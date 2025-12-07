Kevin Costner, stasera in Tv il suo film discusso: un cult generazionale stroncato ingiustamente Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 7 dicembre 2025: dalla commedia Sposa in rosso su Rai 1 fino a Waterworld su Iris.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 33 i titoli tra cui scegliere domenica 7 dicembre 2025: dalla commedia Sposa in rosso su Rai 1 al brivido di Largo Winch: Il prezzo del denaro su Sky Cinema 1, fino all’avventura cult di Waterworld su Iris.

Risate e sentimenti con Sposa in rosso: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 — Alle 22:00 arriva la commedia Sposa in rosso (2022, 119’) diretta da Gianni Costantino. Con Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega, Anna Galiena, Cristina Donadio e Roberta Giarrusso. La storia: due quarantenni organizzano un finto matrimonio per risollevare le finanze grazie ai regali, ma tra complici poco affidabili e l’opposizione della famiglia il piano si complica.

Rai 2 — Alle 21:00 spazio alla commedia natalizia Improvvisamente a Natale mi sposo (2023, 105’) di Francesco Patierno, con Diego Abatantuono, Nino Frassica, Violante Placido, Carol Alt e Michele Foresta. Di cosa parla: Lorenzo attende la famiglia nel suo albergo sulle Dolomiti, ma annuncia una sorpresa che cambierà gli equilibri delle feste.

La7 — Alle 21:15 il grande cinema d’autore con War Horse (2011, 146’) di Steven Spielberg. Con Jeremy Irvine, Emily Watson, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, David Thewlis e Toby Kebbell. Un’amicizia indimenticabile tra un ragazzo e il suo cavallo attraversa gli orrori della Prima guerra mondiale.

TV8 — Doppio appuntamento romantico: alle 21:35 La chiave del Natale (2020, 90’) di Don McBrearty con Taylor Cole e Steve Lund. Due "fuori posto" in città trovano una vecchia chiave e un enigma che li conduce a un’avventura tra spirito delle feste e scoperta di sé. A seguire alle 23:20 Imprevisti di Natale (2022, 85’) di Marta Borowski con Kathryn Davis e Olivier Renaud: un’organizzatrice di eventi e un agente sportivo, bloccati dalla neve, provano a raggiungere New York entro la Vigilia.

Il brivido di Largo Winch: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Largo Winch: Il prezzo del denaro (2024, 100’) di Olivier Masset-Depasse, con Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme. Un rapimento e un suicidio in diretta sconvolgono l’impero Winch: indagare sui responsabili potrebbe riportare a casa il figlio del protagonista. Alle 23:00 commedia italiana con Uno di famiglia (2018, 92’) di Alessio Maria Federici, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica: un insegnante di dizione finisce, suo malgrado, sotto l’"ala protettrice" di una potente famiglia.

Sky Cinema 2 — Alle 21:15 La stranezza (2022, 103’) di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone, Luigi Lo Cascio. Pirandello incontra due teatranti siciliani nel 1920: ne nasce un gioco meta-teatrale brillante e sorprendente. Alle 23:05 Three Kings (1999, 104’) di David O’Russell, con George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube: durante la Guerra del Golfo, tre soldati inseguono un tesoro e scoprono il lato oscuro del conflitto.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Bumblebee (2018, 113’) di Travis Knight con Hailee Steinfeld e John Cena. Un Autobot in fuga trova rifugio negli anni ’80 e un’amica inattesa. Alle 23:00 il colossal monster-verse Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024, 115’) di Adam Wingard: un nemico colossale minaccia la Terra e svela nuovi segreti su Skull Island.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 atmosfera delle Feste con La cena di Natale (2016, 95’) di Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti: tra parenti e rivalità, un cenone pieno di sorprese. Alle 22:55 il classico delle feste Una poltrona per due (1983, 116’) di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 il ritorno degli Acchiappafantasmi in Ghostbusters: Legacy (2021, 124’) di Jason Reitman. A seguire alle 23:10 il reboot Ghostbusters (2016, 116’) di Paul Feig con Kristen Wiig, Melissa McCarthy e Chris Hemsworth.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 The son (2022, 123’) di Florian Zeller con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins. Una famiglia affronta il dolore e le fragilità del figlio adolescente. Alle 23:10 Profeti (2022, 109’) di Alessio Cremonini con Jasmine Trinca: nel 2015 una giornalista italiana è prigioniera dell’ISIS, tra indottrinamento e resistenza.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Mia e il leone bianco (2018, 98’) di Gilles de Maistre, con Mélanie Laurent. Un legame straordinario tra una bambina e un leone in Sudafrica porta a una fuga per la libertà. Alle 22:45 fantasy brillante con The portable door (2023, 90’) di Jeffrey Walker: un tirocinante scopre un’azienda che trama contro il mondo magico.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 commedia romantica con Non succede, ma se succede… (2019, 120’) di Jonathan Levine, con Charlize Theron e Seth Rogen: un giornalista e una potenziale candidata alla Casa Bianca provano a conciliare carriera e sentimenti. Alle 23:10 il melò Cinquanta sfumature di rosso (2018, 99’) di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 A quiet place – Giorno 1 (2024, 100’) di Michael Sarnoski, con Lupita Nyong’o e Joseph Quinn: New York invasa da alieni sensibili al rumore, sopravvivere significa tacere. Alle 22:45 western revenge In a valley of violence – Nella valle della violenza (2016, 105’) di Ti West con Ethan Hawke e John Travolta.

