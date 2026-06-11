I film in onda in TV stasera: Brad Pitt sfida gli zombie, Roy Scheider dà la caccia allo squalo Dai brividi di Night hunter su Sky Cinema 1 al romanticismo di Io prima di te su TV8, passando per il classico Il vigile su Cine34: una serata per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 31 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e pacchetto Sky Cinema. Tra i titoli da segnalare spiccano Night hunter, il romantico Io prima di te e l’adrenalinico World War Z. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Suspense con Notte di bugie e un classico romantico: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 — 23:15, Notte di bugie (2021, 90’). Regia di Nadeem Soumah. Con Anna Marie Dobbins, Colt Prattes, Louis Mandylor. Di cosa parla: una giovane procuratrice passa la notte a casa di un avvocato rivale e si risveglia accanto al suo cadavere. La situazione precipita quando le viene affidato proprio il processo per quell’omicidio. Genere: Thriller.

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TV8 — 21:40, Io prima di te (2016, 110’). Regia di Thea Sharrock. Con Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis, Janet McTeer, Stephen Peacocke, Vanessa Kirby, Brendan Coyle. La storia: Louisa trova lavoro come assistente di Will, giovane banchiere tetraplegico. Dalla diffidenza iniziale nasce un legame capace di cambiare le loro vite. Genere: Drammatico.

Thriller e azione con Night hunter: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15, Night hunter (2018, 98’). Regia di David Raymond. Con Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario, Minka Kelly, Nathan Fillion. Trama: un sottotenente di polizia si allea con un vigilante per fermare un criminale connesso a rapimenti e omicidi seriali. Genere: Thriller. A seguire, 23:00, American assassin (2017, 112’), regia di Michael Cuesta, con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar. Dopo un addestramento segreto, un giovane agente è inviato a sventare una minaccia in Medio Oriente. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action — 21:00, World War Z (2012, 115’). Regia di Marc Forster. Con Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Matthew Fox, David Morse, Pierfrancesco Favino, e altri. Un funzionario ONU affronta una pandemia che trasforma gli umani in feroci zombie, cercando una soluzione per fermare l’apocalisse. Genere: Azione. Alle 23:05, Mortal Kombat (2021, 110’), regia di Simon McQuoid, con Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Ludi Lin. Un ex campione di MMA scopre un destino legato a un’antica guerra per la Terra. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection — 21:15, Lo squalo (1975, 125’). Regia di Steven Spielberg. Con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary. In una cittadina costiera, uno squalo semina il panico. Sceriffo, pescatore e oceanologo uniscono le forze per dargli la caccia. Genere: Thriller. Alle 23:25, Minority Report (2002, 145’), regia di Steven Spielberg, con Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Kathryn Morris. In un futuro in cui i crimini si prevedono prima che accadano, un agente è accusato di un omicidio che non ha ancora commesso. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy — 21:00, Gli idoli delle donne (2022, 90’). Regia di Claudio Gregori, Eros Puglielli, Pasquale Petrolo. Con Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Francesco Arca, Ilaria Spada, Maryna. Commedia dagli equivoci irriverenti. Alle 22:40, Come ti spaccio la famiglia (2013, 111’), regia di Rawson Marshall Thurber, con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter e altri. Un piccolo spacciatore inscena una finta famiglia per attraversare il confine con il Messico. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — 21:00, Tapirulàn (2022, 100’). Regia di Claudia Gerini. Con Claudia Gerini, Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna. Una counselor in corsa sul tapis roulant affronta un passato irrisolto quando riappare la sorella con una richiesta sconvolgente. Genere: Commedia. Alle 22:50, I limoni d’inverno (2023, 110’), regia di Caterina Carone, con Christian De Sica, Teresa Saponangelo, Francesco Bruni, Luca Lionello, Max Malatesta. Due vicini uniti dal giardinaggio condividono dolori e segreti fino a ritrovare la felicità. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family — 21:00, King – Un cucciolo da salvare (2022, 90’). Regia di David Moreau. Con Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert. Due fratelli decidono di riportare in Africa un cucciolo di leone fuggito in città, con l’aiuto del nonno. Genere: Avventura. Alle 22:45, Caterina va in città (2003, 90’), regia di Paolo Virzì, con Sergio Castellitto, Margherita Buy, Alice Teghil, Galatea Ranzi, Flavio Bucci. Una tredicenne tra cortei e feste dell’alta società nella Roma dei primi anni 2000. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance — 21:00, Breve storia d’amore (2025, 98’). Regia di Ludovica Rampoldi. Con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino. Una relazione clandestina in hotel prende una piega sinistra quando lei si insinua nella vita di lui. Genere: Drammatico. Alle 22:45, Love again (2023, 102’), regia di Jim Strouse, con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie. Una donna elabora un lutto inviando messaggi al numero del fidanzato scomparso, riassegnato a un altro uomo. Genere: Sentimentale.

Sky Cinema Suspense — 21:00, Il cecchino (2012, 89’). Regia di Michele Placido. Con Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Olivier Gourmet, Violante Placido, Luca Argentero, e altri. Un ispettore bracca una banda assistita da un misterioso tiratore scelto. Genere: Poliziesco. Alle 22:30, Dead of Winter (2025, 97’), regia di Brian Kirk, con Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Brian F. O’Byrne, Gaia Wise. In una baita del Minnesota, una vedova si ritrova a lottare per la vita contro una coppia di assassini. Genere: Thriller.

Risate d’autore con Il vigile e tanta azione: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 — 21:01, La prima notte del giudizio (2018, 97’). Regia di G. McMurray. Con M. Tomei, L.L. Velez. Prequel della saga: a Staten Island debutta la Notte in cui ogni crimine è lecito, scatenando il caos. Genere: Horror. Alle 23:06, 2 gran figli di… (2017, 113’), regia di Lawrence Sher, con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons, Katt Williams. Due fratelli cercano il padre creduto morto e scoprono scomode verità familiari. Genere: Commedia.

Rai 4 — 23:30, Last man down (2022, 87’). Regia di Fansu Njie. Con Daniel Stisen, Olga Kent, Daniel Nehme, Stanislav Yanevski, Madeleine Vall. Un ex soldato isolato in montagna protegge una ragazza braccata dal militare che uccise sua moglie. Genere: Fantascienza.

20 — 21:10, Trespass (2011, 85’). Regia di Joel Schumacher. Con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Ben Mendelsohn e altri. Home invasion teso e serrato. Genere: Thriller. Alle 23:14, Knockout – Resa dei conti (2011, 91’). Regia di Steven Soderbergh. Con Gina Carano, Michael Fassbender, Ewan McGregor, Michael Douglas, Antonio Banderas. Spionaggio e vendetta in un action ad alta energia. Genere: Azione.

Cielo — 21:20, L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente (1972, 100’). Regia di Bruce Lee. Con Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, Malisa Longo, George Wall. A Roma, un maestro di arti marziali affronta la triade e tre campioni inviati per eliminarlo. Genere: Azione. Alle 23:20, Men in Black 3 (2012, 105’). Regia di Barry Sonnenfeld. Con Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson, Jemaine Clement, Alice Eve, Bill Hader, Lady Gaga, Nicole Scherzinger, e altri. Agenti in nero tra viaggi nel tempo per salvare il mondo. Genere: Fantascienza.

Iris — 21:18, Ancora 48 ore (1990, 95’). Regia di Walter Hill. Con Nick Nolte, Eddie Murphy, Brion James, Kevin Tighe, Ed O’Ross. Un poliziotto sospeso ha poco tempo per catturare un boss e provare l’innocenza, chiedendo aiuto al carismatico Reggie Hammond. Genere: Poliziesco. Alle 23:21, Cobra (1986, 83’). Regia di George Pan Cosmatos. Con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni e altri. Un duro della squadra speciale affronta una setta di criminali. Genere: Azione.

Cine34 — 21:00, Il vigile (1960, 100’). Regia di Luigi Zampa. Con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Marisa Merlini, Mara Berni, Mario Riva, Sylvia Koscina. Un neofita del fischietto applica il codice con zelo e combina guai, attirandosi le ire del sindaco. Genere: Commedia. Alle 23:08, I due vigili (1967, 90’). Regia di Giuseppe Orlandini. Con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Isabella Biagini, Luciana Scalise, Umberto D’Orsi. Spassose disavventure in divisa. Genere: Comico.

Rai Movie — 21:10, Il fuoco del peccato (2022, 104’). Regia di Neil LaBute. Con Diane Kruger, Ray Nicholson, Gia Crovatin, Hank Azaria, Chase Sui Wonders. Un ex detenuto intreccia una relazione con la moglie di un ricco uomo d’affari. La morte di quest’ultimo accende sospetti e segreti. Genere: Giallo. Alle 22:55, La regola del silenzio – The company you keep (2012, 125’). Regia di Robert Redford. Con Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Julie Christie, Nick Nolte, Richard Jenkins, Stanley Tucci, Anna Kendrick, Brendan Gleeson, Brit Marling, Sam Elliott, Jackie Evancho, Terrence Howard. Un ex attivista braccato da un giovane reporter cerca di ripulire il proprio nome. Genere: Thriller.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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