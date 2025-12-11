Film in TV: il tragico destino del compagno di Serena Rossi ha segnato la sua vita In Troppo Napoletano l'attrice e conduttrice deve crescere da sola il piccolo Ciro. Tutti i film in programmazione in TV oggi, giovedì 11 dicembre 2025

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Siete indecisi sul cosa scegliere in questa serata? Giovedì 11 dicembre 2025 sono ben 34 i film in palinsesto tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema. Spazio all’azione da blockbuster con The Flash su Italia 1, ai brividi del thriller Trust su Sky Cinema Uno e all’adrenalina anni ’90 con L’eliminatore su Iris. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’eroe scarlatto di The Flash guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1, ore 21:26: The Flash (2023, 144’). Regia di Andy Muschietti. Con Ezra Miller, Ron Livingston, Temuera Morrison, Michael Keaton, Kiersey Clemons. Genere: Fantasy. Di cosa parla: l’uomo dietro la maschera di Flash viaggia nel tempo per impedire un tragico evento, ma altera la linea temporale generando un pericoloso multiverso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La7, ore 23:00: Il divo (2008, 110’). Regia di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Piera Degli Esposti, Michele Placido, Fanny Ardant. Genere: Biografico.

Nove, ore 21:30: A casa per Natale (2018, 90’). Regia di David Winning. Con Megan Park, Josh Henderson, Susan Hogan, Paul McGillion, Lindsay Maxwell. Genere: Sentimentale. La storia: due viaggiatori riluttanti, entrambi alle prese con perdite personali, si ritrovano a condividere un percorso che riaccenderà inaspettatamente lo spirito delle feste.

Il thriller Trust apre la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno, ore 21:15: Trust (2025, 96’). Regia di Carlson Young. Con Sophie Turner, Billy Campbell, Katey Sagal, Renata Vaca, Peter Mensah. Genere: Thriller. Di cosa parla: una star di Hollywood, in fuga da uno scandalo, si rifugia in una baita isolata, ma un tradimento la intrappola in un gioco di sopravvivenza. A seguire, ore 22:50: American Gangster (2007, 157’). Regia di Ridley Scott. Con Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin. Genere: Thriller. Nell’America dei ’70, un boss dell’eroina e un detective si sfidano sullo sfondo di corruzione e traffici illeciti.

Sky Cinema Due, ore 21:15: Rob Peace (2024, 119’). Regia di Chiwetel Ejiofor. Con Chiwetel Ejiofor, Michael Kelly, Camila Cabello, Gbenga Akinnagbe, Mary J. Blige. Genere: Biografico. Un brillante studente di Yale diviso tra una carriera promettente e il dovere verso il padre in carcere. A seguire, ore 23:20: The Judge (2014, 141’). Regia di David Dobkin. Con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Leighton Meester. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action, ore 21:00: C’era una volta a Los Angeles (2017, 94’). Regia di Mark e Robb Cullen. Con Bruce Willis, Jason Momoa, Famke Janssen, John Goodman. Genere: Commedia d’azione. Un detective privato si mette contro una gang pur di ritrovare il suo cane. A seguire, ore 22:40: Top Gun (1986, 109’). Regia di Tony Scott. Con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer. Genere: Azione. Addestramento tra i Top Gun, amori e spettacolari sequenze aeree. "Take My Breath Away" vinse l’Oscar come miglior canzone.

Sky Cinema Collection, ore 21:15: Natale con Bob (2020, 92’). Regia di Charles Martin Smith. Con Luke Treadaway, Kristina Tonteri-Young. Genere: Commedia. Un incontro nel gelo natalizio spinge James a ripercorrere la sua storia con il gatto Bob. A seguire, ore 22:55: Un Natale con i Fiocchi (2012, 90’). Regia di Giambattista Avellino. Con Alessandro Gassmann, Silvio Orlando, Valentina Lodovini. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00: Benvenuto Presidente! (2013, 100’). Regia di Riccardo Milani. Con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Remo Girone, Piera Degli Esposti. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:50: Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011, 98’). Regia di Seth Gordon. Con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Kevin Spacey, Jamie Foxx. Tre amici, stufi di capi insopportabili, architettano un piano di "eliminazione" che li travolgerà di imprevisti.

Sky Cinema Drama, ore 21:00: La stanza del figlio (2001, 99’). Regia di Nanni Moretti. Con Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca. Genere: Drammatico. Un analista affronta il lutto più duro, tra sensi di colpa e fragilità familiari. A seguire, ore 22:45: Vendetta (1999, 117’). Regia di Nicholas Meyer. Con Christopher Walken, Joaquim de Almeida. Genere: Drammatico. New Orleans, 1890: tra clan rivali e razzismo, nove immigrati italiani finiscono accusati dopo l’omicidio del capo della polizia.

Sky Cinema Family, ore 21:00: Troppo Napoletano (2016, 99’). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Serena Rossi, Giovanni Esposito. Genere: Commedia. La trama: dopo la tragica morte del padre di suo figlio, Debora deve crescere il piccolo Ciro da sola. L’aiuterà un goffo psicologo. A seguire, ore 22:50: Sonic – Il film (2020, 94’). Regia di Jeff Fowler. Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Genere: Azione. Il velocissimo riccio blu alleato allo sceriffo Tom sfida il perfido Dr. Robotnik per recuperare gli anelli.

Sky Cinema Romance, ore 21:00: Promises (2021, 113’). Regia di Amanda Sthers. Con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno. Genere: Drammatico. A seguire, ore 23:00: Endless (2020, 95’). Regia di Scott Speer. Con Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, Famke Janssen. Genere: Drammatico. Un amore oltre i confini, tra perdita e seconde possibilità.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00: Il delitto perfetto (1954, 105’). Regia di Alfred Hitchcock. Con Ray Milland, Grace Kelly. Genere: Giallo. A seguire, ore 22:50: Smile 2 (2024, 132’). Regia di Parker Finn. Con Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner. Genere: Horror. Prima di un tour mondiale, la popstar Skye è assediata da eventi spaventosi e pressioni che la costringono a fare i conti con un passato oscuro.

Azione e brividi con L’eliminatore: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:16: L’eliminatore (1996, 115’). Regia di Chuck Russell. Con Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa Williams. Genere: Azione.

Cine34, ore 21:00: …e fuori nevica! (2014, 94’). Regia di Vincenzo Salemme. Con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Giorgio Panariello. Genere: Commedia. Un cantante immaturo torna a Napoli per il testamento della madre e, tra fratelli stravaganti ed equivoci, imparerà a fare i conti con il passato. A seguire, ore 22:27: Una festa esagerata (2018, 90’). Regia di V. Salemme. Con V. Salemme, M. Gallo. Genere: Commedia. Organizzare il 18° di Mirea diventa un’impresa quando la morte del vicino rischia di rovinare tutto.

Rai Movie, ore 21:10: Unico testimone (2001, 89’). Regia di Harold Becker. Con John Travolta, Vince Vaughn, Steve Buscemi, Teri Polo. Genere: Thriller. Dopo il divorzio dei genitori, il dodicenne Danny racconta bugie sul nuovo compagno della madre. Suo padre deve decidere se credergli, mettendo a rischio l’equilibrio familiare. A seguire, ore 22:40: The Double (2011, 98’). Regia di Michael Brandt. Con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Stana Katic. Genere: Azione.

Rai 4, ore 21:20: Girl (2018, 105’). Regia di Lukas Dhont. Con Victor Polster, Arieh Worthalter. Genere: Drammatico. Lara, quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, sogna la danza classica. Con il sostegno del padre, intraprende un percorso di trasformazione fatto di disciplina e coraggio. A seguire, ore 22:55: Ida Red (2022, 111’). Regia di John Swab. Con Frank Grillo, Josh Hartnett, Melissa Leo. Genere: Azione. Dalla prigione, la capofamiglia Ida affida al figlio un ultimo colpo mentre l’FBI lo tiene d’occhio.

20, ore 21:11: Tutti pazzi per l’oro (2008, 113’). Regia di Andy Tennant. Con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland. Genere: Avventura.

Cielo, ore 21:20: Maximum Conviction (2012, 98’). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Steve Austin, Michael Paré. Genere: Azione. Due agenti sorvegliano due detenute in un carcere di massima sicurezza, ma l’irruzione di mercenari d’élite svela una minaccia ben più grande.

Mediaset Italia2, ore 21:15: Chiamata senza risposta (2008, 87’). Regia di Eric Valette. Con Shannyn Sossamon, Edward Burns, Azura Skye, Meagan Good. Genere: Horror. A seguire, ore 23:09: Final Destination 2 (2003, 90’). Regia di David R. Ellis. Con Ali Larter, A.J. Cook. Genere: Horror.

Rai Premium, ore 21:20: Nell’ombra del killer (2020, 85’). Regia di Brian Skiba. Con Allison McAtee, Samantha Cope. Genere: Thriller. Una donna divorziata si innamora di un uomo più giovane e assume un’assistente personale. La nuova presenza avrà conseguenze inattese. A seguire, ore 22:50: Una famiglia sotto l’albero (2021, 90’). Regia di Jason Bourque. Con Aimee Teegarden, Andrew W. Walker. Genere: Sentimentale. Vanessa scopre il padre biologico e accetta di passare il Natale con lui. L’incontro con Kris e una notizia dal laboratorio metteranno alla prova le sue certezze.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche