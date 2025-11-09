I film in onda in TV stasera, domenica 9 novembre 2025: il vero capolavoro (sottovalutato) di Ben Stiller Scoprite i migliori film della serata di domenica 9 novembre 2025: dal romantico Adaline - L'eterna giovinezza su La7 al cult Ti presento i miei.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 29 film, con scelte per tutti i gusti: dal romanticismo di Adaline – L’eterna giovinezza su La7 all’azione di Shooter su 20, fino al biografico d’autore Nemico pubblico su Sky Cinema Collection.

Il romanticismo di Adaline – L’eterna giovinezza: le proposte delle reti in chiaro

La7, ore 21:15 — Adaline – L’eterna giovinezza (2015, 110’). Regia di Lee Toland Krieger. Con Blake Lively, Harrison Ford, Michiel Huisman, Ellen Burstyn. Di cosa parla: una donna, dopo un incidente in una notte gelida, smette di invecchiare. Costretta a celare il suo segreto attraversa il Novecento tra nuove identità, incontri e addii, finché l’amore la spinge a ripensare il proprio destino.

La7, ore 23:15 — Il favoloso mondo di Amélie (2001, 122’). Regia di Jean-Pierre Jeunet. Con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau. La storia: a Montmartre, la timida Amélie decide di dedicarsi alla felicità degli altri con piccoli gesti poetici, finché un misterioso album fotografico e un amore inatteso la metteranno di fronte al coraggio di esporsi.

La commedia di Ti presento i miei e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — Ti presento i miei (2000, 107’). Regia di Jay Roach. Con Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner. Di cosa parla: Greg vuole chiedere la mano della fidanzata ma si scontra con il suocero perfetto e inflessibile, scatenando una catena di equivoci irresistibili. A seguire, ore 23:10 — Sherlock Holmes (2009, 128’), action firmato Guy Ritchie con Robert Downey Jr. e Jude Law, tra magia nera, intrighi e deduzione fulminea.

Sky Cinema 2, ore 21:15 — Corro da te (2022, 113’). Regia di Riccardo Milani. Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Michele Placido. Una commedia romantica degli equivoci che ribalta stereotipi e mette alla prova la sincerità dei sentimenti. Alle 23:15 — PadreNostro (2020, 120’). Regia di Claudio Noce. Con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi. Ambientato nel 1976, segue l’estate di un bambino che assiste a un attentato al padre e scopre l’amicizia come via per affrontare paura e vulnerabilità.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Battleship (2012, 131’). Regia di Peter Berg. Con Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson. Un’alleanza internazionale combatte un’invasione aliena tra mare, cielo e terra, con tattica e coraggio. Alle 23:15 — Copshop – Scontro a fuoco (2021, 109’). Regia di Joe Carnahan. Con Frank Grillo, Gerard Butler. In una stazione di polizia esplode un caotico gioco al massacro tra killer, truffatori e una recluta determinata.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Nemico pubblico (2009, 143’). Regia di Michael Mann. Con Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard. La caccia all’ultimo respiro tra John Dillinger e l’FBI negli anni della Depressione. Un biopic elegante e adrenalinico firmato dal maestro dell’azione atmosferica.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — 2 fantasmi di troppo (2021, 89’). Regia di Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita. Una commedia sovrannaturale leggera tra equivoci e seconde possibilità. Alle 22:40 — Il club dei divorziati (2020, 108’). Regia di Michaël Youn. Con Audrey Fleurot, Michaël Youn. Dopo un tradimento, un gruppo di amici rifonda la propria libertà con esiti esilaranti.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Limonov (2024, 138’). Regia di Kirill Serebrennikov. Con Ben Whishaw. Dalla biografia di Emmanuel Carrère, l’ascesa e metamorfosi del poeta radicale Eduard Limonov tra New York, Parigi e la Russia. Alle 23:15 — Era mio figlio (2020, 115’). Regia di Todd Robinson. Con Sebastian Stan, Christopher Plummer. Un’indagine per la Medaglia d’Onore riapre le ferite del Vietnam e l’eroismo di un paracadutista rimasto a terra per salvare i compagni.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Moon il panda (2025, 100’). Regia di Gilles de Maistre. Tra le montagne cinesi, il dodicenne Tian stringe un’amicizia segreta con un cucciolo di panda protetto. Un’avventura tenera e formativa. Alle 22:45 — Caterina va in città (2003, 90’). Regia di Paolo Virzì. Con Sergio Castellitto, Margherita Buy. La tredicenne Caterina affronta la Roma dei contrasti sociali tra politica, amicizie e crescita.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Il tenente ottomano (2017, 106’). Regia di Joseph Ruben. Con Michiel Huisman, Hera Hilmar, Ben Kingsley. In piena Grande Guerra, un’infermiera americana e un ufficiale turco sfidano i dilemmi morali del conflitto. Alle 22:55 — Vicino all’orizzonte (2019, 109’). Regia di Tim Trachte. Un amore giovane messo alla prova da un segreto difficile da affrontare.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — Here after – L’aldilà (2024, 93’). Regia di Robert Salerno. Con Connie Britton. Una madre ritrova la figlia dopo un incidente mortale ma inquietudini e presenze cambiano la loro quotidianità. Alle 22:40 — Il caso Thomas Crawford (2007, 113’). Regia di Gregory Hoblit. Con Anthony Hopkins, Ryan Gosling. Un ricco uomo confessa l’omicidio della moglie, ma il caso si rivela un diabolico rompicapo giudiziario.

L’azione di Shooter e i titoli da non perdere: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:15 — Uno di noi (2020, 113’). Regia di Thomas Bezucha. Con Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville. Dopo la perdita del figlio, una coppia lotta per proteggere il nipote dalla famiglia Weboy. Un dramma teso e umano sul coraggio. Alle 23:29 — Sergente Rex (2017, 115’). Regia di Gabriela Cowperthwaite. Con Kate Mara, Common, Tom Felton. Una marine e il suo cane antiesplosivo dall’Iraq alla difficile battaglia per restare insieme.

Cine34, ore 21:00 — Una moglie bellissima (2007, 116’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini. Una commedia degli affetti e delle tentazioni in salsa toscana. Alle 22:53 — Faccia di Picasso (2000, 90’). Regia di Massimo Ceccherini. Irreverenza e gag surreali per una notte all’insegna del comico italiano.

Rai Movie, ore 21:10 — Biancaneve (2012, 105’). Regia di Tarsem Singh. Con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer. Una rivisitazione fiabesca e coloratissima del classico, tra ironia e fascino visivo. Alle 22:50 — Sai tenere un segreto? (2019, 94’). Regia di Elise Duran. Con Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin. Durante un volo turbolento, Emma rivela i propri segreti a uno sconosciuto che ritroverà… in ufficio.

Rai 4, ore 21:20 — Gangs of Paris (2023, 93’). Regia di Romain Quirot. Con Alice Isaaz, Niels Schneider. Parigi 1900, tra bande Apache e vendette, una giovane infiltrata si innamora del capo che dovrebbe eliminare. Alle 22:55 — Rovine (2008, 91’). Regia di Carter Smith. Con Jonathan Tucker, Jena Malone. Vacanze in Messico, rovine Maya e antichi culti trasformano l’avventura in incubo.

20, ore 21:07 — Shooter (2007, 124’). Regia di Antoine Fuqua. Con Mark Wahlberg, Danny Glover, Rhona Mitra. Un ex tiratore scelto viene incastrato in un complotto ai massimi livelli e lotta per la verità in un’action dal ritmo serrato.

Mediaset Italia2, ore 23:25 — Il signore della morte (1981, 88’). Regia di Rick Rosenthal. Con Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis. Dopo essere sopravvissuto, il killer torna a terrorizzare la città mentre la sorella è ricoverata in clinica. Un capitolo che punta a mantenere alta la tensione della saga originale.

