Quentin Tarantino, stasera in Tv (gratis) il suo vero capolavoro: un gioiello troppo sottovalutato Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 8 febbraio 2026: dal western Django Unchained su TV8 alle risate di Così è la vita su Sky Cinema 1, fino al crime di American Gangster su Iris

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio stampa Rai

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 27 i titoli in palinsesto per domenica 8 febbraio 2026, con scelte per tutti i gusti: dal western Django Unchained su TV8 alla commedia Così è la vita su Sky Cinema 1, passando per il crime American Gangster su Iris.

Django Unchained guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

TV8 alle 21:35 propone Django Unchained (2012, 163′). Regia: Quentin Tarantino. Cast: Ato Essandoh, Christoph Waltz, Dana Michelle Gourrier, Dennis Christopher, Don Johnson, Franco Nero, James Remar, Jamie Foxx, Jonah Hill, Kerry Washington, Laura Cayouette, Leonardo DiCaprio, Miriam F. Glover, Nichole Galicia, Samuel L. Jackson, Walton Goggins. Genere: Western.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’irresistibile commedia Così è la vita e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 manda in onda Così è la vita (1998, 108′). Regia: Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi. Genere: Commedia. Di cosa parla: un detenuto di mezza tacca, un poliziotto e un inventore di giocattoli finiscono in una fuga surreale tra incontri rocamboleschi e rivelazioni che cambieranno per sempre il loro destino.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Jurassic Park III (2001, 90′). Regia: Joe Johnston. Cast: Alessandro Nivola, Laura Dern, Sam Neill, Téa Leoni, William H. Macy. Genere: Avventura. A seguire alle 22:35 Il gladiatore (2000, 155′). Regia: Ridley Scott. Cast: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Genere: Avventura.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone La donna esplosiva (1985, 95′). Regia: John Hughes. Cast: Kelly LeBrock, Anthony Michael Hall, Ilan Mitchell-Smith. La storia: due liceali timidi creano al computer la ragazza ideale che li aiuterà a superare le proprie insicurezze. Alle 22:55 segue Monty Python – Il senso della vita (1983, 98′) di Terry Jones, con Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones. Una sarabanda di sketch iconici tra satira, filosofia e assurdo.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 presenta I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2026, 90′). Regia: Roan Johnson, Marco Teti. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marco Messeri, Michele Di Mauro, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Marina Rocco, Pietro Sermonti. In Calabria le nozze di Susanita e Pasquali si tingono di giallo e toccherà alla Fusco far luce sull’enigma. Alle 22:40 tocca a Una terapia di gruppo (2024, 93′) di Paolo Costella, con Margherita Buy, Claudio Bisio, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann. Di cosa parla: pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo rimangono bloccati nello studio di uno psicoterapeuta in ritardo e danno vita a una spassosa terapia autogestita.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Dogman (2018, 100′). Regia: Matteo Garrone. Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano. In un quartiere degradato, un toelettatore di cani subisce le violenze di un ex pugile e cerca un riscatto personale. Alle 22:50 segue Il ladro di giorni (2020, 105′) di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera. La storia: un padre appena uscito di prigione tenta di ricucire il rapporto con il figlio in un viaggio che svela verità dolorose.

Sky Cinema Family alle 21:00 trasmette Minions (2015, 91′). Regia: Kyle Balda, Pierre Coffin. Avventura per tutta la famiglia con tre Minions alla ricerca di un nuovo, malvagio capo da servire. Alle 22:35 arriva Un film Minecraft (2025, 101′) di Jared Hess, con Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen. Di cosa parla: quattro ragazzi finiscono nell’Overworld e, guidati da Steve, dovranno salvare quel mondo cubico da Piglins e Zombie per poter tornare a casa.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Endless (2020, 95′). Regia: Scott Speer. Cast: Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, Famke Janssen, Alexa Barajas, Ian Tracey. Un amore oltre i confini tra vita e aldilà. Alle 22:40 ecco Miller’s girl (2024, 94′) di Jade Halley Bartlett, con Martin Freeman, Jenna Ortega, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk. Di cosa parla: un talento letterario e il suo insegnante si ritrovano in un intreccio dove realtà e finzione si confondono, costringendoli a fronteggiare le parti più oscure di sé.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 manda in onda Out of sight (1998, 123′). Regia: Steven Soderbergh. Cast: George Clooney, Jennifer Lopez, Don Cheadle, Ving Rhames. Un’evasione, un rapimento, un’attrazione pericolosa tra un ladro e una poliziotta. Alle 23:05 tocca a Split (2017, 116′) di M. Night Shyamalan, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson, Brad William Henke. La storia: un rapitore con 23 personalità tiene prigioniere tre ragazze mentre una nuova, letale identità sta per emergere.

Crimine e avventura con American Gangster e tanti altri titoli: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 programma American Gangster (2007, 157′). Regia: Ridley Scott. Cast: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal, Ted Levine, Roger Guenveur Smith, John Hawkes, RZA, Yul Vazquez. Di cosa parla: nella New York dei ’70 un potente narcotrafficante importa eroina nelle bare dei soldati dal Vietnam, mentre un ostinato investigatore svela una rete di corruzione. Genere: Thriller.

Cine34 alle 21:00 propone Cetto c’è senzadubbiamente (2019, 93′) di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, Caterina Shulha, Davide Giordano, Gianfelice Imparato, Nicola Rignanese. A seguire alle 22:55 Tutti a bordo (2021, 90′) di Luca Miniero, con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso, Giulia Michelini. La storia: dopo il lockdown, una vacanza-studio per bambini si trasforma in corsa contro il tempo quando il treno parte senza i due adulti accompagnatori.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda Il gigante (1956, 198′). Regia: George Stevens. Cast: Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Carroll Baker. Genere: Drammatico.

Rai 4 alle 21:20 offre L’uomo dei ghiacci – The ice road (2021, 103′). Regia: Jonathan Hensleigh. Cast: Liam Neeson, Marcus Thomas, Holt McCallany, Laurence Fishburne, Matt McCoy, Amber Midthunder, Martin Sensmeier, Matt Salinger, Benjamin Walker, Lauren Cochrane, Chad Bruce, Bradley Sawatzky. In seguito al crollo di una miniera di diamanti, un camionista guida una missione su ghiaccio sottile in una corsa contro il tempo. Alle 23:10 segue Anna (2019, 118′) di Luc Besson, con Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Lera Abova, Eric Godon. Di cosa parla: dietro la bellezza di Anna Poliatova si cela la killer governativa più temuta, tra passato oscuro e ferocia spietata. Genere: Azione.

20 alle 21:10 propone Terminator Genisys (2015, 126′). Regia: Alan Taylor. Cast: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke, Byung-hun Lee, Matt Smith, J.K. Simmons, Aaron V. Williamson, Sandrine Holt, Michael Gladis. Trama: una frattura temporale riscrive il passato di Sarah Connor e la missione per salvare il futuro deve essere rimessa in carreggiata tra nuovi alleati e minacce inedite. Genere: Fantascienza.

Mediaset Italia2 alle 23:10 va in onda Ancora auguri per la tua morte (2019, 100′). Regia: C. Landon. Cast: J. Rothe, R. Modine. Genere: Horror.

Rai Premium alle 21:20 presenta L’isola dei delfini (2021, 90′). Regia: Mike Disa. Cast: Rafaella Biscayn, Bob Bledsoe, Aaron Burrows, Annette Lovrien Duncan, Conrad Forbes, Margaret Hogan, Charles LaRoda, Dionne Lea. Di cosa parla: dopo la perdita dei genitori, Annabel trova una nuova casa nell’isola del nonno, tra una famiglia eccentrica e l’amica Mitzy, un delfino. Ma l’arrivo dei nonni materni rischia di stravolgere tutto. Genere: Drammatico.

Cielo alle 21:15 trasmette Caccia spietata (2007, 95′). Regia: David Von Ancken. Cast: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Tom Noonan, Kevin J. O’Connor, John Robinson, Anjelica Huston, Angie Harmon. La storia: Gideon, ferito e braccato da Carver, conduce una fuga disperata tra deserti e praterie fino all’inevitabile resa dei conti. Genere: Western. Alle 23:30 segue Arctic (2018, 110′) di Joe Penna, con Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir. Di cosa parla: bloccato nell’Artico dopo un tragico incidente, un uomo deve scegliere tra restare al sicuro nel campo o rischiare un viaggio estremo per la salvezza. Genere: Drammatico.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche