Will Smith, stasera in Tv il suo flop più grande (col figlio Jaden): il film costosissimo che gli ha stoppato la carriera Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 luglio 2026: dalla commedia La rivolta delle ex su Italia 1 al film After Earth - Dopo la fine del mondo con Will Smith.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i film disponibili domenica 5 luglio 2026, tra cui la commedia La rivolta delle ex su Italia 1, il dramma inedito Anemone su Sky Cinema 1 e il cult post-apocalittico Interceptor, il guerriero della strada su Iris. Ce n’è per tutti i gusti, tra azione, commedie, thriller e fantascienza.

Risate e romanticismo con La rivolta delle ex: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:27, La rivolta delle ex (2009, 100’). Regia di Mark Waters. Cast: Anne Archer, Breckin Meyer, Daniel Sunjata, Emma Stone, Jennifer Garner, Lacey Chabert, Matthew McConaughey, Michael Douglas, Noureen DeWulf, Robert Forster. Genere: Commedia.

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TV8: alle 23:20, Quattro matrimoni e un funerale (1994, 105’). Regia di Mike Newell. Cast: Andie MacDowell, Anna Chancellor, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas, Simon Callow. Genere: Commedia.

Dramma d’autore con Anemone: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15, Anemone (2025, 121’). Regia di Ronan Day-Lewis. Cast: Daniel Day-Lewis, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green e altri. La storia: Ray ha scelto l’isolamento da anni, lontano da tutti. Il ritorno del fratello Jem innesca un confronto che fa emergere segreti taciuti e rancori mai sopiti. A seguire alle 23:25, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, 135’), regia di Neill Blomkamp, con David Harbour e Orlando Bloom. Di cosa parla: un giovane gamer, un ex pilota e un dirigente appassionato uniscono le forze per tentare l’impresa nel mondo delle corse reali, ispirato a una storia vera.

Sky Cinema Action: alle 21:00, Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129’). Regia di Guy Ritchie. Cast: Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris. Il celebre detective e Watson affrontano il geniale professor Moriarty in una pericolosa partita di inganni dall’Inghilterra alla Svizzera. Alle 23:10, G.I. Joe – La nascita dei Cobra (2009, 118’). Regia di Stephen Sommers. Un’unità d’élite combatte la minaccia globale guidata dal trafficante Destro e dall’organizzazione Cobra.

Sky Cinema Collection: alle 21:15, Venom: The last dance (2024, 109’). Regia di Kelly Marcel. Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple. Eddie e Venom, braccati su più fronti, devono compiere una scelta estrema che ridefinirà il loro legame. Alle 23:05, Venom (2018, 112’). Regia di Ruben Fleischer. Un reporter entra in simbiosi con un’entità aliena, ottenendo poteri straordinari e una convivenza piena di conflitti interiori.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00, Vacanze in America (1984, 89’). Regia di Carlo Vanzina. Cast: Christian De Sica, Jerry Calà, Edwige Fenech, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi. Genere: Commedia. Alle 22:35, Anche se è amore non si vede (2011, 96’). Regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Due ciceroni a Torino tra disavventure lavorative e sentimentali si ritrovano quando riappare un’amica d’infanzia, innescando equivoci e gag.

Sky Cinema Drama: alle 21:00, Primadonna (2023, 96’). Regia di Marta Savina. Un coraggioso atto di ribellione di una giovane donna, in un contesto oppresso dalla mafia, accende il riscatto dei diritti femminili. Alle 22:45, Emilia Pérez (2024, 130’). Regia di Jacques Audiard. Con Selena Gomez, Zoë Saldana, Karla Sofía Gascón. Un’avvocata talentuosa accetta l’offerta di un boss del cartello deciso a sparire, una scelta che cambierà per sempre molte vite.

Sky Cinema Family: alle 21:00, 10 giorni senza mamma (2019, 94’). Regia di Alessandro Genovesi. Un padre assente si ritrova a gestire da solo tre figli, tra disastri e momenti teneri che ricompongono i legami familiari. Alle 22:40, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971, 91’). Regia di Mel Stuart. Un tour nella fabbrica più stravagante del mondo mette alla prova cinque bambini, premiando onestà e bontà.

Sky Cinema Romance: alle 21:00, Endless (2020, 95’). Regia di Scott Speer. Cast: Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, Famke Janssen. Genere: Drammatico. Alle 22:40, Il colibrì (2022, 126’). Regia di Francesca Archibugi. La vita di Marco "il Colibrì" tra amori, perdite e coincidenze dagli anni ’70 a un futuro prossimo, con il sostegno dello psicoanalista Daniele Carradori.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00, L’uomo di neve (2017, 119’). Regia di Tomas Alfredson. A Oslo, un detective indaga su delitti seriali firmati da un sinistro pupazzo di neve, tra vecchi casi irrisolti e nuove minacce. Alle 23:05, Gold (2022, 90’). Regia di Anthony Hayes. Nell’outback australiano, due uomini trovano una pepita gigantesca: sospetto e avidità mettono a rischio il loro piano di estrazione.

