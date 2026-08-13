Mariangela Melato, stasera in Tv il suo film più iconico: il cult (con schiaffi) che ha fatto la storia Dal capolavoro "Travolti da un insolito destino su Cine34 a La guerra dei nonni su Canale 5: ecco i film da vedere in Tv oggi 13 agosto 2026.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni brillano la commedia familiare La guerra dei nonni su Canale 5, lo spettacolo mostruoso di Godzilla II – King of the monsters su 20 e il biopic Ferrari su Sky Cinema 1. Una serata ricca di generi: azione, dramma, commedia e grandi classici.

Risate in famiglia con La guerra dei nonni: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 (21:20) propone la commedia del 2023 La guerra dei nonni, regia di Gianluca Ansanelli, con Vincenzo Salemme e Max Tortora. Gerri, nonno affettuoso e presente, vede la sua quotidianità sconvolta dal rientro di Tom, l’altro nonno, che innesca una spassosa rivalità per conquistare i nipoti. Tra scherzi, sfide e colpi di scena, il film (96 minuti) gioca con i toni leggeri della commedia familiare, sostenuto da un cast corale che include Luca Angeletti, Ana Caterina Morariu e Bianca Guaccero.

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Su La7 (21:15) arriva la romantica commedia hawaiana del 2004 50 volte il primo bacio, diretta da Peter Segal, con Adam Sandler e Drew Barrymore. La storia: un veterinario playboy si innamora di una donna che, a causa di un incidente, perde la memoria a breve termine ogni notte. Tra tentativi quotidiani di riconquista, gag e tenerezza, il film (99 minuti) alterna humour e sentimento grazie anche ai comprimari Rob Schneider, Sean Astin e Dan Aykroyd.

Il rombo di Ferrari: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 (21:15) spazio al biopic del 2023 Ferrari, diretto da Michael Mann, con Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley. Il film (130 minuti) racconta il fondatore della celebre casa automobilistica mettendo a fuoco l’uomo dietro al mito, tra ambizioni, sacrifici e vita privata. In seconda serata (23:30) azione adrenalinica con Dirty angels – Missione sotto copertura (2024) di Martin Campbell, con Eva Green e Maria Bakalova: una squadra tutta al femminile tenta un rischioso salvataggio in Afghanistan, tra infiltrazioni, tradimenti e un passato che riemerge.

Su Sky Cinema Family (21:00) la commedia italiana Dolcissime (2019) di Francesco Ghiaccio racconta tre adolescenti alle prese con autostima e corpo, guidate da un’improbabile coach verso una nuova fiducia in sé (85 minuti). A seguire (22:30) fantasy e avventura con Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016) di Cedric Nicolas-Troyan: Freya, sorella di Ravenna, richiama lo Specchio magico e scatena antichi mali; solo due cacciatori banditi possono opporsi (114 minuti), con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain.

Su Sky Cinema Action (21:00) l’epica robotica di Transformers (2007) di Michael Bay: Autobots e Decepticons portano la loro guerra sulla Terra in un’escalation di spettacolo (135 minuti), con Shia LaBeouf e Megan Fox. In seconda serata (23:25) il polar francese Antigang – Nell’ombra del crimine (2015) di Benjamin Rocher: Jean Reno guida una squadra dai metodi non convenzionali contro rapinatori che mettono a ferro e fuoco Parigi (90 minuti).

La collezione crime di Sky Cinema Collection si accende con I delitti del BarLume – Donne con le palle (21:15, 2020) e I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta (23:00, 2020), diretti da Roan Johnson. Tra calcio femminile, pettegolezzi e indagini a Pineta, il gruppo del BarLume affianca il commissario Fusco in due casi dal tono brillante e scanzonato, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti.

Risate e colpi di genio su Sky Cinema Comedy (21:00) con la commedia Uno di famiglia (2018) di Alessio Maria Federici: un insegnante di dizione finisce "adottato" da una potente famiglia criminale dopo aver salvato un suo allievo (92 minuti), con Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica. In seconda serata (22:40) il colpo del secolo con Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001) di Steven Soderbergh: Clooney, Pitt, Damon e Julia Roberts in un heist movie scintillante (116 minuti).

Su Sky Cinema Drama (21:00) l’inedito 2026 Testa o croce? di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis: a inizio Novecento, il Wild West Show di Buffalo Bill arriva a Roma e accende la leggenda della sfida tra cowboy e butteri. L’amore proibito tra Rosa e Santino innesca fuga, taglie e una giustizia piegata al potere, in un racconto dal respiro western (116 minuti) con Alessandro Borghi, Nadia Tereszkiewicz e John C. Reilly. Alle 23:00 l’onirico Al di là dei sogni (1998) di Vincent Ward: Robin Williams attraversa paradiso e inferno per ritrovare l’anima gemella, tra visioni pittoriche ed emozione pura (106 minuti).

