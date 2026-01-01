Sophia Loren, stasera in TV il film che l'ha trasformata in leggenda: un cult indimenticabile Dal classico Biancaneve e i sette nani su Rai 1 al fantasy Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Italia 1, fino al cult Matrimonio all'italiana su Rai Movie

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 38 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati, con scelte per tutti i gusti. Tra i titoli spiccano Biancaneve e i sette nani su Rai 1, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Italia 1 e Jurassic World: La rinascita su Sky Cinema 1.

La magia senza tempo di Biancaneve e i sette nani: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Alle 21:30 va in onda Biancaneve e i sette nani (1937, 83’), regia di David Hand, genere Animazione. A seguire, alle 23:10, Biancaneve (2012, 105’), regia di Tarsem Singh, con Armie Hammer, Julia Roberts e Lily Collins. Genere Fantasy.

Rai 2 – Alle 21:30 Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero (2025, 89’), regia di Leon Lopez, con Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson. La storia: pochi giorni prima di Natale, Mervin e la squadra indagano su un pescatore trovato morto in piscina in una villa di turisti inglesi, con l’arma del delitto rinvenuta incredibilmente a 8.000 km di distanza. Genere Poliziesco.

Rai 3 – Alle 21:30 Killers of the Flower Moon (2023, 206’), regia di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal. Di cosa parla: gli omicidi dei membri della tribù Osage nell’Oklahoma degli anni ’20, dopo la scoperta del petrolio, tra intrighi e complotti che portano all’intervento del governo. Genere Storico.

Rete 4 – Alle 21:34 Codice d’onore (1992, 138’), regia di Rob Reiner, con Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon. Genere Drammatico.

Canale 5 – Alle 21:55 Santocielo (2023, 120’), regia di Francesco Amato, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Maria Chiara Giannetta, Barbara Ronchi. Genere Commedia.

Italia 1 – Alle 21:28 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2003, 136’), regia di Alfonso Cuaron, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Maggie Smith. Trama: un pericoloso evaso da Azkaban è sulle tracce di Harry nel suo terzo anno a Hogwarts, mettendo in pericolo lui e i suoi amici. Genere Fantasy.

La7 – Alle 21:30 L’impero del sole (1987, 150’), regia di Steven Spielberg, con Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson. La storia: a Shanghai, durante l’invasione giapponese del 1941, il giovane Jim viene separato dai genitori e finisce in un campo di concentramento dove impara a sopravvivere grazie a ingegno e nuovi legami. Genere Drammatico.

TV8 – Alle 21:35 Frankenstein Junior (1974, 105’), regia di Mel Brooks, con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris Leachman, Madeline Kahn. Di cosa parla: Frederick Frankenstein eredita il castello del celebre avo e, aiutato dall’ineffabile Igor, ripete l’esperimento del barone con esiti esilaranti. Genere Comico.

Jurassic World: La rinascita: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Jurassic World: La rinascita (2024, 134’), regia di Gareth Edwards, con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein. Trama: cinque anni dopo Il dominio, i dinosauri sopravvivono in ambienti equatoriali isolati. Tre creature chiave custodiscono il segreto di un farmaco potenzialmente salvavita. Genere Fantascienza.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 300 (2006, 117’), regia di Zack Snyder, con Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro. A seguire, alle 23:00 300: l’alba di un impero (2014, 102’), regia di Noam Murro, con Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey. Genere Azione.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 I delitti del BarLume – Gatte da pelare (2024, 100’), regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson, con Alessandro Benvenuti, Filippo Timi, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi. Alle 22:35 I delitti del BarLume – Sasso carta forbici (2024, 100’). Genere Commedia.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 American Beauty (1999, 122’), regia di Sam Mendes, con Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Mena Suvari, Wes Bentley. Alle 23:05 After Yang (2021, 101’), regia di Kogonada, con Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin H. Min, Haley Lu Richardson. Di cosa parla: quando l’androide-compagno della figlia si rompe, un padre intraprende un percorso intimo che ridefinisce legami e priorità. Genere Fantascienza.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 E.T. – L’extra-terrestre (1982, 110’), regia di Steven Spielberg, con Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote. Alle 23:00 Una notte al museo (2006, 108’), regia di Shawn Levy, con Ben Stiller e Robin Williams. Genere Commedia.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Autumn in New York (2000, 106’), regia di Joan Chen, con Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch. La storia: un 48enne affascinante e allergico ai legami si innamora di una giovane donna con una malattia incurabile. Alle 22:50 Il dottor Zivago (1965, 192’), regia di David Lean, con Omar Sharif, Julie Christie, Alec Guinness. Genere Drammatico.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 The Prestige (2006, 128’), regia di Christopher Nolan, con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie. Alle 23:15 Nella morsa del ragno (2001, 104’), regia di Lee Tamahori, con Morgan Freeman, Monica Potter. Trama: Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una star e di un senatore, con sospetti su un professore della bambina. Genere Thriller.

Sky Cinema Collection – Alle 21:45 Jurassic World: La rinascita (2024, 134’), regia di Gareth Edwards, con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein. Genere Fantascienza.

Avventura e satira con Three Kings: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:18 Three Kings (1999, 104’), regia di David O. Russell, con George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze. Di cosa parla: durante la guerra del Golfo, tre soldati a caccia di oro rubato scoprono i lati meno gloriosi dell’operazione «Tempesta nel deserto». Alle 23:26 The courier (2012, 95’), regia di Hany Abu-Assad, con Jeffrey Dean Morgan, Mickey Rourke, Til Schweiger. Trama: un corriere deve consegnare una valigetta a un killer misterioso e finisce in un pericoloso gioco di inganni. Genere Azione/Avventura.

Cine34 – Alle 21:00 Cosa fai a Capodanno? (2018, 95’), regia di F. Bologna, con Ilenia Pastorelli, Luca Argentero. Alle 23:12 Ho vinto la lotteria di Capodanno (1989, 101’), regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Antonio Allocca. La storia: un cronista sfortunato scopre di aver vinto la lotteria, ma il biglietto scompare innescando una serie di spassosi imprevisti. Genere Commedia.

Rai Movie – Alle 21:10 Matrimonio all’italiana (1964, 104’), regia di Vittorio De Sica, con Sophia Loren, Marcello Mastroianni. Trama: dopo anni come serva-amante, una donna si finge in punto di morte per farsi sposare e svela di avere tre figli, uno dei quali del suo ex amante. Alle 22:55 9 settimane e 1/2 (1986, 121’), regia di Adrian Lyne, con Mickey Rourke, Kim Basinger. Di cosa parla: un’intensa relazione tra un operatore finanziario e una gallerista che dura nove settimane e mezzo, fino alla dolorosa rottura. Generi Commedia/Drammatico.

Rai 4 – Alle 21:20 The black demon (2023, 100’), regia di Adrian Grunberg, con Josh Lucas, Fernanda Urrejola. Trama: una famiglia resta intrappolata su una piattaforma petrolifera minacciata da un gigantesco megalodonte. Alle 23:00 Firestarter (2022, 95’), regia di Keith Thomas, con Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong. Di cosa parla: una bambina con poteri pirocinetici è braccata da un’agenzia governativa che vuole sfruttarla, costringendo la famiglia alla fuga. Generi Thriller/Fantascienza.

20 – Alle 21:11 Quello che non ti uccide (2020, 100’), regia di Joe Carnahan, con Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts. La storia: un ex soldato intrappolato in un loop di morte e rinascita deve affrontare un boss legato al suo tormento. Alle 23:03 Lara Croft: Tomb Raider (2001, 100’), regia di Simon West, con Angelina Jolie, Daniel Craig, Iain Glen. Trama: un’antica reliquia capace di piegare tempo e spazio scatena una corsa contro gli Illuminati. Generi Azione/Avventura.

Mediaset Italia2 – Alle 21:05 Gremlins (1984, 105’), regia di Joe Dante, con Zach Galligan, Phoebe Cates. Di cosa parla: infrante le tre regole del Mogwai, la cittadina viene invasa da dispettosi Gremlins. Alle 23:03 Final Destination 5 (2011, 80’), regia di Steven Quale, con Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Tony Todd. Genere Horror.

Rai Premium – Alle 21:20 Carosello in love (2025, 100’), regia di Jacopo Bonvicini, con Ludovica Martino, Giacomo Giorgio. La storia: dietro le quinte del Carosello, lo show che rivoluziona l’immaginario collettivo, tra sogni d’autore, conflitti e amori sullo sfondo di vent’anni di storia televisiva italiana. Alle 23:10 Un gioioso Natale (2019, 90’), regia di Marita Grabiak, con Tianna Nori, Chad Connell. Trama: due coach natalizie curano le feste di una famiglia nobiliare inglese, tra tradizione e nuove consapevolezze. Generi Commedia/Sentimentale.

Cielo – Alle 21:15 Infiltrato speciale (2002, 98’), regia di Don Michael Paul, con Steven Seagal, Ja Rule, Morris Chestnut, Nia Peeples. Di cosa parla: un criminale si infiltra ad Alcatraz per recuperare lingotti d’oro; un agente federale e un detenuto provano a fermarlo. Genere Azione.