Azione cult con Interceptor, il guerriero della strada: le proposte delle reti specializzate

Rai 4: alle 21:20, Paradise Beach – Dentro l’incubo (2016, 87’). Regia di Jaume Collet-Serra. Con Blake Lively. Una giovane surfista rimane bloccata su uno scoglio mentre uno squalo pattuglia le acque intorno. Suspense tesa e minimalista. Alle 22:45, Escape room (2019, 100’). Regia di Adam Robitel. Un gruppo di sconosciuti affronta enigmi mortali per sopravvivere, tra segreti svelati e un disegno oscuro dietro l’invito.

Rai Movie: alle 21:10, After Earth – Dopo la fine del mondo (2013, 100’). Regia di M. Night Shyamalan. Con Will Smith, Jaden Smith. Un atterraggio di fortuna su una Terra ostile costringe un padre ferito a guidare a distanza il figlio in una missione di sopravvivenza. Realizzato con un budget di circa 130 milioni di dollari, a cui si sono aggiunti altri 100 milioni destinati alla promozione, il film si è rivelato un insuccesso al botteghino negli Stati Uniti, dove ha incassato solo 27 milioni di dollari nei primi weekend. Tuttavia, grazie ai risultati ottenuti nei mercati internazionali, è riuscito a raggiungere un incasso complessivo superiore ai 243 milioni di dollari. Nonostante abbia recuperato le spese di produzione, i guadagni sono stati comunque più bassi rispetto ai precedenti film di Will Smith, al punto che l’attore – che qui recita con il figlio Jaden – ha definito After Earth il più grande fallimento della sua carriera.

Alle 22:50, Easy Girl (2010, 92’). Regia di Will Gluck. Con Emma Stone. Una bugia sulla verginità innesca fama, pettegolezzi e imprevisti a scuola, tra ironia e riferimenti letterari.

20: alle 21:13, Contagion (2011, 105’). Regia di Steven Soderbergh. Cast corale con Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law e altri. Una misteriosa infezione dilaga, la scienza cerca una cura mentre il panico e la disinformazione sconvolgono la società. Alle 23:30, Lo smoking (2002, 98’). Regia di Kevin Donovan. Con Jackie Chan e Jennifer Love Hewitt. Un autista entra suo malgrado nel mondo dello spionaggio grazie a un frac "super-tecnologico".

Iris: alle 21:14, Interceptor, il guerriero della strada (1981, 92’). Regia di George Miller. Con Mel Gibson. Tra deserti e bande, Max vaga in un mondo allo sfascio alla ricerca di sopravvivenza e giustizia. Alle 23:15, Il prescelto (2006, 106’). Regia di Neil LaBute. Con Nicolas Cage, Ellen Burstyn. Un investigatore su un’isola remota affronta i segreti di una comunità neo-pagana cercando una ragazza scomparsa.

Cine34: alle 21:00, Rimini Rimini – Un anno dopo (1988, 88’). Regia di Bruno Corbucci. Cinque episodi autonomi ambientati a Rimini tra scoperte del sesso, tradimenti, truffe e cambi di prospettiva morale. Alle 22:58, Com’è dura l’avventura (1987, 97’). Regia di Flavio Mogherini. Con Lino Banfi, Paolo Villaggio, Gastone Moschin, Alessandro Haber, Flavio Bucci. Genere: Commedia.

Mediaset Italia2: alle 22:55, Zombi 2 (1979, 95’). Regia di Lucio Fulci. Con Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson, Olga Karlatos. Un vascello fantasma riemerge al largo di New York e conduce a un’isola tropicale infestata da non-morti. La lotta per la sopravvivenza diventa un incubo gore cult dell’horror italiano.

Cielo: alle 21:20, 119 giorni alla deriva (2015, 83’). Regia di John Laing. Con Dominic Purcell. Un trimarano diretto a Tonga viene travolto da una tempesta e l’equipaggio combatte contro il tempo e l’oceano per 119 giorni. Alle 23:20, Una figlia di troppo (2017, 90’). Regia di Craig Goldsmith. Con Lindsay Hartley, Freya Tingley. Una babysitter dal passato misterioso entra nella vita di una famiglia con intenzioni oscure.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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