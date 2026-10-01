I film in onda in TV stasera, giovedì 1 ottobre: sfida cult tra Goonies e Renato Pozzetto Una serata ricchissima con azione, thriller e grandi classici: da Gran Turismo su Sky Cinema Action a Arma letale su Iris, passando per The equalizer - Il vendicatore su TV8

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 25 i film in programmazione tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dall’azione ad alto tasso di adrenalina ai thriller tesi, fino alle commedie italiane e ai classici d’avventura. Tra i titoli di spicco: Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, Arma letale, The equalizer – Il vendicatore.

The equalizer – Il vendicatore: le proposte delle reti in chiaro

TV8 (21:40) propone The equalizer – Il vendicatore (2014, Azione, 128′). Regia di Antoine Fuqua. Cast: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas, Haley Bennett, Vladimir Kulich, Johnny Messner, David Harbour. Un ex agente segreto cerca redenzione vivendo una vita tranquilla, ma quando decide di aiutare una giovane in difficoltà si ritrova nel mirino della mafia russa. La sua giustizia silenziosa diventa inarrestabile, in un crescendo di tensione e combattimenti coreografati.

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Gran Turismo e tanti generi per tutti: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Action apre la serata alle 21:00 con Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, Avventura, 135′). Regia di Neill Blomkamp. Cast: David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Emelia Hartford, Josha Stradowski. Ispirato a una storia vera, segue un gamer talentuoso, un ex pilota in cerca di riscatto e un dirigente visionario uniti dall’obiettivo di conquistare l’élite delle corse. Alle 23:20 arriva Sicario (2015, Thriller). Regia di Denis Villeneuve. Cast: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya. Un’agente dell’FBI entra in una task force d’élite contro i cartelli messicani, mettendo in discussione ogni certezza tra missioni al limite e moralità ambigua.

Sky Cinema Collection propone alle 21:15 I Goonies (1985, Avventura, 111′). Regia di Richard Donner. Cast: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey. La storia: un gruppo di amici trova una mappa del tesoro e parte alla ricerca dell’oro del pirata Willy l’Orbo per salvare il proprio quartiere. Alle 23:15 tocca a 65 – Fuga dalla Terra (2023, Fantascienza, 93′). Regia di Scott Beck, Bryan Woods. Cast: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman. Due sopravvissuti atterrano su un pianeta misterioso che si rivela essere la Terra di 65 milioni di anni fa, tra dinosauri e pericoli primordiali.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 c’è Acqua e sapone (1983, Commedia, 98′). Regia e interpretazione di Carlo Verdone con Florinda Bolkan e Natasha Hovey. Le disavventure di un giovane precario che, per caso, diventa il finto tutore di una teenager-modella, tra equivoci e satira dei costumi. Alle 22:50 segue Ma cosa ci dice il cervello (2019, Commedia, 90′). Regia di Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Carla Signoris, Claudia Pandolfi. Una donna apparentemente ordinaria è in realtà un agente segreto che si ritrova a ristabilire, a modo suo, un po’ di giustizia quotidiana.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 va in onda L’ultimo giorno sulla Terra (2020, Drammatico, 87′). Regia di Romain Quirot. Cast: Hugo Becker, Jean Reno, Lya Oussadit-Lessert. Un giovane alla fine del mondo parte per un viaggio che è anche una ricerca interiore, tra ricordi, rimpianti e scelte decisive. Alle 22:35 arriva Anemone (2025, Drammatico, 121′). Regia di Ronan Day-Lewis. Cast: Daniel Day-Lewis, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley. Un ex militare isolatosi dal mondo viene raggiunto dal fratello: l’incontro riapre ferite antiche e porta a galla segreti familiari mai risolti.

Per tutta la famiglia, Sky Cinema Family alle 22:45 propone Stardust (2007, Fantasy, 128′). Regia di Matthew Vaughn. Cast: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro. In un villaggio al confine con un regno magico, un giovane promette alla sua amata di recuperare una stella caduta, scoprendo un mondo di streghe, pirati volanti e principi rivali.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 c’è Il giorno più bello (2022, Commedia, 90′). Regia di Andrea Zalone. Cast: Valeria Bilello, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna. Un wedding planner vuole cambiare vita ma prima deve organizzare un ultimo, complicatissimo matrimonio tra imprevisti e colpi di scena. Alle 22:45 segue The colour room (2021, Drammatico, 108′). Regia di Claire McCarthy. Cast: Phoebe Dynevor, Matthew Goode, David Morrissey. Di cosa parla: l’ascesa di una giovane ceramista che sfida convenzioni sociali e limiti di classe nell’Inghilterra del primo Novecento.

La tensione cresce su Sky Cinema Suspense con The lodge (2019, Thriller, 100′) alle 21:00. Regia di Severin Fiala e Veronika Franz. Cast: Riley Keough, Jaeden Martell, Richard Armitage, Alicia Silverstone. Un ritiro in un remoto chalet si trasforma in un incubo, tra presenze inquietanti e ossessioni religiose. Alle 22:55, classico di sopravvivenza con Un tranquillo weekend di paura (1972, Avventura, 97′). Regia di John Boorman. Cast: Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty. Una discesa in canoa in Georgia si tramuta in lotta brutale contro la natura e la violenza umana.

Arma letale e i cult da non perdere: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:15 appuntamento con il classico d’azione Arma letale (1987, Azione, 106′). Regia di Richard Donner. Cast: Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey. Un poliziotto tormentato e un sergente prossimo alla pensione formano una coppia improbabile ma efficacissima contro una rete di narcotrafficanti, tra inseguimenti e ironia tagliente.

Cine34 dedica la serata alla coppia comica italiana. Alle 21:00 va in onda La casa stregata (1982, Commedia, 95′). Regia di Bruno Corbucci. Cast: Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli. Una dimora "abitata" scatena equivoci surreali e gag. Alle 23:00 segue Noi uomini duri (1987, Commedia, 102′). Regia di Maurizio Ponzi. Cast: Renato Pozzetto, Enrico Montesano. Due antieroi alle prese con un improbabile corso di sopravvivenza che metterà a dura prova il loro "coraggio".

Su Rai Movie alle 21:10 torna il tesissimo Sicario (2015, Thriller). Regia di Denis Villeneuve. Cast: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin. Un’agente dell’FBI si unisce a una task force per stanare i cartelli alla frontiera USA-Messico, affrontando dilemmi morali e una violenza senza filtri. Alle 23:10 c’è I tre moschettieri (2011, Avventura, 110′). Regia di Paul W.S. Anderson. Cast: Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz. D’Artagnan si unisce ai moschettieri per sventare un complotto internazionale tra duelli, intrighi di corte e azione spettacolare.

In prima serata su Rai 4 alle 21:20: Beast (2017, Thriller, 107′). Regia di Michael Pearce. Cast: Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James. In una comunità isolata, una giovane emarginata s’innamora di un sospettato serial killer, mentre la linea tra attrazione e paura si fa sempre più sottile. Alle 23:10 Wash me in the river (2022, Thriller, 101′). Regia di Randall Emmett. Cast: Robert De Niro, Jack Huston, John Malkovich. Un ex tossicodipendente cerca giustizia dopo la morte della fidanzata, incrociando la strada di due poliziotti in una caccia ai trafficanti.

Canale 20 alle 22:53 propone Kingsman: Il cerchio d’oro (2017, Azione, 141′). Regia di Matthew Vaughn. Cast: Taron Egerton, Colin Firth, Julianne Moore, Jeff Bridges, Channing Tatum. Gli agenti britannici uniscono le forze con i colleghi americani Statesman contro una mente criminale eccentrica, tra gadget folli e sequenze di combattimento ipercinetiche.

Su Mediaset Italia2 alle 21:00 c’è Into the storm (2014, Azione, 89′). Regia di Steven Quale. Cast: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Nathan Kress, Jeremy Sumpter. Un’orda di tornado devasta una cittadina: studenti, storm chaser e soccorritori affrontano un cataclisma in tempo reale. Alle 23:05 brividi con L’evocazione – The Conjuring (2013, Horror, 112′). Regia di James Wan. Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor. I coniugi Warren indagano su fenomeni paranormali in una casa coloniale infestata.

Azioni a ripetizione su Cielo con la doppietta Steven Seagal: alle 21:20 A dangerous man – Solo contro tutti (2010, Azione, 94′). Regia di Keoni Waxman. Un ex detenuto si ritrova in una guerra tra polizia corrotta e mafia cinese per salvare una ragazza. Alle 23:20 Force of Execution (2013, Azione, 99′). Regia di Keoni Waxman. Un boss del crimine affronta tradimenti interni e una brutale resa dei conti.

Per chi ama i paesaggi mediterranei, su Rai Premium alle 21:20 c’è Un’estate a Creta (2022, Sentimentale, 90′). Regia di Eibe Maleen Krebs. Cast: Friederike Linke, Varol Sahin, Despina Pajanou. Isabel eredita una villa con oliveto a Creta, ma tra diritti di abitazione, legami familiari inattesi e scelte economiche, dovrà decidere se vendere o proteggere la nuova comunità che ha incontrato.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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