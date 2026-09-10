I film in TV stasera, giovedì 10 settembre: Jason Momoa vs Bud Spencer, sfida tra pesi massimi Da La vita da grandi su Rai 1 al thriller L’amore bugiardo - Gone Girl su TV8, passando per Aquaman su Sky Cinema Uno e i classici Codice Mercury e Lo chiamavano Bulldozer sui canali specializzati

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I film in onda in TV stasera, giovedì 10 settembre 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: tra le scelte spiccano la commedia italiana La vita da grandi su Rai 1, il thriller d’autore L’amore bugiardo – Gone Girl su TV8 e il kolossal supereroistico Aquaman su Sky Cinema 1. Per chi ama l’azione classica, c’è Codice Mercury su Iris, mentre gli appassionati di commedie possono puntare su Lo chiamavano Bulldozer su Cine34.

La vita da grandi apre la prima serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, 21:30 – La vita da grandi (2025, commedia, 96’). Regia di Greta Scarano. Con Matilda De Angelis, Yuri Tuci, Paolo Hendel, Maria Amelia Monti. Di cosa parla: Irene vive a Roma e ha provato a prendere le distanze da un passato ingombrante. La madre le chiede di tornare a casa per prendersi cura del fratello maggiore Omar, un ragazzo autistico che sogna l’autonomia. Il rientro sconvolge gli equilibri e apre una riflessione tenera e ironica su famiglia, responsabilità e crescita.

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Rai 2, 23:00 – Diabolik – Chi sei? (2023, giallo, 124’). Regia dei Manetti Bros (Antonio e Marco). Con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Lorenzo Zurzolo, Andrea Arru, Valerio Mastandrea. La storia: Diabolik e l’ispettore Ginko si ritrovano faccia a faccia, intrappolati in una cella e con la morte a un passo. In quell’istante, il re del crimine decide di raccontare il proprio enigmatico passato, svelando origini e motivazioni in un confronto teso e rivelatore.

TV8, 21:40 – L’amore bugiardo – Gone Girl (2014, thriller, 145’). Regia di David Fincher. Con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon. Un matrimonio perfetto si sgretola quando la moglie scompare nel nulla e il marito diventa il principale sospettato: un puzzle di apparenze, media e colpi di scena firmato da un maestro del thriller.

Aquaman guida il prime time: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 – Aquaman (2018, fantasy, 143’). Regia di James Wan. Con Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe. L’eroe metà umano e metà atlantideo è chiamato a unire due mondi in una spettacolare avventura sottomarina tra regni in conflitto, creature colossali e battaglie epiche.

Sky Cinema Collection, 21:15 – Mission: Impossible – Fallout (2018, azione, 147’). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames. Dopo il fallimento nell’intercettare del plutonio, Ethan Hunt e la IMF corrono contro il tempo per sventare un disastro globale tra doppiogiochi, alleanze inattese e inseguimenti mozzafiato.

Sky Cinema Action, 21:00 – Transformers – L’ultimo cavaliere (2017, azione, 148’). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, John Goodman. La chiave per salvare il futuro è nascosta nel passato dei Transformers: un’alleanza insolita si mette in moto mentre Optimus Prime è assente e la Terra rischia tutto.

Sky Cinema Comedy, 21:00 – Il pesce innamorato (1999, commedia, 111’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Gabriella Pession, Paolo Hendel, Yamila Diaz. Una fiaba romantica alla toscana tra ambizioni artistiche, successo e sentimenti.

Sky Cinema Comedy, 22:35 – Una notte da leoni 2 (2011, commedia, 102’). Regia di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong. Il gruppo vola in Thailandia per un matrimonio, ma una notte imprevista scatena un domino di guai esilaranti e fuori controllo.

Sky Cinema Drama, 21:00 – Brado (2022, drammatico, 116’). Regia di Kim Rossi Stuart. Con Kim Rossi Stuart, Barbora Bobulova. Un padre e un figlio, lontani da anni, sono costretti a collaborare per gestire un ranch e addestrare un cavallo: tra fatica e polvere, provano a ricucire un rapporto ferito.

Sky Cinema Drama, 23:00 – La promessa – Il prezzo del potere (2021, drammatico, 98’). Regia di Thomas Kruithof. Con Isabelle Huppert, Reda Kateb. Una sindaca a fine mandato deve scegliere tra l’ambizione di un incarico da Ministro e la responsabilità verso una città segnata da disuguaglianze.

Sky Cinema Family, 21:00 – Rosanero (2022, commedia, 100’). Regia di Andrea Porporati. Con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci, Aniello Arena. Un boss emergente e una bambina di dieci anni si scambiano i corpi: convivenza forzata, risate e piccole grandi epifanie.

Sky Cinema Family, 22:40 – Anna Frank e il diario segreto (2021, animazione, 99’). Regia di Ari Folman. La figura immaginaria a cui Anna Frank scriveva prende vita e ripercorre un viaggio toccante attraverso memoria e speranza.

Sky Cinema Romance, 21:00 – The Good House (2021, commedia, 104’). Regia di Maya Forbes e Wallace Wolodarsky. Con Sigourney Weaver, Kevin Kline. Un’agente immobiliare del New England vede incrinarsi la sua "vita perfetta" quando riaffiora una vecchia fiamma.

Sky Cinema Romance, 22:50 – Ghost – Fantasma (1990, sentimentale, 116’). Regia di Jerry Zucker. Con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Un amore più forte della morte in uno dei cult più romantici di sempre.

Sky Cinema Suspense, 21:00 – Out of Sight (1998, commedia, 123’). Regia di Steven Soderbergh. Con George Clooney, Jennifer Lopez, Don Cheadle. Un rapinatore in fuga e una marshal si ritrovano ai lati opposti della legge, ma l’attrazione complica la partita.

Sky Cinema Suspense, 23:05 – L’inferno di cristallo (1974, drammatico, 165’). Regia di John Guillermin. Con Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway. Un grattacielo in festa diventa una trappola di fuoco: tra fiamme e panico, la lotta per la sopravvivenza è disperata.

Azione con Codice Mercury e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Iris, 21:17 – Codice Mercury (1998, azione, 111’). Regia di Harold Becker. Con Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes. Un agente disilluso protegge un bambino autistico capace di decifrare un codice segretissimo: thriller teso tra cospirazioni governative e caccia all’uomo.

Cine34, 21:00 – Lo chiamavano Bulldozer (1978, commedia, 115’). Regia di Michele Lupo. Con Bud Spencer, Joe Bugner. Un ex campione di football americano mette in riga i bulli e allena un’improbabile squadra di ragazzi: scazzottate bonarie e sorrisi.

Cine34, 23:19 – Un bugiardo in Paradiso (1998, commedia, 108’). Regia di Enrico Oldoini. Con Paolo Villaggio, Flavio Insinna, Antonella Attili. Una commedia agrodolce sulle seconde possibilità e le piccole grandi bugie quotidiane.

Rai Movie, 21:10 – Priscilla (2024, biografico, 110’). Regia di Sofia Coppola. Con Cailee Spaeny, Jacob Elordi. A Wiesbaden nel 1959, la giovanissima Priscilla incontra Elvis Presley: un racconto intimo sull’amore, il mito e il prezzo della celebrità.

Rai Movie, 23:25 – Molly’s Game (2017, biografico, 140’). Regia di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera. L’ascesa e la caduta della "regina del poker" che organizzava tavoli clandestini per star e magnati.

Rai 4, 22:50 – Kill (2023, azione, 100’). Regia di Nikhil Nagesh Bhat. Con Lakshya, Raghav Juyal, Tanya Maniktala. Un ex militare su un treno per Nuova Delhi affronta da solo un’orda di banditi: un action serrato a vagoni chiusi.

20, 21:10 – The Fall Guy (2024, azione, 125’). Regia di David Leitch. Con Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Stephanie Hsu. Uno stuntman reduce da un grave incidente indaga sulla scomparsa di una star d’azione, precipitando in una cospirazione hollywoodiana.

Rai Premium, 21:20 – Un’estate in Costa Azzurra (2024, sentimentale, 88’). Regia di Kerstin Ahlrichs. Con Karoline Eichhorn, Matthias Matschke. Tra app di incontri, saponi artigianali e vecchi contrasti familiari, nasce un sentimento inatteso sulla Riviera.

Mediaset Italia2, 21:00 – Dangerous Waters (2023, thriller, 101’). Regia di John Barr. Con Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows, Ray Liotta. Una vacanza in barca a vela si trasforma in incubo quando criminali attaccano l’imbarcazione: per Rose inizia una lotta per la sopravvivenza, tra misteri e rivelazioni.

Mediaset Italia2, 23:05 – Scuola di polizia 5: Destinazione Miami (1988, comico, 91’). Regia di Alan Myerson. Con Bubba Smith, George Gaynes, Michael Winslow, David Graf. Il capitano Harris trama contro Lassard, coinvolto in uno scambio di valigie con diamanti rubati: i giovani allievi accorrono tra gag e inseguimenti.

Cielo, 21:20 – Mercenary for Justice (2006, azione, 91’). Regia di Don E. FauntLeRoy. Con Steven Seagal, Jacqueline Lord, Luke Goss. Un mercenario è costretto a una missione impossibile: liberare da un carcere di massima sicurezza il figlio di un signore della droga.

Cielo, 23:10 – Mr. Crocodile Dundee (1986, avventura, 95’). Regia di Peter Faiman. Con Paul Hogan, Linda Kozlowski. Il leggendario cacciatore australiano alle prese con la "giungla" di New York in una divertente collisione di mondi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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