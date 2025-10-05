I film in onda in TV stasera, domenica 5 ottobre 2025: il capolavoro di Robin Williams
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 ottobre 2025: dal thriller Il cliente su La7 all’avventura Uncharted su 20, fino ai classici di Sky come L’attimo fuggente e Men in Black
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i titoli tra reti in chiaro, canali Sky e specializzate, con scelte per tutti i gusti: dal biografico Dumb money su Sky Cinema 1 al legal thriller Il cliente su La7, fino all’avventura di Uncharted su 20.
- La tensione di Il cliente: le proposte delle reti in chiaro
- L’attualità di Dumb money: le proposte di Sky Cinema
- Il fascino di Cuori ribelli: le proposte delle reti specializzate
La tensione di Il cliente: le proposte delle reti in chiaro
Su La7 alle 21:15 Il cliente (1994, 121 minuti), regia di Joel Schumacher; cast: Brad Renfro, Mary-Louise Parker, Ossie Davis, Susan Sarandon, Tommy Lee Jones; genere: thriller. Alle 23:30 tocca a Copycat – Omicidi in serie (1995, 123 minuti), regia di Jon Amiel; cast: Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney; genere: thriller. Di cosa parla: una psicologa criminale agorafobica, dopo un tentato omicidio, viene coinvolta nelle indagini su delitti ispirati a casi storici e capisce di essere nel mirino dell’assassino insieme al detective che la affianca.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su TV8 alle 21:30 I delitti del BarLume – Gatte da pelare (2024, 100 minuti), regia: Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson; cast: Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Stefano Fresi; genere: commedia.
L’attualità di Dumb money: le proposte di Sky Cinema
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Dumb money (2023, 104 minuti), regia di Craig Gillespie; cast: Nick Offerman, Clancy Brown, Seth Rogen, Shailene Woodley, Vincent D’Onofrio; genere: biografico. Di cosa parla: uno youtuber appassionato di finanza punta forte su GameStop e innesca un’ondata di investimenti capace di destabilizzare Wall Street. A seguire alle 23:05 I Mercenari 2 (2012, 102 minuti), regia di Simon West; cast: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Charisma Carpenter, Chuck Norris, Dolph Lundgren, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Liam Hemsworth, Randy Couture, Scott Adkins, Sylvester Stallone, Terry Crews, Yu Nan; genere: azione.
Su Sky Cinema 2 alle 21:15 L’amore non va in vacanza (2006, 138 minuti), regia di Nancy Meyers; cast: Cameron Diaz, Edward Burns, Eli Wallach, Jack Black, Jude Law, Kate Winslet, Rufus Sewell; genere: commedia.
Su Sky Cinema Action alle 21:00 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124 minuti), regia di Steven Spielberg; cast: Cate Blanchett, Harrison Ford, Jim Broadbent, John Hurt, Karen Allen, Ray Winstone, Shia LaBeouf; genere: avventura. Alle 23:05 arriva Men in Black (1997, 95 minuti), regia di Barry Sonnenfeld; cast: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio; genere: fantascienza. La storia: due agenti custodiscono la segretezza sulla presenza degli extraterrestri che vivono clandestinamente sulla Terra.
Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 Se mi lasci non vale (2016, 96 minuti), regia di Vincenzo Salemme; cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè; genere: commedia. Alle 22:40 Io e Angela (2021, 99 minuti), regia di Herbert Simone Paragnani; cast: Ilenia Pastorelli, Pietro Sermonti, Eugenio Franceschini, Saverio Raimondo, Alessandro Cremona; di cosa parla: un quarantenne stringe un patto con un Angelo della Morte per vendicarsi dei torti subiti scoprendo conseguenze impreviste.
Su Sky Cinema Drama alle 21:00 L’attimo fuggente (1989, 129 minuti), regia di Peter Weir; cast: Ethan Hawke, James Waterston, Josh Charles, Robert Sean Leonard, Robin Williams; genere: drammatico. Alle 23:10 La sala professori (2023, 98 minuti), regia di Ilker Çatak; cast: Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich; la storia: un’insegnante idealista indaga autonomamente su una serie di furti nella scuola quando uno studente viene sospettato.
Su Sky Cinema Family alle 21:00 Tartarughe Ninja (2014, 104 minuti), regia di Jonathan Liebesman; cast: Abby Elliott, Alan Ritchson, Megan Fox, Minae Noji, Mos Def, Noel Fisher, Whoopi Goldberg, Will Arnett, William Fichtner; genere: azione. Alle 22:45 Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988, 105 minuti), regia di Robert Zemeckis; cast: Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy; genere: commedia.
Su Sky Cinema Romance alle 21:00 La cena perfetta (2022, 90 minuti), regia di Davide Minnella; cast: Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Gianluca Colucci, Greta Scarano, Salvatore Esposito; genere: drammatico. Alle 22:50 Appuntamento con l’amore (2010, 125 minuti), regia di Garry Marshall; cast: Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jessica Alba, Jessica Biel, Julia Roberts, Taylor Lautner; genere: commedia.
Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 Pig, il piano di Rob (2021, 92 minuti), regia di Michael Sarnoski; cast: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Nina Belforte, Dalene Young, Gretchen Corbett; di cosa parla: un cercatore di tartufi solitario torna a Portland per ritrovare la sua scrofa rapita e affronta il proprio passato. Alle 22:35 In a valley of violence – Nella valle della violenza (2016, 105 minuti), regia di Ti West; cast: Ethan Hawke, James Ransone, John Travolta, Taissa Farmiga; genere: western.
Il fascino di Cuori ribelli: le proposte delle reti specializzate
Su Iris alle 21:14 Cuori ribelli (1992, 140 minuti), regia di Ron Howard; cast: Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Cyril Cusack; genere: avventura. La storia: Joseph, giovane irlandese senza risorse, fugge in America con Shannon, ereditiera anticonvenzionale, tra inseguimenti, sentimenti e il sogno di conquistare una terra in Oklahoma.
Su Cine34 alle 21:00 Ma cosa ci dice il cervello (2019, 90 minuti), regia di Riccardo Milani; cast: Alessandro Roja, Carla Signoris, Claudia Pandolfi, Giampaolo Morelli, Lucia Mascino, Paola Cortellesi, Paola Minaccioni, Remo Girone, Ricky Memphis, Stefano Fresi, Teco Celio, Tomas Arana, Vinicio Marchioni; genere: commedia. Alle 22:58 Una notte da dottore (2021, 85 minuti), regia di Guido Chiesa; cast: Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele; di cosa parla: un dottore notturno e un rider sono costretti a collaborare tra visite a domicilio e consegne, scoprendo un’improbabile alleanza.
Su Rai Movie alle 21:10 Potenza virtuale (1997, 90 minuti), regia di Anthony M. Dawson (Antonio Margheriti); cast: Terence Hill, Marvin Hagler, Gisèle Blondet, Tommy Lane; genere: fantascienza. Di cosa parla: un agente della CIA e un hacker esperto di realtà virtuale uniscono le forze per sventare un complotto informatico. Alle 22:50 Le Mans ’66 – La grande sfida (2019, 152 minuti), regia di James Mangold; cast: Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Jon Bernthal, Josh Lucas; la storia: un pilota vincente e un meccanico talentuoso collaborano con Ford per sfidare Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 1966.
Su Rai 4 alle 21:20 Mandrake (2023, 85 minuti), regia di Lynne Davison; cast: Deirde Mullins, Derbhle Crotty, Paul Kennedy; genere: horror. La storia: un’assistente sociale segue la reintegrazione di "Bloody Mary", ex assassina ritenuta strega, ma misteriose sparizioni e rituali la costringono a rivedere il suo scetticismo. Alle 22:50 Vermin (2023, 103 minuti), regia di Sébastien Vanicek; cast: Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérome Niel; di cosa parla: un ragno estremamente velenoso si libera, si riproduce rapidamente e scatena il caos.
Su 20 alle 21:04 Uncharted (2022, 116 minuti), regia di Ruben Fleischer; cast: Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Tom Holland; genere: avventura. Alle 23:18 Bastardi senza gloria (2009, 153 minuti), regia di Quentin Tarantino; cast: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mike Myers, B.J. Novak, Samm Levine, Daniel Bruhl, Til Schweiger, Michael Fassbender, Rod Taylor, Christoph Waltz, Melanie Laurent; genere: guerra. La storia: i Basterds, un gruppo di soldati americani ebrei, colpiscono brutalmente i nazisti nella Francia occupata, tra dialoghi serrati e una narrazione non convenzionale.
Su Mediaset Italia2 alle 23:29 La cosa (1982, 108 minuti), regia di John Carpenter; cast: David Clennon, Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley; genere: fantascienza.
Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
I film in onda in TV stasera, mercoledì 1 ottobre 2025: un terremoto devastante in California e una favolosa Julie Andrews
I migliori film disponibili nella serata di mercoledì 1 ottobre 2025: il disaster mo...
I film in onda in TV stasera, domenica 21 settembre 2025: Sabrina Ferilli e il suo business 'proibito'
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 21 settembre 2025: da ...
I film in onda in TV stasera, domenica 28 settembre 2025: il capolavoro di Robert Redford
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 28 settembre 2025: dal...
I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 settembre 2025: l'att...
I film in onda in TV stasera, lunedì 29 settembre 2025: le donne che salvarono Hitler e un ragno terrificante
Le migliori pellicole in onda stasera, 29 settembre 2025, in TV: dalle Assaggiatrici...
I film in onda in TV stasera, martedì 23 settembre 2025: la vendetta del commando militare in Germania
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 23 settembre 2025: dal ...
I film in onda in TV stasera, giovedì 2 ottobre 2025: Ambra Angiolini e Serena Rossi rischiano (e finiscono nei guai)
I migliori film disponibili nella serata di giovedì 2 ottobre 2025: quattro donne si...
I film in onda in TV stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Ornella Muti e la sua storia (difficile) con Adriano Celentano
Tutte le pellicole di stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Il bisbetico domato sfida il ...