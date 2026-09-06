Paolo Villaggio, stasera in TV il Fantozzi migliore di sempre (non è il primo): il vero capolavoro della saga I film da vedere in Tv domenica 6 settembre 2026: dalla commedia romantica di Sei mai stata sulla luna? ai classici irresistibili di Fantozzi su Cine34

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i film disponibili tra canali in chiaro, Sky Cinema e reti specializzate: dalla commedia sentimentale Sei mai stata sulla luna? su Rai 1, all’avventura fantasy King Arthur: il potere della spada su Sky Cinema 1, passando per i cult comici Il secondo tragico Fantozzi su Cine34 e l’azione fantascientifica di Predator su Rai 4. Una serata ricchissima di scelte per tutti i gusti.

Sei mai stata sulla luna? guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, 21:30 — Sei mai stata sulla luna? (2015, commedia romantica) di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia Michelini e un ricco cast corale. Di cosa parla: una manager della moda cosmopolita finisce in un borgo di Puglia e si scontra con un affascinante contadino, scoprendo che alla sua vita patinata mancava l’amore vero. Tra equivoci, panorami rurali e sentimenti inaspettati, Genovese orchestra un racconto leggero e brillante sulla felicità.

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Italia 1, 21:30 — Odio l’estate (2020, commedia) diretto da Massimo Venier e interpretato dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo con Carlotta Natoli e Lucia Mascino. La storia: tre famiglie molto diverse sono costrette a condividere la stessa casa al mare per un disguido. Tra piccole rivalità, malintesi e legami che nascono, l’estate diventa un’occasione di crescita e amicizia, nello stile inconfondibile del trio.

La7, 21:15 — Getaway! (1972, azione) di Sam Peckinpah, con Steve McQueen e Ali MacGraw. Un politico corrotto fa evadere Doc per una rapina in banca. Dopo il colpo, la fuga verso il Messico con la moglie si trasforma in una caccia senza tregua tra polizia e criminali. Un classico del crime on the road, firmato da un maestro del cinema americano.

L’epica di King Arthur: il potere della spada e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 — King Arthur: il potere della spada (2017, drammatico/avventura) di Guy Ritchie, con Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Djimon Hounsou. Trama: cresciuto tra i vicoli, Artù scopre il suo destino quando estrae la spada dalla roccia. Dovrà affrontare lo zio Vortigern per reclamare il trono e salvare il regno. Azione spettacolare e rilettura pop del mito.

Sky Cinema 1, 23:25 — Una sola possibilità (2021, azione) di James Nunn, con Scott Adkins, Ashley Greene, Ryan Phillippe. Un’unità di Navy Seals deve impedire un attacco a Washington estraendo un detenuto da un’isola-prigione; il direttore si oppone, innescando una corsa contro il tempo ad alta tensione.

Sky Cinema Action, 21:00 — The outpost (2020, azione) di Rod Lurie, con Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones. Un manipolo di soldati americani resiste all’assalto di centinaia di talebani in un avamposto afghano: guerra, sopravvivenza e cameratismo tratti da eventi reali.

Sky Cinema Action, 23:10 — Sin City (2005, noir) di Frank Miller e Robert Rodriguez. Con Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive Owen, Jessica Alba. Un caleidoscopio di storie oscure nella città del peccato: stile fumettistico, violenza iperrealista e atmosfere da cult.

Sky Cinema Collection, 21:15 — Mission: Impossible 2 (2000, azione) di John Woo, con Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames. Ethan Hunt affronta un letale complotto legato a un virus, tra acrobazie signature e coreografie d’azione eleganti.

Sky Cinema Collection, 23:25 — Mission: Impossible III (2006, azione) di J.J. Abrams, con Tom Cruise, Michelle Monaghan e Philip Seymour Hoffman. L’agente torna in campo quando un pericoloso trafficante minaccia la sua vita privata: ritmo serrato e un villain memorabile.

Sky Cinema Comedy, 21:00 — Il mostro (1994, commedia) di Roberto Benigni, con Benigni e Nicoletta Braschi. Un pacifico uomo è scambiato per un serial killer: equivoci e slapstick in una satira degli stereotipi mediatici.

Sky Cinema Comedy, 23:05 — Acqua e sapone (1983, commedia) di e con Carlo Verdone, con Florinda Bolkan e Natasha Hovey. Un bidello si finge professore per seguire una baby-modella: romanticismo, umorismo e Roma anni ’80.

Sky Cinema Drama, 21:00 — Il talento di Mr. Ripley (1999, thriller) di Anthony Minghella, con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett. Tom Ripley si insinua nella vita dorata dell’amico Dickie in Italia, fino a un delitto e all’usurpazione d’identità: eleganza visiva e tensione psicologica.

Sky Cinema Drama, 23:20 — Cinque secondi (2025, drammatico) di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi. Un burbero solitario vive nelle stalle di una villa in rovina; l’arrivo di una comunità di giovani decisi a recuperare i vigneti innesca un lento cambiamento fatto di stagioni, lavoro e legami imprevisti.

Sky Cinema Family, 21:00 — Moon il panda (2025, avventura) di Gilles de Maistre. Un dodicenne, trasferito tra le montagne cinesi dalla nonna, stringe amicizia con un cucciolo di panda protetto: un viaggio di crescita e meraviglia nella natura.

Sky Cinema Family, 22:45 — Il cacciatore di giganti (2013, fantasy) di Bryan Singer, con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci. Il mondo umano si scontra con il regno dei giganti in una fiaba d’azione dal grande respiro avventuroso.

Sky Cinema Romance, 21:00 — Mai dire per sempre (2017, sentimentale) di Lake Bell, con Lake Bell, Ed Helms, Amber Heard. Tre coppie intrappolate nel cinico esperimento di una regista: il matrimonio come contratto settennale da rinnovare o rescindere.

Sky Cinema Romance, 22:50 — Downton Abbey (2019, drammatico) di Michael Engler, con Hugh Bonneville e la storica ensemble. L’arrivo del Re e della Regina a Downton porta intrighi, amori e decisioni che segneranno il futuro della tenuta.

Sky Cinema Suspense, 21:00 — Io sono l’abisso (2022, thriller) di Donato Carrisi, con Michela Cescon, Gabriel Montesi. Un addetto alle pulizie legge la verità nei rifiuti, una ragazza dal ciuffo viola chiede aiuto, una cacciatrice indaga su femminicidi: tre linee si intrecciano fino a un oscuro abisso.

Sky Cinema Suspense, 23:10 — The code (2008, thriller) di Mimi Leder, con Morgan Freeman e Antonio Banderas. Un ultimo colpo per rubare due uova Fabergé si complica quando entra in gioco la malavita russa e un sentimento inatteso.

Il secondo tragico Fantozzi apre la carrellata: le proposte delle reti specializzate

Cine34, 21:00 — Il secondo tragico Fantozzi (1976, comico) di Luciano Salce, con Paolo Villaggio, Gigi Reder, Anna Mazzamauro. Il ragionier Ugo Fantozzi affronta disavventure epiche tra mega-direttori, cineforum "obbligatori" e guai lavorativi: un film cult della comicità italiana. Il film nasce direttamente dal successo del primo capitolo e continua a pescare dal materiale letterario di Villaggio: in particolare dal Il secondo tragico libro di Fantozzi, pubblicato nel 1974. Rispetto al primo film, la comicità diventa ancora più estrema. Se nel primo Fantozzi c’era una forte componente di osservazione della vita dell’impiegato medio e della sua quotidiana umiliazione, nel secondo Salce e Villaggio spingono molto di più sull’iperbole, sull’assurdo e sulla catastrofe. Qui Fantozzi viene letteralmente trascinato in una successione di imprese sempre più folli: la battuta di caccia, il casinò, il varo della nave, la cena dalla contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, il circo, il cineforum, il viaggio a Capri con la signorina Silvani ma soprattutto la scena della Corazzata Kotiomkin, che per molti è diventata il simbolo della pellicola. È proprio questa maggiore libertà nell’esagerazione a rendere il secondo film, per molti spettatori e critici, il capitolo più iconico dell’intera saga, pur non riuscendo a pareggiare gli incassi al botteghino del primo film..

Cine34, 23:08 — SuperFantozzi (1986, comico) di Neri Parenti, con Paolo Villaggio. Dalla preistoria al futuro, l’eterna sfortuna di Fantozzi attraversa i secoli in episodi irresistibili.

Rai 4, 21:20 — Predator (1987, fantascienza/azione) di John McTiernan, con Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers. Una squadra d’élite nella giungla viene cacciata da un alieno invisibile: suspense, muscoli e un’icona del genere.

Rai 4, 23:05 — Predator 2 (1991, fantascienza) di Stephen Hopkins, con Danny Glover e Gary Busey. Il cacciatore alieno approda nella giungla urbana di Los Angeles: azione e caccia spietata tra grattacieli.

Rai Movie, 21:10 — Ferrari (2023, biografico) di Michael Mann, con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley. Un ritratto concentrato sul versante umano di Enzo Ferrari, tra ambizioni, tragedie familiari e la corsa per affermare un mito dell’automobilismo.

Iris, 21:16 — Il patto dei lupi (2001, avventura) di Christophe Gans, con Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Mark Dacascos. Tra storia e leggenda, l’enigma della Bestia del Gévaudan si colora di cappa e spada, arti marziali e mistero.

20, 21:08 — Sleepless – Il giustiziere (2017, azione) di Baran bo Odar, con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour. Un poliziotto sotto copertura, una notte per salvare il figlio e smascherare una rete criminale: inseguimenti e colpi di scena nonstop.

20, 22:59 — Code name Banshee (2022, thriller) di Jon Keeyes, con Antonio Banderas e Jaime King. L’ex sicario Caleb riemerge quando la sua protetta, la letale Banshee, scopre una taglia sulla sua testa. Con il mercenario Anthony alle calcagna e un complotto CIA, l’unica salvezza è fare squadra.

Mediaset Italia2, 23:02 — Dampyr (2022, horror) di Riccardo Chemello, con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey. Durante la guerra nei Balcani, Harlan Draka finge di cacciare vampiri per denaro. Ma quando i non morti attaccano davvero, scoprirà che i suoi incubi sono reali.

Cielo, 21:20 — Povere creature! (2023, fantascienza) di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Margaret Qualley. Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale, intraprende un viaggio di emancipazione tra continenti, oltre i pregiudizi del suo tempo.

Rai Premium, 21:20 — La Nave dei Sogni – Argentina (2024, sentimentale) di Eva Wolf, con Barbara Wussow e Florian Silbereisen. Romantiche avventure a bordo, tra nuovi incontri e paesaggi sudamericani.

Rai Premium, 23:00 — Purchè finisca bene – Digitare il codice segreto (2021, commedia) di Fabrizio Costa, con Neri Marcorè, Paola Minaccioni, Gabriele Cirilli. Un moderno garbuglio di identità e sentimenti all’insegna della leggerezza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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