Serena Rossi in ansia per colpa del figlio: cosa l'ha mandato in crisi Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, va in onda Troppo Napoletano con l'attrice partenopea di fronte ai primi turbamenti amorosi di suo figlio, orfano di padre

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 27 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con offerte per tutti i gusti: dall’action adrenalinico Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno su Italia 1 alla commedia Troppo Napoletano con Serena Rossi al thriller d’autore Sicario su Rai Movie, fino alla doppietta supereroistica di Spider-Man: Far from home e Spider-Man: No way home su Sky Cinema Collection.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:24 propone Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno (2023, 156 min). Di cosa parla: una squadra di agenti segreti deve fermare un nemico potente e sconosciuto che minaccia l’umanità con un’arma pericolosa. Tra tecnologie all’avanguardia e missioni nell’ombra, il rischio è una catastrofe globale. Regia: Dead Reckoning. Cast: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff. Genere: Thriller.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grazie ragazzi: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Grazie ragazzi (2023, 117 min). Un attore disoccupato diventa insegnante di teatro in carcere e scopre talenti inaspettati, guidando i detenuti fino al palcoscenico e dimostrando il potere trasformativo dell’arte. Regia: Riccardo Milani. Cast: Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Fabrizio Bentivoglio. Genere: Commedia. A seguire alle 23:15 Gold (2022, 90 min): nell’outback australiano, due uomini trovano la pepita più grande di sempre e l’avidità incrina la loro alleanza. Regia: Anthony Hayes. Cast: Zac Efron, Anthony Hayes, Thilk Biar, Akuol Ngot, Susie Porter. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Spider-Man: Far from home (2019, 142 min). Dopo gli eventi che hanno sconvolto gli Avengers, Peter Parker parte per l’Europa ma una nuova minaccia lo costringe a rimettere il costume. Regia: Jon Watts. Cast: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Jon Favreau. Genere: Fantasy. Alle 23:30 segue Spider-Man: No way home (2021, 150 min), con il multiverso che spalanca la porta a vecchi nemici. Regia: Jon Watts. Cast: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Action alle 21:00 accende l’azione con Bad Boys: ride or die (2024, 115 min). Mike Lowrey e Marcus Burnett, intrappolati in una rete di corruzione, devono sfuggire a colleghi infedeli e narcotrafficanti per ripulire l’onore del loro capitano. Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Cast: Alexander Ludwig, Will Smith, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane. Genere: Azione. Alle 23:00 Extraction (2015, 83 min ca): un’operazione ad alto rischio tra intrighi e tradimenti. Regia: Steven C. Miller. Cast: Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Dan Bilzerian. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Truffatori in erba (2018, 110 min). Un manager sull’orlo del licenziamento finisce nel mirino di un trafficante e tenta di salvarsi con alleati improbabili. Regia: N. Edgerton. Cast: J. Edgerton, C. Theron. Genere: Commedia. Alle 22:55 Sono tornato (2018, 100 min): Mussolini ricompare nella Roma di oggi e diventa protagonista di un documentario tra satira e paradosso. Regia: L. Miniero. Cast: M. Popolizio, F. Matano. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta A mistake (2024, 101 min). Cosa è davvero accaduto in sala operatoria alla dottoressa Taylor? Un sistema di trasparenza pubblica tutela i pazienti o cerca un colpevole a ogni costo. Regia: Christine Jeffs. Cast: Elizabeth Banks, Mickey Sumner, Simon McBurney, Fern Sutherland, Emmett Skilton. Genere: Drammatico. Alle 22:45 La nostra storia (2020, 136 min): a Medellín negli anni ’70, il medico e attivista Héctor Abad Gómez lotta per i diritti civili sfidando minacce e violenze. Regia: Fernando Trueba. Cast: Javier Cámara, Nicolás Reyes Cano, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego, Laura Londoño. Genere: Biografico.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Troppo Napoletano (2016, 99 min). Storia di crescita e sentimenti con ironia partenopea: una giovane donna si trova ad affrontare i primi turbamenti amorosi del figlio, orfano del padre cantante morto facendo stage diving, con l’aiuto di un timido psicologo. Regia: Gianluca Ansanelli. Cast: Serena Rossi, Gennaro Guazzo, Rosario Morra, Luigi Esposito, Salvatore Misticone, Giovanni Esposito. Genere: Commedia. Alle 22:45 Moon il panda (2025, 100 min): un dodicenne si trasferisce in campagna e stringe un’amicizia segreta con un cucciolo di panda protetto. Regia: Gilles de Maistre. Cast: Liu Ye, Noé Yé, Nina Ye, Sylvia Chang, Alexandra Lamy. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance alle 21:00 in onda Giovani, carini e disoccupati (1994, 99 min). La storia: quattro amici tra ambizioni, amori e incertezze della generazione X, ripresi in un documentario che scompagina i loro equilibri. Regia: Ben Stiller. Cast: Winona Ryder, Ethan Hawke, Ben Stiller, Janeane Garofalo, Steve Zahn. Genere: Commedia. Alle 22:45 Beata te (2022, 90 min): l’Arcangelo Gabriele annuncia a una regista che avrà un figlio "in dono", spingendola a interrogarsi sulla felicità. Regia: Paola Randi. Cast: Serena Rossi, Fabio Balsamo, Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala, Alessandro Riceci, Caterina Bernardi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Caccia al killer: Monster (2021, 85 min). Aileen Wuornos arriva in Florida nel 1976 per ricominciare, ma una spirale di eventi la porterà a diventare una delle serial killer più famose d’America. Regia: Daniel Farrands. Cast: Peyton List, Tobin Bell, Lydia Hearst. Genere: Thriller. Alle 22:30 Nosferatu (2024, 133 min): mentre il marito è in viaggio verso la Transilvania, una giovane sposa è tormentata da visioni e dalla minaccia del Conte Orlok. Regia: Robert Eggers. Cast: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson. Genere: Horror.

Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:16 manda in onda Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills (1987, 99 min). Axel Foley torna tra inseguimenti e risate nell’action-comedy di Tony Scott. Regia: Tony Scott. Cast: Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Jürgen Prochnow, Brigitte Nielsen, Paul Reiser, Ronny Cox. Genere: Commedia.

Cine34 alle 21:00 presenta Baciato dalla fortuna (2011, 97 min ca). Regia: Paolo Costella. Cast: Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann, Nicole Grimaudo, Asia Argento, Elena Santarelli, Dario Bandiera, Isabelle Adriani, Sabrina Bertaccini. Genere: Commedia. Alle 23:09 segue Cose da pazzi (2005, 85 min). La storia: dopo l’arrivo di misteriosi pacchi pieni di denaro, una famiglia scivola nell’incertezza e nelle tentazioni, tra pressioni e trovate grottesche. Regia: Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Lidia Vitale, Carlo Croccolo, Teresa Del Vecchio, Biagio Izzo. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 offre Sicario (2015, 121 min ca). Un’agente dell’FBI si unisce a una task force d’élite lungo il confine USA-Messico, guidata da un consulente enigmatico che metterà alla prova ogni sua convinzione. Regia: Denis Villeneuve. Cast: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Lora Martinez-Cunningham, Maximiliano Hernández, Alan D. Purwin. Genere: Thriller. Alle 23:10 Soldado (2018, 122 min): la guerra ai cartelli si fa ancora più spietata tra operazioni sotto copertura e dilemmi morali. Regia: Stefano Sollima. Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Catherine Keener, Matthew Modine. Genere: Thriller.

Rai 4 alle 23:30 propone Faster (2011, 98 min). Un ex galeotto, deciso a vendicare il fratello, scatena una corsa contro il tempo tra sicari e polizia. Regia: George Tillman jr. Cast: Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Maggie Grace, Carla Gugino, Tom Berenger, Moon Bloodgood, Michael Irby, Oliver Jackson-Cohen, Xander Berk. Genere: Azione.

20 alle 21:10 programma Tornare a vincere (2020, 115 min). Di cosa parla: un ex talento del basket, travolto dai propri demoni, accetta di allenare la squadra del suo vecchio liceo per cercare la redenzione. Regia: Gavin O’Connor. Cast: Ben Affleck, Janina Gavankar, Al Madrigal, Michaela Watkins, Glynn Turman. Genere: Biografico.

Mediaset Italia2 alle 21:01 sceglie The darkness (2016, 92 min). Dopo una gita al Grand Canyon con un misterioso sasso portato a casa, la famiglia Taylor è assediata da inquietanti eventi soprannaturali. Regia: Greg Mclean. Cast: Kevin Bacon, Radha Mitchell, David Mazouz, Lucy Fry. Genere: Thriller. Alle 23:06 Something in the water (2024, 86 min): cinque amiche ai Caraibi finiscono in una lotta disperata per la sopravvivenza quando la barca urta una roccia sommersa e una minaccia letale emerge dalle acque cristalline. Regia: Hayley Easton Street. Cast: Lauren Lyle, Hiftu Quasem, Natalie Mitson, Laura Costa, Gabriel Prevost-Takahashi. Genere: Horror.

Cielo alle 21:20 trasmette Rogue il solitario (2007, 103 min). Un agente dell’FBI vuole vendicare un collega ucciso dal killer Rogue e si addentra nelle faide della mafia giapponese tra tradimenti ed escalation di violenza. Regia: Philip G. Atwell. Cast: Jet Li, Jason Statham, Devon Aoki, John Lone, Luis Guzman, Saul Rubinek, Ryo Ishibashi, Sung Kang. Genere: Azione.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche