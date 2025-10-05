I film in onda in TV stasera, domenica 5 ottobre 2025: il capolavoro di Robin Williams Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 ottobre 2025: dal thriller Il cliente su La7 all’avventura Uncharted su 20, fino ai classici di Sky come L’attimo fuggente e Men in Black

screenshot da "Boulevard"

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i titoli tra reti in chiaro, canali Sky e specializzate, con scelte per tutti i gusti: dal biografico Dumb money su Sky Cinema 1 al legal thriller Il cliente su La7, fino all’avventura di Uncharted su 20.

La tensione di Il cliente: le proposte delle reti in chiaro

Su La7 alle 21:15 Il cliente (1994, 121 minuti), regia di Joel Schumacher; cast: Brad Renfro, Mary-Louise Parker, Ossie Davis, Susan Sarandon, Tommy Lee Jones; genere: thriller. Alle 23:30 tocca a Copycat – Omicidi in serie (1995, 123 minuti), regia di Jon Amiel; cast: Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney; genere: thriller. Di cosa parla: una psicologa criminale agorafobica, dopo un tentato omicidio, viene coinvolta nelle indagini su delitti ispirati a casi storici e capisce di essere nel mirino dell’assassino insieme al detective che la affianca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su TV8 alle 21:30 I delitti del BarLume – Gatte da pelare (2024, 100 minuti), regia: Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson; cast: Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Stefano Fresi; genere: commedia.

L’attualità di Dumb money: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Dumb money (2023, 104 minuti), regia di Craig Gillespie; cast: Nick Offerman, Clancy Brown, Seth Rogen, Shailene Woodley, Vincent D’Onofrio; genere: biografico. Di cosa parla: uno youtuber appassionato di finanza punta forte su GameStop e innesca un’ondata di investimenti capace di destabilizzare Wall Street. A seguire alle 23:05 I Mercenari 2 (2012, 102 minuti), regia di Simon West; cast: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Charisma Carpenter, Chuck Norris, Dolph Lundgren, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Liam Hemsworth, Randy Couture, Scott Adkins, Sylvester Stallone, Terry Crews, Yu Nan; genere: azione.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 L’amore non va in vacanza (2006, 138 minuti), regia di Nancy Meyers; cast: Cameron Diaz, Edward Burns, Eli Wallach, Jack Black, Jude Law, Kate Winslet, Rufus Sewell; genere: commedia.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124 minuti), regia di Steven Spielberg; cast: Cate Blanchett, Harrison Ford, Jim Broadbent, John Hurt, Karen Allen, Ray Winstone, Shia LaBeouf; genere: avventura. Alle 23:05 arriva Men in Black (1997, 95 minuti), regia di Barry Sonnenfeld; cast: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio; genere: fantascienza. La storia: due agenti custodiscono la segretezza sulla presenza degli extraterrestri che vivono clandestinamente sulla Terra.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 Se mi lasci non vale (2016, 96 minuti), regia di Vincenzo Salemme; cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè; genere: commedia. Alle 22:40 Io e Angela (2021, 99 minuti), regia di Herbert Simone Paragnani; cast: Ilenia Pastorelli, Pietro Sermonti, Eugenio Franceschini, Saverio Raimondo, Alessandro Cremona; di cosa parla: un quarantenne stringe un patto con un Angelo della Morte per vendicarsi dei torti subiti scoprendo conseguenze impreviste.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 L’attimo fuggente (1989, 129 minuti), regia di Peter Weir; cast: Ethan Hawke, James Waterston, Josh Charles, Robert Sean Leonard, Robin Williams; genere: drammatico. Alle 23:10 La sala professori (2023, 98 minuti), regia di Ilker Çatak; cast: Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich; la storia: un’insegnante idealista indaga autonomamente su una serie di furti nella scuola quando uno studente viene sospettato.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 Tartarughe Ninja (2014, 104 minuti), regia di Jonathan Liebesman; cast: Abby Elliott, Alan Ritchson, Megan Fox, Minae Noji, Mos Def, Noel Fisher, Whoopi Goldberg, Will Arnett, William Fichtner; genere: azione. Alle 22:45 Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988, 105 minuti), regia di Robert Zemeckis; cast: Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy; genere: commedia.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 La cena perfetta (2022, 90 minuti), regia di Davide Minnella; cast: Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Gianluca Colucci, Greta Scarano, Salvatore Esposito; genere: drammatico. Alle 22:50 Appuntamento con l’amore (2010, 125 minuti), regia di Garry Marshall; cast: Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jessica Alba, Jessica Biel, Julia Roberts, Taylor Lautner; genere: commedia.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 Pig, il piano di Rob (2021, 92 minuti), regia di Michael Sarnoski; cast: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Nina Belforte, Dalene Young, Gretchen Corbett; di cosa parla: un cercatore di tartufi solitario torna a Portland per ritrovare la sua scrofa rapita e affronta il proprio passato. Alle 22:35 In a valley of violence – Nella valle della violenza (2016, 105 minuti), regia di Ti West; cast: Ethan Hawke, James Ransone, John Travolta, Taissa Farmiga; genere: western.

Il fascino di Cuori ribelli: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:14 Cuori ribelli (1992, 140 minuti), regia di Ron Howard; cast: Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Cyril Cusack; genere: avventura. La storia: Joseph, giovane irlandese senza risorse, fugge in America con Shannon, ereditiera anticonvenzionale, tra inseguimenti, sentimenti e il sogno di conquistare una terra in Oklahoma.

Su Cine34 alle 21:00 Ma cosa ci dice il cervello (2019, 90 minuti), regia di Riccardo Milani; cast: Alessandro Roja, Carla Signoris, Claudia Pandolfi, Giampaolo Morelli, Lucia Mascino, Paola Cortellesi, Paola Minaccioni, Remo Girone, Ricky Memphis, Stefano Fresi, Teco Celio, Tomas Arana, Vinicio Marchioni; genere: commedia. Alle 22:58 Una notte da dottore (2021, 85 minuti), regia di Guido Chiesa; cast: Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele; di cosa parla: un dottore notturno e un rider sono costretti a collaborare tra visite a domicilio e consegne, scoprendo un’improbabile alleanza.

Su Rai Movie alle 21:10 Potenza virtuale (1997, 90 minuti), regia di Anthony M. Dawson (Antonio Margheriti); cast: Terence Hill, Marvin Hagler, Gisèle Blondet, Tommy Lane; genere: fantascienza. Di cosa parla: un agente della CIA e un hacker esperto di realtà virtuale uniscono le forze per sventare un complotto informatico. Alle 22:50 Le Mans ’66 – La grande sfida (2019, 152 minuti), regia di James Mangold; cast: Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Jon Bernthal, Josh Lucas; la storia: un pilota vincente e un meccanico talentuoso collaborano con Ford per sfidare Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 1966.

Su Rai 4 alle 21:20 Mandrake (2023, 85 minuti), regia di Lynne Davison; cast: Deirde Mullins, Derbhle Crotty, Paul Kennedy; genere: horror. La storia: un’assistente sociale segue la reintegrazione di "Bloody Mary", ex assassina ritenuta strega, ma misteriose sparizioni e rituali la costringono a rivedere il suo scetticismo. Alle 22:50 Vermin (2023, 103 minuti), regia di Sébastien Vanicek; cast: Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérome Niel; di cosa parla: un ragno estremamente velenoso si libera, si riproduce rapidamente e scatena il caos.

Su 20 alle 21:04 Uncharted (2022, 116 minuti), regia di Ruben Fleischer; cast: Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Tom Holland; genere: avventura. Alle 23:18 Bastardi senza gloria (2009, 153 minuti), regia di Quentin Tarantino; cast: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mike Myers, B.J. Novak, Samm Levine, Daniel Bruhl, Til Schweiger, Michael Fassbender, Rod Taylor, Christoph Waltz, Melanie Laurent; genere: guerra. La storia: i Basterds, un gruppo di soldati americani ebrei, colpiscono brutalmente i nazisti nella Francia occupata, tra dialoghi serrati e una narrazione non convenzionale.

Su Mediaset Italia2 alle 23:29 La cosa (1982, 108 minuti), regia di John Carpenter; cast: David Clennon, Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley; genere: fantascienza.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche