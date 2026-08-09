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Gigi Proietti, stasera in TV il suo vero capolavoro: il ruolo (soffiato a Ugo Tognazzi) che l’ha reso leggenda

Dall’imperdibile Il Padrino su Rete 4 all'iconico Febbre da cavallo su La7: ecco tutti i film in onda stasera - domenica 9 agosto 2026 - in prima serata.

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Redazione

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gigi proietti febbre da cavallo
IPA

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 31 film tra classici e novità: dai capolavori senza tempo come Il Padrino su Rete 4, all’azione spettacolare di Battleship su Italia 1, fino ai cult come Pulp Fiction su Sky Cinema Action.

Battleship guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4Il Padrino (21:33, 1972, regia di Francis Ford Coppola; con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton). Durante il matrimonio di sua figlia, Don Vito Corleone riceve suppliche e stringe accordi mentre si accende una feroce guerra tra famiglie. Michael, inizialmente riluttante, entrerà negli affari di famiglia fino a diventarne il leader. Un caposaldo del cinema, granitico nella regia e memorabile nelle interpretazioni.

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Italia 1Battleship (21:24, 2012, regia di Peter Berg; con Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Rihanna). Un’alleanza internazionale si schiera contro una minaccia aliena pronta a devastare il pianeta. Tra oceani in fiamme e tecnologia letale, l’ufficiale Alex Hopper guida l’equipaggio in una corsa contro il tempo per salvare la Terra.

La7Febbre da cavallo (21:15, 1976, regia di Steno; con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak). Tre amici malati di scommesse sui cavalli tentano il "colpo" della vita truccando una corsa, tra travestimenti, equivoci e risate che hanno fatto la storia. La commedia di Steno è uno dei grandi cult della commedia italiana, soprattutto per la coppia Gigi Proietti–Enrico Montesano, rispettivamente Mandrake ed Er Pomata. In realtà, entrambi non avrebbero dovuto far parte del film. Proietti non era la prima scelta. Il produttore Roberto Infascelli pensava inizialmente a Ugo Tognazzi e aveva proposto il ruolo anche a Vittorio Gassman. Steno invece volle un attore romano e, su suggerimento di Alberto Lattuada, scelse un giovane Gigi Proietti. Anche Montesano rischiò di non essere Pomata. Il produttore Infascelli voleva puntare su Carlo Verdone. Fu Steno a preferire Montesano, con cui aveva appena lavorato. Inoltre nella sceneggiatura originale Pomata aveva un ruolo molto più marginale: Steno ed Enrico Vanzina lo ampliarono proprio pensando a Montesano. Ne è nato un miracolo di alchimia cinematografica che tutt’oggi è considerato una delle migliori commedie italiane di quegli anni. Il successo però non fu immediato. Nel 1976, all’uscita, il film non fu un grande successo e ricevette anche critiche negative. Divenne veramente un film di culto negli anni ’90, grazie alle numerose repliche televisive.

La7La patata bollente (23:00, 1979, regia di Steno; con Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Massimo Ranieri). Una commedia degli equivoci che tocca temi sociali e pregiudizi con ironia e ritmo, seguendo un sindacalista dal cuore grande alle prese con situazioni sempre più "bollenti".

Fuochi d’artificio apre la rassegna: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema UnoFuochi d’artificio (21:15, 1997, regia di Leonardo Pieraccioni; con Leonardo Pieraccioni, Vanessa Lorenzo, Massimo Ceccherini, Bud Spencer). Le disavventure sentimentali di Ottone, alla ricerca dell’amore vero tra incontri bizzarri e colpi di scena romantici. A seguire Il grande giorno (22:55, 2022, regia di Massimo Venier; con Aldo, Giovanni e Giacomo): due famiglie organizzano un matrimonio da sogno sul lago di Como, ma l’arrivo inatteso di un "elemento di disturbo" rimescola le carte con irresistibile comicità.

Sky Cinema CollectionI delitti del Barlume – Un due tre stella! (21:15, 2017, regia di Roan Johnson; con Filippo Timi, Stefano Fresi). Nuovi misteri a Pineta: il Viviani scompare e un omicidio legato a un vecchio marinaio svela connessioni insospettabili. A seguire I delitti del Barlume – La battaglia navale (23:00, 2017): i "vecchini" si oppongono a un resort mentre l’indagine su una giovane trovata senza vita porta a verità scomode.

Sky Cinema ActionPulp Fiction (21:00, 1994, regia di Quentin Tarantino; con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel). Storie intrecciate di criminali, amanti e pugili in un mosaico non lineare di violenza, humour nero e dialoghi cult che ha ridefinito il cinema anni ’90.

Sky Cinema ComedyInsospettabili sospetti (21:00, 2017, regia di Zach Braff; con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin). Tre amici in pensione, truffati dalla banca, progettano una rapina "su misura". Segue Chi trova un amico trova un tesoro (22:40, 1981, regia di Sergio Corbucci; con Bud Spencer, Terence Hill): avventura e scazzottate in un’isola del Pacifico alla ricerca di un tesoro leggendario.

Sky Cinema DramaI racconti della domenica (21:00, 2022, regia di Giovanni Virgilio; con Alessio Vassallo, Stella Egitto, Nino Frassica). Quarant’anni di storia italiana attraverso la vita di Francesco, uomo giusto che scrive lettere al padre emigrato in America senza ricevere risposta. A seguire A proposito di Schmidt (22:50, 2002, regia di Alexander Payne; con Jack Nicholson, Kathy Bates): un neo-pensionato ripensa alla propria esistenza in un viaggio ironico e agrodolce.

Sky Cinema FamilyCattivissimo me 2 (21:00, 2013, regia di Chris Renaud, Pierre Coffin). Gru, tra paternità e nuove minacce, torna con i Minions in una missione piena di gag per tutta la famiglia. A seguire Una notte al museo (22:40, 2006, regia di Shawn Levy; con Ben Stiller, Robin Williams): quando le esposizioni prendono vita, la notte diventa un’avventura spassosa.

Sky Cinema RomanceJane Austen ha stravolto la mia vita (21:00, 2024, regia di Laura Piani; con Camille Rutherford, Pablo Pauly). Agathe, libraia sognatrice, approda in una residenza d’autori in Inghilterra: tra insicurezze e colpi di scena, l’amore potrebbe essere dietro l’angolo. Segue Corro da te (22:45, 2022, regia di Riccardo Milani; con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone): commedia romantica degli equivoci che gioca con identità e sentimenti.

Sky Cinema SuspenseI peccatori (21:00, 2025, regia di Ryan Coogler; con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld). Due gemelli tornano a casa per ricominciare, ma un male più grande li attende, mettendone a dura prova il legame. A seguire Armi chimiche (23:20, 2019, regia di Eran Riklis; con Ben Kingsley, Monica Bellucci): spie, doppi giochi e fiducia tradita in un intrigo teso e avvolgente.

Fantozzi e i grandi cult: le proposte delle reti specializzate

IrisL’ultima missione (21:14, 2008, regia di Olivier Marchal; con Daniel Auteuil, Olivia Bonamy). Un noir intenso tra poliziotti segnati dal passato e un’indagine che diventa resa dei conti morale, nel solco del polar francese.

Cine34Fantozzi (21:00, 1975, regia di Luciano Salce; con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro). Le disavventure dell’"impiegato più sfortunato d’Italia" tra mega-ditte, partite alla tv e vacanze tragicomiche che hanno fatto epoca. In seconda serata Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (23:03, 1993, regia di Bruno Gaburro): commedia balneare corale tra intrecci sentimentali e ritmo da vacanze italiane anni ’90.

Rai MovieIl delinquente del rock’n’roll (21:10, 1957, regia di Richard Thorpe; con Elvis Presley). Memphis anni ’50: Vince Everett, ribelle dal talento naturale, diventa stella del rock tra ascesa, amori e contraddizioni del successo. A seguire Un fantastico via vai (22:50, 2013, regia di Leonardo Pieraccioni; con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri): un uomo di mezza età finisce in casa con quattro studenti, tra scontri generazionali e nuove prospettive di vita.

Rai 4Project silence (21:20, 2023, regia di Tae-Gon Kim; con Lee Sun-Kyun, Ju Ji-hoon). Su un ponte bloccato da un incidente, cani geneticamente modificati fuggono seminando il panico: un agente e sua figlia lottano per la sopravvivenza. In seconda serata La fiera delle illusioni (22:55, 2021, regia di Guillermo Del Toro; con Bradley Cooper, Cate Blanchett): l’ascesa di un ambizioso imbonitore e l’incontro con una psichiatra manipolatrice in un elegante noir d’autore.

20La fuga dell’assassino (21:07, 2017, regia di O. Olson, A. Olson; con Jonathan Rhys Meyers, Cam Gigandet). Sogni violenti e realtà si confondono in una corsa contro il tempo per salvare se stesso e la moglie da una minaccia governativa. A seguire Smokin’ Aces (22:51, 2006, regia di Joe Carnahan; con Jeremy Piven, Ben Affleck, Ray Liotta, Alicia Keys): una taglia attira killer di ogni tipo su un informatore di Las Vegas mentre l’FBI prova a proteggerlo.

WarnerTV – Non ci sono film in programma quella sera.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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