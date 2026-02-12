Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole)
Nel Principe dimenticato l'attore francese deve rassegnarsi alla crescita della sua bambina. Tutti i film in programmazione stasera, giovedì 12 febbraio 2026
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni spiccano l’adrenalina di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma su Italia 1, l’iconico I predatori dell’arca perduta su Sky Cinema Collection e il thriller soprannaturale L’evocazione – The Conjuring su Sky Cinema Suspense. Ce n’è davvero per tutti i gusti.
- L’azione di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma: le proposte delle reti in chiaro
- La nuova missione di Mission: Impossible - The Final Reckoning: le proposte di Sky Cinema
- Il brivido di The Jackal su Iris: le proposte delle reti specializzate
L’azione di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma: le proposte delle reti in chiaro
Italia 1. Alle 21:26 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011, regia di Brad Bird; durata 138’). Con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Léa Seydoux e Michael Nyqvist. Di cosa parla: una cellula IMF finisce senza copertura dopo l’esplosione al Cremlino e deve impedire che dei codici nucleari rubati inneschino una guerra globale. Genere: Azione.
TV8. Alle 21:30 Innocenti bugie (2010, regia di James Mangold; durata 110’). Con Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Paul Dano e Viola Davis. La storia: una donna del Midwest si ritrova coinvolta in un complotto internazionale accanto a una superspia per proteggere un’invenzione rivoluzionaria per l’energia. Genere: Azione. A seguire, alle 23:30 Left Behind – La profezia (2014, regia di Vic Armstrong; durata 110’). Con Nicolas Cage, Chad Michael Murray e Lea Thompson. Un misterioso evento catastrofico provoca sparizioni di massa e getta il mondo nel caos: un pilota tenta di riportare a casa i sopravvissuti. Genere: Azione.
La nuova missione di Mission: Impossible – The Final Reckoning: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1. Alle 21:15 Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, regia di Christopher McQuarrie; durata 170’). Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames e Simon Pegg. Di cosa parla: Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare Entità, un’Intelligenza Artificiale fuori controllo che minaccia il pianeta. Genere: Thriller.
Sky Cinema Action. Alle 21:00 Blu profondo (1999, regia di Renny Harlin; durata 104’). Con Saffron Burrows, Thomas Jane e LL Cool J. In un laboratorio sottomarino, squali modificati geneticamente trasformano un esperimento in incubo. Genere: Azione. Alle 22:50 The Jackal (1997, regia di Michael Caton-Jones; durata 124’). Con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. Caccia serrata a un killer implacabile che cambia identità. Genere: Thriller.
Sky Cinema Collection. Alle 21:15 I predatori dell’arca perduta (1981, regia di Steven Spielberg; durata 116’). Con Harrison Ford e Karen Allen. Indiana Jones sfida trappole e nazisti per l’Arca dell’Alleanza. Genere: Avventura. Alle 23:15 I pompieri (1985, regia di Neri Parenti; durata 97’). Con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Gigi & Andrea e Ricky Tognazzi. Commedia corale tra gaffe e soccorsi improbabili. Genere: Commedia.
Sky Cinema Comedy. Alle 21:00 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021, regia di Riccardo Milani; durata 110’). Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola. Tra equivoci e seconde possibilità, Monica e Giovanni scoprono che la scintilla non si è spenta. Genere: Commedia. Alle 22:55 Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo (2023, regia di John Slattery; durata 99’). Con Jon Hamm e Tina Fey. Un investigatore indaga su due delitti con la stessa vittima omonima in una cittadina piena di segreti. Genere: Thriller.
Sky Cinema Drama. Alle 21:00 A proposito di Schmidt (2002, regia di Alexander Payne; durata 124’). Con Jack Nicholson, Kathy Bates e Hope Davis. Un pensionato ricalibra la propria vita in un viaggio tra rimpianti e nuove consapevolezze. Genere: Commedia agrodolce. Alle 23:10 Le cose che non ti ho detto (2019, regia di William Nicholson; durata 100’). Con Annette Bening e Bill Nighy. Dopo decenni di matrimonio, una coppia affronta una dolorosa separazione sotto lo sguardo del figlio. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Family. Alle 21:00 Dragon Trainer 2 (2014, regia di Dean Deblois; durata 105’). Hiccup e Sdentato scoprono una grotta segreta di draghi e un misterioso domatore, dovendo difendere la pace conquistata. Genere: Animazione. Alle 22:45 Il principe dimenticato (2020, regia di Michel Hazanavicius; durata 101’). Con Omar Sy e Bérénice Bejo. Un padre vede sfumare il mondo magico delle favole create per la figlia e affronta l’avventura più importante: lasciarla crescere. Genere: Commedia.