Brividi su Sky Cinema Suspense (21:00) con High ground (2025) di James Bamford: l’arresto di un detenuto misterioso scatena la reazione di un cartello, costringendo lo sceriffo a una guerra senza regole (90 minuti), con Charlie Weber e Jon Voight. A seguire (22:35) il neo-noir gastronomico Pig – Il piano di Rob (2021) di Michael Sarnoski: Nicolas Cage, cercatore di tartufi, torna a Portland per ritrovare la scrofa rapita, affrontando i demoni del passato (92 minuti).

Il grande romanticismo su Sky Cinema Romance (21:00) con il kolossal Il dottor Zivago (1965) di David Lean: la passione tra Jurij e Lara deflagra sullo sfondo della Rivoluzione russa, tra neve, balalaike e destini incrociati (192 minuti), con Omar Sharif e Julie Christie.

Sopravvivenza in All is Lost e grandi classici: le proposte delle reti specializzate

Su Iris (21:17) l’intenso survival All is Lost – Tutto è perduto (2013) di J.C. Chandor: un uomo solo in mare (Robert Redford) lotta contro elementi e imprevisti in un racconto quasi senza dialoghi, puro cinema fisico e sensoriale (105 minuti). In seconda serata (23:30) Green Zone (2010) di Paul Greengrass: nell’Iraq del 2003, un ufficiale (Matt Damon) insegue la verità sulle armi di distruzione di massa, tra intrighi dei servizi e azione nervosa da reportage (115 minuti), con Greg Kinnear, Brendan Gleeson e Amy Ryan.

Il canale Rai Movie apre alle 20:45 con il corto del 1928 Stanlio e Ollio – Il tocco finale (19 minuti), seguito alle 21:10 dal thriller psicologico L’amore fatale (2004) di Roger Michell: un incidente con un pallone aerostatico lega ossessivamente Jed a Joe, trasformando una coincidenza in persecuzione minacciosa (100 minuti), con Daniel Craig e Samantha Morton. Alle 22:50 arriva il poliziesco La tela dell’assassino (2004) di Philip Kaufman: l’ispettore Jessica Shepard indaga su omicidi che la riguardano da vicino, tra dubbi e pericoli (97 minuti), con Ashley Judd, Samuel L. Jackson e Andy Garcia.

Sulle frequenze di Rai 4 (23:30) azione militare con Wolf Warrior (2015) di Jacky Wu: un cecchino delle forze speciali affronta mercenari stranieri assoldati da un narcotrafficante (90 minuti), con Scott Adkins.

Su 20 (21:08) l’universo dei kaiju esplode con Godzilla II – King of the monsters (2019) di Michael Dougherty: l’agenzia Monarch fronteggia titani leggendari come Mothra, Rodan e Ghidorah in una battaglia per il destino della Terra (132 minuti), con Vera Farmiga, Kyle Chandler e Millie Bobby Brown. In seconda serata (23:27) il disaster-drama Deep impact (1998) di Mimi Leder: una cometa minaccia la vita sul pianeta, mentre destini privati e decisioni globali corrono contro il tempo (100 minuti), con Morgan Freeman, Téa Leoni ed Elijah Wood.

Il meglio della commedia italiana su Cine34 a partire dalle 20:57 con Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974) di Lina Wertmüller: scontro di classi e di caratteri tra una ricca borghese e un marinaio si trasformano in un rapporto incendiario su un’isola deserta (125 minuti), con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Girato sulla spiaggia di Cala Luna nel golfo di Orosei, il film fu un grande successo commerciale: nella stagione cinematografica italiana 1974-75 arrivò al quinto posto assoluto degli incassi. Una delle caratteristiche del film sono gli schiaffi: secondo il racconto di Giannini, nel copione erano previsti circa dieci schiaffi tra i due protagonisti, mentre nel film ne finirono oltre sessanta. La stessa Melato raccontò anni dopo di essere tornata a casa dopo le riprese con lividi e slogature. Molti non sanno, inoltre, che la protagonista rischiò di essere sostituita. Il primo giorno di riprese in Sardegna, infatti, l’attrice si ferì gravemente a un piede sugli scogli: 15 punti e difficoltà a camminare. L’assicurazione propose di sostituirla, ma Wertmüller si oppose. La soluzione fu far girare Melato soprattutto da seduta e usare controfigure bionde nelle scene dinamiche. Ne è venuto fuori un grande capolavoro del cinema italiano, considerato da molti come il film più rappresentativo della carriera dell’attrice. Anni dopo si era pensato anche a un sequel, ma il progetto fu abbandonato dopo la morte della Melato, avvenuta nel 2013 a causa di un tumore al pancreas. La pellicola è stata apprezzatissima anche in America, dove hanno girato un remake nel 2002 di Guy Ritchie, con Madonna e Adriano Giannini, figlio di Giancarlo: fu girato in parte negli stessi luoghi sardi dell’originale, ma si rivelò un grande flop al botteghino.

Alle 23:16 la commedia a episodi Quelle strane occasioni (1976) firmata da Luigi Magni, Luigi Comencini e Nanni Loy: tre storie tra gelosie, rivelazioni familiari e incontri claustrofobici in ascensore, con Paolo Villaggio, Nino Manfredi e Alberto Sordi (110 minuti).

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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