh): l’agente George Woodhouse indaga su una fuga di dati classificati e tra i sospetti compare la moglie Kathryn, anche lei nei servizi. Scelta dolorosa tra sicurezza nazionale e matrimonio. Con Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke, Marisa Abela, Regé-Jean Page. Alle 22:40, Ida Red (2022, 111′, regia di John Swab): dalla prigione, la matriarca di un clan criminale affida al figlio un ultimo colpo, mentre l’FBI è già sulle loro tracce. Con Frank Grillo, Josh Hartnett, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, William Forsythe. Genere: Azione.

Zack Snyder’s Justice League e altre chicche: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:10 trasmette Zack Snyder’s Justice League (2021, 240′, regia di Zack Snyder). Unendo le forze con Wonder Woman, Batman tenta di reclutare una squadra di metaumani per contrastare una minaccia imminente. Ognuno deve fare i conti con i propri demoni per affrontare Steppenwolf, DeSaad e Darkseid. Con Ben Affleck, Henry Cavill, Jared Leto, Amber Heard, Robin Wright, Amy Adams, Gal Gadot. Genere: Fantascienza.

Rai 4 alle 23:30 propone Legacy of lies – Gioco d’inganni (2020, 90′, regia di Adrian Bol). La storia: un ex agente dell’MI6 è trascinato in una missione per salvare la figlia e chiudere un vecchio caso con l’aiuto di una giornalista. In una corsa contro il tempo deve consegnare documenti segreti per evitare conseguenze letali. Con Scott Adkins, Honor Kneafsey, Andrea Vasiliou, Yuliia Sobol, Martin McDougall. Genere: Azione.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda The Double (2011, 98′, regia di Michael Brandt), Azione con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Stana Katic. Alle 22:50, La giuria (2003, 127′, regia di Gary Fleder), Thriller con John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz.

Iris alle 21:17 propone Tango e Cash (1989, 105′, regia di Andrej Koncalovskij), Azione con Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance. Alle 23:28, Daylight – Trappola nel tunnel (1996, 115′, regia di Rob Cohen): un disastro in un tunnel mette alla prova il coraggio dei protagonisti. Con Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Stan Shaw. Genere: Azione.

Cine34 alle 23:27 programma Top Model (1988, 88′, regia di Joe D’Amato). Una giornalista indaga sulle agenzie di modelle e scopre un mondo di prostituzione e perversione dietro la facciata rispettabile. Si infiltra per condurre un’inchiesta profonda. Con Jessica Moore, James Sutterfield, Laura Gemser e altri. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 alle 21:14 va in onda Non aprite quella porta – L’inizio (2006, 91′, regia di Jonathan Liebesman), Horror con Jordana Brewster, Diora Baird, R. Lee Ermey, Taylor Handley. Alle 22:59 segue L’ultimo squalo (1980, 88′, regia di Enzo G. Castellari): in una cittadina californiana, un grande squalo terrorizza la costa nonostante le misure di sicurezza, seminando vittime e devastazione durante i festeggiamenti per il centenario. Con James Franciscus, Vic Morrow, Micaela Pignatelli, Joshua Sinclair, Giancarlo Prete. Genere: Drammatico.

Rai Premium alle 23:15 trasmette Sognando il Signor Darcy (2024, 84′, regia di Clare Niederpruem): Harriet, bibliotecaria appassionata di Jane Austen, si ritrova catapultata nel mondo di Orgoglio e Pregiudizio nei panni della cugina americana dei Bennet. Tra ricevimenti e rigidissime convenzioni, mette alla prova il cuore e le proprie idee sull’amore. Con Eliza Bennett, Nicholas Bishop, Nell Barlow. Genere: Sentimentale.

Cielo alle 21:20 offre Il furore della Cina colpisce ancora (1971, 99′, regia di Lo Wei): un giovane di campagna, assunto in una fabbrica di ghiaccio, scopre un traffico di droga organizzato dai dirigenti e decide di ribellarsi. Con Bruce Lee, Maria Yi, Han Ying Chieh, Tony Liu, Paul Tien, Miao Ker Hsiu. Genere: Azione. Alle 23:15, Kickboxer – Il nuovo guerriero (1989, 98′, regia di Mark Disalle e David Worth): dopo che il fratello resta paralizzato sul ring, Kurt si allena per sfidare il campione Tong Po. Determinazione e tenacia per superare ogni ostacolo. Con Jean-Claude Van Damme, Dennis Alexio, Rochelle Ashana. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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