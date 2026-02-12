Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole) Nel Principe dimenticato l'attore francese deve rassegnarsi alla crescita della sua bambina. Tutti i film in programmazione stasera, giovedì 12 febbraio 2026

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni spiccano l’adrenalina di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma su Italia 1, l’iconico I predatori dell’arca perduta su Sky Cinema Collection e il thriller soprannaturale L’evocazione – The Conjuring su Sky Cinema Suspense. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’azione di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1. Alle 21:26 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011, regia di Brad Bird; durata 138’). Con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Léa Seydoux e Michael Nyqvist. Di cosa parla: una cellula IMF finisce senza copertura dopo l’esplosione al Cremlino e deve impedire che dei codici nucleari rubati inneschino una guerra globale. Genere: Azione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

TV8. Alle 21:30 Innocenti bugie (2010, regia di James Mangold; durata 110’). Con Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Paul Dano e Viola Davis. La storia: una donna del Midwest si ritrova coinvolta in un complotto internazionale accanto a una superspia per proteggere un’invenzione rivoluzionaria per l’energia. Genere: Azione. A seguire, alle 23:30 Left Behind – La profezia (2014, regia di Vic Armstrong; durata 110’). Con Nicolas Cage, Chad Michael Murray e Lea Thompson. Un misterioso evento catastrofico provoca sparizioni di massa e getta il mondo nel caos: un pilota tenta di riportare a casa i sopravvissuti. Genere: Azione.

La nuova missione di Mission: Impossible – The Final Reckoning: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1. Alle 21:15 Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, regia di Christopher McQuarrie; durata 170’). Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames e Simon Pegg. Di cosa parla: Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare Entità, un’Intelligenza Artificiale fuori controllo che minaccia il pianeta. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action. Alle 21:00 Blu profondo (1999, regia di Renny Harlin; durata 104’). Con Saffron Burrows, Thomas Jane e LL Cool J. In un laboratorio sottomarino, squali modificati geneticamente trasformano un esperimento in incubo. Genere: Azione. Alle 22:50 The Jackal (1997, regia di Michael Caton-Jones; durata 124’). Con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. Caccia serrata a un killer implacabile che cambia identità. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection. Alle 21:15 I predatori dell’arca perduta (1981, regia di Steven Spielberg; durata 116’). Con Harrison Ford e Karen Allen. Indiana Jones sfida trappole e nazisti per l’Arca dell’Alleanza. Genere: Avventura. Alle 23:15 I pompieri (1985, regia di Neri Parenti; durata 97’). Con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Gigi & Andrea e Ricky Tognazzi. Commedia corale tra gaffe e soccorsi improbabili. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy. Alle 21:00 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021, regia di Riccardo Milani; durata 110’). Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola. Tra equivoci e seconde possibilità, Monica e Giovanni scoprono che la scintilla non si è spenta. Genere: Commedia. Alle 22:55 Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo (2023, regia di John Slattery; durata 99’). Con Jon Hamm e Tina Fey. Un investigatore indaga su due delitti con la stessa vittima omonima in una cittadina piena di segreti. Genere: Thriller.

Sky Cinema Drama. Alle 21:00 A proposito di Schmidt (2002, regia di Alexander Payne; durata 124’). Con Jack Nicholson, Kathy Bates e Hope Davis. Un pensionato ricalibra la propria vita in un viaggio tra rimpianti e nuove consapevolezze. Genere: Commedia agrodolce. Alle 23:10 Le cose che non ti ho detto (2019, regia di William Nicholson; durata 100’). Con Annette Bening e Bill Nighy. Dopo decenni di matrimonio, una coppia affronta una dolorosa separazione sotto lo sguardo del figlio. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family. Alle 21:00 Dragon Trainer 2 (2014, regia di Dean Deblois; durata 105’). Hiccup e Sdentato scoprono una grotta segreta di draghi e un misterioso domatore, dovendo difendere la pace conquistata. Genere: Animazione. Alle 22:45 Il principe dimenticato (2020, regia di Michel Hazanavicius; durata 101’). Con Omar Sy e Bérénice Bejo. Un padre vede sfumare il mondo magico delle favole create per la figlia e affronta l’avventura più importante: lasciarla crescere. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance. Alle 21:00 Capodanno a New York (2011, regia di Garry Marshall; durata 118’). Cast stellare per storie intrecciate nella notte di San Silvestro tra amori, seconde chance e ricominciare. Genere: Commedia romantica. Alle 23:00 Duplicity (2009, regia di Tony Gilroy; durata 125’). Con Julia Roberts e Clive Owen. Due ex agenti si sfidano tra seduzione e spionaggio industriale per un prodotto rivoluzionario. Genere: Commedia spionistica.