Sky Cinema Romance. Alle 21:00 Capodanno a New York (2011, regia di Garry Marshall; durata 118’). Cast stellare per storie intrecciate nella notte di San Silvestro tra amori, seconde chance e ricominciare. Genere: Commedia romantica. Alle 23:00 Duplicity (2009, regia di Tony Gilroy; durata 125’). Con Julia Roberts e Clive Owen. Due ex agenti si sfidano tra seduzione e spionaggio industriale per un prodotto rivoluzionario. Genere: Commedia spionistica.
Sky Cinema Suspense. Alle 21:00 Black bag – Doppio gioco (2025, regia di Steven Soderbergh; durata 93’). Con Michael Fassbender e Cate Blanchett. Un agente indaga su una fuga di dati che coinvolge anche la moglie: tra dovere e sentimenti, la verità ha un prezzo. Genere: Thriller. Alle 22:40 L’evocazione – The Conjuring (2013, regia di James Wan; durata 112’). Con Vera Farmiga e Patrick Wilson. I Warren affrontano una presenza demoniaca in una casa isolata. Genere: Horror.
Il brivido di The Jackal su Iris: le proposte delle reti specializzate
Iris. Alle 21:14 Danko (1988, regia di Walter Hill; durata 103’). Con Arnold Schwarzenegger e James Belushi. Un duro capitano sovietico fa squadra con un poliziotto di Chicago per fermare un narcotrafficante. Genere: Azione. Alle 23:26 The Jackal (1997, regia di Michael Caton-Jones; durata 124’). Con Bruce Willis e Richard Gere. Caccia internazionale a un killer camaleontico ingaggiato per un attentato. Genere: Thriller.
Rai Movie. Alle 21:10 The equalizer – Il vendicatore (2014, regia di Antoine Fuqua; durata 128’). Con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz e Melissa Leo. Un ex agente in cerca di redenzione sfida la mafia russa per proteggere una giovane in pericolo. Genere: Azione. Alle 23:25 Source Code (2011, regia di Duncan Jones; durata 93’). Con Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan e Vera Farmiga. Un soldato rivive gli ultimi otto minuti prima di un’esplosione su un treno per scoprire l’attentatore e sventare un nuovo attacco. Genere: Azione sci-fi.
Rai 4. Alle 23:30 Hell – Esplode la furia (2003, regia di Ringo Lam; durata 96’). Con Jean-Claude Van Damme. Dopo l’omicidio della moglie in Russia e l’assoluzione del colpevole, un uomo diventa giustiziere e finisce in un carcere dove il direttore organizza letali combattimenti tra detenuti. Genere: Azione.
20. Alle 21:10 Focus – Niente è come sembra (2015, regia di Glenn Ficarra e John Requa). Con Will Smith e Margot Robbie. Tra colpi di scena e doppio gioco, un maestro della truffa s’innamora della sua allieva in una partita di inganni. Genere: Commedia crime. Alle 23:30 Homefront (2013, regia di Gary Fleder; durata 100’). Con Jason Statham, James Franco e Winona Ryder. Un ex agente DEA cerca pace per la figlia in una cittadina, ma finisce nel mirino della criminalità locale. Genere: Azione.
Cielo. Alle 21:20 Born to Raise Hell (2010, regia di Lauro Chartrand; durata 98’). Con Steven Seagal. Task force internazionale contro la criminalità dei Balcani tra faide e vendette. Genere: Azione. Alle 23:15 The Legend of Zorro (2005, regia di Martin Campbell; durata 130’). Con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. Zorro torna a difendere la California da un complotto esplosivo. Genere: Avventura.
Mediaset Italia2. Alle 21:05 The Lodgers – Non infrangere le regole (2017, regia di B. O’Malley; durata 93’). Con B. Milner e C. Vega. In una dimora irlandese due gemelli vivono sotto regole oscure e presenze inquietanti. Genere: Horror. Alle 23:03 La figlia della sciamana (2015, regia di Kenneth Kainz). Con Rebecca Emilie Sattrup, Jakob Oftebro e Søren Malling. Tra magie nordiche e destini incrociati, una giovane scopre poteri e responsabilità. Genere: Avventura.
Rai Premium. Alle 23:20 Natale a Christmas Island (2023, regia di David Weaver; durata 84’). Con Andrew W. Walker, Rachel Skarsten e Kate Drummond. Una tempesta devia il volo di una pilota verso Christmas Island: tra collaborazione e sogni di carriera, potrebbe nascere anche l’amore. Genere: Sentimentale.