Avventura post-apocalittica con Waterworld e brividi di culto: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Alle 21:20 l’horror The tank (2023, 100’) di Scott Walker con Luciane Buchanan e Matt Whelan: una vecchia cisterna nel giardino di una villa ereditata nasconde un segreto inquietante. Alle 23:00 Omen – L’origine del presagio (2024, 120’) di Arkasha Stevenson con Nell Tiger Free e Ralph Ineson: in un convento romano una novizia scopre una cospirazione demoniaca che annuncia la nascita dell’Anticristo.

Rai Movie — Alle 21:10 il dramma bellico K-19 (2002, 140’) di Kathryn Bigelow con Harrison Ford e Liam Neeson: a bordo di un sottomarino sovietico la squadra affronta una crisi nucleare. Alle 23:30 l’action biografico Machine Gun Preacher (2011, 123’) di Marc Forster con Gerard Butler: un ex detenuto, toccato da un viaggio in Sudan, costruisce un rifugio per orfani di guerra, mettendo a rischio se stesso.

Iris — Alle 21:14 l’epica avventura Waterworld (1995, 135’) di Kevin Reynolds con Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn e Dennis Hopper. In un mondo sommerso dalle acque, un solitario affronta pirati e leggende alla ricerca della mitica Dryland. All’epoca fu il film più costoso mai realizzato (175 milioni di euro) e fu considerato un flop al botteghino. Col tempo, però, la pellicola è stata rivalutata dai critici che riconoscono la sua audacia e il tema del cambiamento climatico che esplorava in netto anticipo coi tempi.

Cine34 — Alle 21:00 la commedia di Natale Un Natale al Sud (2016, 90’) di Federico Marsicano con Massimo Boldi e Biagio Izzo: genitori "invadenti" provano a guidare amori nati online con esiti disastrosi. Alle 23:03 Natale a 4 zampe (2012, 90’) di Paolo Costella con Massimo Boldi: tra cuccioli e equivoci, festa grande e risate.

Rete 20 — Alle 21:10 azione extra-large con Transformers – La vendetta del caduto (2009, 147’) di Michael Bay, con Shia LaBeouf, Megan Fox e John Turturro. I Decepticon tornano per catturare Sam: la guerra tra Autobot e nemici minaccia l’umanità.

Cielo — Alle 21:15 fantascienza e ironia con Men in Black (1997, 95’) di Barry Sonnenfeld, con Tommy Lee Jones e Will Smith. Due agenti monitorano gli alieni sulla Terra mantenendo il segreto a ogni costo.

Mediaset Italia2 — Alle 23:14 l’horror di culto Nightmare – Dal profondo della notte (1984, 91’) di Wes Craven, con Heather Langenkamp e Robert Englund. Un’entità demoniaca perseguita gli adolescenti nei loro sogni trasformando gli incubi in realtà.