Sky Cinema Suspense. Alle 21:00 Black bag – Doppio gioco (2025, regia di Steven Soderbergh; durata 93’). Con Michael Fassbender e Cate Blanchett. Un agente indaga su una fuga di dati che coinvolge anche la moglie: tra dovere e sentimenti, la verità ha un prezzo. Genere: Thriller. Alle 22:40 L’evocazione – The Conjuring (2013, regia di James Wan; durata 112’). Con Vera Farmiga e Patrick Wilson. I Warren affrontano una presenza demoniaca in una casa isolata. Genere: Horror.

Il brivido di The Jackal su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris. Alle 21:14 Danko (1988, regia di Walter Hill; durata 103’). Con Arnold Schwarzenegger e James Belushi. Un duro capitano sovietico fa squadra con un poliziotto di Chicago per fermare un narcotrafficante. Genere: Azione. Alle 23:26 The Jackal (1997, regia di Michael Caton-Jones; durata 124’). Con Bruce Willis e Richard Gere. Caccia internazionale a un killer camaleontico ingaggiato per un attentato. Genere: Thriller.

Rai Movie. Alle 21:10 The equalizer – Il vendicatore (2014, regia di Antoine Fuqua; durata 128’). Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz e Melissa Leo. Un ex agente in cerca di redenzione sfida la mafia russa per proteggere una giovane in pericolo. Genere: Azione. Alle 23:25 Source Code (2011, regia di Duncan Jones; durata 93’). Con Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan e Vera Farmiga. Un soldato rivive gli ultimi otto minuti prima di un’esplosione su un treno per scoprire l’attentatore e sventare un nuovo attacco. Genere: Azione sci-fi.

Rai 4. Alle 23:30 Hell – Esplode la furia (2003, regia di Ringo Lam; durata 96’). Con Jean-Claude Van Damme. Dopo l’omicidio della moglie in Russia e l’assoluzione del colpevole, un uomo diventa giustiziere e finisce in un carcere dove il direttore organizza letali combattimenti tra detenuti. Genere: Azione.

20. Alle 21:10 Focus – Niente è come sembra (2015, regia di Glenn Ficarra e John Requa). Con Will Smith e Margot Robbie. Tra colpi di scena e doppio gioco, un maestro della truffa s’innamora della sua allieva in una partita di inganni. Genere: Commedia crime. Alle 23:30 Homefront (2013, regia di Gary Fleder; durata 100’). Con Jason Statham, James Franco e Winona Ryder. Un ex agente DEA cerca pace per la figlia in una cittadina, ma finisce nel mirino della criminalità locale. Genere: Azione.

Cielo. Alle 21:20 Born to Raise Hell (2010, regia di Lauro Chartrand; durata 98’). Con Steven Seagal. Task force internazionale contro la criminalità dei Balcani tra faide e vendette. Genere: Azione. Alle 23:15 The Legend of Zorro (2005, regia di Martin Campbell; durata 130’). Con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. Zorro torna a difendere la California da un complotto esplosivo. Genere: Avventura.

Mediaset Italia2. Alle 21:05 The Lodgers – Non infrangere le regole (2017, regia di B. O’Malley; durata 93’). Con B. Milner e C. Vega. In una dimora irlandese due gemelli vivono sotto regole oscure e presenze inquietanti. Genere: Horror. Alle 23:03 La figlia della sciamana (2015, regia di Kenneth Kainz). Con Rebecca Emilie Sattrup, Jakob Oftebro e Søren Malling. Tra magie nordiche e destini incrociati, una giovane scopre poteri e responsabilità. Genere: Avventura.

Rai Premium. Alle 23:20 Natale a Christmas Island (2023, regia di David Weaver; durata 84’). Con Andrew W. Walker, Rachel Skarsten e Kate Drummond. Una tempesta devia il volo di una pilota verso Christmas Island: tra collaborazione e sogni di carriera, potrebbe nascere anche l’amore. Genere: Sentimentale.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche