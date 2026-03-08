Tom Hanks, stasera in TV (gratis) il suo vero capolavoro: un film leggendario che lo ha trasformato in leggenda Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 8 marzo 2026: dalla commedia Divorzio a Las Vegas su Rai 2 al cult Forrest Gump su Iris, fino all’azione di John Wick su Sky Cinema

I film in TV di oggi, domenica 8 marzo 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 29 i film tra cui scegliere, con generi per tutti i gusti: dalla commedia romantica di Divorzio a Las Vegas su Rai 2, al cult senza tempo Forrest Gump su Iris, fino al thriller avventuroso Angeli e demoni su Sky Cinema 1.

Risate e intrighi con Divorzio a Las Vegas: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:00: Divorzio a Las Vegas (2020, 90′), regia di Umberto Carteni. Cast: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gian Marco Tognazzi. La storia: Lorenzo ed Elena, sposati per errore a Las Vegas vent’anni prima, si ritrovano costretti a tornare negli USA per sistemare la loro situazione sentimentale. Il viaggio si trasforma in un percorso ironico e romantico tra vecchi errori e nuove consapevolezze.

La7, ore 23:00: Fahrenheit 11/9 (2018, 120′), regia di Michael Moore. Con Michael Moore e Donald Trump. Di cosa parla: il documentarista indaga le conseguenze politiche e sociali dell’elezione di Trump, tra interviste, analisi e testimonianze che invitano alla riflessione sul futuro della democrazia americana.

TV8, ore 21:30: Operation Fortune (2022, 100′), regia di Guy Ritchie. Cast: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. Un agente segreto britannico recluta una star di Hollywood per una missione sotto copertura che deve sventare la vendita di una pericolosa tecnologia d’arma. Azione, humour e ritmo firmati Guy Ritchie.

L’intrigo di Angeli e demoni: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15: Angeli e demoni (2009, 138′), regia di Ron Howard. Cast: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Pierfrancesco Favino, Stellan Skarsgård, Armin Müller‑Stahl, Nikolaj Lie Kaas. Un esperto di simbologia si trova al centro di una corsa contro il tempo tra Roma e il Vaticano, dopo il furto di antimateria dal CERN e un complotto che minaccia il Conclave.

Sky Cinema Collection, ore 21:15: Men in black II (2002, 82′), regia di Barry Sonnenfeld. Cast: Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle. Gli agenti Jay e Kay tornano a fronteggiare un’antica minaccia aliena, ma Kay ha perso la memoria. A seguire, ore 22:50: Men in Black 3 (2012, 105′), ancora di Barry Sonnenfeld, con Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin: un viaggio nel tempo per salvare il partner e la Terra.

Sky Cinema Action, ore 21:00: John Wick (2014, 101′), regia di David Leitch. Cast: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Alfie Allen. Un ex sicario torna in azione dopo un torto personale, scatenando una vendetta implacabile. A seguire, ore 22:45: Secret Team 355 (2021, 124′), regia di Simon Kinberg. Con Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz, Sebastian Stan: cinque spie da tutto il mondo uniscono le forze contro un’arma letale.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00: Il grande giorno (2022, 103′), regia di Massimo Venier. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Elena Lietti, Lucia Mascino. Un matrimonio sul lago di Como si trasforma in una sarabanda di equivoci e risate. A seguire, ore 22:45: Una famiglia mostruosa (2021, 95′), regia di Volfango De Biasi. Con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Ilaria Spada: innamorarsi può essere… mostruosamente complicato.

Sky Cinema Drama, ore 21:00: Tornare (2019, 107′), regia di Cristina Comencini. Cast: Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò. Una donna, tornata a Napoli dopo la morte del padre, affronta passato e segreti tra incontri inattesi. A seguire, ore 22:50: Notte fantasma (2022, 83′), regia di Fulvio Risuleo. Con Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani: una nottata fuori dagli schemi tra un poliziotto e un ragazzo, tra sospetto e umanità.

Sky Cinema Family, ore 21:00: Una notte al museo (2006, 108′), regia di Shawn Levy. Con Ben Stiller, Robin Williams, Carla Gugino: quando il museo prende vita, l’avventura è assicurata. A seguire, ore 22:55: Il giorno più bello del mondo (2019, 104′), regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Stefania Spampinato: tra bimbi con "superpoteri" e teatranti allo sbando, una favola comica per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00: Cuori ribelli (1992, 140′), regia di Ron Howard. Con Tom Cruise e Nicole Kidman: dall’Irlanda all’America alla ricerca di terra, riscatto e amore. A seguire, ore 23:25: La mia Africa (1985, 161′), regia di Sydney Pollack. Con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer: una grande storia d’amore e di scoperta nella sconfinata bellezza del Kenya.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00: Annientamento (2018, 115′), regia di Alex Garland. Con Natalie Portman, Gina Rodriguez, Tessa Thompson: una spedizione nella misteriosa Area X tra fantascienza e inquietudine. A seguire, ore 23:00: Un giorno di ordinaria follia (1993, 113′), regia di Joel Schumacher. Con Michael Douglas, Robert Duvall: una giornata estrema in cui la frustrazione esplode nelle strade di Los Angeles.

Emozioni senza tempo con Forrest Gump: le proposte delle reti specializzate

Iris, ore 21:14: Forrest Gump (1994, 140′), regia di Robert Zemeckis. Cast: Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson. Di cosa parla: la vita straordinaria di un uomo dal cuore grande che attraversa la storia americana con innocenza e determinazione, incontrando personaggi e momenti simbolo del Novecento. Per questo ruolo, Tom Hanks ha ricevuto nel 1995 l’Oscar al migliore attore, premio già ricevuto l’anno precedente per la sua interpretazione in Philadelphia.

Cine34, ore 21:00: Tre di troppo (2022, 107′), regia di Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo: una coppia "perfetta" si ritrova all’improvviso con tre figli inattesi, tra gag e cambi di prospettiva. A seguire, ore 23:21: Com’è bello far l’amore (2012, 97′), regia di Fausto Brizzi. Con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Virginia Raffaele: una coppia quarantenne in crisi chiede aiuto a un amico pornodivo per riscoprire l’intesa.

Rai Movie, ore 21:10: La poliziotta (1974, 105′), regia di Steno. Con Mariangela Melato, Renato Pozzetto, Mario Carotenuto, Orazio Orlando. Satira di costume tra legalità, corruzione e determinazione femminile che diventa caso nazionale. A seguire, ore 23:00: The Hurt Locker (2009, 131′), regia di Kathryn Bigelow. Con Jeremy Renner, Anthony Mackie, Ralph Fiennes, Guy Pearce. Un’unità EOD in Iraq tra tensione quotidiana, rischio e dipendenza dall’adrenalina.

Rai 4, ore 21:20: Faster (2011, 98′), regia di George Tillman Jr. Con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Carla Gugino, Maggie Grace: un ex detenuto in cerca di vendetta dopo un’ingiustizia. A seguire, ore 23:00: The Island (2005, 127′), regia di Michael Bay. Con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean, Steve Buscemi, Djimon Hounsou: un futuro distopico svela un inquietante segreto su identità e libertà.

20, ore 21:11: Taken – La vendetta (2012, 98′), regia di Olivier Megaton. Con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen: a Istanbul, la famiglia di Bryan Mills finisce di nuovo nel mirino e l’ex agente scatena tutto il suo addestramento. A seguire, ore 23:05: Crank (2006, 84′), regia di Brian Taylor e Mark Neveldine. Con Jason Statham, Amy Smart: corsa contro il tempo per restare in vita, tra azione ipercinetica e ironia dark.

Cielo, ore 21:20: Ladyhawke (1985, 116′), regia di Richard Donner. Con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer. Un fantasy romantico di culto: due amanti maledetti si sfiorano senza potersi mai incontrare, tra cavalieri, magia e destino.

Mediaset Italia2, ore 23:07: Ringu – The Ring (1998, 95′), regia di Hideo Nakata. Cast: Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada, Rikiya Otaka. Un’enigmatica videocassetta uccide chi la guarda entro sette giorni. Una giornalista indaga sul decesso della nipote, sfidando la maledizione in un crescendo di orrore psicologico.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

