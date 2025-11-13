I film in onda in TV stasera, giovedì 13 novembre 2025: Miriam Leone si innamora di un collega famoso, chi è lui Le migliori pellicole in onda oggi, giovedì 13 novembre 2025: in Marilyn ha gli occhi neri l'ex Miss Italia è una mitomane che si innamora di nevrotico Stefano Accorsi

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare. In totale sono 31 i film in programmazione giovedì 13 novembre 2025, con opzioni per tutti i gusti: dal fantasy La fabbrica di cioccolato su Italia 1 all’azione avventurosa di Ghostbusters: Minaccia glaciale su Sky Cinema 1, fino al cult Pulp Fiction su Sky Cinema Collection.

Un matrimonio esplosivo: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 – ore 21:40: Un matrimonio esplosivo (2022, 100′). Regia di Jason Moore. Con Jennifer Coolidge, D’Arcy Carden, Josh Duhamel, Jennifer Lopez, Callie Hernandez. Di cosa parla: Darcy e Tom organizzano il loro matrimonio in una splendida location tropicale, ma la festa deraglia quando tutti gli invitati vengono presi in ostaggio. Saranno proprio i futuri sposi a dover salvare le rispettive famiglie, tra botte e risate, mentre il loro rapporto viene messo alla prova.

Italia 1 – ore 21:24: La fabbrica di cioccolato (2005, 115′). Regia di Tim Burton. Con Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, Christopher Lee, Missi Pyle, James Fox, AnnaSophia Robb, Adam Godley, Julia Winter, Deep Roy. La storia: Charlie vince un biglietto d’oro per visitare la stravagante fabbrica di Willy Wonka. Un tour incredibile tra fiumi di cioccolato, invenzioni folli e prove sorprendenti che riveleranno carattere e desideri dei giovani ospiti.

TV8 – ore 21:30: Io prima di te (2016, 110′). Regia di Thea Sharrock. Con Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis, Janet McTeer, Stephen Peacocke, Vanessa Kirby, Brendan Coyle. Una giovane senza lavoro diventa assistente di un banchiere tetraplegico. Giorno dopo giorno nasce un legame profondo che cambierà il destino di entrambi, tra emozioni, scelte difficili e rinascite personali.

Ghostbusters: Minaccia glaciale: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, 116′). Regia di Gil Kenan. Con Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Patton Oswalt. La famiglia Spengler torna nella storica caserma di New York per unire le forze con gli acchiappafantasmi originali. Una nuova minaccia può congelare il mondo e solo la squadra al completo potrà fermarla. A seguire, ore 23:15: Dangerous – Pericoloso (2021, 99′). Regia di David Hackl. Con Scott Eastwood, Mel Gibson, Kevin Durand, Famke Janssen, Tyrese Gibson. Un ex detenuto in libertà vigilata indaga sulla morte del fratello, braccato da mercenari e coinvolto in una cospirazione ad alto rischio.

Sky Cinema 2 – ore 21:15: November – I cinque giorni dopo il Bataclan (2022, 105′). Regia di Cédric Jimenez. Con Lyna Khoudri, Marine Vacth, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain. Cronaca serrata delle operazioni delle forze antiterrorismo nei cinque giorni successivi agli attacchi del 13 novembre 2015. Ore 23:05: La quattordicesima domenica del tempo ordinario (2023, 98′). Regia di Pupi Avati. Con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo. Tre amici tra sogni artistici, amori e bilanci di vita, da Bologna anni ’70 a un commovente incontro dopo 35 anni.

Sky Cinema Action – ore 21:00: Macchine mortali (2018, 128′). Regia di Christian Rivers. Con Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George, Ronan Raftery. In un mondo di città in movimento che divorano le più piccole, Tom e Hester stringono un’alleanza per cambiare il corso della storia. Ore 23:15: Matrix Revolutions (2003, 129′). Regia di Andy e Larry Wachowski. Con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson. Epilogo della trilogia tra la guerra a Zion e lo scontro finale con l’agente Smith.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Pulp Fiction (1994, 154′). Regia di Quentin Tarantino. Con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Harvey Keitel, Maria De Medeiros. Storie interconnesse di gangster, pugili e rapinatori in un montaggio non lineare che mescola humour nero, violenza, destino e redenzione.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: Il colore viola (1985, 152′). Regia di Steven Spielberg. Con Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey. Il percorso di emancipazione di Celie nell’America segregazionista dei primi del ‘900 tra soprusi, amicizia e dignità ritrovata.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (1993, 125′). Regia di Chris Columbus. Con Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein. Un padre si traveste da governante per stare vicino ai figli dopo il divorzio, tra gag e tanta tenerezza. Ore 23:10: Dolcissime (2019, 85′). Regia di Francesco Ghiaccio. Con Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Valeria Solarino. Tre amiche imparano ad accettarsi e a credere in sé stesse grazie al nuoto sincronizzato e a una complicità che supera i pregiudizi.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Un ragazzo d’oro (2014, 95′). Regia di Pupi Avati. Con Riccardo Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi, Giovanna Ralli. Un pubblicitario tenta di completare il romanzo incompiuto del padre, immergendosi nel mondo editoriale e in un nuovo amore. Ore 22:40: Marilyn ha gli occhi neri (2021, 110′). Regia di Simone Godano. Con Miriam Leone, Stefano Accorsi, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Orietta Notari. In un Centro Diurno, Clara e Diego trasformano le fragilità in forza, aprendo un ristorante e forse anche il cuore.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Sconnessi (2018, 85′). Regia di Christian Marazziti. Con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis. Una vacanza senza internet che svela vizi, virtù e segreti di famiglia. Ore 22:35: Breaking news a Yuba County (2021, 96′). Regia di Tate Taylor. Con Allison Janney, Mila Kunis, Awkwafina, Wanda Sykes, Jimmi Simpson. Dopo la scomparsa del marito, una donna qualunque finisce in un vortice di notorietà, bugie e pericoli.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Gioco pericoloso (2025, 94′). Regia di Lucio Pellegrini. Con Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta, Elena Lietti, Tea Falco. Passione e ambizione complicano la relazione tra una ballerina e uno scrittore quando irrompe un giovane artista carismatico. Ore 22:45: Il potere dei soldi (2013, 106′). Regia di Robert Luketic. Con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Amber Heard, Richard Dreyfuss, Lucas Till. Un giovane tecnico diventa spia industriale e scopre di essere pedina in un gioco di potere senza scrupoli.

Dracula Untold: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:22: Lo specialista (1994, 120′). Regia di Luis Llosa. Con Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Rod Steiger. Un esperto di esplosivi si trova coinvolto in un gioco di seduzione e vendetta tra Miami e il crimine organizzato.

Cine34 – ore 23:22: Testimone a rischio (1996, 95′). Regia di Pasquale Pozzessere. Con Fabrizio Bentivoglio, Margherita Buy, Claudio Amendola. Un uomo del Nord assiste all’omicidio di un giudice in Sud Italia e decide di testimoniare, mettendo in pericolo la propria vita e quella dei suoi cari.

Rai Movie – ore 21:10: Non avrete il mio odio (2022, 102′). Regia di Kilian Riedhof. Con Pierre Deladonchamps, Camelia Jordana, Thomas Mustin, Jonathan Failla, Marcos Adamantiadis. Parigi, 13 novembre 2015: il lutto di Antoine dopo il Bataclan diventa un percorso intimo di resistenza e amore. Ore 22:50: Mother’s Day (2016, 118′). Regia di Garry Marshall. Con Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson, Jason Sudeikis, Britt Robertson, Timothy Olyphant. Storie incrociate di madri, figli e nuove famiglie nella settimana della Festa della mamma.

Rai 4 – ore 23:25: Sex Crimes – Giochi pericolosi (1998, 111′). Regia di John McNaughton. Con Denise Richards, Neve Campbell, Matt Dillon, Kevin Bacon, Theresa Russell. Intrigo erotico e truffe a catena in Florida, tra false accuse e colpi di scena fino all’ultima scena.

20 – ore 21:11: Dracula Untold (2014, 92′). Regia di Gary Shore. Con Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Charlie Cox. Il principe Vlad stringe un patto con l’oscurità per difendere il suo popolo, sacrificando la propria umanità. Ore 23:16: Die Hard – Vivere o morire (2007, 130′). Regia di Len Wiseman. Con Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant, Cliff Curtis. John McClane affronta un attacco informatico su vasta scala in un action pirotecnico.

Cielo – ore 21:20: The Keeper (2009, 95′). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Liezl Carstens, Arron Shiver, Steph Duvall. Un poliziotto tradito dal partner si mette sulle tracce del crimine locale per proteggere una giovane donna minacciata.

Rai Premium – ore 21:20: Impossibile da uccidere (2021, 90′). Regia di Nina Grosse. Con Iris Berben, Murathan Muslu, Barnaby Metschurat. Un’icona del cinema diventa bersaglio di uno stalker e scava nel proprio passato per scoprire la verità. Ore 23:05: Quel Natale che ci ha fatto incontrare (2019, 83′). Regia di Paul Ziller. Con Merritt Patterson, Jon Cor, Luke Roessler. Una fotografa si ritrova a prendersi cura di un bambino e a conoscere meglio lo zio, tra luci e sentimenti delle feste.

Mediaset Italia2 – ore 21:15: Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013, 146′). Regia di Francis Lawrence. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Jena Malone, Stanley Tucci. Katniss e Peeta in tour della vittoria mentre una ribellione prende forma e il Presidente Snow organizza un’edizione speciale degli Hunger Games. Ore 23:09: Annabelle 3 (2019, 106′). Regia di Gary Dauberman. Con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife. Ed e Lorraine Warren rinchiudono la bambola nell’armadio dei manufatti, ma una notte di terrore risveglia spiriti pronti a colpire la loro figlia e le sue amiche.

