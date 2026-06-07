Whitney Houston, stasera in TV il suo film indimenticabile: un cult che l'ha resa leggenda oltre la musica Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 7 giugno 2026: dalla commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo su Italia 1 all’avventura di Jumanji su TV8, fino alla fantascienza di E.T. e Ready Player One su Sky Cinema

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Serata ricchissima di cinema: domenica 7 giugno 2026 arrivano in palinsesto 32 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema. Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: la commedia Il ricco, il povero e il maggiordomo, l’avventura di Jumanji – Benvenuti nella giungla e la fantascienza di Transcendence.

Risate con Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:33 propone Guardia del corpo (1992, Thriller, 129′). Regia di Mick Jackson. Con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs. La storia: una celebre rockstar è minacciata da un persecutore e l’ex agente CIA Frank Farmer viene assunto per proteggerla. Il rapporto tra i due si fa sempre più intenso mentre l’ombra del pericolo cresce fino alla notte degli Oscar.

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Italia 1 alle 21:26 sceglie Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014, Commedia, 102′). Regia di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Morgan Bertacca. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D’Amario, Massimo Popolizio e altri. Di cosa parla: un finanziere travolto da un tracollo economico si ritrova a vivere nella modesta casa di un venditore abusivo che allena una squadra di calcio. Tra convivenza forzata, imprevisti e situazioni esilaranti, nasce un’insolita alleanza.

TV8 apre la prima serata alle 21:20 con Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, Avventura, 119′), regia di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas. Quattro adolescenti entrano nel mondo di un videogioco e, nei panni dei loro avatar, devono sopravvivere nella giungla per tornare alla realtà. In seconda serata alle 23:30 segue No time to die (2021, Thriller, 163′) di Cary Fukunaga, con Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear. L’ex agente segreto torna in missione per fronteggiare un temibile criminale dotato di tecnologia avanzata.

Tecnologia e adrenalina con Transcendence su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 programma Transcendence (2014, Fantascienza, 119′), regia di Wally Pfister. Con Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cillian Murphy. Un thriller sci‑fi che esplora l’intreccio tra coscienza e tecnologia. A seguire alle 23:20 The Equalizer 3 – Senza tregua (2023, Thriller, 103′), regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Eugenio Mastrandrea, Sonia Ammar. La storia: Robert McCall trova una nuova casa nel Sud Italia e si schiera contro i boss locali per proteggere chi non ha voce.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Rush hour – Due mine vaganti (1998, Azione, 92′), regia di Brett Ratner. Con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma. Un poliziotto di Hong Kong e un detective di Los Angeles, tra botte e battute, collaborano per un caso di rapimento. Alle 22:40 arriva Clean up Crew: Specialisti in lavori sporchi (2024, Commedia, 95′) di Jon Keeyes, con Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Melissa Leo. Una squadra che "ripulisce" scene del crimine trova una valigetta piena di soldi e finisce in mezzo a una guerra tra mafiosi e agenti senza scrupoli.

Sky Cinema Collection celebra Steven Spielberg alle 21:15 con E.T. – L’extra-terrestre (1982, Fantascienza, 110′), con Dee Wallace, Henry Thomas, Drew Barrymore. Un incontro indimenticabile tra un bambino e un alieno perduto. Alle 23:15 si entra nell’Oasis con Ready Player One (2018, Fantascienza, 140′), regia di Steven Spielberg. In un futuro prossimo, un giovane sfida una potente corporation in una caccia alle tre chiavi segrete che decideranno il destino del mondo virtuale.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 porta in scena la satira tutta italiana di Benvenuto Presidente! (2013, Commedia, 100′), regia di Riccardo Milani, con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Cesare Bocci. Un uomo comune finisce per caso al Quirinale, tra gaffe e buone intenzioni. Alle 22:45 ecco Poveri noi (2025, Commedia, 100′), regia di Fabrizio Maria Cortese, con Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta, Ricky Tognazzi. Di cosa parla: una famiglia benestante precipita sul lastrico e scopre, tra cadute e rinascite, cosa conta davvero.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Il posto dell’anima (2002, Commedia drammatica, 106′), regia di Riccardo Milani. Con Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. Operai in lotta contro la chiusura della fabbrica, tra sogni, dignità e scelte difficili. Alle 22:50 segue La promessa – Il prezzo del potere (2021, Drammatico, 98′), regia di Thomas Kruithof. Con Isabelle Huppert, Reda Kateb. Una sindaca divisa tra ambizione e impegno verso i cittadini quando le viene offerto un incarico ministeriale.

Sky Cinema Family alle 21:00 regala l’intrattenimento per tutte le età con Sonic 3 – Il film (2024, Animazione, 109′), regia di Jeff Fowler. Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Sonic, Knuckles e Tails affrontano il formidabile Shadow. Alle 22:55 arriva la commedia high-concept Bla bla baby (2021, Commedia, 94′) di Fausto Brizzi, con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli: un uomo scopre di capire i neonati dell’asilo in cui lavora e trama una rocambolesca rivalsa aziendale.

Sky Cinema Romance alle 21:00 è tempo di romanticismo con Una proposta per dire sì (2010, Commedia romantica, 100′), regia di Anand Tucker, con Amy Adams e Matthew Goode. Un viaggio in Irlanda tra equivoci e sentimenti. Alle 22:45 la festa continua con Mamma mia! (2008, Commedia musicale, 108′) di Phyllida Lloyd, con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried. Una sposa invita tre possibili padri al matrimonio scatenando canzoni e colpi di scena.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 accende la tensione con L’ultima notte di Amore (2023, Thriller, 124′), regia di Andrea Di Stefano. Con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Francesco Di Leva. Un tenente di polizia, a un passo dalla pensione, si ritrova dentro un caso che mette a rischio tutto. Alle 23:15 segue High ground (2025, Thriller, 90′), regia di James Bamford, con Charlie Weber e Jon Voight: un detenuto enigmatico e un cartello spietato mettono sotto assedio una cittadina di confine.

Brividi e cult con Il prescelto su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 propone Il prescelto (2006, Horror, 106′), regia di Neil LaBute. Con Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Molly Parker, Leelee Sobieski. Di cosa parla: uno sceriffo indaga sulla sparizione di una ragazza su un’isola abitata da una comunità neo‑pagana, svelando rituali e inquietanti segreti. In seconda serata alle 23:23 arriva Sfera (1997, Fantascienza, 133′), regia di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson: un misterioso oggetto negli abissi scatena paure ed eventi inspiegabili.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la commedia all’italiana con Roba da ricchi (1987, Comico, 111′), regia di Sergio Cobucci, con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Lino Banfi, Serena Grandi, Francesca Dellera, Laura Antonelli. Tre episodi tra Montecarlo e Costa Azzurra tra sogni, truffe e gelosie. Alle 23:25 tocca a Sogni mostruosamente proibiti (1982, Commedia, 88′), regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Alida Valli, Janet Agren: un mix di fantasia e gag irresistibili.

Rai Movie alle 21:10 presenta La ragazza della palude (2022, Giallo, 125′), regia di Olivia Newman. Con Daisy Edgar‑Jones, Harris Dickinson, David Strathairn. La storia: una donna cresciuta nelle paludi del profondo Sud diventa la principale sospettata di un omicidio che riporta a galla un passato tormentato. Alle 23:15 ecco Un vizio di famiglia (2022, Thriller, 123′) di Sébastien Marnier, con Laure Calamy, Doria Tiller: sull’isola di Porquerolles, l’ospitalità di una ricca famiglia nasconde un pericolo incombente.

Rai 4 scende in campo alle 21:20 con The black demon (2023, Thriller, 100′), regia di Adrian Grunberg, con Josh Lucas e Fernanda Urrejola. Una vacanza su una piattaforma petrolifera si trasforma in incubo per l’arrivo di un megalodonte. Alle 23:00 segue Endangered Species – Caccia Mortale (2021, Thriller, 101′) di M.J. Bassett, con Rebecca Romijn e Philip Winchester: un safari in Kenya diventa una sfida di sopravvivenza tra predatori e bracconieri.

20 alle 21:10 propone Spider-Man 3 (2007, Fantasy, 156′), regia di Sam Raimi. Con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard. Peter Parker affronta l’oscurità del costume nero e i nemici Uomo Sabbia e Venom mentre lotta con i suoi demoni interiori.

Cielo alle 21:20 mette in scena l’azione con Killing Point (2008, Azione, 96′), regia di Jeff King, con Steven Seagal, Holly Dignard. Un poliziotto esperto di serial killer viene inviato a Memphis per una missione ad alto rischio. Alle 23:15 arriva Antigang – Nell’ombra del crimine (2015, Azione, 90′) di Benjamin Rocher, con Jean Reno e Caterina Murino: una squadra dai metodi poco ortodossi sfida rapinatori spietati tra le strade di Parigi.

Mediaset Italia2 alle 23:25 propone Il fantasma dell’Opera (1998, Horror, 107′), regia di Dario Argento. Con Julian Sands, Asia Argento, Andrea Di Stefano, Coralina Cataldi Tassoni. Un classico gotico rivisitato con lo stile visionario del maestro dell’horror italiano.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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